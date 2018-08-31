Эйфория победы, обречённой на поражение

КТО ЕСТЬ КТО

Продолжаю следить за появляющейся литературой, имеющей отношение к фейковому путчу 1991 года. Надеюсь выловить новые конкретные факты и свидетельства о том, как был совершен ельцинским окружением государственный переворот. Я уже писал, что в России до сих пор информация о путче подвержена строжайшей цензуре, сильной дезинформации и произошедшее покрыто тайной.

Откровения экс-пресс-секретаря Ельцина

За последнее время более заметной является книга Павла Вощанова, занимавшего с июля 1991 по февраль 1992 пост пресс-секретаря Бориса Ельцина, - "Ельцин как наваждение. Откровения политического проходимца". М., "Алгоритм", 2017. Вощанов - экономист, доктор наук, журналист. После отставки написал много статей, критикующих Ельцина и его политический курс.

На титульном листе книги написано: "Записки политического проходимца". Прочитав книгу, скажу, что согласен с такой оценкой. Замечу только, что в окружении Ельцина было их большинство. Главный проходимец, конечно, Ельцин, а Вощанов - совсем маленький, тем более, если самокритично признал это.

Книга оказалась интересной и полезной. В ней приведены дополнительные сведения о путче и его подготовке. Но главная ценность книги в том, что как бы в мелочах, казалось, незаметных, мало значащих деталях автор показал, приоткрыл нам каким был новый любимец, лидер, вождь россиян. И - каким было его окружение от идейных соратников до помощников и секретарей. Перед нами раскрывается глубинное, сущностное в характеристике Ельцина. Показаны истинные интересы, мотивы, критерии, ценности, особенности президента и его соратников. Желания многих из них, в основном, не идут дальше самого примитивного. Важную, если не главную, роль играют стремление к славе, власти и наживе, тщеславие, зависть и месть. Прикрываясь популярными фразами о реформах, заботе о россиянах и России, часто на самом деле ими двигали мелочные страсти и рачение о себе, в большей степени личное, чем общественное.



Провозглашая красивые лозунги нового времени, это были люди старой "совдепии", далеко не лучшая часть даже советской номенклатуры. В отличие от той части руководства СССР, которое представлялось в лице Горбачёва и его окружения. У тех всё-таки общественное преобладало над личным, большее значение имели идеалы, высокие цели, принципы, честность, мораль(приходится называть вещи своими именами). Они не были способны на то, что делали Ельцин и его команда. Опять в России восторжествовал большевистский принцип "цель оправдывает средства". Опять великие дела делались "грязными руками". Победили беспринципные, безнравственные, рвущиеся к власти и ради власти готовые на многое: обман, коварство, клевета, подтасовка, продажность, нарушение законности, коррупция, преступность. Поэтому они и победили в России.

Приведу лишь некоторые, ограничиваясь объёмом статьи, интересные цитаты и места из книги с моими комментариями, оценками и интерпретацией.

О путче

Вощанов описывает, что ещё за полгода до путча бизнесмен и бывший работник КГБ Ряшенцев передал ему достаточно достоверную информацию (из КГБ) для Ельцина: "Янаев и кто-то ещё из кремлёвской верхушки готовят смещение Горбачёва … им нужен союз с Ельциным или по крайней мере гарантии его невмешательства."(стр.102). Вощанов доложил Ельцину: "Борис Николаевич, получена информация, что Янаев готовит свержение Горбачёва. Похоже, мой рассказ не произвёл на Ельцина ошеломляющего впечатления. На лице - ни малейшей обеспокоенности. Будто я рассказал ему не о готовящемся государственном перевороте, а о том, что мой сосед по лестничной клетке не желает убирать кучи дерьма … Борис Николаевич, что будем делать? Ничего не будем делать. Ельцин произносит это, не отрывая взгляд от окна, и я понимаю, что разговор исчерпан, а значит, могу быть свободен … Мне кажется, что сейчас надо сделать ещё один заход, и я спрашиваю: Может, всё же стоит заранее упредить? Ельцин отрывает взгляд от окна и смотрит на меня с нескрываемым недовольством:

- Вы мне рассказали, я выслушал. Что ещё не ясно?"(стр.108).

