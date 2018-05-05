СТРОФЫ

Я не зря подарила французу… Стихи из Прованса

ПЕРЕД НАМИ ЛИШЬ ГОРЫ И НЕБО

Перед нами лишь горы и небо...

Небо цвета маминых глаз.

Без любви всё настолько нелепо,

А преграды ведь ей не указ...

Берега переплыть - не проблема,

Прыгнуть в омут, в объятья к мечте.

Наша жизнь - она словно поэма,

На твоём засыпаю плече.

Ты увидел во мне свою музу,

Разглядел все оттенки души.

Я не зря подарила французу

Своё сердце в весенней тиши.

ВДЫХАТЬ ПРОХЛАДНЫЙ ВОЗДУХ ГОР

Вдыхать прохладный воздух гор,

Пионов запах сладкий слушать,

И птиц сердечный разговор

Пытаться взглядом не нарушить.

Ловить ладонями лучи

И ждать закат на тихом склоне.

От суеты меня умчи...

Я растворюсь в церковном звоне.

Вкушать по каплям шум дождя,

Любовь почувствовать всей кожей.

И не прощаться, уходя,

Быть разной, но всегда похожей.

Следы оставив на песке,

К волнам лазурным прикоснуться.

Но где-то светят вдалеке

Огни, что требуют вернуться...

ВНОВЬ ПЕРЕСЕКАЕМ КОНТИНЕНТЫ

Вновь пересекаем континенты,

Снежный май сменяя жарким январём.

Мы герои нашей киноленты

С той поры, что мы с тобой вдвоём.

Нас встречали ветреные горы,

И непройденных нас ждали сотни троп.

Ночь колышит шёлковые шторы,

И кленовый на губах тает сироп.



Почему не верила я в чудо

И мечты свои укладывала спать?

Появились мы с тобой из неоткуда,

Чтоб друг в друге тихо утопать.

Двое на лавандовом просторе!..

Нас зовут всё новые края.

И по нам уже скучает море.

Там, где ты - там вечно буду я.

ПРОВАНС



Запах свежей лаванды,

Шорохи пальм за окном.

Не умолкают цикады.

Как я люблю этот дом!..

Нас окружают лишь горы

И бесконечный простор.

Чужды печали и ссоры.

Природа тут - лучший декор.

Яркие ставни на окнах,

Дома, как из детской мечты.

Почувствуй тепло в этих строках.

У счастья простые черты...

И их мы сами рисуем.

У каждого в жизни есть шанс.

Восторг мой неописуем.

Навеки ты в сердце, Прованс!