ПРОГНОЗ

Результаты научного прогноза для России на 2017 год и научный прогноз для России на 2018 год

РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОГО ПРОГНОЗА ДЛЯ РОССИИ НА 2017 ГОД

Сравните с первоисточником (дата опубликования: 22.10.2016)

По-прежнему крайне низкие доходы у простых россиян - пенсии, зарплаты среднестатистического россиянина - даже по сравнению с пенсиями и зарплатами жителей Восточной Европы и Китая. Увеличился дефицит государственного бюджета, доходы бюджета в отношении к ВВП вновь снизились. Доходы в реальном выражении с учетом инфляции продолжают сокращаться. Вновь правительство манипулирует слабым рублем, реальный сектор экономики так и не создан, всё по-прежнему зависит от цен на нефть. Военные ведомства получают огромные финансовые вливания, а социальные программы - сокращаются. В результате все приоритеты правительства фнансируются чрезвычайно скромно. Резервный фонд России пустеет, финансирование дефицита бюджета начинается из Фонда национального благосостояния (ФНБ, так называемая пенсионная подушка безопасности). Российская экономика показала слабый рост - на уровне 1,7-2,2%, ситуация оценивается как начало периода стагнации (застоя). При этом на горизонте ближайших лет ожидается всё та же стагнация. Фактически произошел переход от рецессии (замедления темпов экономического развития) к стагнации. Из-за уменьшения бюджетных расходов продолжились сокращение в различных секторах экономики. Динамика отраслевых показателей ухудшилась. Россия продлила продовольственное эмбарго в отношении стран, которые ввели санкции против нее. Россияне в долгах. При сокращающихся реальных доходах копить у россиян не получается. В результате они набирают по несколько кредитов, а когда банки отказывают им в новом кредите, соглашаются на грабительские займы в микрофинансовых организациях МФО и закладывают имущество в ломбардах. Помимо ухудшение финансового положения россиян произошло замедление инфляции, и как следствие, снижение ставок по кредитам. Центробанк снизил инфляцию до уровня ниже 3%. Россияне наращивали долги быстрее, чем доходы. "Бедность - это, конечно, одна из самых кричащих проблем нашей современной экономики, естественно, что сама бедность является оборотной стороной недоразвитости экономики", - заявил Медведев в телеинтервью 30 ноября, комментируя 12 млн работающих бедных граждан в стране. Однако, вопреки всем санкциям, Россия продолжает увеличивать объем инвестиций в ценные бумаги американского правительства в марте текущего года до 99,8 миллиарда долларов, говорится в опубликованном докладе министерства финансов США. Россия на 13,8 миллиарда долларов увеличила вложения в ценные бумаги США по сравнению с показателями этого периода прошлого года. В настоящее время российские инвестиции достигли показателя 99,8 миллиарда долларов. Ныне Россия находится на 15-м месте по инвестициям в ценные бумаги правительства США. Первое место занимает Япония с вложениями на 1,118 триллиона долларов. В марте сообщалось, что США получат 40 миллиардов долларов инвестиций от Саудовской Аравии. Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) пришла к выводам, что выявлены огромные площади, которые по данным Росреестра, числятся колосящимися нивами, пастбищами, а на самом деле давно заброшены, превратились в пустыри или, в лучшем случае, поглощены лесом. Общая площадь неиспользуемых сельхозугодий, приходят к выводу эксперты, составляла в прошлом году 97,2 млн га (44% всех сельскохозяйственных угодий страны), хотя официальная оценка заброшенных сельхозугодий вдвое меньше - лишь около 40 млн га. То есть, в ходе переписи не удалось найти собственников и пользователей примерно 50 млн га, хотя официально эти земли числятся за сельхозпроизводителями. Перепись выявила, что фермеры используют 43,3 млн га земли, а не 28,8 млн, как показывает официальная статистика Росреестра.

НАУЧНЫЙ ПРОГНОЗ ДЛЯ РОССИИ НА 2018 ГОД

Дата опубликования: 08.12.2017

Большие риски современной российской экономики связаны с сырьевой моделью, санкциями, неопределенностью экономической политики, высокими налогами и низким внутренним спросом. Поэтому реальна опасность так называемых "надувания пузырей" в отдельных секторах экономики и появления нового кризиса. Прогнозирует рост экономики на уровне 1,7-2,2%. Возобновится рост цен. Инфляция составит около 3%. Негативно скажутся на инфляции снижение цен на нефть и неустойчивость курса рубля к основным валютам. Потребительские кредиты, уменьшение депозитов, долларизация - все эти процессы могут привести к тому, что инфляция только разгонится. На инфляцию будет влиять приток капитала, лоббизм монополистов, прежде всего, естественных монополий. Геополитические риски и санкции - еще один существенный риск. Будут отсутствовать из-за санкций инвестиции, как внешние, так и внутренние, возникнут "пузыри" на рынке недвижимости. Возможное снижение ключевой ставки ЦБ и последующее снижение ипотечных ставок, возможно, приведут к надуванию нового "пузыря". Только подорожавшая нефть даст возможность рублю укрепиться и в итоге инфляция в России затормозится. Но дальнейшее сдерживание роста цен проблематично. Инфляцию подпитывают расходы на поддержку уровня жизни электората в преддверии президентских выборов, где уже ясно, кто одержит победу - ВВП.

Экономика России нестабильна, напряжённые отношения со странами Запада продолжаются. Идут дискуссии по развитию страны, их можно объединить в такие направления.

Минэкономразвития предлагает сделать ставку на рост инвестиций, несырьевого экспорта и производительности труда.

ЦСР Алексея Кудрина уповает на рост совокупной факторной производительности и инвестиции в наиболее производительные отрасли.

"Столыпинский клуб" Бориса Титова - на поддержку слабого валютного курса и стимулирование спроса для импортозамещения.

В среднесрочной перспективе динамика потребительских цен в России будет во многом зависеть от изменения нефтяных котировок и поведения ФРС США. По мнению американского финансиста Сороса, банкротство России может случиться из-за санкций и необходимости выплатить значительную часть российского внешнего валютного долга.

Вот в таких общих направлениях и будет развиваться Россия в 2018 году.