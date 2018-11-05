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КругозорПИСЬМО В "КРУГОЗОР"
ноябрь '18
ПИСЬМО В "КРУГОЗОР"

Горечь коммуниста

В КПРФ сегодня так

В этом месяце исполнилось 30 лет моего членства в Коммунистической партии. Состоял в ней ещё со времён КПСС. И что? Сходил, напомнил, написал на сайт КПРФ. Ни ответа, ни привета. А ведь согласно Уставу КПРФ, я должен быть "ветераном партии". Интересуются только когда принесу взносы.

Я взносы все внёс до конца года: по 50 рублей за месяц (хотя по Уставу должен платить 1% от моих 1380 рублей, т.е. 13 рублей 80 копеек. Но 50 рублей - минималка).

Вот так относятся к старым коммунистам…

С уважением,
А.Т.

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