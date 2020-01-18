Царь забавляется

Дмитрий Воробьевский (Россия) 24.01.2020 14:56

Здравствуйте! Спасибо за этот довольно интересный материал! Здесь сказано, в частности, следующее:

"...В том, что “Государственная Дума” - не избранная, а устроенная “под себя” Путиным путем манипуляций, осуществленных в предыдущие десятилетия - и столь же ручное "Федеральное Собрание" утвердят всё, что бы ни предложил Повелитель России, сомнений ни у кого нет..."



Однако, на мой взгляд, можно уточнить, что этот, заведший Россию в нынешний очередной тупик, "путь манипуляций, осуществленных в предыдущие десятилетия", начался ещё в те времена (осенью 1993 г.), когда гэбист Путин ошивался или околачивался всего лишь в питерской "мэрии", а вовсе не в Кремле, где властвовал тогда якобы "демократ" и якобы "либерал" Б.Ельцин.



Подробнее об этом желающие могут прочитать в одной моей публикации 2013 года, расположенной, в частности, здесь -- https://www.liveinternet.ru/users/5246401/post294105068/ , -- и состоящей из трёх моих статей (основной и двух дополнительных, написанных и кое-где опубликованных значительно раньше).



Всем читателям — всего самого хорошего!

Дмитрий Воробьевский, редактор самиздатской газеты "Крамола" (её блог: http://krrramola.livejournal.com/ ), г.Воронеж.

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https://www.liveinternet.ru/users/5246401/post294105068/ :





У ВЛАСТИ В РОССИИ -- БАНДИТЫ... И "ДЕ-ФАКТО", И "ДЕ-ЮРЕ"...

Суббота, 05 Октября 2013 г. 03:55 редактировать + в цитатник

http://abvgdoprst.livejournal.com/35636.html :





У ВЛАСТИ В РОССИИ -- БАНДИТЫ... И "ДЕ-ФАКТО", И "ДЕ-ЮРЕ"...



Насчёт "де-факто" думаю, что и объяснять здесь ничего не требуется, поскольку ежедневные и безнаказанные проявления бандитизма российских властителей -- и в экономике, и в деятельности "силовых ведомств", и вообще в политике (в том числе на всевозможных "выборах"), и в работе "судебной системы", и даже в сугубо, так сказать, бытовой сфере -- очевидны практически всем, кто хотя бы более-менее этим интересуется. Среди бесчисленных свидетельств этого бандитизма -- в том числе и трагические судьбы Анны Политковской, Александра Литвиненко, Юрия Щекочихина, Сергея Юшенкова, Натальи Эстемировой, Зелимхана Яндарбиева, Пола Хлебникова, Сергея Магнитского, а также очень-очень многих других. Среди этих других, кстати, -- и сотни тысяч жителей разбомбленного "освободителями" города Грозный, да и вообще всей Чечни...



А насчёт "де-юре" можно, на мой взгляд, даже не углубляться в давние исторические факты, вроде разгона Учредительного Собрания в 1918-м году, а вспомнить лишь те трагические московские события, 20-летие которых отмечается нынешней осенью. Для начала могу упомянуть про официальный документ под следующим названием: "ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 1993 Г. N 3-2 О СООТВЕТСТВИИ КОНСТИТУЦИИ РФ ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ, СВЯЗАННЫХ С ЕГО УКАЗОМ ОТ 21.09.93 NO.1400 "О ПОЭТАПНОЙ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"" (интернет-ссылка на него: http://www.lawrussia.ru/texts/legal_555/doc555a529x894.htm ). В нём сказано, что известный ельцинский "Указ №1400" (о разгоне Верховного совета) является "основанием для отрешения Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина от должности" -- "в порядке статьи 121.10 и 121.6 Конституции Российской Федерации".



Между прочим, это заключение Конституционного суда, физически разогнанного, как известно, сразу после его принятия, никогда не было отменено. Причём, разогнан этот Конституционный суд (как и Верховный совет) был, как известно, вовсе не восставшим народом, а одной из "ветвей власти", узурпировавшей с помощью оружия фактически всю власть в России. Так что, ни с какой точки зрения -- ни с сугубо юридической, ни, так сказать, с революционной -- данное судебное заключение не может считаться недействительным.



