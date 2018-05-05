Я не зря подарила французу…
Стихи из Прованса
ПЕРЕД НАМИ ЛИШЬ ГОРЫ И НЕБО
Перед нами лишь горы и небо...
Небо цвета маминых глаз.
Без любви всё настолько нелепо,
А преграды ведь ей не указ...
Берега переплыть - не проблема,
Прыгнуть в омут, в объятья к мечте.
Наша жизнь - она словно поэма,
На твоём засыпаю плече.
Ты увидел во мне свою музу,
Разглядел все оттенки души.
Я не зря подарила французу
Своё сердце в весенней тиши.
ВДЫХАТЬ ПРОХЛАДНЫЙ ВОЗДУХ ГОР
Вдыхать прохладный воздух гор,
Пионов запах сладкий слушать,
И птиц сердечный разговор
Пытаться взглядом не нарушить.
Ловить ладонями лучи
И ждать закат на тихом склоне.
От суеты меня умчи...
Я растворюсь в церковном звоне.
Вкушать по каплям шум дождя,
Любовь почувствовать всей кожей.
И не прощаться, уходя,
Быть разной, но всегда похожей.
Следы оставив на песке,
К волнам лазурным прикоснуться.
Но где-то светят вдалеке
Огни, что требуют вернуться...
ВНОВЬ ПЕРЕСЕКАЕМ КОНТИНЕНТЫ
Вновь пересекаем континенты,
Снежный май сменяя жарким январём.
Мы герои нашей киноленты
С той поры, что мы с тобой вдвоём.
Нас встречали ветреные горы,
И непройденных нас ждали сотни троп.
Ночь колышит шёлковые шторы,
И кленовый на губах тает сироп.
Почему не верила я в чудо
И мечты свои укладывала спать?
Появились мы с тобой из неоткуда,
Чтоб друг в друге тихо утопать.
Двое на лавандовом просторе!..
Нас зовут всё новые края.
И по нам уже скучает море.
Там, где ты - там вечно буду я.
ПРОВАНС
Запах свежей лаванды,
Шорохи пальм за окном.
Не умолкают цикады.
Как я люблю этот дом!..
Нас окружают лишь горы
И бесконечный простор.
Чужды печали и ссоры.
Природа тут - лучший декор.
Яркие ставни на окнах,
Дома, как из детской мечты.
Почувствуй тепло в этих строках.
У счастья простые черты...
И их мы сами рисуем.
У каждого в жизни есть шанс.
Восторг мой неописуем.
Навеки ты в сердце, Прованс!