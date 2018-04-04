Сексолог: нужно ли это пожилым?..

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Считается, что пожилым секс не нужен. На самом деле это не всегда так. У некоторых интерес к сексу остается довольно высоким и после 60-ти. Другие вообще, выйдя на пенсию, открывают для себя все его прелести - на которые раньше не было ни сил, ни времени, ни возможности. Основные нюансы "любви в возрасте" "МК-Эстония" выяснила у врача-сексолога Владимира Вихляева .

"Секс определенно продлевает жизнь, поэтому им нужно заниматься столько, сколько хочется. Конечно, хочется всем по-разному, - говорит врач. - Как правило, у мужчин сексуальное желание достигает пика к 25 годам и затем начинает снижаться. У женщин, наоборот, оно растет несколько медленнее и достигает высшей точки годам к 35-40. Возникают ножницы: когда женщины хотят больше, чем мужчины могут дать".

Он рассказывает о ситуации, с которой столкнулся один из его пациентов: тот пришел на прием с проблемой - не может ни с кем завязать отношения.

"Мы знакомимся в интернете, встречаемся. Но дамы не хотят цветов, конфет и прогулок под луной. Они уже на первом свидании от мужчины ждут секса", - жаловался пациент, которому слегка за сорок. И он уже отчаялся найти женщину-ровесницу, которой был бы интересен не секс, а он сам.

"С годами ситуация еще больше усугубляется, - говорит сексолог. - Женщина вырастила детей, у детей уже своя собственная жизнь, она выходит на пенсию и открывает для себя совершенно новые желания. И хорошо, если рядом есть дедушка с примерно таким же темпераментом! А если нет?"

Он поясняет, что люди, в основном, бывают трех сексуальных конституций: сильной, средней и слабой. Люди с сильной сексуальной конституцией раньше начинают половую жизнь и позже заканчивают. А есть те, кому секс, в общем-то, не особо и нужен. У них - слабая конституция.

"Ко мне на прием пришла одна пожилая женщина и пожаловалась: ее муж, которому скоро исполнится 80, буквально замучил ее сексом. У него явно сильная конституция. Вдобавок у пожилых людей чувствительность снижается, и у них акт любви может длиться до часа-двух", - говорит доктор.

Он советует в таких случаях пользоваться дополнительной смазкой, потому что слизистые с возрастом становятся более сухими. И "долгая любовь" вполне может быть болезненной.

Существует поговорка: седина в бороду - бес в ребро. И действительно, пожилых людей частенько начинает тянуть на молоденьких. В этом есть смысл: секс с молодой женщиной заряжает энергией. Царь Соломон так вообще спал в окружении шести молодых наложниц.

"Есть такое понятие, как сладкая смерть. Это смерть в объятиях женщины, - говорит доктор Вихляев. - Во время секса действительно можно умереть: пульс учащается, давление повышается, есть риск остановки сердца. Я не сильно преувеличу, если скажу, что буквально для каждого мужчины такая смерть - наиболее желанная".

Врач-сексолог добавляет, что по всему миру фактически столкнулись с необходимостью больше информировать пожилых об опасностях, так как далеко не все из них, столкнувшись с вновь возникшим сексуальным желанием, должным образом подкованы. В Манчестере, например, есть даже День пожилого человека, когда людям в возрасте читают бесплатные лекции и раздают брошюры о венерических заболеваниях. Дело в том, что в какой-то момент город столкнулся с масштабным распространением гонореи среди пожилых людей. И мэрия решила бороться с этим.

"А знаете ли вы, что основные покупатели в секс-шопах - это тоже пожилые люди? - говорит доктор Вихляев. - Когда в Польше хотели в одном городке закрыть магазин секс-игрушек, пенсионеры воспротивились: оставьте нам хотя бы эту радость!"

Лики любви

Чтобы понять, как чувства меняются с возрастом, нужно немного вернуться в детство. Как правило, у большинства людей бывает сначала платоническая стадия любви - когда в садике мальчику нравится девочка, он с ней ходит за ручку. Или школьник помогает однокласснице нести портфель.

Затем, лет в 14, наступает эротическая стадия - поцелуи, поглаживания, петтинг. И только потом сексуальная - когда люди уже полноценно занимаются сексом.

"С возрастом это все претерпевает изменения и идет в обратном порядке. Для пожилых становится важной платоническая стадия. Нередко можно увидеть, как бабушка и дедушка сидят на скамеечке, смотрят на море и держатся за руки", - говорит доктор.

Поэтому специалисты советуют с уходом на пенсию и появлением свободного времени больше уделять внимания супругу или супруге, куда-то вместе ходить, что-то делать.

"Общие сопереживания объединяют людей, - отмечает Владимир Вихляев. - С возрастом мужчины и женщины начинают больше ценить друг в друге душу, человечность".

Он добавляет, что, как правило, пожилые люди - более счастливые, нежели молодые. Карьеру делать уже не надо, жилье есть, какой-никакой доход - тоже. И можно, наконец, заняться собой и просто быть счастливым!

"А карьера, надо сказать, очень мешает сексу, - отмечает Владимир Вихляев. - Люди пытаются достичь невероятных вершин, и на любовь времени уже не остается. Недавно ко мне пришел мужчина и попросил: доктор, дайте мне таблеточку, чтобы у меня пропал интерес к женщинам. А то отношения с женщинами мешают делать бизнес. Лет так на восемь чтобы подействовала, а там посмотрим!"

Ах, если бы…

Но вот карьера уже не так важна, дети встали на ноги, и женщина, наконец-то, может расслабиться. У очень многих дам в возрасте 65-68 лет наблюдается постоянное желание, регулярно возникают сексуальные фантазии, мысли о сексе.

"И они прибегают к доктору с вопросом: "Что со мной?" - говорит сексолог. - Приходится их успокаивать, что с ними все в порядке, это шутки природы, повышается уровень гормонов. Однако так не у всех - многим женщинам после 60 лет секс уже не нужен. А мужчинам он нужен практически до конца жизни - если их темперамент с партнершей не совпадает, то они мастурбируют или ищут другую женщину".

Нередко мужчин в возрасте ровесницы уже не интересуют, они ищут себе даму минимум лет на 10-15 моложе. Да и если взять соотношение мужчин и женщин, то с возрастом нехватка сильного пола становится более заметной: на 2500 тысячи женщин в возрасте 85 лет приходится только 1000 мужчин-ровесников. То есть пропорции уже не на десять девчонок - девять ребят, а на пятерых бабушек - двое дедушек.

С возрастом очень многие начинают жалеть об упущенных возможностях. "Ах, и тому, и этому я нравилась, да не сложилось", - думает она. "Да, если бы я чуть-чуть проявил напористость, может быть, все было бы по-другому", - думает он. И оба вспоминают, как много было потенциальных партнеров, но…

Что-то лучше, что-то хуже

Если говорить о физиологии, то с возрастом у мужчин и женщин в организме наступают десятки изменений. У женщин кожа и слизистая становятся более сухими. У мужчин эрекция становится все хуже, снижается чувствительность, появляется потребность в дополнительной оральной и механической стимуляции. Акты любви все больше и больше удлиняются. Потом потребность в сексе может стать все меньше и меньше.

"Это как в известном анекдоте: "Что вам больше нравится, секс или Рождество?" - "Рождество. Оно чаще", - смеется доктор.

Надо отметить, что с возрастом у многих людей удовольствие от секса гораздо выше. И оргазм может стать более ярким и полноценным.

"Так что долгого и продуктивного секса вам! Помните, что он продлевает жизнь!" - подытоживает доктор.