На мой взгляд, очевидно, что эта так называемая "конституционная реформа" осени 1993 года являлась на самом деле военно-гэбистским переворотом (с участием, увы, и "демократа" Б.Ельцина), практически уничтожившим какую бы то ни было тенденцию к хотя бы постепенной демократизации России, проходившей в нашей стране со времён горбачёвской "Перестройки". Об этом, кстати, кое-что можно прочитать и в моей небольшой статье почти 4-летней давности -- "Был ли Ельцин агентом КГБ?", -- которая почти полностью посвящена тем трагическим событиям. (Она была опубликована в воронежской "Крамоле" и кое-где ещё, включая несколько довольно популярных интернет-сайтов -- например, здесь: http://newsland.com/news/detail/id/448452/ ). Очевидно, что ту октябрьскую "победу" Ельцин смог одержать лишь благодаря помощи "органов" и армейских генералов, которые с тех пор, почувствовав свою силу и, так сказать, виртуальность всяких правовых норм, фактически властвуют в России.



После того совершенно антиконституционного и весьма кровавого сентябрьско-октябрьского переворота 1993 года -- осуществлённого с помощью четырёх танков и многих десятков снайперов-убийц -- был, как известно, назначен референдум по ельцинскому проекту конституции. На тот момент существовал российский "закон о референдуме" (принятый, кстати, до начала того переворота, но уже при ельцинской власти в России, – то есть, юридически не оспаривавшийся даже Ельциным), согласно которому для победы на референдуме по вопросам изменения конституции необходимо набрать более 50-ти процентов от общего количества живущих в России избирателей. Однако, про этот закон (его можно прочитать, например, здесь: http://www.lawmix.ru/zkrf/58425 ) тогда предпочли просто как бы "забыть"… Даже по официальным, т.е. насквозь сфальсифицированным в пользу власти данным (о чём можно прочитать, например, в моей старой статье "Бойкот, который не заметили", набрав в "Гугле" её название и мою фамилию), за предложенную Ельциным "Конституцию РФ" проголосовало лишь около 30% от общего количества российских избирателей. (По официальным данным, на избирательные участки пришли приблизительно 53% российских избирателей, и чуть более половины -- около 52% от пришедших -- проголосовали "за". Перемножив 53% на 52%, получаем менее 30%).



Таким образом, совершенно очевидно, что нынешняя якобы "демократическая" официальная "Конституция", дающая российским властям какие-то "права" на управление народом, абсолютно нелегитимна. Следовательно, все эти власти являются обыкновенными узурпаторами или, проще говоря, огромным всероссийским бандформированием…



Кстати, слово "Конституция" я беру в кавычки не только по причине сфальсифицированности её принятия, но и в связи с тем, что по своему содержанию она является огромным набором прямо противоречащих друг другу фраз, которые власть легко может толковать в полном соответствии с формулой: "Закон -- что дышло, куда повернул -- туда и вышло". Например, вряд ли можно в здравом уме как-то совместить замечательные утверждения о том, что "никто не должен подвергаться насилию" (ст. 21, п. 2) и "каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность" (ст. 22, п. 1), со статьёй 59, закрепляющей воинскую повинность (дополненную "альтернативной" трудовой повинностью). По-моему, весьма основательно должна у кого-то, как говорится, "крыша съехать", чтобы этот кто-то решил, будто насильственное принуждение невиновных ни в чём людей к воинской (или к любой другой) службе является не "подверганием насилию", а торжеством "свободы и личной неприкосновенности"... Кстати, заодно напомню читателям про один факт, связанный с вышеназванной статьёй, о котором почему-то ни в каких СМИ никто вообще не вспоминает. Я очень хорошо помню, что летом 1993 года на сформированном ельцинской властью "Конституционном Совещании" после двухдневного обсуждения было проведено голосование, в результате которого эту статью о воинской повинности исключили из официального проекта "Конституции РФ". Однако, в дальнейшем она каким-то "чудесным" образом снова там оказалась...



