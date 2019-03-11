Кто будет слугой народу?
Накануне президентских выборов
Письмо в "Кругозор": "В преддверии выборов в Украине такая агитка у меня родилась. Шлю. Может, какому читателю понравится. Ваш Григорий".
Письмо в "Кругозор": "В преддверии выборов в Украине такая агитка у меня родилась. Шлю. Может, какому читателю понравится. Ваш Григорий".
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