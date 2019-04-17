Лимон-кудесник
Против рака и…
Заморозь лимоны и попрощайся с диабетом, опухолями и ожирением, -
Поместить вымытый лимон в морозилку на пару часов, а затем натереть его на терке. Использовать можно не только цедру, но и тертую мякоть с косточками.
Лимон - профилактическое средство, помогающее организму справиться с любыми сбоями в работе.
Очень хороший способ напитать еду полезными веществами - сделать лимонную пудру из высушенной цедры лимона в блендере. Такой порошок придает особый аромат выпечке, можно добавлять его в салаты, каши, чай и кофе.
Хорошо жевать лимонную цедру при пониженном аппетите, для улучшения пищеварения и обменных процессов, для хорошей работы желчного пузыря. Кроме того, цедра снимает воспаление: если начинает болеть горло, срочно пожуйте небольшой кусочек - сразу же станет легче.