Среди подобных, противоречащих друг другу, "конституционных статей" есть одна, которую власти могут использовать (и нередко используют) для того, чтобы вообще свести к абсолютному нулю весь, так сказать, правозащитный блок "Конституции" (которым всё ещё гордятся многие её сторонники). Я имею в виду статью 55, пункт 3 которой говорит: "Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства". Если отбросить демагогическую фразеологию, то смысл этого пункта можно выразить так: власти могут издавать сколь угодно чудовищные законы, абсолютно игнорирующие все права человека, ссылаясь при этом на то, что эти законы, мол, издаются в целях защиты "безопасности государства", "обеспечения обороны страны" или, например, "нравственности"... Этот пункт, кстати, фигурировал при рассмотрении в уже утратившем (пусть и не по своей воле) всякие остатки своей независимости "Конституционном Суде" дела об, очевидно, беспредельно преступной войне в Чечне, которую сей высокий "Суд" счёл вполне законной, т.е., видимо, весьма "нравственной". Фигурирует этот пункт и в других делах, в чём я лично ещё лет 15 назад смог убедиться. (Мне тогда пришёл из "Конституционного Суда" ответ, оправдывающий именно этим пунктом воровство моих заказных писем, посланных обратившемуся в нашу организацию за помощью заключённому, но не дошедших по назначению, а украденных администрацией Перелёшинской "зоны".) В общем, одного лишь данного пункта 55-ой статьи достаточно для того, чтобы не считать нынешнюю "Конституцию" гарантией хоть каких-то человеческих прав.



Впрочем, можно более или менее успешно пытаться использовать в правозащитных целях отдельные её статьи, но с таким же или даже с ещё большим успехом можно было использовать в этих целях и соответствующие статьи прежней конституции (куда, между прочим, была включена в начале девяностых годов практически вся "Всеобщая Декларация прав человека"). При ней, кстати, в явном отличии от нынешнего времени, с правами человека всё же наблюдался довольно явный прогресс -- например, законодательная отмена крепостнической "прописки", системы "ЛТП" и некоторых других явно репрессивных, так сказать, "институтов". Не удавались при ней и попытки развязать чеченскую войну...



Уже давным-давно совершенно очевидно, что те насильственные, кровавые и явно преступные действия Ельцина и его группировки осенью 1993 года привели вовсе не к "развитию демократических реформ" -- как тогда объявлялось ельцинскими пропагандистами, -- а к практически полному сворачиванию этих реформ, к бесчисленным кровавым трагедиям, включая две чудовищные по масштабам злодеяний и преступлений чеченские войны, а также к назначению на все ключевые должности в России выходцев из КГБ, включая назначение Ельциным гэбиста Путина своим преемником (с помощью известных взрывов домов и развязывания 2-ой чеченской войны). С той кровавой осени Россия движется, судя по всему, либо к абсолютной фашистско-гэбистской тирании на многие десятилетия, либо к очередной гражданской войне, а вероятность хотя бы более-менее мирного выхода из нынешней тупиковой ситуации (т.е. вероятность, так сказать, "оранжевой" или "бархатной" революции), по-моему, не превышает, увы, нескольких процентов. И никакие выборы, скорее всего, к сожалению, не помогут выйти из этого тупика... Кстати, о том, сколь "честными" были абсолютно все общероссийские "выборы" после той кровавой "конституционной реформы", можно прочитать, например, в моих, посвящённых им, довольно подробных публикациях, расположенных, в частности, здесь -- http://www.krugozormagazine.com/show/Russia.1948.html#comments , http://www.newizv.ru/forum/?SectionID=1&ThreadID=38944 . И, разумеется, нет ни малейших оснований всерьёз надеяться, что российские правители, вдруг, прекратят держаться за власть абсолютно любыми способами и перестанут тотально фальсифицировать эти так называемые "выборы", -- тем более, что при потере власти многих из данных правителей, очевидно, ждала бы за все их бесчисленные "подвиги" скамья подсудимых...



Возможно, кому-то покажется, что я как бы "ломлюсь в открытую дверь", т.е. пишу о том, что и так практически всем очевидно. Однако, почему-то до сих пор некоторые известные и вроде бы довольно уважаемые люди -- например, Бенедикт Сарнов, Мариэтта Чудакова, Сергей Пархоменко, Константин Боровой, Валерия Новодворская и даже правозащитник Сергей Ковалёв -- в той или иной степени продолжают выражать публичную поддержку тем действиям, которые совершила группировка Ельцина осенью 1993 года... Правда, последний из вышеперечисленных на днях заявил по радио "Свобода", что в этой своей поддержке он может и "трагически ошибаться", да и вообще, мол, у него даже были намерения отговорить Ельцина от обнародования того "Указа №1400", однако он тогда не нашёл, мол, возможности с ним встретиться... (Прилагаю на всякий случай ссылку на эту передачу "Свободы": http://www.svoboda.org/content/transcript/25112141.html .)



