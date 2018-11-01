Путин навсегда!?.

Читайте также
ПЕРСОНА НОМЕРА
ПАМФЛЕТ
ПОДВИГ
Комментарии
|
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Войдите в систему используя свою учетную запись на сайте:
|Вы можете авторизироваться при помощи аккаунта Facebook
НЕЗАБЫВАЕМОЕ
ЮБИЛЕЙ
ЮБИЛЕЙ
Опрос месяца
Самые обсуждаемые
за последнее время
БЛОГИ
02 Ноября 2018Слуга народа. Третий сезон
Комик Владимир Зеленский, претендующий на роль реального президента Украины, достиг пика своей актерской карьеры после сериала "Слуга народа". Что интересно и в большой степени судьбоносно: слоган сериала был «История следующего президента»... Премьера первого сезона (24 серии) состоялась на украинском телевидении 16 ноября 2015 г.…
31 Октября 2018Шпионские страсти
В декабре 2016 года Путин шокировал россиян - на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека сообщил, что кто-то с неизвестными целями собирает биоматериал россиян по всей стране.
29 Октября 2018Караван Вопросов
Не так давно одна родственница моей жены, дама, работающая в университете (читай — в либеральном болоте) сильно на меня натопорщилась, когда я негативно высказался о многих тысячах мигрантов из Африки и Ближнего Востока, захлестнувших Европу...