США: Дональд подстегнул экономику в первый же свой год

ЖИЗНЬ В АМЕРИКЕ

Год назад, 8 ноября, Дональд Трамп победил на выборах 2016 г. и стал 45-м Президентом США. 20 января 2017 г. он приступил к своей работе. Что же удалось сделать новому Президенту за прошедшее время?

Наиболее важное достижение Трампа - устойчивый рост экономики страны. Создано почти 2 млн. новых рабочих мест на полный рабочий день. Уровень безработицы снизился до 4.1%. Это самый низкий показатель за последние 17 лет.

Суровый сезон ураганов приостановил рост производства и создания новых рабочих мест на юге страны. И тем не менее общий рост занятости был положительным. В октябре появились 261 тыс. новых рабочих мест. В последние годы левые объявили "мёртвыми навсегда" угольную промышленность и промышленное производство. Вопреки этим заявлениям рост добычи угля в 2017 г. был самым высоким за последние 10 лет. Промышленное производство возросло примерно на 16%. Это самый высокий показатель за последние 6 лет.

В третьем квартале этого года ВВП возрос на 3%. Во втором квартале рост ВВП был равен 3.1%. Увеличение ВВП в этом году вдвое превышает средний показатель его роста за 8 лет при Обаме. В долларовом исчислении рост ВВП в третьем квартале впервые в истории США составил $245.5 млрд.

В сентябре персональный доход американцев увеличился на 0.4%. В августе его рост был равен 0.2%. Однако увеличение персонального дохода заметно отстаёт от роста цен на продукты и товары первой необходимости.

Возможности Президента США формировать развитие экономики страны без поддержки Конгресса ограничены. Конгресс не отменил дорогостоящие и малоэффективные положения Obamacare. Палата представителей недавно приняла свой вариант налоговой реформы. Сенат готовится приступить к обсуждению своего варианта. Можно лишь гадать, когда налоговая реформа вступит в силу.

Президенту удалось подстегнуть развитие экономики страны, отменив десятки распоряжений и правил Обамы, жёстко её контролирующих. Эти распоряжения и правила привели к росту расходов предприятий и фирм. Поэтому многие из них перенесли или планировали перенести свои производства в другие страны. По оценке Национальной ассоциации производителей эти обамовские распоряжения и правила стоят американской экономике $2 трлн. в год. После их отмены Exxon Mobil Corporation, Apple, General Motors, Toyota, Hyndai-Kia, Bayer, AG и LG Electronic объявили о масштабных инвестициях в американское производство. Это приведёт к созданию более 1.5 млн. новых рабочих мест.

В октябре индекс потребительского доверия достиг самого высокого уровня за последние 17 лет. Индекс Dow Jones превысил исторический максимум и возрос за год на 35%.

Были сняты многие ограничения на бурение и добычу нефти и газа на федеральных землях, в том числе и на Аляске. Сегодня Аляска вступает в период новой лихорадки, но на этот раз не золотой, а нефтяной.

Левые постоянно утверждают, что Обама был великим президентом США и достигнутые при нём экономические результаты никто не сможет превзойти. Президент Трамп за неполный год превзошёл экономические показатели при Обаме, тем самым развенчав и эту ложь левых.

8 июля администрация Трампа обнародовала план восстановления инфраструктуры США. План рассчитан на 10 лет и оценивается в $1 трлн. Федеральное правительство планирует потратить $200 млрд. Остальные $800 млрд. потратит частный сектор.

1 июля Трамп объявил о выходе США из Парижских соглашений по климату. Эти соглашения обязывают Америку сократить к 2025 г. выбросы углерода в атмосферу на 26% - 28%. По мнению авторов Парижских соглашений сокращения выбросов углерода остановят рост температуры Земли. Оценки влияния выбросов углерода на изменение температуры Земли были сделаны в результате расчётов на математических моделях, ни одна из которых себя не оправдала. На выполнение требований Парижских соглашений США должны потратить сотни миллиардов долларов, которые в прямом смысле будут выброшены на ветер. По оценкам U.S. Business Roundtable будет потеряно 2 млн. рабочих мест. Chamber of Commerce предупредил о том, что реализация требований Парижских соглашений будет стоить США $20 млрд. в год. Кстати, стоимость 13 из 21 ограничений по сокращению выбросов углерода, уже введённых или планируемых вести Environmental Protection Agency, так и не определена.

В середине ноября администрация Белого Дома опубликовала очередной ежегодный доклад с информацией обо всех сотрудниках Белого Дома, в том числе и их зарплате. При Трампе число сотрудников Белого Дома сократилось на 110 человек по сравнению с тем, что было при Обаме. Меланию Трамп обслуживают пять сотрудников. У Мишель Обамы их было 24. Экономия зарплаты в результате сокращения числа сотрудников Белого Дома составила $5.1 млн. в год.

Строгое выполнение существующих внутри американских правил, определяющих условия пребывания нелегальных иммигрантов на территории США, судебное преследование нелегалов с криминальным прошлым вплоть до их депортации из страны привели к резкому сокращению нелегального перехода границы США. Сегодня оно находится на самом низком уровне за последние 17 лет.

Администрация США ужесточила свою иммиграционную политику. В текущем финансовом году число беженцев, принятых Америкой, сократилось на 87%. Число мусульман, признанных беженцами, снизилось с 45% до 23%. При Обаме было принято решение о том, что число беженцев за год не должно превышать 110 тыс. Трамп снизил эту квоту до 45 тыс.

