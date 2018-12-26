Пыня разговорился

ФЕЛЬЕТОН

В прямом эфире нескольких российских телевизионных, интернетовских и радио каналов 3 часа и 53 минуты транслировала пресс-конференцию президента России В.В. Путина.

Представление! - скажу я вам. Предполагаю, что мало у кого хватило выдержки прослушать-посмотреть его. Я - не исключение. Но внимательно отнесся к реакции разнообразных СМИ на это событие. Положительным и отрицательным.

В итоге - своё мнение. Реакция. Отрыжка...

Как вы представляете, сколько времени нужно оратору, чтобы сообщить, что в богоданной Российской Федерации всё прекрасно, но враги не дремлют; страна окрепла и готова ко всем демаршам? Вероятно, если не "растекаться мыслями по древу" - минут пять-десять хватило бы. Президент - главное лицо государства - был на сцене почти… четыре часа!

Какая-то неувязочка... Прислушаемся к любому фрагменту прямой трансляции. Слова, слова, слова… Даже неплохо интонированные, с мастерством изречённые. Начисто фильтруемые через логическое сито. Без сухого остатка. Этакий "белый шум". На театральной сцене, когда хотят представить шум толпы, хор в многоголосии повторяет одну и ту же фразу: "Что говорить, когда нечего говорить". Президент нашёл другую форму заполнения зала и страны звуком. Любая сцена позавидовала бы шумовому ансамблю числом более 1700 высококвалифицированных специалистов (не буду пытаться определить области специализации этих специалистов).

Одна частность показалась мне очень изящной по форме. Привожу фрагмент об аннексии Крыма почти дословно:

"Говорят об аннексии Крыма со стороны России. Что такое "аннексия"? Силовой захват. Если это была аннексия и силовой захват, то тогда жители Крыма здесь ни при чем, они ни в чем не виноваты. А если они пришли и проголосовали, то тогда это не аннексия. А что происходит?.. Против них ввели, по сути, санкции, не только избирательные - против руководства Республики Крым и Севастополя, - а против всех. Если они не при чем, если это аннексия, за что против них ввели санкции? А если все-таки против вас ввели санкции за конкретное голосование, значит, тогда надо признать, что оно состоялось, - вот в чем фишка, вот что я имел в виду".

- Дядя Петя, ты дурак? - спросил маленький мальчик у взрослого дяди, поступок которого только и соответствовал сему имени. Это - из давнего советского фильма "Серёжа" по одноименной повести Веры Пановой. Невольно вспомнилась эта фраза в нашем разговоре о Путине, прозванного молвой Пыней.

В древней Греции 25 веков назад были сформулированы принципы, легшие в основу софистики. Ещё Аристотель называл софизмом "мнимые доказательства", в которых обоснованность заключения кажется верной и обязана чисто субъективному впечатлению, вызванному недостаточностью логического анализа. Но то были другие времена, когда истиной еще не становилось всё то, что произносит первое лицо. Но ныне же всем известно, что у России собственная стать, одна правда,

Я бы не удивился, если бы российская Академия Наук срочно организовала внеочередное общее собрание и выделило бы особое направление в своей структуре: отделение софистических наук с одним академиком и запретом дополнительных выборов: один - навсегда один! Путин, только Путин!

Президент убеждён, что 2018 г. ознаменован двумя выдающимися событиями: выборами его-великого и чемпионатом мира.

Всё!

Действительно, не требуется больше никаких толкований и многочасовых речений.

P.S. Простите уж меня за некоторый иронический акцент. Не материться же...