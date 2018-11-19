Слушая Владимира Владимировича

ВЕРЯ УШАМ СВОИМ

Зеркало и зазеркалье...

Прислушаемся к российскому президенту В.В.Путину и через его высказывания попытаемся увидеть российскую ситуацию и президента - в зеркале, а порой и в зазеркалье. Мы знаем Путина как выдающегося специалиста по образным словарным оценкам на уровне уличного сленга. История путинских подзаборных определений не уступает по длительности его публичной известности. Зачастую не только фразировка, но и смысл путинских высказываний требуют немалых усилий толмача-переводчика, чтобы донести суть до иноязычного слушателя. При этом с годами Путин не утрачивает бэкграунда своего прошлого - парня петербургских задворков.

Тема апокалипсиса

Тема принесения народа в жертву и готовность народа к этому постоянно в поле зрения президента. "Мы вообще ничего не боимся. Далеко не везде, не во всех странах есть такая предрасположенность граждан жизнь свою отдать за Отечество, а у нас есть", - считает первое лицо государства.

"Умрем же под Москвой, как наши братья умирали",

- продекламировал Владимир Путин на предвыборном собрании в московских Лужниках в 2012 г. Этакое условие: голосуй или подыхай. Я бы сказал, что это прообраз тезиса "Есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России" в авторском исполнении героя.

В. Путин пояснил, что суть ядерной доктрины России в том, что "агрессор должен знать: возмездие неизбежно, всё равно он будет уничтожен". "А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут", - сказал Путин. И добавил: "Потому что они даже раскаяться не успеют". Да, "мочить в сортире" везде и всегда.

Можно было бы подумать, что это злая шутка или блеф. Но дальше последовала оценка быстродействия систем обнаружения запуска ракет. Совокупно - совсем не шутка, мрачные намерения. Мороз проходит по коже, когда ассоциативно вспоминается фраза восьмисотлетней давности "Убивайте всех, Господь распознает своих!", которую приписывают папскому легату Арнольду Амальрику во время Альбигойского крестового похода. .

Ублаженный вид и устремленный вперед взгляд человека, рассуждающего об уничтожении мира и "глобальном" рае для народа целой страны, наводит на мысль, что президент вне мира, что он, подобно образу из известной повести Марины Цветаевой, полон только любовью - к себе в зеркале.("Прохладный он у нас. Зеркало - тоже прохладное".) Холодный, ледяной... Невозможно представить как небесную благодать последствия собственного уничтожающего действа - миллионы людей, на том свете. Даже в радужном свете понятия рая. Странный уровень состояния мозга человека, рождающего такой образ...

Президент России Владимир Путин в фильме Владимира Соловьева "Миропорядок 2018" заявил, что ядерный удар приведет к глобальной катастрофе, после чего задался вопросом: "А зачем нам такой мир, если там не будет России?"

Ну чем не проблема самоопределения человека в мире, поднятая да понятия государства на Земле? Этакий парафраз на тему непростой повести Л.Н.Толстого "Смерть Ивана Ильича": "Меня не будет, так что же будет? Ничего не будет. Так, где же я буду, когда меня не будет? Неужели смерть? Нет, не хочу". Подспудно кажется, что в восприятии власть предержащего ответ подразумевается иной: "Да, хочу - мор на всех!" Неужели для того, чтобы увидеть перед собой свет и испытать истинное счастье нужно испустить дух?

В общем, опять цитируя Путина, генетической особенностью русского народа является поговорка "На миру и смерть красна".

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"Картина маслом", этюд # 1 - министр в мейнстриме...

Мы уже освоили непростую мысль российского президента о готовности народа страны пожертвовать своими жизнями за высокие идеалы. И даже почти поверили этому. Не решусь оценивать признаком чего является пренебрежение к ценности собственной жизни...

Президент как-то и более конкретно высказался о генетике русского народа: "За все эти столетия, тысячелетия происходил обмен генами. Этот генный код почти наверняка является одним из наших главных конкурентных преимуществ во внешнем мире". Не отставая от президента, министр культуры Мединский нашел генетические обоснования уникальности российского народа среди земного человечества. В интервью газете "Русская жизнь", издаваемой в Сан-Франциско, Мединский сказал:

"Я считаю, что после всех катастроф, которые обрушились на Россию в двадцатом веке, начиная с первой мировой и заканчивая перестройкой, тот факт, что Россия еще сохранилась и развивается, говорит, что у нашего народа имеется одна лишняя хромосома".

