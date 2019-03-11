Кто будет слугой народу?

Леонид АНЦЕЛОВИЧ:

Россия уже вложила немало средств в лояльность Белоруссии, но при нынешней обстановке в мире одной лояльности недостаточно, а Лукашенко до сих пор не признает Крым российским, продолжает дружить с Порошенко, и события на Восточной Украине называет освободительной борьбой против оккупации.