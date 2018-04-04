"Исторический роман": Скотт, Пушкин, Окуджава

КОНЦЕРТЫ

Свою новую концертную программу "Исторический роман" я построила, выбрав из огромного количества произведений в этом жанре, три, - м первым концертам, моя новая программа нравится - как приятно видеть в ответ их одухотворённые лица!.. - делится известная многим в разных странах театровед и давний автор "Кругозора" Алла Цыбульская.

Первые выступления с новой программой совпали с днём рождения автора - так что уместно поздравить и Аллу, и зрителей, которые уже успели насладиться её мастерством.

- Родоначальником исторического романа являлся Вальтер Скотт - "шотландский чародей", по определению А.С. Пушкина, - продолжает А.Цыбульская. В детстве у многих была любимая книга этого автора "Айвенго". И вз- рослые убеждены, что прочитанный в детстве роман они помнят. Оказывается, ошибаются, не помнят. Более того - читая в детстве, не обращали внимание на многие обстоятельства и на сам исторический фон. А если перечитать книгу уже в зрелые годы, открывается много замечательных сторон души самого автора - романтика с острым умом сатирика и сердцем защитника несправедливо страдающих.

А.С. Пушкин считал достоинством писателя дар находить в мужественных героях черты домашние, простосердечные. И он сам в "Капитанской дочке" показал, как милые с добрым нравом люди: капитан Белогорской крепости Иван Кузьмич Миронов, его жена Василиса Егоровна и их дочь Маша проявляют решительность и стойкость в гибельной ситуации восстания Пугачева. Героем оказывается и недоучившийся дворянский юноша Петр Гринев, взяв на себя спасение Маши Мироновой. Перечитывать прозу А.С.Пушкина - великое наслаждение. Как ни удивительно, оказывается, что "Капитанскую дочку" хорошо помнят немногие.

У всеми любимого Булата Окуджавы есть роман, почему-то менее прочитанный, чем, например "Путешествие дилетантов". Это "Свидание с Бонапартом". Роман написан в виде дневников, воспоминаний нескольких персонажей, главным из которых является генерал-майор царской армии Николай Опочинин. Еще до войны 1812 года, в сражении под Аустерлицем он потерял ногу. В войне Наполеона против России Опочинин уже участвовать не может. Но мечтает даже ценой собственной жизни заманить Наполеона в свое имение и поджечь, уничтожить преступника, затеявшего кровавую прогулку по всей Европе…

В романе переплетаются несколько линий, рассказывается несколько историй. Тема романа - ужас войны. Но в нем и разноголосица из надежд, потерь, любви, печали. И из нее рождается историческая правда.

В литературно-музыкальную композицию "Исторический роман" включена музыка западно-европейских и русских классиков, романсы и песни. Как всегда, исполнителем всей музыкальной части композиции является Борис Фогель.