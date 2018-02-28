Загадка убийства Немцова проясняется

ПОЛИТИКА РОССИИ

За что убит Немцов? Кто приказал и почему именно тогда? Могли ли осужденне по этому делу чеченцы остановить движение у Кремля и выключить камеры слежения?.. а так же факты очевидцев с передовой о войне в Украине, информация о спевке истеблишментов России и Украины, работает ли Илья Яшин на ФСБ, версия Константина Борового, версия Андрея Илларионова, улица имени Немцова в Вашингтоне, цынковые гробы и массовые захоронения, и героическая работа Елены Васильевой и тридцати одной тысячи добровольцев "проекта груз-200" помогающих матерям найти их сыновей убитых или искалеченных на Путинских войнах.