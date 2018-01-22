Крупный бизнес нервничает

ОБЗОР

В конце прошлого года на встрече с крупными российскими бизнесменами Путин пообещал помочь бизнесу безопасно вернуть капитал из-за границы домой с помощью облигаций, которые будут выпущены в этом году. По словам Путина, об этом его просил бизнес и предлагал использовать для этого отечественные "облигации внешних займов, номинированные в иностранной валюте".

Российские олигархи массово переселяются за рубеж

Правительство и ЦБ вопрос проработали, и Путин поручил определить условия и параметры выпуска. Государство предложит им инвестировать в еврооблигации на сумму до 3 млрд. долларов. Крупный российский бизнес нервничает из-за возможных санкций США против него и просит у государства создать инструмент для инвестиции репатриируемых капиталов.

Одно из предложений бизнесменов - выпуск валютных облигаций государственного займа. Между тем, власти популярных офшоров включили Россию в список стран, с которыми они согласились автоматически обмениваться данными. Всего в списке 71 страна, следует из опубликованных данных Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Среди них, например, Кипр, Бермудские и Каймановы острова, Британские Виргинские острова, Джерси, Гернси, Лихтенштейн, Люксембург, Нидерланды, Швейцария и Великобритания.

Многие из этих стран готовы начать обмен уже с 2018 г., исключение - например, Малайзия, Ливан и Швейцария, которые приступят к взаимодействию с российскими налоговиками только в 2019 г. От этих стран данные по платежам, остаткам на счетах, процентам, доходам от инвестиций и продажи акций Федеральная налоговая служба (ФНС) получит лишь за 2018 год. Российские олигархи массово становятся жителями других государств.

Панама может показаться детским садом. Одна из ведущих офшорных юридических компаний сообщила о возможной утечке данных своих клиентов. Речь идет о фирме Appleby, которая специализируется на Бермудских островах. Что о ней известно и какого масштаба может случиться скандал, если данные будут обнародованы? Кибератака на Appleby была еще в прошлом году, а сейчас компания пересмотрела подход к защите и предупредила клиентов, чтобы они были готовы: их данные могли похитить.

Речь идет об офшорах на Бермудских островах - Appleby специализируется на них, а также на Каймановых островах и BVI. Предположим, что утечка была и скоро будут опубликованы имена тех, кто пользовался услугами компании. Насколько громким может быть скандал?

Business FM опросила профильных международных юристов: что они знают об Appleby и Бермудах как об офшоре? Острова - "налоговая гавань" для авиакомпаний со всего мира, говорит директор московского офиса компании Tax Consulting U. K. Эдуард Савуляк:Эдуард Савуляк директор московского офиса компании Tax Consulting U. K. "Бермуды в целом интересны судовладельцам и авиавладельцам, и в первую очередь именно авиавладельцам. То есть на Бермудах именно такая категория использует офшоры, регистрирует туда свои воздушные суда или, соответственно, суда для морских перевозок". В связи с возможной бермудской утечкой сразу вспоминается "Панамагейт" и фирма Mossack Fonseca.

Скандал был громким

Скандал полуторагодичной давности был громким, хотя больших последствий не получил ни в мире, ни в России. Разве что виолончелист Сергей Ролдугин стал известен не только ценителям прекрасного.

Но о Mossack Fonseca до публикации панамских документов особо никто и не знал. А вот Appleby среди профессионалов известна.

Александр Захаров, партнер Paragon Advice Group: "Очень серьезная фирма, представляет интересы очень серьезных людей из США, Великобритании, Европы, и, конечно же, я полагаю, очень много клиентов из России достаточно серьезного масштаба. То есть, если говорить об уровне утечки, Mossack Fonseca - это детский сад по сравнению с фирмой Appleby".

Об уровне серьезности бермудского бизнеса говорят и данные ООН. Компании из 26 стран в 2016 году заработали от операций на маленьких Бермудах почти 44 млрд долларов. Для сравнения: в Китае эти же компании заработали на 8 млрд долларов меньше. Есть ли здесь вклад россиян? В памяти всплывает разве что история середины нулевых, когда поссорились акционеры "Мегафона" (сейчас они уже бывшие акционеры). И одним из участников этого давнего конфликта был бермудский фонд IPOC.

Как писал Forbes, в ходе одного из судов прозвучало, что фонд связан с бывшим министром связи Леонидом Рейманом. Так что российский след можно найти и на Бермудах. Вопрос только, проявится ли он в ходе утечки. Если утечка вообще произойдет. Недаром Appleby - не просто юридическая фирма, она входит в список из девяти ведущих офшорных компаний.

Этот перечень специалистам известен как "офшорный волшебный круг". Даже само название требует продолжения истории. Новое расследование архива офшорной документации, названное международным консорциумом журналистов Paradise Papers ("Райское досье"), рисует красочную картину отдельной экономической реальности офшоров. Но в 2017 г. воспринимать офшорные архивы только как сеть чисто коммерческих связей уже нельзя: теперь мир обречен смотреть на них сквозь призму политики. Архив юридических компаний Appleby и Estera с Бермудских островов насчитывает 13,4 млн документов объемом 1,4 терабайта (в Panama Papers было 11,5 млн документов).

