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КругозорПРАВДОРУБКА
сентябрь '19
ПРАВДОРУБКА

Россия закипает

Путин назван врагом народа


Фрагмент обложки американского журнала "Time".

Ничего сенсацонного авторы данного видео не сообщили - ныне и интернет, и мировая пресса буквально кишат публикациями о несостоятельности путинского режима, о неуклонно снижающемся уровне жизни россиян, о растущем протестном движении в российском обществе.

Однако ассоциация "Русская сталь" - автор видео - поспешила заверить в YouTube, что "видео создано в художественных целях. Всё сказанное и упомянутое в видео является художественной работой и не имеет ничего общего с реальностью. Видео носит познавательный характер, является выдумкой…".

Ну, прям, нашкодившее дитя… Но "Кругозор" не обвиняет "Русскую сталь", ибо не так давно сам ощутил оскал "Роскомнадзора", угрожавшего было заблокировать сайт нашего независимого международного интернет-журнала за публикацию "вредного" стихотворения Андрея Дементьева "Уезжают россияне из России". О данном абсурде поведал "Голос Америки".

Но вернёмся к видео. Ежели ушедшая в отставку судья арбитражного суда Саратовской области на самом деле никакая нe судья, а лицедей действа, признанного "Русской сталью" постановочным, то она,  "Русская Сталь", по российским же законам правопреступница. Правда, в куда меньшей степени, чем путинский режим, который "Русская сталь" бичует. Как думаете, уважаемые читатели?

А.Б.

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