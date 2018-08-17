Сталин: его роль в нашей истории - всегда только минус, минус и минус

КТО ЕСТЬ КТО

Недавно меня разыскал мой одноклассник, один из тех, с кем я меньше всего ожидал встретиться на просторах интернета полвека спустя после полной безвестности. Отвечать, честно говоря, не хотелось, но и не ответить было нельзя. Так завязалась наша переписка. По профессии инженер-ракетчик, он в последнее время занялся историческими изысканиями. И все бы ничего, но беда в том, что мой корреспондент как был в далеком прошлом правоверным сталинистом, так им и остался. А прошедшие полвека нисколько не поколебали эту его позицию.

Памятуя о том, что мы уже в том возрасте, когда убедить человека поменять свои взгляды практически невозможно, я старался писать ему по возможности деликатно, ни на чем не настаивая и не пытаясь его в чем-то переубедить. Но одна фраза в последнем его письме переполнила чашу моего терпения. Вот она: "Чем больше материалов я ИЗУЧАЮ о Сталине, тем большим уважением проникаюсь к этой великой личности". И тогда я решил написать ему все, что думаю о его кумире.

Правда, ничего принципиально нового в моем письме нет, да и мудрено было бы написать об этом предмете что-то новое. Но ведь мой корреспондент такой не один, а потому я все же решил предложить его "Кругозору". Может быть, кто-то из более молодых читателей извлечет из него для себя что-то полезное?

Мне кажется, ты взялся за очень неблагодарную задачу - попытаться в своей работе обелить и возвеличить Сталина. Собственно, свой приговор ему уже вынесла история. А главное - что он ни во что не ставил человеческую жизнь, чему в наше время нет и не может быть оправданий. Отсюда и те неисчислимые бедствия, которые он принес нашей стране, начиная с коллективизации и голодомора и кончая Большим террором и трагедией первых месяцев войны. Например, за 2 дня до заключения мира с Финляндией он приказал штурмовать Выборг, который по условиям мирного договора отходил к Советскому Союзу, положив на это тысячи жизней с той и с другой стороны. Как это с позиций приписываемой ему стратегической мудрости?

Сегодня уже не остается никаких сомнений, что не будь Сталина и Гитлера, не было бы и 2-й Мировой войны. Да и самого Гитлера не оказалось бы во главе немецкой нации, не будь в России большевистского переворота и всего, что за ним последовало. Гитлер воспринимался на Западе как заслон от большевистской угрозы, этим был вызван позорный Мюнхенский сговор. Но окончательно развязал ему руки все-таки Сталин. Пакт Молотова-Риббентропа позволил ему напасть на Польшу, когда он вовсе не был готов к полномасштабной войне. Не было у него на тот момент ни сильной армии, ни достаточных материальных и людских ресурсов, которых едва-едва хватило на то, чтобы покорить эту маленькую страну. Так что не будь пакта со Сталиным, никогда бы он на этот шаг не решился и никакой угрозы для СССР в 1939 г. не представлял. А все эти рассуждения насчет выигранной нами мирной передышки не более чем миф.

А вот через 2 года он такую военную мощь (не без нашей помощи) действительно нарастил. Настоящий же мотив пакта Молотова-Риббентропа был передел мира между двумя людоедскими режимами, и ничего более. Зато после 39-го года у нас с Германией образовалась общая граница, что и сыграло свою роковую роль в первые месяцы войны.

Не могу принять и твоей конспирологической концепции. Почему тебе всюду видятся заговоры и предательства? Было ли у высших военных в 37-м году намерение свергнуть Сталина, по-настоящему не знает никто. Во всяком случае, никаких документальных подтверждений этому до нас не дошло, а гадать на эту тему можно сколько угодно. Признательные показания обвиняемых? Но ведь известно, каким способом выбивались подобные показания. Вот Рокоссовский, например, с 1938 по 1940 г. сидел в ленинградских Крестах, но ему повезло, его выпустили. А если б не выпустили, расстреляли или отправили в лагерь? Что ж, и он в этом случае был бы по твоей логике заговорщик и предатель? В этом свете гораздо правдоподобнее выглядит другая версия, согласно которой компромат на Тухачевского и других военачальников был рассчитано подброшен немецкой стороной Бенешу для передачи Сталину. И цели своей, как видишь, они достигли, потому что хорошо знали, с кем имеют дело. Но даже если предположить, что действительно был заговор, какой был смысл в поголовном истреблении всего командного состава Красной Армии? Вот и оказались в начале войны без квалифицированных военных кадров, а те, что остались, ни в какое сравнение не шли с уничтоженными.

