обычная версиямобильная версия
подписка

независимое международное интернет-издание

Кругозор интернет-журнал
Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
КругозорПоэзияСТРОФЫ
май '18
СТРОФЫ

Я не зря подарила французу…

Стихи из Прованса

ПЕРЕД НАМИ ЛИШЬ ГОРЫ И НЕБО

Перед нами лишь горы и небо...
Небо цвета маминых глаз.
Без любви всё настолько нелепо,
А преграды ведь ей не указ...

Берега переплыть - не проблема,
Прыгнуть в омут, в объятья к мечте.
Наша жизнь - она словно поэма,
На твоём засыпаю плече.

Ты увидел во мне свою музу,
Разглядел все оттенки души.
Я не зря подарила французу
Своё сердце в весенней тиши.

ВДЫХАТЬ ПРОХЛАДНЫЙ ВОЗДУХ ГОР

Вдыхать прохладный воздух гор, 
Пионов запах сладкий слушать,
И птиц сердечный разговор
Пытаться взглядом не нарушить.

Ловить ладонями лучи
И ждать закат на тихом склоне.
От суеты меня умчи...
Я растворюсь в церковном звоне.

Вкушать по каплям шум дождя,
Любовь почувствовать всей кожей.
И не прощаться, уходя,
Быть разной, но всегда похожей.

Следы оставив на песке,
К волнам лазурным прикоснуться.
Но где-то светят вдалеке
Огни, что требуют вернуться...

ВНОВЬ ПЕРЕСЕКАЕМ КОНТИНЕНТЫ

Вновь пересекаем континенты,
Снежный май сменяя жарким январём.
Мы герои нашей киноленты
С той поры, что мы с тобой вдвоём.

Нас встречали ветреные горы,
И непройденных нас ждали сотни троп.
Ночь колышит шёлковые шторы,
И кленовый на губах тает сироп.
 
Почему не верила я в чудо
И мечты свои укладывала спать?
Появились мы с тобой из неоткуда,
Чтоб друг в друге тихо утопать.

Двое на лавандовом просторе!..
Нас зовут всё новые края.
И по нам уже скучает море.
Там, где ты - там вечно буду я.

ПРОВАНС
 
Запах свежей лаванды,
Шорохи пальм за окном.
Не умолкают цикады.
Как я люблю этот дом!..

Нас окружают лишь горы
И бесконечный простор.
Чужды печали и ссоры.
Природа тут - лучший декор.

Яркие ставни на окнах,
Дома, как из детской мечты.
Почувствуй тепло в этих строках.
У счастья простые черты...

И их мы сами рисуем.
У каждого в жизни есть шанс.
Восторг мой неописуем.
Навеки ты в сердце, Прованс!

Читайте также

СТРОФЫ

Душа наитием полна

Душа наитием полна

СТРОФЫ

Он пронизал любовь любовью

Он пронизал любовь любовью

СТРОФЫ

Возвращение

Возвращение

СТРОФЫ

Айфоня

Айфоня

СТРОФЫ

Волшебный колодец

Волшебный колодец

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Кругозор в Facebook

Комментарии

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Войдите в систему используя свою учетную запись на сайте:
Email: Пароль:

напомнить пароль

Регистрация
Вы можете авторизироваться при помощи аккаунта Facebook

 

<
реклама #1 реклама #2 реклама #3 реклама #4 реклама #5 реклама #6 реклама #7 реклама #8
>

Реклама в «Кругозоре»

Опрос месяца

ЗА ЧТО ИЗРАИЛЬ НЕ ЛЮБЯТ?

Самые обсуждаемые

за последнее время

7
"Нельзя молиться за царя Ирода…"
7
Чайки. Не морские, а коррупционные и санкционные
7
"Промолчи - попадешь в палачи"
6
Видео youtu.be/HKGB-iZxbJg
4
Волшебный колодец
СтасВалерияЖурналBiblio-Globus.USA

БЛОГИ

07 Мая 2018

Виталий Цебрий Виталий Цебрий:

Украинцы и "америкосы". ХХ век

07 Мая 2018

Леонид АНЦЕЛОВИЧ Леонид АНЦЕЛОВИЧ:

История железных коней

"Патриоты", цепляющие георгиевские ленточки на антенны своих любимых автомобилей, не знают или делают вид, что не знают, историю своих железных коней.

06 Мая 2018

Леон Вайнстайн Леон Вайнстайн:

202: Связь наличия оружия у населения со свободой и безопасностью

Почему право владения оружием в Америке - это 2-я поправка к Конститутции, сразу после права свободы слова; зачем власть отбирает оружие у граждан; хунвейбины, штурмовики и комсомольцы; может ли "такое" случиться в США в 21-ом веке?..

Больше мнений
 
 
facebook Facebook     youtube Youtube

©Copyright Журнал «Кругозор». Krugozor Inc.

Копирование публикаций в интернете приветствуется, но при наличии гиперссылки на www.krugozormagazine.com и гиперссылки на страницу заимствуемой публикации. При репродуцировании в печатных изданиях - при непременном указании: «Независимый международный интернет-журнал «Кругозор» www.krugozormagazine.com». Коммерческое использование возможно только после согласования с редакцией «Кругозора».

Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с мнением редакции. Ответственнось за содержание рекламы несёт рекламодатель.

®

First Path Day Care Center