Здесь я нахожу ещё одно подтверждение тому, что Ельцин, конечно знал о готовившемся путче. Интересно последнее предложение этой главы: "Похоже, многое, если не всё, в нашей жизни основано на обмане. И даже не на обмане, а на полуправде."(стр.109).

Думаю, Вощанов имеет веские основания так сказать. Знал Ельцин и о подготовке путча уже в августе 1991 года, был его соучастником, использовал ситуацию для завершения переворота в свою пользу.

В книге приведена очень интересная информация о встрече Ельцина с лидерами прибалтийских республик, которая произошла 27 июля 1991 года в Юрмале (перед путчем), и на которой состоялось обсуждение получения независимости этих республик; был подписан политический документ о признании Россией их независимости.

"Завезено большое количество алкоголя. Приоритет отдан виски и коньяку. Ельцин обратил внимание, что Горбунов, Ландсбергис и Рюйтель наливают ему по полной рюмке, тогда как себе вдвое меньше."(стр. 288). "Все четверо ставят на документе свои подписи. Ельцин провозгласил ещё один тост - за независимость Балтии и за её нерушимый союз с Россией… 28 июля, 9:00 завтрак подан в гостиную. Присутствуют: Горбунов, Ландсбергис и Рюйтель. Ельцин к завтраку не вышел …"(стр.289). Так подготавливался, чтобы не сказать пропивался, ещё до Беловежского соглашения, развал СССР. Это же была подготовка к путчу и низвержению Горбачёва.

Имеются в книге важные сведения о том, как члены ГКЧП пытались до начала путча договориться с Ельциным и привлечь его на свою сторону. Автор приводит запись разговора Крючкова и Прокофьева, состоявшегося 8 августа:

"Прокофьев: поэтому договариваться надо с Ельциным… Крючков: Что ж, пожалуй. Только не договариваться, а принудить к сотрудничеству! Ельцин - трус. Амбициозный, но трус. Вот на это и надо делать ставку. Прокофьев: Ельцин враждебно относится к Горбачёву - вот на что надо делать ставку!"(стр. 254). "Всю дорогу до Белого дома пытаюсь найти ответы на мучающие меня вопросы, коих не мало. Потому как при отлёте в Алма-Ату шеф отреагировал на моё сообщение, могу предположить, что оно для него не было неожиданностью. Тогда что же получается - он и без меня знал о готовящемся перевороте? Выходит, знал. А коли так, почему напился до бесчувствия? Ведь надо же было принимать какие-то решения, делать какие-то упреждающие шаги."(стр. 262).

Вощанов пишет: "Не могу избавиться от ощущения, что во всём происходящем присутствует налёт ненатуральности, какой-то игры в путч причём с обеих сторон."(стр. 270). Добавлю, почему нет, ведь путчисты заранее согласовали с Ельциным сценарий происходящего. Другое дело, что Ельцин не во всём его выполнил и обыграл путчистов. Поэтому понятны признаки и ощущения тех, кто присутствовал в Белом доме, что путч - не настоящий, игра. Путч был против Горбачёва, а не против Ельцина. Просто силовики передавали власть от Горбачёва к Ельцину.

В следующем абзаце я вижу суть произошедшего и причину крушения надежд связанных с реформами Ельцина. "С августовским путчем связано немало мифов… И каждый старается представить август 1991 года как столкновение непримиримых идеологий. То есть то, чего на самом деле не было и в помине. Демократы того времени отличались от ретроградов лишь флагами да призывами. Во всём остальном это люди одной крови."(стр. 252).

Читаем далее: "Возможно, я не прав, но не могу отделаться от ощущения, что август 91-го - величайшая мистификация нашего времени. И с неё, с этой мистификации, в России начались реальные потери и иллюзорные обретения, на которые потрачено было без малого десять лет."(стр. 263).

По-моему, правильный вывод и сказано сильно!

