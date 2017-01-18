НАТО готовится напасть на Россию?

…Днями, не помню где, прочитал результаты международного соцопроса: 64 процента людей считают возможным в ближайшие годы начало третьей мировой войны с участием России. Я подумал: похоже на то - ведь у самых границ России уже НАТО и в удобный момент может напасть…

/Михаил Носов. Россия, Вологда, из почты "Кругозора"/

Если включить российские телеканалы, послушать Дмитрия Ки селева, посмотреть "посиделки" у Владимира Соловьева и иже с ними, создается впечатление, что Россия должна немедля приступить к рытью противотанковых рвов и установке минных заграждений. Потому как враг у ворот! Враг этот зовется НАТО. И в эти самые ворота намерен вломиться. Когда только?

Готовится ли североатлантический альянс напасть на Россию?

Увы, время не называют даже приблизительно. Притом, что большинство пугающих и испугавшихся понятия не имеет, что же это за зверь такой - НАТО. Они не уверены даже, это Оно или Он или Она?

Нечто бесполое, но страшное - аж жуть. Вот и нелишне, думается, хоть и коротко, рассказать о том, что в реальности скрывается за названием NATO - Организацией Североатлантического договора.т

БЛОК ПОД АГРЕССИЮ НЕ ЗАТОЧЕН

НАТО с момента основания в 1949 году прокламировала (согласимся с женским родом ключевого слова названия - организация) оборонную направленность блока, нацеленного на сдерживание коммунистической агрессии. А, может, чем черт не шутит, она маскируется под оборону, а сама нападать собралась? В таком случае структура НАТО должна безошибочно выявлять её реальные цели.

Итак, силы, входящие в состав НАТО, состоят из трёх компонентов: Силы реагирования, Главные оборонительные силы и Войска усиления.

Силы реагирования (СР) являются наиболее боеготовым компонентом НАТО. Они включают формирования всех видов вооруженных сил стран-участниц военной организации блока. Поскольку практически именно СР составляют реальную боеготовую часть всей организации, стоит рассмотреть их детальнее.

И мы сразу убеждаемся: для агрессии эти силы, мягко говоря, не оптимальны. Потому что их формирования, предназначенные для немедленного реагирования состоят всего лишь из 12 батальонов и 17 эскадрилий тактической авиации. Кроме малочисленности, их недостатком является чрезмерная многонациональность: в них представлены военнослужащие 15 стран - от американского батальона до танкового взвода датчан.

Для развертывания основных войск СР требуется около недели. Они включают 9 сухопутных дивизий, 22 эскадрильи тактической авиации и более 100 кораблей. Состав этого контингента также весьма многонационален, что отнюдь не способствует слаженности боевых действий.

Непредвзятому наблюдателю очевидно, что эти два компонента Сил реагирования предназначены, оснащены и подготовлены для решения сугубо оборонительных задач. Именно в этом контексте и надо рассматривать дислокацию и оперативное развертывание СР на территории стран-членов НАТО безотносительнотого, на каком удалении от России находятся их границы.

Что же касается Главных оборонительных сил и Войск усиления, то они содержатся по штатам мирного времени и должны быть отмобилизованы в случае военной угрозы. В реальности военный блок НАТО сегодня располагает лишь 200 тысячами солдат европейских армий, которые разбросаны по всей Европе и не представляют собой единого воинского формирования, готового вступить в боевые действия немедленно. Мобилизация и оперативное развертывание остальных компонентов НАТО являются отнюдь не мгновенным процессом и, как легко понять, сразу будет обнаружено средствами электронной и космической разведки России.

Но почему же тогда Россия столь болезненно и нервно реагирует на решения недавнего Варшавского саммита НАТО?

ВАРШАВСКИЙ САММИТ: РЕЗЮМЕ

Главной задачей саммита, как известно, была выработка программы действий в ответ на возросшие военные угрозы со стороны России. И это не домыслы, а самая что ни на есть реальность. Не случайно уже первый день встречи был посвящен укреплению северо-восточного фланга НАТО: прибалтийским странам и Польше. Как полагают эксперты, вторжение российских войск, если оно произойдет в результате гибридной операции или прямой агрессии, возможно на участке границы РФ с Эстонией и Латвией. Во взаимодействии, естественно, с ударом из Калининградского плацдарма. Такой ход вероятной операции вполне достоверно прогнозируется в связи с наличием "Сувалкского коридора" - известного в военной науке участка местности между Калининградом и Беларусью, который преграждает путь из Германии в Прибалтику.

В качестве первоначальной превентивной меры саммит избрал усиление военных возможностей государств на этом фланге. С этой целью решено в 2017 году разместить 4 батальона в прибалтийских странах и Польше. Общая численность группировки - 10 тысяч солдат, половина из них в Польше. Естественно, называть эти формирования "батальонами" можно только сугубо ориентировочно. На деле же в Польше намечено развернуть две механизированные бригады, в каждой из прибалтийских стран - по механизированному полку.

Естественно, возникает вопрос: реально ли таким формированиям остановить вторжение российских войск, буде оно свершится?

Учитывая, что в Западном военном округе России развернуты две общевойсковые и одна танковая армии, а Калининградский оборонительный район располагает флотилией надводных кораблей, бригадой морской пехоты и мотострелковыми соединениями численностью до двух дивизий, авиационной и ракетной группировкой - мероприятия Варшавского саммита представляются скорее демонстративной, символической акцией. Таково, к примеру, мнение военного обозревателя "Радио Свобода" и "Свободная Европа" Брайана Уитмора. Думается, его выводы вполне обоснованы.

