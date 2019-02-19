Художественный фильм "Папа"

КИНОЗАЛ

Из отзывов:

Shahi Kappasov - "Фильм вывернул душу наизнанку. Родители - единственные люди, которые будут тебя любить всегда какой бы ты ни был, безоговорочно только за то что ты есть";

Евгений Зучек - "Отличный фильм! Когда ты плачешь при просмотре фильма - это значит, в этот фильм вложена душа актеров и какая-то ее частица перешла к тебе"; Maria Wey - "Машков - талантище!!! Это один из любимых фильмов с ним! Браво!!! Великолепно передана советская эпоха. Браво всем, кто работал над фильмом!!".