Приведу подтверждение Вощанова, что после путча у Горбачёва уже не было власти: "Осень 1991года выдалась тяжелейшей для страны и невыносимо тяжёлой для её населения. Горбачёв, не имея реальных рычагов управления, не предпринимал, да и уже не мог предпринять ничего для исправления ситуации. Ельцин едва ли не каждодневно обвинял его в бездействии, заявлял, что Россия будет самостоятельно переходить к рынку, и требовал раздела общесоюзной собственности."(стр.325).

К характеристике Бориса Ельцина

Сначала о пьянстве. "Ночью ему понадобилась пара стограммовых бутылочек виски из сухановского мини-бара. В его собственном ничего не осталось."(стр.28). "Без четверти четыре в чулане под лестницей раздаётся страшный грохот и звон… На пороге стоит Борис Николаевич с недопитой нами бутылкой Чёрного Джека в руке."(стр.38). "Мои размышления прерывает звонок из приёмной, сразу после Горбачёва поехал на спорт. Что такое поехал "на спорт" известно каждому из нас. Это значит, что вероятнее всего, раньше завтрашнего полудня его можно не ждать."(стр.111). Описание ночи путча в Белом доме: "большой обеденный стол, накрытый на шесть персон. Всё как полагается по этикету: белая скатерть, фарфоровая посуда, хрустальные бокалы, столовые приборы. А посередине - блюда со всевозможными яствами. Тут и севрюга с лососем, и колбаска нескольких сортов, и сыры. А ещё всякая зелень. И конечно же горячительные напитки … На душе гадостно, но зато спокойно: уж если они сели выпивать, стало быть ничего страшного не случится. Не будет никакого штурма, и они это знают наверняка. Все мы - и те, что здесь, в бомбоубежище, и те, что мёрзнут на улице - участники масштабной мистификации под названием Путч."(стр.276).

Известно, что Ельцин любил выпить. В российских СМИ были публикации, что он выпил лишнее на нескольких важных международных мероприятиях. Могут сказать, так и думали большинство россиян, кто из русских не любит выпить? Но оказывается это совсем другой случай. Президент был в сильнейшей зависимости от алкоголя. Это была болезнь, а также характеристика если не слабовольного, то и не волевого человека. Потому, что в ситуациях, когда даже нельзя было выпивать, он использовал любой повод для пьянства(не просто тихонечко, чтобы никто не знал и не видел выпить маленькую). Почти все встречи на любом уровне сопровождались или заканчивались обязательно обильным приёмом спиртного. Причём это даже не скрывалось, об этом знали, и естественно использовали, как в стране, так и за рубежом. За границей печаталось много критического и высмеивающего материала по поводу поездок Ельцина. На тему выпивки в книге есть множество мест. Не потому, что Вощанов хотел представить Ельцина в плохом свете, а потому, что это был существенный и неотъемлемый атрибут жизни и её смысла у президента. Но это говорит кое-что и об авторе книги. Ельцин подбирал в своём окружении, свите людей умеющих выпивать и имеющих пристрастие к спиртному, так сказать компаньонов, по-простому собутыльников.

Пьянство(постоянное и неумеренное употребление спиртных напитков) плохо само по себе. Но оно отражает более существенные черты Ельцина. Каким надо быть человеком, чтобы даже в очень важные, судьбоносные для страны моменты(встречи, переговоры, путч), продолжать "расслабляться", получать удовольствие: сауна, охота, выпивка, закуска? Мог ли он хорошо сосредоточиться, вполне адекватно думать, напряжённо умственно работать, принимать решения, вникнуть и формулировать документы? Напрашивается сказать - да какая разница, подумаешь дела, Ельцину всё по плечу, чтобы не сказать "по барабану", ему всё дозволено! Это в большой степени характеризует человека безответственного, авантюрного, бесшабашного, думающего, прежде всего, о себе и своих интересах.

Примечательно, как некоторые на Западе оценивали Ельцина ещё до путча:

"Многие депутаты Европарламента считают его рвущимся к власти непредсказуемым популистом и даже националистом."(стр.211). Другие депутаты: "безответственный, демагог".(стр.237). "На следующий после визита Ельцина день Буш попросил трёх своих сотрудников, участвовавших во встрече, в письменном виде сформулировать своё впечатление о госте. И те, независимо друг от друга, сформулировали: "грубый, невоспитанный, мужлан".(стр.225).

