Каспаров против Трампа

ВИДЕОБЕСЕДКА

ОБ АВТОРЕ

Леон Вайнштейн - aвтор книг по политической экономике, политический деятель, бывший член ЦК либертарианской партии США. Эмигрировал из СССР в 1974 году. По образованию - театральный режиссер. Организовал и руководил в Израиле Театром Юных Зрителей. Ставил спектакли в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Являлся до декабря 2016 года членом ЦК либертарианской партии. Автор книг по "занимательной" полит-экономике, видеоблоггер и радиоведущий. Темы: политические обзоры жизни в Америке (про-Трамп) и отношения между Америкой и странами с русскоязычным населением (в основном Россией, Украиной, Израилем).





Один из самых последовательных и непримиримых критиков Трампа в русско-язычном пространстве - чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. В ряде своих выступлений, в нескольких интервью, а также на своем сайте лидер российской оппозиции (название условное, так как неизвестно - действительно ли у Каспарова есть последователи) бесстрашно критикует Дональда, называя его тупицей, балбесом, фанфароном и утверждает, что Трамп "лежит под Путиным", что им (Трампом) как куклой руководит ФСБ, что у Трампа есть определенные договоренности и обязательства по отношению к России, о которых Каспаров знает, но не скажет ни в чем они, ни откуда он эту информацию получил.

Также Гарри утверждает, будто знает, что Трамп получал "российские деньги", но не знает какие политические обязательства он за это на себя взял.

Один из авторов, которых Каспаров постоянно публикует, Юрий Фельштинский, имеет даже информацию о том, сколько денег Сечин отвез в банк на Кипре и положил там на имя Трампа. Фельштинский раскрыл сумму (30 миллиардов), но не сказал откуда ему известны такие подробности и какие доказательства у него для этого утверждения имеются.

В ответ на требования трампистов (трампоидов, трампозоидов, трампюг, трампоплинов - выберите полюбившееся название сами - привести доказательства или извиниться Каспаров, Фельштинский и просоединившийся к ним Пионтковский ушли в кусты. Где до сих пор и пребывают кто по малой, а кто и по большой нужде.

Все журналисты мира, комиссия Мюллера, половина разведок планеты ищут и не могут найти связи Трампа с Кремлем. А у Каспарова есть доказательства, иначе ведь чемпион мира не стал бы огульно клеветать на человека, не имея никаких доказательств - верно?

Я обращаюсь к вам, дорогие читатели, присоединитесь ко мне и давайте просить Каспарова и его единомышленников показать нам доказательства фактов, о которых они нам рассказывают уже несколько месяцев, но дразнят нас и ничего не подтверждают. Миру надо видеть то, что у вас есть! Не скрывайте! Очень пожалуйста!..

Мюллеру необходимо получить информацию, которую имеет Каспаров! Назначит ли Мюллер встречу с Каспаровым до интервью с Трампом в Белом Доме, или после...

На фото - Гарри Каспаров; Дональд Трамп.

Полный рассказ - ЗДЕСЬ.