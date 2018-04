С ПРАЗДНИКОМ СВЯТОЙ ПАСХИ!

ОТОВСЮДУ

Со Светлым Праздником Святой Пасхи!

Христос Воскрес!

With The Bright Holiday Of Easter!

Christ Is Risen!

Con Luz De Dia De Fiesta De La Pascua!

Cristo Ha Resucitado!

Z Lekkim Swietem Paschy!

Chrystus Zmartwychwstal!

Gaisajos Kristus Augsamcelsanas Svetkos!

Kristus Ir Augsamcelies!

Зi Світлим Святом Святої Пасхи!

Христос Воскрес!

Avec Une Bonne Fete De Paques!

Le Christ Est Ressuscite!

Su Baltus Atostogu Sventa Velyku!

Kristus Prisikele!

Mit Dem Wei?en Feiertag Des Heiligen Ostern!

Christus Ist Auferstanden!

????? ?????? ??????????? ???????? ?????????? ???????????!

?????? ??????!

Cu Luminoasa Sarbatoare A Pa?telui!

Hristos A Inviat!

S Jasnym Dovolenou Velikonoc!

Kristus Vstal Z Mrtvych!

Kun La Hela Festo De Pasko!

Kristo Resurektis!