Вощанов описывает клятву Ельцина со своими помощниками во время первой поездки в США в 1989 году. "Все эти дни я наблюдал за вами… Так вот, - Ельцин делает многозначительную паузу и окидывает взглядом внимающую его речам компанию, - давайте пообещаем… поклянёмся! .. что никогда не предадим друг друга. Никогда!"(стр. 46). Все обещают и клянутся. Эта сцена клятвы вызвала у меня какое-то недоумение и удручающее чувство. Что она говорит о человеке? Частично ребячество, низкий уровень руководителя и политического деятеля. С другой стороны - приметы воровского, мафиозного мира. Но здесь и стиль. Уже тогда, с самого начала личные интересы босса, преданность ему важнее всего государственного, общественного.

Читаем, что было ещё до августа 1991: "Мы с Ельциным доживаем период неформальных товарищеских отношений. Он уже чувствует себя моим барином и иной раз позволяет себе общаться со мной откровенно по-барски. Правда не всегда. Видно ещё не всё былое стёрлось в его памяти… Не забылась наша поездка в Америку, после которой одного моего слова хватило бы для завершения его политической карьеры. Не забылся конфуз на пресс-конференции в Японии по проблеме северных территорий и огромный синяк на лбу после неё. Не забылось, как был придуман и срежиссирован его эффективный выход из КПСС на 28 съезде партии."(стр.107,108).

В нескольких местах автор акцентирует, как важно было для Ельцина во время многих его зарубежных визитов, услышать, что он с главами государств или ведущими деятелями "друзья и на ты". Это он считал чуть ли ни главным достижением и результатом поездки.(стр.347, 350). Такой вот уровень лидера огромной страны, его мировоззрение и мелкие интересы.

Горбачёва скинули: "Да-а, ради этого стоило жить…"

После известия, что Горбачёва окончательно, официально убрали помощник Ельцина Суханов говорит: "Борис Николаевич вы только взгляните! Сейчас на всей этой территории нет никого выше вас! Никого! Ведь это же что-то да значит?! Ельцин, открывает глаза, распрямляется и, как мне кажется, с удивлением смотрит на карту. Слова Суханова определённо произвели положительный терапевтический эффект. Он улыбается и обводит нас задумчивым взглядом: Да-а, ради этого стоило жить… Бурбулис кивает на бутылку: и за это стоит выпить! "(стр.341.) Здесь и в других местах текста проявилась существенная черта характера Ельцина - чрезмерная самовлюблённость и мания величия. В его окружении процветали лесть, восхваление, поддакивание, подхалимство, угодничество, лицемерие, прислужничество.

Как я уже сказал выше, в своём продвижении к власти, удержании её, достижении поддержки бывшего советского чиновничества Ельцин не гнушался использовать разные грязные методы. Но особенно, подкуп за счёт государственных средств - раздача должностей, имущества, предоставление всевозможных льгот и материальных выгод. Так, например, Вощанов описывает подкуп церковной иерархии с целью приобретения лояльности к власти Ельцина. "Ты случаем не знаешь, что по лицензиям, выданным Московской Патриархии, вывозится за границу? Да всё без разбору! Нефть, мазут, чёрные и цветные металлы. Но особенно им приглянулись редкоземельные. Столько вывезли, что обрушили цены на мировом рынке … Не то слово! Золотое Эльдорадо, друг мой! Мало того, что вывози практически, что хочешь, так ещё и налоги платить не надо… Так, что прибыль получают, я тебе скажу охрененную!"(стр.328). "Шеф словно угадывает мою мысль: Церковь поверила Ельцину! А вы что же хотите … Что церкви дал ваш Горбачёв?

