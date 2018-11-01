Место под "Солнцем": Автокефалия православной церкви в Украине: что за этим?

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

"НАСТАЛ ЧЕРЁД УКРАИНЫ"

Ныне общность под названием православие, как ранее мирские (светские) правители, делит украинские приходы, которые, надо думать, приносят хорошие барыши, а также влияют на паству (мирян) в нужном клиру (совокупность священнослужителей) духе. Другими словами, происходит вечная борьба за место под Солнцем, что, в сущности, означает борьбу за передел мира, в пользу "заинтересованных лиц".

Предоставление автокефалии Украинской православной церкви в Московском патриархате назвали вторжением и заявили о прекращении участия в структурах под председательством Константинополя. Вот и здесь имеют место "заинтересованные лица" в лице патриархов, которые хотят получать больше доходов и влиять в "правильном духе" на паству.

Лично моё мнение: все религии - духовные наркотикаи, основанные на гипнозе (своеобразный "детский сад" для взрослых) и используются элитами для удержания своей власти. Мировоззрение же научно-атеистическое полностью объясняет все религии в мире. Разделение людей по религиозно-национальным различиям выгодно "заинтересованным лицам", то есть тем, кто получает от этого доходы: военно-промышленному комплексу, банкирам, чиновникам, олигархам, спецслужбам. Религия в различных вариациях всячески поддерживается власть имущими в мире, в том числе в России, где сейчас научно-атеистические взгляды, мягко говоря, не поощряются.

"ПРОТИВ" И "ЗА"

В РПЦЗ (Русской Православной Церкви Заграницей) решение Константинополя о снятии анафемы с раскольников признали неправомерным.

А РПЦ (Русская православная церковь) - та заявила вообще о пересечении Константинополем "красной черты" и предрекла начало "чего-то страшного" в Украине. Так в РПЦ прокомментировали официальное сообщение Священного Синода, заявившего о начале процесса предоставления автокефалии для Церкви Украины. 11 октября он снял анафему с глав двух неканонических церквей - предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и митрополита УАПЦ Макария. Кроме того, Синод отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата.

"ТАБАЧНЫЙ МИТРОПОЛИТ"

Вице-премьер Болгарии призвал не слушать Патриарха Кирилла (Гундяева) - "агента КГБ и миллиардера". Комментируя скандальное заявление Патриарха Кирилла (Гундяева), который в заключение своего визита в Болгарию грубо раскритиковал президента страны за историческую интерпретацию событий вокруг Освобождения Болгарии в XIX веке, вице-премьер Болгарии Валерий Симеонов заявил 7 марта, что Кирилл, известный как "агент КГБ" и "табачный митрополит", не имеет права указывать Болгарии, как и что делать правильно. Слова вице-премьера приводит сайт "Русская Болгария". "Этот человек не спустился с небес, не вышел из Рая и не является посланником Иисуса Христа. Он известен как сигаретный митрополит России. С 1996 года он ввез на 14 млрд. долларов безакцизных сигарет. На 14 млрд. долларов этот хитрец ввез безакцизных сигарет и на 4 млрд. долларов вина для нужд церкви. У него есть и частный самолет. Его часы стоят 30 тыс. Кто он? Это не восточноевропейский духовник. Это агент Михайлов, второразрядный агент советского КГБ. И этот человек имеет наглость раздавать правосудие. Представьте себе, Патриарх Неофит поедет к Путину и начнет объяснять, кто такие Кирилл и Мефодий", - заявил Симеонов. "Второразрядный агент советского КГБ будет нам рассказывать, что верно, а что нет. Так не получится", - добавил вице-премьер. На сайте РПЦ МП было опубликовано видео встречи Патриарха Кирилла с президентом Болгарии Руменом Радевым 4 марта, на котором Кирилл в течение нескольких минут эмоционально возмущался "принижением роли России" в освобождении Болгарии.

"НЕТ" КОНСТАНТИНОПОЛЮ!

Русская православная церковь прекращает поминовение Константинопольского патриарха Варфоломея во время богослужения, приостанавливает сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекращает участие в структурах под председательством Константинопольского патриархата. Такие решения были приняты в пятницу на внеочередном заседании Священного синода Русской православной церкви. Дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от позиции поместных церквей - поддержат ли они РПЦ или встанут на сторону Константинопольского патриархата. Внеочередное заседание Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) прошло 14 сентября в Свято-Даниловом монастыре под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий по состоянию здоровья не смог присутствовать на заседании, поэтому был организован сеанс видеосвязи. Митрополит Онуфрий сообщил членам синода о положении дел в связи с назначением на Украину иерархов Константинопольского патриархата. Уже до начала заседания ожидалось принятие жестких решений в отношении Константинопольского патриархата. Связано это с намерением патриарха Варфоломея I дать автокефалию украинской церкви. Если это произойдет, Русская православная церковь теряет свою значительную самоуправляемую часть. Нынешние киевские власти стремятся к признанию религиозных неканонических структур и созданию на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявлял, что власть не будет вмешиваться во внутренние церковные дела, но одновременно говорил о необходимости автокефалии для Украины.