Так что воевать учились на ходу, платя за эту науку миллионами человеческих жизней. А то, что растерялись, наделали ошибок в первые военные месяцы - так ведь не было у большинства из оставшихся за плечами серьезного военного образования. Даже Жуков не кончал Академии! Да и система, созданная Сталиным, при которой боялись любого не согласованного с вождем шага, не способствовала принятию самостоятельных решений. Так что не было никакой измены и предательства, которые чудятся тебе на каждом шагу, а просто неумелость и беспомощность, от которых мучительно медленно начали постепенно избавляться. Не в последнюю очередь благодаря тому, что Сталин стал реже вмешиваться в действия военных, что прекрасно видно хотя бы на примере Жукова и Рокоссовского, блестяще проявивших себя в решающем сражении под Москвой. (А там, где вмешивался, это всегда кончалось плачевно, как, например, знаменитый котел под Харьковом, закончившийся в конце концов Сталинградом.)

Характерно, что и сам Сталин сознавал свою вину за трагические события первого периода войны и даже в свойственной ему манере попросил за это прощения в своем знаменитом тосте "за здоровье русского народа" на приеме в Кремле 24 мая 1945 г. "У нашего правительства было немало ошибок, - сказал он тогда, - были у нас моменты отчаянного положения в 1941-42 гг. Какой-нибудь другой народ мог сказать: вы не оправдали наших надежд, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ на это не пошел Вот за это доверие нашему правительству, которое русский народ нам оказал, спасибо ему великое!"

Только, увы, никакое это не покаяние, а лишь след пережитого им когда-то острого страха, когда он едва не лишился своей власти - единственное, чем он по-настоящему дорожил, и удовлетворенность тем, что этого не случилось. Но нет и тени сожаления о тех жертвах, которые понесли по его вине прославляемый им русский и другие народы. А коли так, то можно и дальше действовать в том же духе, чем он и не преминул воспользоваться, пока смерть не положила конец этой кошмарной тирании. Судьба Жукова - лучший тому пример. Ну, а если уж можно было так распоряжаться судьбой самого Жукова, то о людях помельче и говорить нечего. Стоит вспомнить хотя бы о безруких и безногих инвалидах войны, которым не только не попытались воздать должное и как-то облегчить их участь, а, наоборот, поспешили убрать с глаз долой, чтобы не портили настроение своим более благополучным согражданам.

А судьба послевоенной деревни? О том, чтобы как-то облегчить страшное бремя, которое она несла все годы войны, не было и в мыслях, и Сталин продолжал методично выжимать из нее последние соки. Если ты читал роман Федора Абрамова "Две зимы и три лета", там все это прекрасно описано. Ознакомившись подробнее с историей создания советской атомной бомбы, я все понял: колоссальные средства, которые на это требовались, были для истощенной войной страны запредельными. Но Сталин не останавливался ни перед чем, лишь бы заполучить собственное атомное оружие. И в результате деревня продолжала жить так, будто война для нее и не кончалась.

Ты скажешь, что это было вызвано стратегической необходимостью. что на кон была поставлена безопасность страны. Но ведь холодная война была спровоцирована не Трумэном и не Черчиллем, а самим же Сталиным. Тогда, в 1946 г., США действительно готовы были протянуть нам руку помощи наравне с Германией, Францией, Италией и другими странами, тяжело пострадавшими от войны. Но Сталин закрыл Советский Союз для плана Маршалла и запретил своим сателлитам последовать примеру Западной Европы. А в 1948 г. еще и предпринял блокаду Западного Берлина, к счастью, безуспешную.

Вот так была упущена уникальная возможность сближения двух победивших в войне союзнических режимов, что позволило бы Советскому Союзу вполне обойтись без атомной бомбы, и одновременно запущен маховик разорительной гонки вооружений, результаты которой мы пожинаем и по сей день. Ведь вызванная ею растрата ресурсов не в последнюю очередь привела к той катастрофической деградации окружающей среды, которую мы наблюдаем сегодня и от которой до вселенского экологического апокалипсиса всего один шаг.

Таким образом, с какой стороны ни возьми, роль Сталина в мировой и российской истории это всегда только минус, минус и минус. И трудно найти в прошлом личность подобного масштаба, которая принесла бы столько бед как своему народу, так и человечеству в целом. И если гитлеровская диктатура - прямое следствие диктатуры большевистской, то зловещие азиатские режимы маоистского типа - все это, в конечном счете, лишь различные сталинские отпочкования.

Не знаю, насколько понравится тебе это письмо, но если не понравится, может быть ты отважишься показать его своему внуку? И пусть он решает, на чьей стороне правда.

Будь здоров.

Твой Игорь.