Хотелось бы спросить тех более-менее уважаемых людей, кто до сих пор восхваляет Ельцина, -- зачем вообще ему понадобилось подписывать в сентябре 1993 года тот явно противозаконный "Указ" о разгоне Верховного совета? Я хорошо помню, что этот Верховный совет неоднократно предоставлял Ельцину некие "дополнительные полномочия", необходимые, мол, для ускоренного проведения демократических реформ. Но Борису Николаевичу (или стоявшим за ним гэбистам и бывшим партаппаратчикам), очевидно, хотелось этих "полномочий" всё больше и больше... И вот, избавившись после тех кровавых событий от ненавистного ему хасбулатовского Верховного совета (а заодно и от более-менее независимого Конституционного суда), какие же демократические реформы стал проводить Ельцин..? Известно, какие -- снова ввёл отменённую Верховным советом крепостническую "прописку" (переименовав её в "регистрацию"), снова увеличил с полутора до двух лет срок принудительной армейской рекрутчины, снова стал гнать в армию учащихся техникумов и училищ, снова закрыл чуть приоткрытые архивы КГБ, снова засекретил многие уже рассекреченные документы... А затем эти "демократические реформы" дополнились преступной и невообразимо кровавой бойней в Чечне, резким ростом количества политических убийств, назначением гэбистов на все более-менее ключевые должности, массовыми фальсификациями абсолютно всех общероссийских и большинства региональных выборов...



Да и могло ли быть что-то принципиально другое после тех октябрьских зверств в Москве, когда российские "силовые структуры", включая "спецслужбы", безнаказанно совершали массовые убийства, не говоря уж об избиениях и грабежах безоружных людей..? Для тех, кто забыл подробности тех кровавых событий, могу напомнить, что жертвами неких так и "не выявленных следствием" снайперов, стрелявших с каких-то чердаков многоэтажных домов по людям, собравшимся тогда в Москве у "Белого Дома" (где находился Верховный совет), стали сотни людей, включая, кстати, детей и подростков... Причём, о каком-либо участии вооружённых защитников Верховного совета в этих убийствах практически не может быть и речи -- уже хотя бы по той причине, что в дальнейшем оружие этих немногочисленных защитников было изъято и тщательно проверено на его возможное использование в каких-либо преступлениях. И, насколько известно, такого его использования совершенно не было выявлено... А количество убитых в тех событиях -- судя по очень многим свидетельствам из совершенно разных источников -- составило вовсе не "официальные" сто с чем-то человек, а от полутора до нескольких тысяч (включая многочисленных убитых военными сторонников Верховного совета, случайных людей и журналистов в Останкино, где некоторые депутаты пытались воспользоваться своим, существовавшим на тот момент, официальным правом выступления по телевидению в прямом эфире)...



В завершении упомяну про очевидный, на мой взгляд, смысл тех трагических событий 20-летней давности. По-моему, партийно-гэбистская "номенклатура" взяла тогда, так сказать, "реванш" за своё частичное поражение в ходе горбачёвской "Перестройки" (и, особенно, в августе 1991 года), когда серьёзно пошатнулось всевластие этой мафиозной "номенклатуры". До кровавого октября 1993 года её попытки организовать в России масштабный террор, в том числе развязать войну с Чечнёй, не увенчались результатом, в первую очередь благодаря более-менее реальному разделению властей, а также сдерживавшей диктаторские устремления правителей активности народа. Исполнительная (ельцинская) и законодательная (хасбулатовская) ветви власти при участии Конституционного суда, СМИ и уличных народных акций более-менее эффективно сдерживали друг друга от откровенно преступных действий, в том числе -- от слишком крупного, т.е. многомиллиардного воровства и, особенно, от преступлений, связанных с массовым кровопролитием. Очевидно, что наиболее, так сказать, "отмороженных" представителей вышеупомянутой "номенклатуры" такое ограничение своего всевластия со стороны народа (воспринимаемого ими как "быдло") совершенно не устраивало. В этом, по-моему, и заключается основная причина тех кровавых и катастрофических для России событий.



Кстати, в 1-ом номере нашей местной (воронежской) демсоюзовской газеты "Крамола", вышедшем полуторатысячным тиражом в августе 1993 года, я писал, что в случае окончания того "двоевластия" и победы хоть ельцинской, хоть хасбулатовской властной группировки Россию непременно ждёт резкое усиление произвола власти и сворачивание зачатков демократии. Увы, этот прогноз полностью сбылся... И в самом конце повторю то, что уже было сказано выше: у власти в России -- между прочим, в ядерной стране, -- увы, находятся откровенные бандиты во всех смыслах этого слова. И вероятность мирного отстранения их от власти в сколько-нибудь, так сказать, обозримом будущем, к сожалению, невелика... Однако, как говорится, "надежда умирает последней", т.е. даже эта небольшая вероятность всё-таки, на мой взгляд, существенно лучше, чем было бы её полное отсутствие...