Услугами офшорного регистратора пользовались, в частности, братья Ротенберги, Олег Дерипаска, бывшая жена главы "Роснефти" Марина Сечина, а также королева Елизавета II и корпорации масштаба Nike, Apple, Facebook. Практически все операции законны, отмечают комментаторы, но описываемые практики далеки от обычных граждан: без таких разоблачений обывателям сложно представить, как строится система глобальных денег и двойных стандартов, отмечает Илья Шуманов из "Трансперенси интернешнл".

Панамское досье

Публикация офшорных архивов по замыслу расследователей должна способствовать повышению прозрачности, публикация Panama Papers полтора года назад активизировала эту борьбу, которая ведется на уровне G20 c 1998 г.

Сейчас действует уже около 2000 двусторонних соглашений об обмене информации между странами, отмечает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Но борьба во многом декларативна. В каких-то странах последовали репутационные отставки (премьер Исландии), уголовные дела (в Пакистане или Монголии), где-то власти начали собственное расследование.

В России реакция была скромной. Владимир Путин подтвердил, что один из героев Panama Papers - Сергей Ролдугин (согласно архиву, миллиардер) - его друг, но он всего лишь меценат. Спустя год, как выяснила ВВС, бюджет фонда Ролдугина сократился в несколько раз. Генпрокуратура обещала провести собственное расследование панамских документов, о его результатах не известно, отмечает Шуманов.

Другое дело, что в 2017 г. информация Paradise Papers воспринимается уже совершенно иначе, чем Panama Papers в 2016 г. То, что принадлежащий Юрию Мильнеру и Алишеру Усманову фонд DST Global в 2009-2010 гг. покупал акции Facebook и Twitter на деньги "Газпром инвестхолдинга" и ВТБ, сквозь призму скандала о российском следе в американских выборах выглядит куда драматичнее, чем могло бы показаться еще полтора года назад.

В 2012 г. фонд часть акций продал - это был просто бизнес, следует из комментария фонда DST для The New York Times. Но для американской прессы это все равно зловещие "деньги Кремля". Риски тем более высоки, что именно сейчас минфин США готовит отчет конгрессу о российских олигархах и чиновниках, задействованных во внешней политике, для чего должен оценить их зарубежные активы и близость к Путину.

В 2016 году официальный представитель Berenberg Bank подтвердил сведения из "панамского досье", что зарегистрированная в Швейцарии компания по управлению имуществом Berenberg Bank AG, являющаяся дочерней структурой банка, открывала счета для проведения офшорных сделок. "Многие банки занимались тем же. Мы установили строгие правила по работе с офшорами. Все операции подвергались постоянному мониторингу и проверялись независимыми сторонними аудиторами", - заверил он. Представитель DZ Bank отверг все обвинения по участию в офшорных операциях. "Наш банк никогда не занимался подобной деятельностью. Инвестиционные компании, входящие в структуру DZ Bank, действуют строго в соответствии с налоговым законодательством", - заявил он.

Накануне консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали массив данных о проведенных в разные годы через панамскую Mossack Fonseca регистрационных сделках. По заявлению ICIJ, около года назад данные регистратора неизвестный отправил в редакцию немецкой газеты S?ddeutsche Zeitung.

Офшоры лидеров государств

В результате совместной работы в офшорном досье были найдены 12 бывших и действующих лидеров стран (президентов и премьеров), 128 политиков и чиновников (не говоря уже об их родственниках и друзьях) из стран ЕС, России, Бразилии, Китая и др. В файлах были обнаружены офшоры премьер-министров Исландии и Пакистана, короля Саудовской Аравии, президента Украины, детей президента Азербайджана, членов семьи лидера Китая Си Цзиньпина, отца премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, музыканта Сергея Ролдугина, предпринимателей Аркадия и Игоря Ротенбергов и других. Кроме мировых лидеров, в документах нашлись офшоры международных преступников и людей, связанных с наркоторговцами и террористами.

Сооснователь MF Рамон Фонсека назвал уголовным преступлением предание огласке данных об офшорных компаниях (и совершенных ими сделках) многих бывших и действующих лидеров, людей из их окружения и иных публичных фигур. "Это преступление, уголовное преступление", - передает слова Фонсеки Sky News. Сообщения о связи между другом Владимира Путина Сергеем Ролдугиным и офшорными сделками направлены на его дискредитацию в преддверии выборов, приводит Reuters слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

