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КругозорРоссия сегодняSOS!
сентябрь '18
SOS!

Как жить на 1380 рублей в месяц?

Письмо в "Кругозор"

Я, как лицо, осуществляющее в течение вот уже пяти лет уход за нетрудоспособным, получаю компенсационную выплату в размере 1380 рублей в месяц (это примерно $20 USA). Как можно прожить на такую "зарплату"? Причём, по российским законам, если я устроюсь на любую работу, начну получать официально какие-то гонорары, отчисления и бонусы, я тут же потеряю эти компенсационные выплаты. А таких как я - ухаживающими за своими нетрудоспособными родственниками - в России миллионы. Хотя с 1 мая этого года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырос почти на 18 процентов, этот показатель подтянули к величине прожиточного минимума трудоспособного населения - МРОТ подрос с 9489 до 11163 рублей.

Лично я обращался на "горячие" и "холодные", "прямые" и "косвенные" линии руководства страны, но никаких ответов так и не дождался. И нас, простых опекунов, уверяют, что государство заботится о нас!?.

Могут сказать: найми сиделку - и работай!.. Однако исходя из того, что зарплаты в стране, если, конечно, это не нефтегазовый, комплекс, крайне низкие, особенно в рядовых регионах, то вся зарплата будет уходить сиделке. И работать, чтобы потом отдать сиделке почти всю зарплату, совершенно не имеет смысла. Дело в том, что по данным "доходам" будет в дальнейшем начисляться и наша трудно просматриваемая пенсия, если кто, конечно, до неё дотянет, исходя из пресловутой "пенсионной реформы", затеянной руководством страны.
Однако ещё древние римляне говорили: Dura lex, sed lex - Закон суров, но это закон!

Конечно, инвалиды и нетрудоспособные лица имеют также различные пенсии, единовременные компенсации и прочие выплаты, но за всё это опекун должен отчитаться, принести различные квитанции и справки, всё это нужно тратить только на инвалидов и нетрудоспособных граждан; а ведь надо ещё платить за квартиру, за коммуналные услуги, прочее необходимое для простого существования. Опекунам остаётся совсем немного - всего лишь "денежная компенсация", а ведь они работают все сутки напропалую, без перерывов и отпусков!

Так что сегодня будет вполне справедливым перефразировать знаменитую фразу из известного кинофильма "Бриллиантовая рука" - "Чтоб ты жил на одну зарплату!" - на "Чтоб ты жил на одну компенсацию!".

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