Дмитрий Воробьевский, редактор воронежской самиздатской газеты "Крамола"

(её сайт -- http://krrramola.narod.ru/ , -- читатели которого исчислялись уже многими десятками тысяч, в конце июля был без объяснения причин заблокирован администраторами хостинга "Укоз.ру"; материалы вышедшего в конце августа 19-го номера "Крамолы" можно посмотреть здесь: http://www.liveinternet.ru/users/5246401/post288444195/ ; всем читателям -- всяческих успехов!)

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P.S. Заодно прилагаю к этому своему материалу, взятому из своего "ЖЖ", пару статей по данной теме (из "Крамолы" и некоторых более крупных изданий), написанных и опубликованных мной ещё в девяностые годы.









БОЙКОТ, КОТОРЫЙ НЕ ЗАМЕТИЛИ



Очень странные вещи происходят нынче в России. К таким вещам относятся, например, выборы и референдум, проводившиеся 12-го декабря. Именно «проводившиеся», а не «состоявшиеся»…



Если Вы, читатель этой статьи, смотрели Российский или Останкинский канал телевидения вечером 12-го декабря, то Вы, вероятно, помните периодические информационные вставки, в которых сообщались последние данные о проценте проголосовавших избирателей по отдельным регионам и по России в целом. Так вот : на 17 часов московского времени количество проголосовавших по России составило около 35 %. Эта информация повторялась несколько раз, а в конце восьмого часа вечера поступили новые данные: на 18 часов 21 минуту по всей России проголосовало около 38 % избирателей (эти цифры также повторялись несколько раз). Таким образом, почти за полтора часа проголосовало всего около трёх процентов, что, впрочем, для вечернего времени вполне нормально. В дальнейшем, судя по элементарному здравому смыслу, динамика голосования могла только замедляться, т.к. время становилось всё более позднее, и к тому же каждый час избирательные участки закрывались в очередном часовом поясе, где наступало 22 часа. Исходя из этого, самые элементарные арифметические подсчёты не позволяли рассчитывать на то, что к 22-м часам московского времени на избирательные участки придут более, чем 42 – 43 % российских избирателей (это, по-видимому, даже завышенные цифры; с большей вероятностью можно было ожидать 40 – 41 %). Но вот, вскоре после восьми часов вечера, почему-то прекратилось поступление какой-либо информации о ходе голосования, а в самом начале одиннадцатого на экране появляется руководитель администрации президента Сергей Филатов и с вымученной улыбкой объявляет миру о том, что в голосовании приняло участие более половины избирателей (в дальнейшем стали говорить о 53 %). Само по себе это «сообщение» Филатова мне показалось не странным, а скорее закономерным. Но весьма странным было другое – то, как старательно практически все (включая журналистов и иностранных наблюдателей) делали и делают вид, что полностью верят этой «информации». Впрочем, возможно, они и вправду верят, но тогда это ещё более странно. В правдивость этих официальных данных можно было бы поверить только в том случае, если были бы сведения о небывалом всплеске избирательской активности в поздние вечерние часы перед самым закрытием избирательных участков. Получается, что с 18 час. 21 мин. до 22 часов должны были бы проголосовать около 15 % всех российских избирателей, то есть около 16 миллионов человек. (И это при том, что в большинстве восточных регионов избирательные участки в это время были уже закрыты.) Разумеется, что такого невиданного всплеска совершенно не наблюдалось, и в этом Вы, уважаемый читатель, можете убедиться, просмотрев в любых газетах репортажи с избирательных участков или поговорив с членами любых избирательных комиссий.



Несмотря на все эти очевидные факты, почти никто вроде бы об этом не говорит и не пишет. Вероятно, главные причины этого молчания заключаются, во-первых, в известном принципе, говорящем, что, чем наглее ложь, тем быстрее в неё поверят, а во-вторых, в том, что такого рода фальсификации выгодны практически всем сколько-нибудь крупным политическим партиям и блокам, а также многим зарубежным правителям, поддерживающим Ельцина и его проект конституции.