Приходится отметить не презентабельность такой особенности народа. Вероятно, такая "похвала"свидетельствует о невысокой образованности министра культуры (возможно, по этой характеристике он не очень выделяется в своей среде). "Одна лишняя хромосома" не безобидна - непарное количество хромосом является признаком синдрома Дауна.

Невольно вспомнилась фраза Бисмарка: "Глупость - дар Божий, но злоупотреблять им не следует". Я даже не знаю, как, кем и чем ограничить область людской принадлежности к этой максиме. Многие считают, что вся история человечества - это история его глупости. Ева по глупости послушала Змея. Не от большого ума Каин убил Авеля... Во всяком случае, современные события в России не дают оснований для опровержения этого неприятного утверждения.

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Страна равенства и дружбы народов

Трудно не поражаться многообразию хлёсткости президентского словесного потока. Мы не успели переварить этакое перенаправления российского народа из реального мира в рай, как следует присвоение уголовных особенностей целым национальным группам. В данном случае под разбор попали цыгане.

Путин прокомментировал жалобу председателя Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежды Деметер на снос цыганских поселков в Тульской области. "Мы с вами это хорошо знаем, чего греха таить, надо прямо говорить об этом. Там профессионально занимаются распространением наркотиков, люди просто не хотят рядом проживать, вот в чем проблема", - пояснил президент.

В этом отношении президент улавливает не лучшие тенденции народного сознания. Согласно недавнему опросу "Левада-центра", за последний год у россиян резко ухудшилось отношение к национальным меньшинствам. "Нежелательным" этносом цыган назвали 32 процента респондентов. Это почти в два раза больше, чем в 2017-м. Несколькими месяцами ранее сообщалось, что в России возросло число тех, кто одобряет лозунг "Россия для русских". За последний год доля граждан, поддерживающих такое утверждение, выросла почти вдвое (с 10 до 19%).

Поскребем немного грязь словесного покрывала, сметем пыль - ксенофобия, шовинизм проглядывает. Звучит этакое простецкое распределение плохой-хороший, подглядывая в некоторый генеалогический код. Этому некогда способствовал 5 пункт советского паспорта или любой анкеты. Цыгане - жди плохого.

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"Картина маслом", этюд # 2 - ксенофобия, антисемитизм

Вспомнилась история апелляции результатов экзаменационных оценок на мехмате Московского университета несколько десятилетий тому назад. В те годы Мехмат по чувствительности к национальности абитуриентов был на особом счету.

Мой близкий друг, ныне российский академик, отстаивал права своего сына, ныне профессора одного из известнейших университетов мира. На основе доступной информации, не малую роль в которой играли результаты, как cказали бы сейчас, экзитполов, с мелом в руках он показал статистическую достоверность зависимости оценок абитуриентов от национальности их родителей: 5-4 для русских, 4-3 для имеющих только одного родителя еврея, 3-2 - для "чистокровного" еврея.

В Третьем рейхе евреи-цыгане были на близких строках директив и планов.

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Цели и пути

В начале своего второго президентского срока на совещании с министрами экономического блока В.Путин заявил, что 25 млн. граждан России живут за чертой бедности, не реализованы большие планы по газификации страны, что в этих условиях продажа Украине газа по сниженным ценам - "это трудно объяснимая нагрузка на российскую экономику. Боливар не выдержит двоих", - резюмировал Путин слегка измененной фразой из О'Генри.

Российский бизнес, кажется, уже мог бы вырасти из ковбойских штанишек. "Принцип Боливара", согласно которому партнера обязательно надо "кинуть", не применимый в приличном обществе, уже мог быть вычеркнут из средств решения политических и экономических проблем. Не пора ли сконцентрировать внимание на седоке, несущем в современную жизнь злодейские нравы "принципа Боливара"?

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"Картина маслом", этюд # 3 - дороги, которые мы выбираем

Этот яркий образ закамуфлированной бандитской логики взят из небольшого рассказа О'Генри "Дороги, которые мы выбираем", написанного в 1910 году. Чтобы не терзать память особенностями упомянутой ситуации, я позволю себе напомнить содержание рассказа.