Между тем, глава минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен в программе Morgenmagazin заявила, имея в виду решение о "4-х батальонах": "...НАТО поставила себя в такую сильную позицию, что ни у кого даже мысли не возникнет, что можно получить какие-то преимущества, если напасть на этот военный союз". Замечу, что мне представляется сомнительной такая самоуверенность госпожи министра.

Опять же, вполне логично, что второй день саммита посвящен был в основном украинскому кризису. Важнейшим мероприятием, пожалуй, стала отдельная встреча с представителями альянса в рамках комиссии Украина - НАТО. На ней было обозначено особое сотрудничество блока с Украиной по тринадцати магистральным направлениям и сорока поднаправлениям во временной перспективе до 2020 года.

За это время Украина должна пройти основной путь по переводу вооруженных сил на стандарты НАТО. Как выразился министр иностранных дел Украины Павел Климкин, "НАТО и его члены будут давать столько, сколько Украина сможет эффективно взять". Что будут давать конкретно, осталось неясным (правда, теоретически могут существовать некие секретные протоколы-приложения - но об этом мы не можем говорить уверенно). Надеюсь, речь идет не о постельных принадлежностях и палатках, а, к примеру, о зенитно-ракетных комплексах всех видов: наплечных, мобильных и стационарных. Это самое, пожалуй, необходимое оружие для Украины. ввиду неоспоримого превосходства российской авиации. Но вот что неясно - будет ли ждать Путин до 2020 года.

НАШУ ТРИАДУ ПОРА ОБНОВЛЯТЬ

Этот аспект темы, думается, осветить здесь тоже необходимо. Из-за нетривиальных высказываний Дональда Трампа, когда он был ещё республиканским кандидатом в Президенты. Судя по всему, главной причиной этих высказываний стали сведения финансового порядка, на которые миллиардер, разбогатевший в сфере недвижимости, реагирует особенно остро. А именно: по существующим условиям члены альянса должны тратить на оборону не меньше 2% ВВП. Однако из 25 европейских членов это требование выполняют лишь Великобритания, Греция и Эстония. В прошлом году средний показатель военных расходов европейскими членами союза составил 1,4%.

Исключением являются США, где расходы на оборону в том же году составили 4,4% ВВП. С 1995 по 2015 гг. доля США в расходах НАТО выросла с 59% до 72%.

Видимо, получив такие примечательные цифры, Трамп и заявил, выступая 13 апреля с.г. в Вашингтоне: "...США платят завышенную цену за НАТО, а остальные члены альянса попросту нас надувают. Страны, которые мы защищаем, должны оплачивать расходы на эту защиту. В противном случае США следует быть готовыми к тому, чтобы дать этим странам возможность защищать себя самостоятельно...". Как видим, если говорить о взглядах Трампа на североатлантический блок, то финансовый аспект, пожалуй, превалирует в его позиции.

Намного меньшее место в его взглядах на взаимоотношения США - НАТО занимает военная стратегия. Впрочем, и здесь Трамп является сторонником кардинальных перемен. В своих рассуждениях он исходит из факта развала "империи зла", что полностью перечеркивает прошлую главную задачу альянса - противостояние "восточному блоку" во главе с Советским Союзом. На повестку дня все более ощутимо вырывается новая проблема: борьба с радикальным исламизмом. Укрепление сначала Талибана, а затем "Исламского государства" (ИГИЛ), других террористических группировок, их наступление и захват обширных территорий на Ближнем Востоке, череда варварских терактов как в том регионе, так и "на выезде" - в Европе и США - требуют от НАТО незамедлительных действий, в первую очередь - выработки четкой стратегии и концентрации сил и ресурсов для борьбы с этим мировым злом.

Для выполнения этой задачи, считает Трамп, структура и стратегия НАТО должны претерпеть кардинальные перемены. Вот одной из них - не последней по значению - является резкая смена взаимоотношений с Россией. Трамп считает, что сегодня у России и НАТО появился один главный враг, для победы над которым следует прекратить существующие распри между ними. И выработать общую стратегию эффективной борьбы и неуклонно ее проводить. Что, по мнению Трампа, ничуть не мешает Америке модернизировать свои вооружения.

Выступая в Атланте, штат Джорджия, Трамп обратил внимание аудитории на растущее отставание американских стратегических ракетно-ядерных сил от российской триады. "Я думаю, что Путин всё больше и больше наращивает военные силы. Русские больше уделяют внимания ядерному оружию, чем мы. Поэтому наше ядерное оружие старое и изношенное, а у них самое современное", - сказал он.

Можно, конечно, считать желаемую стратегию отношений НАТО с Россией, выстроенную Дональдом Трампом, плодом его дилетантского воображения и ярким примером маниловщины. Но в части соображений о более справедливом перераспределении расходов членов альянса его позицию, думается, можно считать вполне разумной.

Позитивной оценки заслуживает и тревога Трампа относительно застоя в вопросах стратегического ракетно-ядерного перевооружения США. Тут он, впрочем, не первооткрыватель. О необходимости срочных перемен в оснащении американской ракетно-ядерной триады уже давно и во весь голос говорят военные эксперты.