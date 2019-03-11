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Кругозор интернет-журнал
Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
КругозорNOTA BENE
март '19
NOTA BENE

Кто будет слугой народу?

Накануне президентских выборов

Письмо в "Кругозор": "В преддверии выборов в Украине такая агитка у меня родилась. Шлю. Может, какому читателю понравится. Ваш Григорий".

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Состоится ли объединение России с Белоруссией?

Россия уже вложила немало средств в лояльность Белоруссии, но при нынешней обстановке в мире одной лояльности недостаточно, а Лукашенко до сих пор не признает Крым российским, продолжает дружить с Порошенко, и события на Восточной Украине называет освободительной борьбой против оккупации.

06 Марта 2019

Григорий Амнуэль Григорий Амнуэль:

Сказка о Золотой рыбке, или от смыслов Пушкина в наши дни

Один из смыслов сказки – попавшись на крючок, придется участвовать в игре тебя на крючок поймавшего. Конечно, власть внимательно следит, чтобы не нарваться, и тем, кто не готов заглотнуть «золотого червячка» свои подачки не предлагает.

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