Если немного остановиться на этом проекте, то нетрудно заметить, что в разделе «Права человека» нет почти ни единой статьи, хоть сколько-нибудь улучшающей аналогичный раздел предыдущей конституции (кроме, разве что, статей о несколько более свободной продаже земли и о снижении максимального срока заключения без предъявления обвинения с 3-х до 2-х суток). В то же время как в этом, так и в других разделах имеется огромное количество статей, значительно ухудшающих даже то, что было раньше. Многие статьи являются весьма характерными для обыкновенного фашизма (не зря за этот проект всячески агитировал Жириновский). К таким статьям относятся и те, где Президенту даются, по сути, фюрерские полномочия, и та, которая окончательно закрепляет рабовладельческий порядок комплектования армии, и та, где говорится об «ограничении прав и свобод человека и гражданина» в целях «защиты обороноспособности, госбезопасности и нравственности» (ст. 55), а также очень многие другие.



Одной из немногих антитоталитарных организаций, активно выступавших за бойкот этих заведомо антидемократических выборов и против столь же антидемократического проекта конституции, является Демократический Союз, в Воронежской организации которого я состою. Я, конечно, далёк от преувеличения нашего весьма небольшого влияния, но тем не менее факты, лишь часть которых приведена в начале этой статьи (их нетрудно проверить), определённо говорят о том, что в голосовании 12-го декабря участвовало значительно меньше половины российских избирателей. Кстати, по некоторым регионам (например, по Приморскому краю, Кемеровской области, а также по одному округу Москвы, где количество «проголосовавших» превысило число всех избирателей этого округа) факты совсем уж явного фальсифицирования процента пришедших избирателей всё же просочились в средства массовой информации (например, на радио «Свобода» и в номер «Известий» за 14 декабря). Создаётся впечатление, что многие фальсифицированные цифры сочинялись впопыхах и совершенно бездарно, т.к. они противоречат даже друг другу. В «Известиях» (в том же номере), а также в ряде других газет опубликована следующая официальная «информация»: «Число избирателей, принявших участие в голосовании – 55 миллионов 987 тысяч, или 53,2 %. Число голосов, поданных за принятие Конституции Российской Федерации – 29 миллионов 337 тысяч, или около 60% избирателей, принявших участие в голосовании».



Достаточно обладать способностями третьеклассника, чтобы разделить в столбик 29337000 на 55987000 и получить не «около 60 %», а около 52 %. Даже если на минуту забыть всё, что написано выше, и считать эти цифры (53 % проголосовавших и 52 % из них одобривших проект) правдивыми, то и в этом случае получилось бы, что около 73 % всех российских избирателей так или иначе отказались голосовать за этот «демократический» проект конституции, предназначенной вроде бы чуть ли не на вечные времена…



Судя по всему, кому-то этот чудовищный спектакль очень нужен, и, вероятно, далеко не только Ельцину и Жириновскому… Очень многое можно ещё написать и о «выборах» в «парламент», при которых, в принципе, вполне можно стать «депутатом», не набрав и одного процента голосов. Можно написать и о ходе «предвыборной кампании». Но это уже, так сказать, мелочи…



Завершаю свою статью повторением её основной мысли: никакого референдума 12-го декабря не состоялось, состоялся его всероссийский бойкот. Следовательно, абсолютно нелегитимны и новая конституция, и Дума, и Совет Федерации.



Дмитрий Воробьевский, член Воронежской организации Демократического Союза (15. 12. 1993 года).





P.S. Многие последующие события прямо или косвенно подтверждают выводы этой статьи. К таким событиям можно отнести, например, и публикацию новых официальных данных о количестве участников референдума, резко (на несколько миллионов человек) выросших почти через две недели после его проведения, и, мягко говоря, очень странный отказ С. Филатова (первым объявившего о том, что в голосовании якобы участвовало большинство избирателей) от завоёванного им на этих «выборах» депутатского мандата, и новые разоблачения откровеннейшей фальсификации данных по Юго-Западному округу Москвы (в телепередаче «Человек и Закон»), и прозвучавшее 8-го января по Российскому телевидению в передаче «Как обустроить Россию» сообщение о том, что во время декабрьской выборной кампании некоторые члены Центральной избирательной комиссии были отстранены от работы без объяснения причин, и очень многое другое.



