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КругозорБУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
апрель '19
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Лимон-кудесник

Против рака и…

Заморозь лимоны и попрощайся с диабетом, опухолями и ожирением, - обращает внимание Максим Быков. Лимонная кожура содержит в 10 раз больше витаминов, чем сок лимона! Цедра лимона исключительно полезна и в быту, и для здоровья. Последние исследования ученых доказали, что лимонная кожура - профилактическое средство против рака!

Поместить вымытый лимон в морозилку на пару часов, а затем натереть его на терке. Использовать можно не только цедру, но и тертую мякоть с косточками.

Лимон - профилактическое средство, помогающее организму справиться с любыми сбоями в работе.

Очень хороший способ напитать еду полезными веществами - сделать лимонную пудру из высушенной цедры лимона в блендере. Такой порошок придает особый аромат выпечке, можно добавлять его в салаты, каши, чай и кофе.

Хорошо жевать лимонную цедру при пониженном аппетите, для улучшения пищеварения и обменных процессов, для хорошей работы желчного пузыря. Кроме того, цедра снимает воспаление: если начинает болеть горло, срочно пожуйте небольшой кусочек - сразу же станет легче.

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