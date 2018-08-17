Российский оппозиционер откровенничает

ОСТРЫЙ УГОЛ

"Россия, Воронеж. Автор "Кругозора" похищен из собственной квартиры неизвестными при содействии полиции: (Правозащитник Дмитрий Воробьёвский начал голодовку протеста против принудительного помещения его в психушку…)". Более двух лет тому назад в "Кругозоре" появилась публикация под этими заголовком и подзаголовком. А сегодня Дмитрий делится с читателями международного журнала своими рассуждениями об обстановке, укоренившейся в России вокруг несогласных. На собственных примерах.

"УКОЛ ЗОНТИКОМ"

Недавно в одной из дискуссий среди весьма известных воронежских

демократов, включая даже бывших членов Демсоюза, в котором и сам состою более четверти века, я сказал, что Ельцин, на мой взгляд, был лишь чуть-чуть лучше Путина. Большинство участников не согласилось со мной. У меня вообще складывается впечатление, что даже среди наиболее разбирающейся в политике части российского общества, почти полностью отсутствуют, увы, адекватные представления о том, что на самом деле происходило в нашей стране в "ельцинские" девяностые годы...

Я мог бы, наверное, написать документальный роман об этом, причём, на основе личного опыта. Однако он, тот опыт, говорит мне, что по каким-то причинам всё это почти никому не интересно. Либо же столь отдалено от распространённых в обществе представлений о тех временах, что воспринимается им как бред сумасшедшего.

Вот лишь один эпизод. Значительная часть уважаемых читателей, скорее всего, посмеётся над ним. Однако я совсем не обижусь на это, и вообще - смех, говорят, полезен для здоровья. Так вот, произошло сие более 20-ти лет назад. Точнее, начало имело место поздним вечером 27 апреля 1996 года, когда в толпе людей при посадке в троллейбус на воронежской конечной остановке "Машмет" (кажется, официально она называется по-другому - "Завод ГОО") я получил от некоей мужикоподобной дамы средних лет так называемый "укол зонтиком". Правда, я совсем не уверен, что это был именно зонтик, т.к. заметил только иглу на конце какого-то предмета, находившегося в приоткрытой сумке той дамы. В 2007 году я упомянул об этом в статье "Корпорация убийц".

Я писал: "...когда я поднимался в салон по ступенькам, некий мужик резко сунул мне под ноги какой-то мешок, я с трудом удержался на ногах и успел заметить, что с другой стороны в тот же момент некая невысокая дама средних лет слегка высунула что-то из своей сумки и затем прижала эту сумку к моей руке. Боль я почувствовал почти сразу, но снизу поднималось довольно много народа, и лишь когда меня оттеснили далеко от той дамы, я увидел дырку на рукаве своей куртки, а затем и глубокую колотую ранку на руке под этой дыркой. Минут через десять (во время пересадки) и позднее, когда приехал домой, я попытался высосать и выплюнуть то, что мне вкололи в руку..."

Утром или в начале дня 1-го мая 1996 г. я впервые ощутил результаты того укола. Резко ухудшилось самочувствие, появлялось трудноописываемое и никогда ранее не испытываваемое ощущение, что вот-вот должен случиться со мной какой-то припадок, возможно даже инсульт. Это очень тяжёлое ощущение, к тому же, оно периодически всё более усиливалось.

Естественно, мне совсем не хотелось, чтобы этот припадок или инсульт случился со мной на глазах близких родственников. Поэтому, почувствовав такие ощущения, я сразу же вышел из квартиры и пошёл по улицам куда глаза глядят. С собой была упаковка аспирина, которую я на всякий случай захватил, чувствуя неладное. Он в дальнейшем весьма пригодился - аспирин устранял на какое-то время или хотя бы ослаблял моё состояние. Оно было столь тяжким и столь необычным, что у меня сразу исчезли сомнения о связи его с тем "уколом зонтиком".

Когда я пошёл по городу, оказалось, что если идёшь очень быстро - то состояние становится легче или даже почти исчезает. А замедлишь шаг - оно сразу же возвращается. При остановке же чувствовал себя вовсе худо.

И я прекратил эти "эксперименты". Дошёл таким образом до леса, который начинается почти на противоположном конце Воронежа - за Северным районом. Ходил я по тому лесу несколько часов, приняв при этом несколько таблеток аспирина. К вечеру мне стало значительно лучше.

Но вечером 1 мая и практически весь день следующий описанное почти в точности повторилось, хотя значительно слабее. Я подумал, что выздоравливаю, что действие вколотых мне веществ или, возможно, каких-то бактерий, вирусов уже прекращается. Но, увы, оказалось не так.