Главе маклерской конторы Додсону на рабочем месте снится сон о пришедшем богатстве. Он с двумя ближайшими друзьями ограбили почтовый поезд. При этом погибает один из грабителей, затем ломает ногу лошадь второго бандита. Додсон, сидя верхом на Боливаре, последней лошади, оставшейся в распоряжении бандитов, рассудил, что Боливару не снести двоих. Он убивает напарника и уходит от погони. - "Боливару не снести двоих".

Да, как видите, Боливар это не Клодтовская лошадь. У бандита на неё особые надежды, для их реализации он убивает ещё одного соучастника грабежа. А сам Додсон - злодей во сне и жестокий делец наяву. Не правда ли, достойная аналогия для нынешней российской политики!

Может показаться, что автор слишком жесток к президенту. Ни в коей мере. Вот уж во истину не по мифическому объяснению, а реально "унтер-офицерская вдова сама себя высекла", без моей помощи, смачно - с помощью классики.

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Прогресс и стабильность

Популярная тема. Здесь и политика, здесь и экономика. Здесь все варианты как бы бывшего основного закона социализма о постоянном улучшении всего и всея.

Путин: "В предстоящие годы, как известно, мы должны совершить настоящий прорыв в экономике, инфраструктуре, технологиях, науке и социальной сфере. Прежде всего, чтобы обеспечить благополучие и новое качество жизни граждан России, широкие возможности для самореализации каждого человека, в целом укрепить конкурентоспособность страны, добиться лидерства в тех сферах, которые, безусловно, определят будущее и России, и всего мира. Это, без всякого преувеличения, исторические задачи.

Главное в итоге - это реальные позитивные изменения в жизни каждого человека, каждый российской семьи.

Ни в коем случае мы не можем действовать и работать как обычно, мы должны осознать, где мы находимся и перед решением каких задач мы стоим".

Все это фразы только из одного короткого выступления. Обещания и добрые намерения - веером. Положительные результаты найти трудно. Как-то было сказано: "Мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется!" Но это относилось не к прогрессу, а к хулиганской разборке.

Лозунг стабильности как морковка перед носом ослика. До некоторой степени - стабильность как архаика: "Вперед к архаике!" Стабильность - с корнями в СССР: гимн, оценка распада СССР как величайшей трагедии века, произнесение имён партийных и военных начальников с придыханием, осанна их величию. Наконец последнее - брызги шампанского в честь столетия комсомола. Не нападать на святое! Ранее параллельная власть - коммунистическая партия, стоящая над советской властью, сейчас - администрация российского президента над законодательной и исполнительной властями.

Не даром появился новый стандарт обращения на совещаниях с присутствием президента: "Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!" Ну как не вспомнить "дорогого Леонида Ильича", а тем более незабвенного "великого/дорогого Иосифа Виссарионовича"... Владимир Соловьев с своих "Вечерах" после особо агрессивных высказываний своих гостей умиленно говорит: "Сильно","Глубоко". Аплодисменты подтверждают сущность мысли. Этакие элементы культа и лизоблюдства на разных уровнях.

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"Картина маслом", этюд # 4 - стабильность

В ходе давней пресс-конференции в Кремле глава государства признался, что "с удивлением и удовольствием" ознакомился с исследованиями своей родословной, которую провели историки. По словам президента, в церковно-приходских книгах удалось обнаружить его предков вплоть до XVII века. "Что меня удивило и порадовало, - сказал Путин, - все мои родственники жили в Тверской губернии, начиная с XVII века в одной и той же деревне и ходили в одну и ту же церковь".

"Какова была стабильность российского общества!", - восхитился президент. Вспоминается энтузиазм и восторг на лице президента при столь глубоком обобщающем выводе, дающем поддержку ныне уже почти двадцатилетнему главенству в стране.

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"Какова была стабильность российского общества!"

…А стоит ли стремиться к такой стабильности? Мне кажется, что России сегодня нужна совсем другие тенденции развития и стабильности, дающие возможности поступательных шагов. Ну, а что касается Владимира Путина, может быть, для России было бы совсем не плохо, чтобы он не покидал родную деревню на Твери и ходил в ту же церковь, не нарушая давних семейных традиций.