В результате последней заграничной поездки Трампа было подписано крупное соглашение с Китаем о вложении $253 млрд. в экономику США. Китай покупает 300 самолётов Боинг, автомобильные запасные части и американскую говядину, а также инвестирует в производство сжиженного природного газа на Аляске.

Обама оставил страну разделённой. Поэтому Трамп, обращаясь в первые часы после победы на выборах к своим сторонникам и противникам, сказал: "Нам пора собраться вместе, как единый народ". Но этот призыв не был услышан.

Неожиданная для очень многих победа Трампа сбила с толку американских социологов, ошеломила Хиллари Клинтон и её сторонников. Например, редактор New Yorker Дэвид Ремник настолько был уверен в победе Клинтон, что подготовил для очередного номера газеты специальное эссе о первой женщине-Президенте США. Пресс-секретарь избирательной кампании Клинтон Зара Рахим призналась: "Мы ждали коронации. Я планировала написать об этом".

Выборы прошли год назад. но многие демократы упорно ищут способы пересмотреть их результаты. Стратег Демократической партии Мария Кардон сказала, выступая на CNN: "Я не думаю, что любой демократ, который хотел или ожидал победы Хиллари Клинтон, примет эти результаты" (8 ноября 2016 г.). Демократы Палаты представителей подготовили законопроект об импичменте Президента Трампа. Один из богатейших спонсоров Демократической партии запустил телерекламу стоимостью $10 млн., в которой избирателей призывают подписать петицию, одобряющую импичмент Трампа.

Генри Олсен, автор книги "Рабочий класс американцев: Рональд Рейган и возвращение консервативного режима синих воротничков", написал, что "демократы и их левые союзники оказывают сопротивление в политике, которое мы не видели раньше". Это сопротивление доходит до вооружённого насилия. В июле левый активист стрелял в конгрессменов Республиканской партии во время благотворительной бейсбольной игры.

Другой постоянный противник Президента Трампа - левые СМИ. Они выступают практически против всех его инициатив и демонизируют Президента.

Победа Трампа на выборах не сплотила Республиканскую партию. Генри Олсен написал, что традиционные республиканцы не могут признать, что "неотёсанный Трамп, не принадлежащий к их истеблишменту, избил их, играя по своим правилам... Они не могут признать, что люди, проголосовали за человека, которого они (традиционные республиканцы-Г.Г) ненавидят".

Джордж Буш старший недавно признался в том, что голосовал за Хиллари Клинтон. Его сын Джордж в бюллетене для голосования отметил строчку "ни за одного из вышеперечисленных", т.е. уклонился голосовать за Трампа. В течение восьми лет Джордж Буш младший не комментировал либеральную политику Президента Обамы. За неполный год президентства Трампа он уже несколько раз критиковал его. Буш не скрывает, что рассматривает Трампа как угрозу политическому истеблишменту обеих партий.

Республиканцы, противники Трампа, постоянно пытаются срывать законодательные инициативы Президента в Конгрессе. Например, сенатор Джон Маккейн торпедировал республиканский законопроект, реформирующий Obamacare. Сенатор Боб Коркер подверг сомнению ментальное здоровье Трампа.

Сегодня Республиканская партия фактически разделена на две группы - поддерживающих Трампа и поддерживающих традиционно левонастроенных республиканцев. В середине сентября NBС News/Wall Street Journal провели опрос среди голосующих за республиканцев. Их спрашивали, считают ли они себя сторонниками Трампа или сторонниками Республиканской партии. Более 58% опрошенных ответили, что они сторонники Трампа и только 38% - сторонники Республиканской партии. Кстати, 99% сторонников Трампа и 84% сторонников Республиканской партии одобрили работу Президента. Проведённый опрос выявил серьёзную угрозу раскола Республиканской партии.

Реальную возможность этого раскола подтверждает скандал вокруг судьи Роя Мура, баллотирующегося от Республиканской партии в Сенат от штата Алабама. Он консервативный республиканец, глубоко религиозный человек и поддерживает Трампа. На первичных выборах среди республиканцев штата Мур победил своего оппонента Любера Странджа, сторонника лидера большинства в Сенате Митча Макконнелла. Страндж выступает против многих инициатив Трампа.

В последние дни против Мура были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах, которые якобы произошли 36 лет назад. Мур показал, что это лживые обвинения. Поэтому его адвокат намерен обратиться в суд против газеты Washington Рost, опубликовавшей статью о сексуальных домогательствах Мура. Адвокат обвиняет газету в клевете.

Рой Мур не новичок в политике. Он видная фигура в штате Алабама. За последние два десятилетия он избирался на различные штатные должности. Два раза его выбирали председателем Верховного суда штата. И все эти годы обвиняющие Мура в сексуальных домогательствах молчали, и вдруг вспомнили об этом только за несколько недель до выборов.

Демократы вместе с левыми СМИ выступили с требованием к Рою Муру, чтобы он вышел из предвыборной борьбы в Сенат. Хотя обвинения против Роя не доказаны и очень сомнительны многие республиканцы поддержали требование демократов.

Раш Лимбо в своей радиопрограмме рассказал о том, что эту грязную кампанию против Роя Мура организовал Макконнелл вместе с республиканской элитой. Эти "принципиальные" республиканцы идут на то, чтобы выборы в Сенат США выиграл демократ, а не республиканец, сторонник Трампа.

Левые СМИ вместе со всеми противниками Трампа тратят практически всё своё время и средства на раздувание ненависти к президенту. А что они предлагают взамен? Сохранение наследия Обамы? Противники Трампа не хотят видеть и признавать, что в 2016 г. американцы проголосовали против этого наследия.