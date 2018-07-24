Познеровщина пенсионная

КТО ЕСТЬ КТО

Почему такая честь: познеровщина? В небезопасных, обложенных красными флажками российских СМИ сейчас боязливо принято после каждого "соленого" определения добавлять: "Это мое оценочное суждение". Такие суждения пока в российских условиях более или менее безопасны. В данном случае, подчеркивая субъективность моего текста, я уточняю: восторженное толкование увеличения пенсионного возраста как ПОЗНЕРОВЩИНА - это мое личное оценочное мнение...

Несколько лет тому назад Владимир Познер отважился назвать главный законодательный орган России "Государственной дурой". Формально затем, выглядывая из потока отвратных нападок, он примирительно сказал о своей "оговорке". Всего-то... Я позволю себе ставшее традиционным в русской печати другое смещение: от М до Д...

"Что ни делает дурак, всё он делает не так..."

В хрущевские времена сормовские рабочие просили заморозить выплаты по государственным займам. А суммы государственных долгов каждому работавшему и пенсионеру были не мизерными: от 10 до почти 20 процентов от всего фонда зарплаты за все годы работы. Страна - от мала до велика - по сообщениям всех источников приняла это на ура. А красивые бумажки-облигации пачками выбрасывали на помойки. Денежки пели...

Сегодня, как убеждают российские печать и телевидение, радость от перспективы получать пенсионные деньги еще на пять-восемь лет позже. Что там - что сегодня даже до нынешнего пенсионного возраста не доживает 43 процента мужчин. Посчитали: в среднем при увеличении пенсионного возраста государство недодаст каждому мужчине 884 660 рублей, а каждой женщине - 1 227 168 рублей. И все это подается как радость каждого российского человека: "жить стало лучше, жить стало веселее". Широкая душа у российских граждан - и миллиона в государственную кубышку не жалко. Когда-то Паниковский умолял: "Дай миллион! Ну дай мне один миллион!", но получал фигу. Сейчас - с широкого плеча получай!

Грабитель делает свое дело исподтишка. Государство же сейчас по- садистски претендует на овации за элементарный грабеж. Хор голосов, поющих осанну, многолик. Что удивляться пресловутым Соловьеву или Киселеву - цена их голосов, поющих в унисон любым пропутинским делам, очевидна. Учитывая важность события, отдельным голосом появляется Познер.

Нельзя сказать, что политическая чистота этого голоса удивляет. Познер сам когда-то рассказывал, что от малых заработков в качестве литпомощника С.Я. Маршака он ушел на пропагандистское иновещание с втрое большей зарплатой. Трудно судить человека за мотивы подобных шагов. Кусок хлеба, вроде - вынужденные обстоятельства...

Но я как-то вспоминал личные впечатления от явления В. Познера американскому народу, как представляется, в обстоятельствах, свободных от российской дубины.

В начале 90-х годов на американском телеканале, в ток-шоу Pozner-Donahue, В. Познер рассказывал о жизни в России, отвечал на вопросы американцев. Пожилая женщина спросила: правда ли, что русские люди голодают, что они не могут купить в магазинах самого необходимого?

На мгновение театрально задумавшись, Познер ответил, что чем давать долгие пояснения, он лучше покажет небольшой видеосюжет. Были показаны высокие застекленные прилавки, каких в Америке не было уже несколько десятков лет, заполненные колбасами, мясной кулинарией и сырами. У каждого продукта два ценника - в рублях, с цифрами со многими нулями, и в "условных единицах": 3-5 у.е. на колбасах, 2-3 у.е. на сырах. Познер пояснил, что меньшие цифры примерно соответствуют цене в долларах. "Посмотрите, - сказал Познер,- не правда ли знакомые цифры".

Да, это примерно цены в американских супермаркетах. По аудитории прошел успокоенный одобрительный гул. И тут, как профессионал- фокусник, Познер добивает аудиторию: "Обратите внимание: это цены не за фунт, как в Америке, а за килограмм, т.е. за два фунта - в два раза дешевле". И с видом победителя переходит к следующему вопросу, ни слова не сказав о несоизмеримости доходов.

Я подробно пересказал этот сюжет, потому что уже много лет во мне живет эта некогда увиденная сцена как пример беспардонности в общении со зрителем. Тут, в американских условиях, над ним не было куратора, его вела собственная воля. Такой жульнический профессионализм - нечастое явление, экстра- и случайностью быть не может. Такой бывает познеровская правда.

Мне представляется, что нынешнее соло В. Познера - очередная картина его жизненного спектакля с очень разумными критериями правды: выгодной для себя правдоподобности. Если взглянуть незамутненным сомнительными целями взглядом - скользкость натуры, маразм? Мне почти столько же лет, как и В. Познеру, и поэтому мне становится боязно, что деградация моего мозга также становится видна со стороны.

"Не понимаю, как можно не хотеть работать в 55 лет", - говорит В. Познер.

Постараемся в двух фразах сформулировать соль благостности нынешней пенсионной реформы. Жизнь в годы после нынешнего пенсионного возраста состоит в удовольствии продолжать работать на любом поприще и при этом ни в коем случае не получать позорящие и обессиливающие пенсионные выплаты. О, ужас! Пенсия по старости... Каждый, достигший пенсионного возраста, хочет чувствовать себя молодым. А тут - документ о старости... Поношение, оскорбление, кто это хочет перенести. Долой оскорбление, продлим молодость души - отодвинем уничижительную классификацию...

Соблазн подобной логики велик. Но он звучит убедительно только для очень хорошо оплачиваемых пропагандистов правительственных начинаний. Да и еще тех из них, для которых пенсионные суммы теряются в сиюминутных карманных расходах. Можно ли сомневаться в ответе на противопоставление справки о пенсии по старости и добавки в несколько тысяч рублей к соизмеримому с этой суммой заработку? Уважаемый г-н Познер, в какую сторону склоняются весы вашей совести? При свободном выборе каждый за совсем ничтожным исключением скажет - пенсионная добавка прибавит духа, возможностей и молодости. А сумрачная бумажка "по старости" найдет надежное место в папочке семейных документов.

Но к сожалению, в российских условиях реализуется пенсионная познеровщина.