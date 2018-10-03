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КругозорПРАВДОРУБКА
октябрь '18
ПРАВДОРУБКА

"Ле Монд" как рупор Путина

Что врёт французская газета о расстрелянных чеченских детях

Серия клише и стереотипов, разработанные русскими колониалистами еще в 19 веке, но модернизированные и распространяемые теперь криминальным режимом Путина - вот стиль "Ле Монд" - газеты номер один во Франции - всякий раз, когда речь о чеченцах.

Это тем более достойно сожаления еще и в свете того, что чеченцы, верные идеалам Независимости, отчаянно ищут - в том числе во Франции - союзников, чтобы восстановить свою целостность, скомканную жестокими войнами и последовавшей российской оккупацией.

Леволиберальная "Ле Монд", распространяя во всем франкоязычном мире заведомую пропагандисткую ложь Кремля, предпочитает игнорировать множество доступных истин в чеченской теме.

Вот пример. Зафиксированный исторический факт - Чечня (Республика Ичкерия) родилась задолго до России; война, называемая этой газетой "анти-повстанческой", в действительно является русско-чеченской войной, Чечня является оккупированной страной в результате государственной агрессии России против независимого государства.

На этот раз оккупанты убили четверых детей Чечни: самому младшему было 11 лет, самому старшему - 17.

И вновь, без всякой попытки понять, что же произошло, французская газета цитирует  российские СМИ, распространяя путинский бред. Якобы расстрелянные дети - "боевики ИГИЛ в Чечне", стране, в настоящее время находящейся под жесточайшим колпаком оккупационного контроля.

На самом деле речь шла о двух разрозненных событиях. Полицейский патруль просто расстрелял машину, с управлением которой не справились два малолетних брата и совершили ДТП. Чтобы как-то оправдать свою трусость, убийцы в российских погонах придумали байку о "нападении" и притащили пару газовых баллонов на место расстрела - для убедительности.

Истина незамысловата: Франкенштейн, созданный Путиным в Чечне, запрограммирован убивать, чтобы продолжать собственное существование. Вот только чтобы рассмотреть её - эту банальную и всем честным людям понятную истину - нужно быть Журналистом, а не Журналюгой.

Дамы и господа из "Лё Монд"! У меня есть хорошие новости для вас - некий маршал был бы очень рад иметь дела с газетой, подобной вашей. Тот самый "спаситель отечества", который "ради блага Франции" обращался с детьми определенной нации как с террористами в угоду другому безумному диктатору. Можете продолжать врать и оправдывать убийства детей и женщин, приближая воцарение нового "Спасителя Франции".

А чеченский народ - выживет; ему не привыкать.

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