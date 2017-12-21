Гороскоп глазами иронического поэта и пародиста

ИРОНИЗМЫ

Овен (21 марта-19 апреля)

Все, кто родился в это время - Овены. В принципе, правильное название - "Макровейв-Овен". Но наши далекие предки, различая знаки Зодиака, еще не знали макровейев. Неудивительно, что все они вымерли.

Овены! Не начинайте новых дел во вторник. Это не значит, что их надо начинать в другие дни недели. Но во вторник это особенно опасно. Можете спокойно ехать в командировку, если вы - особь мужского пола. Если же вы - представительница слабого, то у вас может возникнуть небольшой роман. Особенно, если ваш спутник - тоже Овен, и в это время находится в командировке. Тем, у кого вставные зубы, советуем отдать их в ремонт.

Хорошие дни: 3, 7, туз (11)

Нехорошие: 5, 19, перебор (22)

Телец (20 апреля-20 мая)

Ни в коем случае не ходите к зубному врачу. Превозмогайте боль, принимайте таблетки, но к врачу - ни ногой.

В продвижении по службе вам может помочь неожиданное происшествие с вашим непосредственным начальником. Поэтому советуем вам есть побольше бананов, незаметно разбрасывая шкурки около стола вашего шефа.

Дальние поездки могут сложиться весьма благоприятно, если вы не забудете дома билет. Однако мы не советуем летать самолетом, ездить поездом, автобусом или машиной. Для Тельцов это - особенно опасно. Если вы кому-то должны - не вздумайте отдавать долг. Это может привести к нежелательному конфликту. На ночь полезно решить парочку легких задачек.

Хорошие дни: 22, 32, 42

Нехорошие дни: 22+1, 32+2, 42+3

Близнецы (21 мая-21 июня)

Если вас угораздило родиться под этим знаком - живите. Назад пути нет. Но учтите, что это был не лучший выбор, особенно на этот месяц.

Разберите свои бумаги. Возможно, среди них найдутся хотя бы небольшие деньги. Не забудьте о проблемах со здоровьем. К врачу следует обратиться немедленно, особенно при ощущении прилива сил и бодрости. Два-три визита - и вы избавитесь от этой иллюзии. Время приобретения недвижимости: советуем взять из дома престарелых старика или старуху, которые почти не двигаются.

Хорошие дни: нет вообще

Нехорошие: все остальные

Рак (22 июня-22 июля)

Расположение планет вам благоприятствует. Поэтому советуем немедленно жениться. Но если вы уже женаты - немедленно развестись. Сфера вашей деятельности может значительно расшириться, но избегайте блондинок. Удача будет сопутствовать вам в бизнесе на протяжении целых трех дней. После этого бизнес следует продать. Пусть даже с убытком для партнера. Лучшее время отдыха - в первой декаде. Но ни в коем случае не берите с собой супруга или супругу - это может вызвать дополнительные расходы. Месяц не предвещает никаких проблем в семейной жизни, если вы не женаты.

Хорошие дни: когда идет дождь

Нехорошие: нечетные

Лев (23 июля-22 августа)

На работе многое раздражает. Особенно то, что на нее надо ходить. Небольшие неприятности со здоровьем могут возникнуть в этом месяце у Водолеев, но вам, естественно, наплевать, потому что это - не ваш знак Зодиака. Избегайте открытых водоемов и бассейнов, а также ванны и душа. В месяце обычно не более тридцати одного дня, и без купания можно обойтись.

Благоприятное время для вложения денег. Любая компания с удовольствием возьмет ваши деньги и вы избавитесь от многих проблем. Время пройти полное медицинское обследование. Но лучше всего обратиться не к врачу, а к знакомому или знакомой.

Хорошие дни: все, если вы - оптимист

Нехорошие: все, если вы - пессимист.

Дева (23 августа-22 сентября)

Проблемы, обременяющие вас, постепенно идут на убыль, поэтому следует заранее позаботиться о месте на кладбище. Немедленно бросьте курить свои, а то дорого. Лучше берите у друзей и знакомых. Постарайтесь уделять больше внимания детям. Отвезите их в университет, заберите после вечеринки. Если детям всё еще не продают спритное - купите им сами.

Одинокая Дева может встретить такого же одинокого Козерога. Возможен травматический радикулит и головные боли. Очень одинокие Девы - звоните мне : (216) 931-1212 после 11 часов вечера, когда жена уже спит.

