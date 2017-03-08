обычная версиямобильная версия
подписка

независимое международное интернет-издание

Кругозор интернет-журнал
Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
РУССКАЯ АМЕРИКА
март '17
РУССКАЯ АМЕРИКА

К 110-летию генерала Петра Григоренко

Бостонский университет, 25 марта

ПАМЯТИ ПРАВОЗАЩИТНИКА  ГЕНЕРАЛА ПЕТРА ГРИГОРЕНКО ПОСВЯЩАЕТСЯ

В субботу 25 марта в 17:30 в Бостонском университете состоится встреча, посвящённая 110-летию со дня рождения генерала Петра Григорьевича Григоренко (1907-1987), одного из лидеров правозащитного движения в СССР, основателя Украинской Хельсинкской группы, члена Московской Хельсинкской группы.

Собравшимся будет представлена изданная в Харькове книга "Человек, который не мог молчать…", желающие смогут её приобрести. Будет показан документальный фильм "Генерал Петро Григоренко".

В презентации примут участие: составитель и редактор книги Андрей Григоренко, а также Владимир Альбрехт, Лев Левитин, Павел Литвинов, Joshua Rubenstein, Виктор Снитковский, Татьяна Янкелевич, Александр Зарецкий и др.

Организаторы и спонсоры встречи: Фонд генерала Петра Григоренко, Фонд Андрея Сахарова, Мемориальная Сетевая Страница А. Якобсона, Бостонский университет, Бостонское общество "Мемориал", интернет-журнал "Кругозор".  Вход свободный.

Адрес: Boston University, Graduate School of Art & Science, 705 Commonwealth Avenue, аудитория 522.

Проезд: трамвай "В", остановки Boston University Central (Inbound) / Boston University East (Outbound).

Платный гараж: 121 Dummer Street, Brookline (600 м).

Бесплатная парковка: вдоль Commonwealth Ave.

Справки: Тeл.: 781-367-1188, e-mail sharetext@yahoo.com  (Александр).

Читайте также

БОЛЬ ДНЯ

Восьмая держава

Восьмая держава

СКАНДАЛ

Агент Кремля генерал Флинн ушёл в отставку. Что дальше?..

Агент Кремля генерал Флинн ушёл в отставку. Что дальше?..

КИНОЗАЛ

Художественный фильм "Защита свидетелей"

Художественный фильм "Защита свидетелей"

Отовсюду

Политическое убийство Майкла Флинна

Политическое убийство Майкла Флинна

НАБОЛЕЛО

Гордые великороссы, или Жалкий польский еврейчик

Гордые великороссы, или Жалкий польский еврейчик

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Кругозор в Facebook

Комментарии

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Войдите в систему используя свою учетную запись на сайте:
Email: Пароль:

напомнить пароль

Регистрация
Вы можете авторизироваться при помощи аккаунта Facebook

 

<
реклама #1 реклама #2 реклама #3 реклама #4 реклама #5 реклама #6 реклама #7 реклама #8
>

Реклама в «Кругозоре»: +1 (617) 264-04-51

Опрос месяца

Приведёт ли экономику Украины к коллапсу выполнение обещаний руководителей ЛНР-ДНР прекратить поставки стране каменного угля?

Самые обсуждаемые

за последнее время

3
Марочка и её издевательский спич
2
Священные войны Патриарха
2
Воины духа полковника Фетисова
2
США должны продолжать защищать беженцев и людей, нуждающихся в политическом убежище, сейчас и во все времена
1
КАКИМ ДЛЯ ВАС БУДЕТ 2017 ГОД ПО СРАВНЕНИЮ С МИНУВШИМ?
События в мире
 
СтасВалерияЖурналBiblio-Globus.USA
 
Интересное в мире
 
 
facebook Facebook     youtube Youtube

©Copyright Журнал «Кругозор». Krugozor Inc.

Копирование публикаций в интернете приветствуется, но при наличии гиперссылки на www.krugozormagazine.com и гиперссылки на страницу заимствуемой публикации. При репродуцировании в печатных изданиях - при непременном указании: «Независимый международный интернет-журнал «Кругозор» www.krugozormagazine.com». Коммерческое использование возможно только после согласования с редакцией «Кругозора».

Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с мнением редакции. Ответственнось за содержание рекламы несёт рекламодатель.

®

Строительство домов