"Основной целью таких вбросов являлся и является наш президент, особенно в контексте грядущих и парламентских выборов, и в контексте уже дальнесрочной перспективы, я имею в виду президентские выборы через два года", - указал Песков. По его словам, здесь вновь налицо "Путинофобия Запада". "Эта Путинофобия за рубежом достигла такого уровня, что фактически говорить хорошо про Россию или про какие-то действия России, про успехи России нельзя априори. Плохо говорить нужно, нужно говорить плохо много, обильно, а когда говорить нечего, нужно что-то стряпать. Это тоже для нас очевидно", - отмечает пресс-секретарь Кремля. Это прямая атака на президента, организованная экс-сотрудниками Госдепа и ЦРУ, заявил Дмитрий Песков, Путин - "основная цель таких вбросов". Ранее в интервью Bloomberg TV глава ВТБ Андрей Костин заявил, что расследование консорциума журналистов-расследователей и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности не затрагивает президента России Владимира Путина. "Никто не сказал, что мистер Путин причастен, потому что его имя не значится ни в каких реестрах. Говорят, что некоторые знакомые Путина имеют определенный офшорный бизнес. Но что здесь такого?" - сказал он. Накануне консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали массив данных о проведенных в разные годы через Mossack регистрационных сделках. По заявлению ICIJ, около года назад данные регистратора неизвестный отправил в редакцию немецкой газеты S?ddeutsche Zeitung.

Украинские СМИ опубликовали результаты расследования OCCRP об офшорах президента Украины Петра Порошенко. По данным авторов, Порошенко так и не выполнил обещаний продать кондитерский концерн Roshen. О намерении продать бизнес и стать честным политиком он сообщил газете Bild в 2014 году. Бывший владелец "Уралкалия" Дмитрий Рыболовлев после подачи его супругой заявления о разводе перерегистрировал свои произведения искусства на зарегистрированный на Британских Виргинских островах офшор, следует из документов панамского регистратора Mossack Fonseca, которые попали к консорциуму журналистов ICIJ. По утверждению ICIJ, из записей Mossack Fonseca следует, что регистратор помог перерегистрировать право собственности некоторого имущества Рыболовлева на офшор Xitrans Finance. Среди имущества - картины Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Винсента ван Гога, Клода Моне, Эдгара Дега и Марка Ротко, пишет издание The Art Newspaper. На эту же фирму была куплена мебель в стиле Людовика XVI.

Таким образом, пишет газета, предметы искусства были перерегистрированы из Швейцарии в Сингапуре и Лондоне. Как следует из подборки газеты Suddeutsche Zeitung, сотрудничающей с ICIJ, Германия упоминается в публикациях в двух информационных сюжетах: в первом идет речь о немецких фининститутах, во втором - о крупном транснациональном концерне, занимающемся производством электроники и энергетического оборудования.

Подводя итоги расследования деятельности многочисленных офшорных компаний, зарегистрированных панамской юридической фирмой Mossack Fonseca, журналисты, в частности, приходят к выводу, что "немецкие банки помогают своим клиентам уклоняться от уплаты налогов". В отличие от банков, в "панамском досье" всплывает название конкретного немецкого концерна - в связи с "коррупционным скандалом" в документах упоминается Siemens. Журналисты Suddeutsche Zeitung, в частности, указывают, что сотрудники концерна охотно пользовались "черной кассой", причем речь шла о миллионных суммах. Скорее всего, имеются в виду новые подробности скандальной истории, которая тянется еще с 2006 года. Наряду с Германией, в "панамских документах" фигурируют еще десять стран: Бразилия, Исландия, Швейцария, Украина, Россия, Саудовская Аравия, Сирия, Иран, Китай и Гвинея. В материалах упоминаются десятки имен крупных политических деятелей и их приближенных.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в расследовании упоминается отдельно. Его фамилия звучит в связи с компанией Carina Global Assets Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах в 2014 году. В заявке на регистрацию компании указан бенефициар - "профессиональный фигурист" Татьяна Навка и приложена ее фотография. Из той же заявки следует, что фирма может заниматься покупкой инвестиционных активов в интересах бенефициара и управлять активами на сумму более $1 млн. Офшор был зарегистрирован до свадьбы Пескова и Навки, которая состоялась в 2015 году. Журналистам не удалось выяснить, сменился ли в 2015 году бенефициар у этой фирмы. "Дело в том что у моей жены никогда не было и нет офшорных компаний", - сказал он. В этой связи Песков усомнился в правдивости остальной информации. Утечка данных панамской компании и публикация "панамских документов" Mossack Fonseca была проспонсирована финансистом Джорджем Соросом и организацией USAID, сообщает интернет-платформа WikiLeaks.

Недавно руководство "Альфа-банка" сообщило предприятия российского военно-промышленного комплекса (ВПК) о прекращении их обслуживания, причина - западные санкции, хотя это приносило огромные барыши банку. А ранее о прекращении работы банка с предприятиями ВПК из-за западных санкций заявлял основатель "Альфа-Групп" Михаил Фридман.



Использованные источники:

Тихомиров А.Е., Россия: господство плутократии. Хроника 2016 года. LAP LAMBERT Academic Publishing, Саарбрюккен, Германия, 2017;

Тихомиров А.Е., Россия в период санкций. Хроника 2017 года. LAP LAMBERT Academic Publishing, 17 Meldrum Street, Beau Bassin 71504, Mauritius, 2018.