Хорошие дни: очень редко

Нехорошие: практически всё время

Весы (23 сентября-26 октября)

Для Весов это месяц слегка удлинен. Чтобы они могли всё хорошенько взвесить. Будьте осторожны с бытовыми приборами, особенно со столовыми - ножами, вилками, ложками. К электроприборам лучше вообще не подходить. Поэтому весь месяц следует питаться в китайском ресторане и есть палочками. В этом месяце следует прочитать книгу.

Профессиональные успехи могут достичь пика в 4 часа 32 минуты в четверг. После этого успех резко пойдет на убыль. Выезжать на лоно природы лучше с друзьями, а возвращаться - в одиночку. После обеда можно часа два - три заняться математикой.

Хорошие дни: корень квадратный из 9, 400, 625.

Нехорошие: 3, 20 и 25

Скорпион (27 октября-22 ноября)

Расположение планет благоприятствует. Жаль, что не Скорпионам. Не следует в этом месяце кататься на лыжах или коньках. Особенно на Багамских островах. Скорпионы - непредсказуемы, и могут вернуться из командировки раньше срока. Скорпионы очень нервозны. Опоздание на самолет всего на три минуты может вывести их из равновесия. Но они - цельные натуры, и всегда знают то, чего хотят, как бы это ни было плохо для окружающих. Скорпионы - всегда однолюбы, и только в непредвиденных ситуациях женятся или выходят замуж по 3-4 раза.

Хорошие дни: субботы, воскресенья

Нехорошие: рабочие

Стрелец (23 ноября-21 декабря)

Стоит отметить, что Стрелец женского пола явно отличается от особи мужского пола по внешнему признаку. Всем Стрельцам советуем сосредоточиться. Это поможет, поскольку вы должны неважно себя чувствовать в последнее время. Для снятия стресса следует купить щенка или змею. Хотя можно сочетаться браком, но ненадолго. При поездке на велосипеде следите за тем, чтобы на стоянке его не украли. Могут возникнуть конфликты с детьми. Это, кстати, относится и к другим знакам. Старайтесь пересмотреть свои отношения с родителями. Объясните им, что они ничего не понимают. На конец месяца советуем запастись пургеном.

Хорошие дни: с 1 по 15

Нехорошие: с 15 до конца

Козерог (22 декабря-19 января)

Вы должны проверить своё зрение. Если сможете прочитать то, что написано - еще не так страшно. В конце второй декады у вас может появиться ребенок. К этому событию надо подготовиться. Сходите на рыбалку или на охоту. Одинокие Козероги могут найти своё счастье в лице Козерогши. Встретить свою любовь вы сможете в ресторане. Советуем вам весь месяц ходить в один и тот же ресторан и садиться за один и тот же столик. Удача вас не обойдет. Спиртное лучше приносить с собой - это дешевле. В конце месяца вы получите хорошие новости. Возможно, это будет письмо о приезде к вам на три месяца родственников.

Хорошие дни: те, что у Близнецов плохие

Нехорошие: наоборот

Водолей (20 января-18 февраля)

Новые назначения ожидают вас в этом месяце. Возможно, будут назначены иглоукалывания или психотерапия. Остерегайтесь коров. Эти животные могут нанести непоправимый ущерб вашему здоровью. Советуем питаться рыбой, пойманной знакомыми Козерогами. Возникает вероятность конфликта с полицией. Если обратите внимание, что за вами едет полицейская машина с включенной сиреной и мигалкой - ни в коем случае не останавливайтесь. Вам должно повезти в карты.

Хорошие дни: когда выигрываешь

Нехорошие: когда нет

Рыбы (19 февраля-20 марта)

Вы чувствуете себя в любой компании, как рыба в воде. Доброе влияние планет помогает вашему продвижению наверх. Особенно в лифте. Старайтесь не выходить на девятом этаже, если это - семиэтажное здание. Ждите большого наследства, поэтому бросайте любую работу. И ждите. Не бойтесь приниматься за дело, которого не знаете. Например, разведение кроликов. Выходные дни лучше всего проводить в постели. Если здоровье вам позволяет. Одинокие Рыбы могут случайно встретить одинокую кошку.

Хорошие дни: когда хорошо.

Нехорошие: когда хреново.