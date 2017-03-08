К 110-летию генерала Петра Григоренко

РУССКАЯ АМЕРИКА

ПАМЯТИ ПРАВОЗАЩИТНИКА ГЕНЕРАЛА ПЕТРА ГРИГОРЕНКО ПОСВЯЩАЕТСЯ

В субботу 25 марта в 17:30 в Бостонском университете состоится встреча, посвящённая 110-летию со дня рождения генерала Петра Григорьевича Григоренко (1907-1987), одного из лидеров правозащитного движения в СССР, основателя Украинской Хельсинкской группы, члена Московской Хельсинкской группы.

Собравшимся будет представлена изданная в Харькове книга "Человек, который не мог молчать…", желающие смогут её приобрести. Будет показан документальный фильм "Генерал Петро Григоренко".

В презентации примут участие: составитель и редактор книги Андрей Григоренко, а также Владимир Альбрехт, Лев Левитин, Павел Литвинов, Joshua Rubenstein, Виктор Снитковский, Татьяна Янкелевич, Александр Зарецкий и др.

Организаторы и спонсоры встречи: Фонд генерала Петра Григоренко, Фонд Андрея Сахарова, Мемориальная Сетевая Страница А. Якобсона, Бостонский университет, Бостонское общество "Мемориал", интернет-журнал "Кругозор". Вход свободный.

Адрес: Boston University, Graduate School of Art & Science, 705 Commonwealth Avenue, аудитория 522.

Проезд: трамвай "В", остановки Boston University Central (Inbound) / Boston University East (Outbound).

Платный гараж: 121 Dummer Street, Brookline (600 м).

Бесплатная парковка: вдоль Commonwealth Ave.

Справки: Тeл.: 781-367-1188, e-mail sharetext@yahoo.com (Александр).