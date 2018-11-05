Горечь коммуниста

ПИСЬМО В "КРУГОЗОР"

В этом месяце исполнилось 30 лет моего членства в Коммунистической партии. Состоял в ней ещё со времён КПСС. И что? Сходил, напомнил, написал на сайт КПРФ. Ни ответа, ни привета. А ведь согласно Уставу КПРФ, я должен быть "ветераном партии". Интересуются только когда принесу взносы.

Я взносы все внёс до конца года: по 50 рублей за месяц (хотя по Уставу должен платить 1% от моих 1380 рублей, т.е. 13 рублей 80 копеек. Но 50 рублей - минималка).

Вот так относятся к старым коммунистам…

С уважением,

А.Т.