(8. 1. 1994 года)





P.P.S. Эта статья была опубликована ещё зимой в двух провинциальных газетах крайне левой ориентации. (Лучшего выбора, к сожалению, не было.) В дальнейшем я ознакомился с огромным количеством дополнительных фактов и документальных свидетельств, полностью подтверждающих выводы этой статьи. Как известно, 4-го мая эти выводы были подтверждены даже в газете «Известия» (в большой статье В. Выжутовича), затем при «Госдуме» была создана некая комиссия, которой полагалось за неделю расследовать этот вопрос и доложить о результатах. С тех пор прошло уже много недель, но что-то ни об этой комиссии, ни о результатах её расследования ничего не слышно. А «свободная» российская пресса, начавшая было обсуждать эту тему, вдруг примерно в начале июня дружно забыла о ней, переключившись на обсуждение того, на сколько лет надо продлить безо всяких выборов «полномочия» «парламента» и «Президента»…

Всё это пока довольно смешно, но и юридически, и фактически власти всё более приближаются к такому явлению, которое определяется словами «мафия» или «банда». В прошлом декабре, получив заслуженный народный плевок, они поняли, что народ – не такое уж стадо баранов, каким они его себе представляли. А рецепт того, как из народа можно попытаться сделать такое стадо, им хорошо известен: этого можно добиться через всеобщий смертельный страх, который, в свою очередь, можно посеять в народе лишь через очередное большое кровопролитие.

Если же о декабрьском бойкоте, повергшем власти буквально в шок (в Воронеже, например, милиция поздно ночью ходила по вокзалам и гостиницам, заставляя голосовать всех бомжей и приезжих), и о полнейшей нелегитимности нынешних правителей люди постепенно забудут, то тогда, вероятно, им придётся забыть и о каких бы то ни было правах, и о какой бы то ни было надежде на свободу и демократию, не говоря уж о материальном благосостоянии «Марин Сергеевен» и «Лёнь Голубковых». А вероятность очередных «кровопусканий» едва ли уменьшится от такой «забывчивости», т.к. бандиты, стоящие у власти, имеют обыкновение периодически грызться между собой, а, как известно, «когда паны дерутся, у холопов чубы трещат».



(середина 1994 года)

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О ПОЛЬЗЕ ПРАВДЫ И ВРЕДЕ ВРАНЬЯ



Прошло уже очень много времени с тех пор, как в предыдущих номерах "Крамолы" и в ряде более крупных газет вышли мои статьи о фальсификации "всенародного" принятия "Конституции" в 1993 г. ("Бойкот, который не заметили") и столь же "всенародного" избрания "Президента" в 1996 г. ("Тропиканка на "поле чудес", или Выборы как разновидность мыльной оперы"). Несмотря на огромное количество очевидных (и довольно легко проверяемых) фактов, подтверждающих правоту этих статей, сегодня на данную тему почти повсеместно наложено полное "табу". Причём, есть основания предполагать, что вызвано оно не только разнообразными проявлениями "отменённой" цензуры, но и "самоцензурой" журналистов и политиков, убеждённых, видимо, в том, что широкое обнародование правды насчёт этих всероссийских фальсификаций приведёт чуть ли не к концу света.



Кстати, судя по фактам, эта правда хорошо известна практически всем, кто сколько-нибудь серьёзно интересовался данным вопросом. Говоря о нынешней "демократической Конституции", можно вспомнить, что на протяжении примерно двух лет, начиная с мая 1994 г. (т.е. спустя 3-4 месяца после публикации в нескольких газетах моей вышеупомянутой статьи "Бойкот, который не заметили"), о полной сфальсифицированности принятия этой "Конституции" нередко публично упоминали (называя, кстати, практически те же цифры, что и в той моей статье) многие известные политики и журналисты с самыми разными взглядами - от Руцкого и Зюганова до Явлинского и В. Выжутовича (одного из ведущих журналистов газеты "Известия"). Правда, лишь упоминали, но вроде бы вовсе не пытались добиться отмены "результатов" сфальсифицированного "конституционного референдума" и прошедших вместе с ним "выборов". А сегодня почему-то даже таких упоминаний почти не слышно. С Руцким и Зюгановым, по-моему, всё более или менее понятно: один получил от власти возможность погубернаторствовать, а другой разжился у неё должностью, так сказать, "министра оппозиции". Но мотивы молчания (а иногда даже сознательной лжи во славу нынешней "Конституции") многих деятелей, считающих себя демократами, мне не совсем ясны: непонятно, как они думают отстаивать демократию, если прямо у них на глазах основные её инструменты - выборы и референдумы - откровенно и систематически фальсифицируются во всероссийском масштабе, а также и в регионах. (Разумеется, глядя на Москву, подобные "выборы" с "референдумами" организуют в своих вотчинах и многие местные номенклатурные "вожди".) По-видимому, это молчание объясняется в основном страхом перед, так сказать, "общественной нестабильностью", а также сохраняющимися ещё иллюзиями насчёт демократичности и либеральности ельцинской "конституции".