МИФ О "ЛИХИХ 90-Х"

Небольшое отступление. Девяностые годы, когда всё это происходило, сегодня многие представляють себе, на мой взгляд, совсем не адекватно: в виде какой-то нереальной махновщины, мифической вседозволенности либо в виде десятилетия чуть ли не абсолютной свободы слова и прочих бескрайних свобод.

На самом же деле в "лихие девяностые" и с основными свободами, и с так называемой вседозволенностью (если не иметь в виду вседозволенность спецслужб и прочих санкционированных бандитских "госструктур", в девяностые годы дела обстояли, мягко говоря, весьма проблематично. Почти так же, как и в нынешнюю путинскую пору. В первую часть девяностых, примерно в середине 1993-го, партийно-гэбэшная "номенклатура" взяла курс на закручивание гаек и узурпацию всей власти. Летом 1993-го у меня был многочасовой обыск по "уголовному делу" о юридической помощи призывникам, не желающим идти в армию.

Это закручивание гаек, резко сократившее свободу миллионов и миллионов простых людей, проявилось тогда не только в политических, но и в экономических, и в сугубо бытовых аспектах. Я имею в виду и фактическое восстановление дважды или трижды отменённой "прописки", и запрет под видом "упорядочивания" ненадолго разрешённой в 1992 г. свободной уличной торговли, и введение - впервые со сталинских времён - обязательного предъявления документов при покупке железнодорожных билетов, и запрет - впервые с ранне-хрущёвских времён - свободного и не связанного с какими-либо формальными экскурсиями (к тому же, платными), посещения простыми людьми Московского кремля, и введение не только на государственных, но даже и на многих межобластных границах грабительских таможен или запретов на провоз каких угодно продуктов, и очень многое другое...

Причём, всё это - помимо общеизвестных "прелестей" девяностых вроде безумно-кровавой и невообразимо преступной войны в Чечне, вроде безнаказанных убийств сотен или тысяч ни в чём не повинных людей в Москве - во время военно-гэбистского переворота осенью 1993-го; вроде начавшихся в девяностых явно гэбистских серийных терактов, вроде многомиллиардной чиновничьей грабительско-мошеннической "спецоперации" под названием "Дефолт" и т.д., и т.п.

…А СЕЙЧАС - ВРЕМЯ ПОЛОНИЯ И "НОВИЧКА"

Это "лирическое отступление" я вставил сюда для тех, кто почему-то считает девяностые годы в России порой было расцвета свободы, демократии и прав человек. А потому, мол, не могло быть тогда никаких гэбистских "уколов зонтиком" и прочих подобных дел, характерных для нынешней путинщины с её "Новичком" и полонием. Впрочем, надежд на то, чтобы переубедить здесь таких читателей, у меня почти нет.

… Но вернусь к "уколу зонтиком". Помню, что тогда - в конце апреля и, особенно, в первые дни мая 1996 г. - у меня были самые разные предположения на сей счёт, в том числе и далеко не самые правдоподобные. Вспоминались, например, убийство гэбистами неизвестным ядом, которым незадолго до случая со мной "устранили" очень влиятельного и имевшего оппозиционные взгляды

российского банкира Ивана Кивелиди, а также его секретаршу. И другое происшествие - умертвление ядом, которым советские и болгарские гэбисты расправлись (тоже, кстати, с помощью укола зонтиком) в Лондоне с болгарским писателем-диссидентом Георгием Марковым. Возникали подозрения и насчёт всяких вирусов, которые мне могли вколоть...

Разумеется, читатели могут сильно усомниться в том, что моя многолетняя оппозиционная деятельность была в те годы столь опасной

для российских властей, что побудила их на подобные "спецоперации" в отношении меня. Что автор этих заметок - просто сумасшедший, страдающий манией преследования. Воля ваша. Могу лишь добавить, что с октября 1982 года, когда я категорически и в демонстративной форме отказался идти в армию, то был за это на несколько недель насильственно помещён в "психушку". Тогда и "приклеился" ко мне так называемый "диагноз" (не признаваемый, правда, практически нигде в мире, кроме России и, возможно, ещё нескольких стран бывшего СССР - "вялотекущая шизофрения".

Именно этот "диагноз" стал дополнительной причиной подобных "спецопераций" в отношении меня за оппозиционную деятельность - антипутинские акции, оппозицонные публикации в печатных изданиях и в интернете. За консультацонную помощь сотням обращающихся ко мне призывников, не желающих идти в армию. За моё издание и распространение самиздатской демсоюзовской "Крамолы" и множества оппозиционных листовок.

Наличие этого моего так называемого "диагноза" на все 100 процентов гарантирует организаторам и исполнителям "спецопераций" безопасность от каких-либо моих возможных попыток разоблачения гэбистов и их покровителей.