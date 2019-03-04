Карточный домик должен рухнуть

NOTA BENE!

Произошло событие ожидаемое, но от этого не ставшее менее отвратительным - юридический советник правительства Израиля А. Мандельблит сообщил, что на основе представленных ему прокуратурой материалов, он решил предъявить главе правительства Б. Нетаньяху обвинения по трём делам, обычно именуемым 1000, 2000 и 4000: в подкупе, взяточничестве, мошенничестве и нарушении общественного доверия.

Впервые появился в печати и 57-страничный документ, с помощью которого можно в принципе самому понять, чем реально завершилась "охота на главу правительства", которой все последние годы занимался отдел полиции 433, многие работники следствия и прокуратуры, СМИ и левые политики, особенно те из них, кто стали уже невыборными.

Внимательно читая то, что уже появлялось в СМИ, и не видя никаких премьерского уровня или просто серьёзных обвинений в адрес ПМ, я, тем не менее, допускал, что они имеются. Ну, не может же, не должен юридический советник - человек по должности уважаемый - уступить и принять всерьёз годами публиковавшуюся "бутылочную" ерунду; не может уступить крикам из СМИ и давлению кучки хулиганов, регулярно собирающихся у его дома с криком "Ату его!" в адрес ПМ.

Оказалось, может, и это прямо следует из опубликованного юридическим советником текста.

Не без некоторого волнения посмотрел уже теперь формально выдвинутые против ПМ обвинения. Оказалась по сути та же "бутылочного" уровня пустота, но теперь уже представляющая, из-за подписи Мандельблита, угрозу государству, передавая решение вопроса о том, кто лучше подходит для руководства страной, из рук избирателей - в руки горстки судебных работников. Но демократия, строй всенародно избираемого управления государством, должна отличаться от "эпохи судей", по сути назначаемых!

Глава правительства - человек весьма деятельный, и его, даже учитывая замечательные достижения Израиля за последние 10 лет, есть за что критиковать. Однако об этом в 57-страничном документе нет ни слова. Суммирующая таблица грехов ПМ приведена на стр. 57. В неё включены предметы роскоши, принятые главой правительства за период с 2011 по 2016 гг - уже набившие оскомину сигары на 412831, шампанское на 283416 и прочих удовольствий на 10900, а всего 707147 шекелей или 9821.49 шекеля на незаконную "сладкую жизнь" в месяц!

Чтобы подобное опубликовала организация, в которой даже уборщик, уверен, не согласится работать за такую месячную оплату, не говоря уже про следователя или начальника полиции, она должна чувствовать себя в силах и праве плевать избирателю в лицо. Стерпеть или аннулировать это обращениями к другим гражданам и/или правильным голосованием на выборах в Кнессет 9 апреля - в рамках наших прав и возможностей.

Обвинители нанесли своей стране этим расследованием не только моральный, разлагающий, но и чисто материальный ущерб. Если их внутреннее, практически не скрываемое желание осуществится, и во главе страны окажутся поддерживаемые СМИ генералы и Лапид, ущерб резко возрастёт, поскольку шекель не выдержит страха инвесторов вкладывать в страну, в которой к власти идут неумехи в организации хозяйства, и резко упадёт в цене. Сократятся инвестиции, и доверие иностранных производителей, немало взбудораженных делом о подводных лодках из Германии (3000).

Хотел бы остановиться на терминологии обвинений. Учитывая уровень действующих лиц, состоятельность заметной их части, обнаруженные суммы делают неуместным разговор о подкупе и взяточничестве. Сообщение о визе в США знаменитому продюсеру в обмен на шампанское и сигары звучит как низкого уровня интернет-фейк. Мошенничество, "хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием" без указания похищенного, звучит совершенно неубедительно. Что касается обмана общественного доверия, то, как показывают опросы, подобного у ПМ не отмечаются. В моих же, и не только моих, глазах - это А. Мандельблит и Р. Альшейх, начальник полиции, пытаются недостойным путём манипулировать общественным мнением, тем самым злоупотребляя общественным доверием.

Выдвинутые против ПМ обвинения касаются недавнего времени. Многое свежо в памяти без всяких дознаний. Приведу пример. Обвинения ПМ в готовности закрыть "Израиль ха йом" есть откровенная ложь, поскольку именно Нетаньяху предотвратил её закрытие, когда из-за махинаций Лапида (интриговавшего не без помощи Либермана и Беннета), распустил Кнессет. "Сговор" и по делу 4000 противоречит общеизвестному. Как уважаемых людей арестовывали "под телевизором", сажали в тюрьму, закрывали им счета и банковские карты, чтобы вынудить стать свидетелями против ПМ - не забуду никогда.

Каждый порядочный человек должен голосовать теперь за правых, предпочтительно - за Ликуд. Нельзя допустить успеха государственного переворота, в ходе которого прокуроры, по несерьёзным обвинениям, да к тому же к управлению государством не относящимся, лишают законно избранных руководителей власти. Противодействовать такой попытке - задача каждого порядочного человека, включая тех из левых, кто к этой категории хотят относиться. Сейчас не должно быть места мелким дрязгам - нельзя допустить, чтобы "пустые бутылки" стали важнее будущего всего государства и его народа.

В своём телевизионном обращении к стране, сразу после предъявления обвинений, ПМ Нетаньяху сказал и обосновал своё обычное утверждение "Ничего не будет, потому, что ничего нет". Он добавил также "Карточный домик обвинений рухнет". Помочь этому свершиться - наша общая задача.

P.S. Я обратил внимание, что после Нетаньяху время для обращения на ТВ было предоставлено Б. Ганцу, который на сегодняшний день никакой государственной структуры не представляет, не является ни представителем обвинения, ни защиты. Ну, что ж. СМИ открыто показали, кого они продвигают.