Кстати, слово "конституция" я беру в кавычки не только по причине сфальсифицированности её принятия, но и в связи с тем, что по своему содержанию она является вовсе не конституцией, а огромным бессмысленным набором прямо противоречащих друг другу фраз, которые власть легко может толковать в полном соответствии с формулой: "Закон - что дышло, куда повернул - туда и вышло". Например, вряд ли можно в здравом уме как-то совместить замечательные утверждения о том, что "никто не должен подвергаться насилию" (ст. 21, п. 2) и "каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность" (ст. 22, п. 1), со статьёй 59, закрепляющей воинскую повинность (дополненную "альтернативной" трудовой повинностью). По-моему, неслабо должна у кого-то, как говорится, "крыша съехать", чтобы этот кто-то решил, будто насильственное принуждение невиновных ни в чём людей к воинской (или к любой другой) службе является не "подверганием насилию", а торжеством "свободы и личной неприкосновенности".



Среди подобных, противоречащих друг другу, статей есть одна, которую власти могут использовать (и нередко используют) для того, чтобы вообще свести к абсолютному нулю весь, так сказать, правозащитный блок "Конституции" (которым всё ещё гордятся многие её сторонники). Я имею в виду статью 55, пункт 3 которой говорит: "Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства". Если отбросить демагогическую фразеологию, то смысл этого пункта можно выразить так: власти могут издавать сколь угодно чудовищные законы, абсолютно игнорирующие все права человека, ссылаясь при этом на то, что эти законы, мол, издаются в целях защиты "безопасности государства", "обеспечения обороны страны" или, например, "нравственности"... Этот пункт, кстати, фигурировал при рассмотрении в "Конституционном Суде" дела о чеченской бойне, которую сей высокий "Суд" счёл вполне законной, т.е. видимо, весьма "нравственной". Фигурирует этот пункт и в других делах, в чём я лично не так давно смог убедиться. (Мне пришёл из "Конституционного Суда" ответ, оправдывающий именно этим пунктом воровство моих заказных писем, посланных обратившемуся в нашу организацию за помощью заключённому, но не дошедших по назначению, а украденных администрацией Перелёшинской "зоны".) В общем, одного лишь данного пункта 55-ой статьи достаточно для того, чтобы не считать нынешнюю "Конституцию" гарантией хоть каких-то человеческих прав.



Впрочем, можно более или менее успешно пытаться использовать в правозащитных целях отдельные её статьи (например, в целях защиты от рекрутчины или от репрессий, связанных с трижды "отменённой" пропиской), но с таким же или даже с большим успехом можно было использовать в этих целях и соответствующие статьи прежней (так сказать, "хасбулатовской") конституции. При ней, кстати, в явном отличии от нынешнего времени, с правами человека всё же наблюдался некоторый прогресс (законодательная отмена прописки и системы ЛТП, сокращение срока рекрутской службы и т.п.). Не удавались при ней и попытки развязать чеченскую войну.



Думаю, что и трагикомический спектакль 1996 года с заранее распределёнными между номенклатурой ролями, с песнями и плясками, оплаченными коробками наворованных у "электората" долларов, с прямыми и откровенными подтасовками "результатов" был бы невозможен без той "конституционной реформы", осуществлённой в 1993 г. на насилии (октябрьская бойня в Москве) и лжи (декабрьский "конституционный референдум"). Вероятно, не стоит надеяться и на хотя бы относительную честность приближающихся выборов: едва ли что-то честное может возникнуть на "фундаменте" насилия и лжи. По-моему, уже совершенно очевидно, что без широкого обнародования полной правды об этом смердящем "фундаменте" и без соответствующих юридических выводов нашу страну ждёт в 21-ом веке в лучшем случае - то ли пародия на демократию, то ли пародия на монархию, а в худшем - всероссийская гражданская война или откровенный фашизм. Для большинства народа в любом из этих случаев гарантированы будут, по-моему, лишь две вещи - нищета и бесправие.



Дм. Воробьевский (апрель 1999 г.).