… Мы все входим в рынок! И священники тоже входят! … А иначе пойдут просить милостыню у коммунистов. Или у вашего Горбачёва."(стр. 331). На встрече с патриархом Алексием: "Ельцин отвечает взаимностью - с пониманием и готовностью реагирует на все пожелания Святейшего."(стр.331). Из разговора Вощанова с Ярошенко: "А он мне отвечает: пусть карманом своим почувствуют преимущество Ельцина перед Горбачёвым. Как тебе такое?"(стр.324). В нормальном современном государстве такое поведение чиновника, тем более высочайшего ранга, определяется как тяжелейшая коррупция, классифицируется как связь власти и капитала. Причём карается очень строго.

Перед уходом из Кремля возмущённый Вощанов сказал Павлу Грачёву: "… в тягость мне эта служба… А шеф, знаешь, что он мне на днях сказал? Идите и делайте, что вам царь велел! Каково а? Я что называется охренел."(стр.358). Горькое прозрение автора перед уходом: "это прежде мы были для Ельцина какими-никакими, а всё же соратниками. Теперь - слуги, челядь."(стр.362). И как итог: "… чтоб не чувствовалось никакой личной обиды, но чтоб шеф понял, что ухожу от него не просто так, а разочаровавшись. И в нём, и в политическом курсе, и в стиле руководства."(стр.366). "до тех пор, пока мой кумир, развалив советскую империю, и устранив ненавистного ему Горбачёва, не заполучил всю полноту власти в России. Первое, что он сделал после этого - изменил своё отношение к тем, кто, рискуя репутацией, прокладывал ему дорогу в Кремль. Он дал почувствовать, что никакие они не соратники. Они - слуги, он - Хозяин. Тот, кто хотел сохраниться в его команде в одночасье переродившейся в придворную свиту, должен был принять это как данность."(стр.414).

Думаю, что такой человек в принципе не может быть демократом. Эти вещи просто не совместимы. А его до сих пор многие ассоциируют с большим демократом. Кроме того, это же естественно, что такой человек находка для всякого рода нарушителей законности, созидатель среды для коррупции и преступности. По-моему, здесь кроется источник провала, одна из важных причин плохих результатов ельцинских преобразований. Всё остальное детали - кто конкретно и как воспользовался.

Нельзя не упомянуть о том, как избили Вощанова по указанию Ельцина, Коржакова и Рогозина, чтобы он не писал критические статьи против установившегося режима. "Коржаков поручил твое дело адмиралу Рогозину. У того в милиции на трёх вокзалах есть свои люди. Так вот они пришлют тебе весточку… Резкий удар отбрасывает от двери… Кто-то садится мне на спину, хватает за волосы и бьёт головой об пол …"(стр.376). И далее: "Уже осознал, что для этой братии нет ни Закона, ни моральных преград. Политические беспредельщики."(стр.377-378). Такими методами президент Ельцин расправлялся со своими неугодными оппонентами, не желающими молчать, создавал атмосферу страха.

Автор задаётся вопросом, почему КГБ не развенчал, не дискредитировал и не убрал Ельцина ещё в начале политической деятельности, учитывая его известные большие недостатки и слабости? Вощанов делает очень правильный и важный вывод. "Лубянке был выгоден Ельцин, причём на вершине власти… Для него смещение Горбачёва и воцарение Ельцина - это несколько лет бюрократического хаоса, в течение которого возможно было прибрать к рукам самые лакомые куски подлежащей приватизации общенародной собственности."(стр.55). Добавлю, что определённая часть руководства КГБ и армии с самого начала всячески поддерживала и продвигала Ельцина в противовес Горбачёву, чтобы перенаправить перестройку в другое - не европейское, традиционное русло. Кроме того, таким человеком было легче манипулировать, управлять, шантажировать и в нужный момент оказывать давление, добиваясь удовлетворения своих интересов, а в конце, когда он выполнит свою роль, убрать.

Приведу несколько цитат из послесловия к книге. "То, что он человек с серьёзными пробелами в образовании и невеликой культуры, к тому же добровольный пленник исконно русского порока - это мне стало очевидным уже после первой нашей встречи."(стр.413). "идея растворилась в пороках и слабостях лидера… Что на протяжении ряда лет едва ли не каждодневно являл миру Кремль? Барские прихоти, доходившие до откровенного самодурства, абсолютную вседозволенность в словах и поступках, преступное попустительство президентской охранке, ставшей никем и ничем не контролируемым центром власти. Демократия, как способ политической организации гражданского общества, постепенно превращалась в безграмотно размалёванную декорацию, скрывающую всевластие приближённых к президенту лиц и структур. Их лояльность гарантировалась правом бесконтрольно и фактически бесплатно владеть некогда общенародной собственностью."(стр.414)

"И что же могло возникнуть на столь порочном экономическом базисе? Не менее порочная политическая надстройка, и ничего другого. Ельцин, по сути дела, отреставрировал и перезапустил сложившуюся в годы брежневского застоя либерально-репрессивную модель управления обществом. Иные лозунги, иные гимны, иная стилистика властвования - суть та же. Всё вернулось на круги своя - бюрократия всесильна, общество бесправно."(стр. 415)

Таким образом, уже в своём зародыше ельцинский режим был коррумпированным и преступным. Начиная от военного государственного переворота и затем, когда многое делалось скрыто, "по-чёрному"(не официально), с нарушением законности: финансовые аферы, воровство, подкуп, угроза, ложь. Вся команда Ельцина были, в большей или меньшей степени, нарушители закона. Конечно, оправдывали они свое поведение служением великим целям, ради дела, прогресса, реформ, победы светлого(над коммунизмом). Так начинал Ельцин строить новую, другую Россию, на этом была основана перестройка по-ельцински. Какие требования можно предъявлять к остальным гражданам? После такого президента и его окружения, всенародная коррупция, воровство и беззаконие предопределены. Всё чиновничество сверху донизу было занято обогащением и наживой, ограблением страны. Армия, службы безопасности, прокуратура, суды, милиция погрязли в беззаконии, коррупции, криминалитете.

Поэтому, действительно, после Ельцина, ничего иного не могло просто быть кроме как ещё более недемократический и коррумпированный режим. Напомню основные известные деяния Ельцина. Прежде всего, это проведение совершенно необоснованных и непродуманных радикальных экономических реформ, которые определялись в основном политическими целями. Затем расстрел парламента и создание "карманного", конституция, предоставляющая практически почти неограниченные полномочия президенту, управляемые администрацией президента и зависимые от неё партии и СМИ, манипулируемые и сфальсифицированные выборы - суть ельцинской псевдодемократии. И в результате создание уродливого авторитарного устройства с ограниченными и зависимыми от государства частной собственностью и рынком. Ельцин и его подручные(полторанины, чубайсы, березовские, волошины, юмашины) обрубили, убили любую другую альтернативу. Чего же можно было ждать от Путина? Путинский режим мог быть только более явной олигархией, диктатурой, самодержавием. Он и есть естественное продолжение, наследие созданной Ельциным обновлённой советской системы.

И такого президента выбрало и поддерживало многие годы значительное большинство российского населения всех слоёв: от учёных и журналистов до простых рабочих и сельских тружеников. Так же, как теперь они поддерживают Путина. А, например, Явлинский набирал и продолжает набирать считанные проценты. Возникает вопрос: если бы россияне тогда знали о Ельцине больше, изменили бы свой выбор и предпочтение? Думаю, незначительно!

Правомерно сделать вывод, что Россию в результате горбачёвской перестройки и особенно после 1991 опять, как и после революции 1917, подвела безнравственность. Как ни, казалось бы, парадоксально звучит, на деле, а не на словах, для российского населения вопросы морали, нравственности, законности всегда были на далёком месте. Совсем не идеализируя остальные страны и народы, в том числе европейские(все "хороши"), отдавая отчёт в недостатках и слабостях вообще человеческой природы, тем не менее, можно сформулировать следующее. Одна из самых важных, если не главная, проблема и беда России была и остаётся - низкая нравственность большинства населения.

Ельцин и его сторонники победили, но, как и большевики, в перспективе, на длительном интервале времени они проиграли. А главное проиграло российское население, думаю всё население Земли. Отсталая, архаичная, реакционная, агрессивная, обособленная, сосредоточенная на своих комплексах и всё ещё несвободная Россия это плохо для всего мира.