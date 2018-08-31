На что живут "украинские негры"

ОБОЗРЕНИЕ

"По окладам и доходам граждан, средним зарплатам и еще по средним тарифам на коммунальные услуги судят о благосостоянии нации, страны. Почему так? Это обывательское и усредненное мнение - ведь благосостояние и самоощущение "личного счастья" у каждого этноса сугубо индивидуальны. Украинцы, например, хотя и живут реально не так уж плохо, - нация, одна из самых больших нытиков в мире... Имея стартовые позиции после развала СССР наилучшие в восточной Европе и опережая даже Польшу, Украина безнадежно от той же Польши отстала, и по всем рейтингам экономики и полититки пролетает над Европой "как фанера над Парижем".

РАСТУТ ЛИ В УКРАИНЕ ЗАРПЛАТЫ И ВЫПЛАТЫ?

Впрочем, не буду усложнять нашу тему и вопрос нашего заголовка, обращусь перво-наперво к статистике роста в моём государстве зарплат и пенсий. Слово "рост" взято мной тоже в значительный степени условно - о нем больше говорят наши действующие и, к сожалению, слишком много врущие политики.

О каком росте пенсий и зарплат можно говорить, если в стране колоссальные проблемы с уплатой налогов и наполнением казны? Если в отношении к доллару даже заявленная в этом году "минималка" составляет 3200 гривень (с начала года). А всего два годика назад она была только 1543 гривны (динамика роста такова, что с 2017 года размер минимальной зарплаты правительство обозначило в 1668 гривны, к концу этого года он вырос до 1760 гривен). В то же время инфляция и рост доллара обгоняли все эти потуги. Фактически нынешние 3700 гривны "минималки" - это все те же полторы тысячи гривен трех-четырехлетней давности. Пенсии с тех пор тоже выросли на такой мизер, что это даже не покрывает расходов на нормальное питание!

Мне говорили, что многие украинцы, честно отработавшие по 20-40 лет, имеют пенсии от полутора до 2.5 тысячи гривен. Пенсии по инвалидности 2-3 степеней почти такие же. Даже с пенсиями этой категории граждан похуже! Государство (данные и цитата за прошлый год) постыдилось назвать ЭТО пенсией: "инвалиды 3-й группы вообще не имеют права на пенсию по инвалидности или государственную помощь, а имеют право на социальную помощь в размере 60% от прожиточного минимума" (в 2017 году он составлял около 1400 грн.)

Сейчас прожиточный минимум в Украине увеличен вдвое, минимальная зарплата заявлена в размере 3.7 тысячи. Однако в этой статье я уйду от проблем украинских пенсионеров и инвалидов (хотя некоторые мои знакомые получают пособия по инвалидности в размере 2017-года). Мы поговорим о работающих.

СРАВНИМ С ЕВРОПОЙ

А вот цифры среднеевропейские. Во Франции, например, минимальный заработок составляет около 1500 евро в месяц, то же - в Голландии, в Италии - 1300 евро. В Литве и двух других республиках бывшей советской Прибалтики - порядка 400-600 евро (почасовка в Литве в 2018-м составляет 2.7 евро\час), а в Балканских странах и Португалии уровень месячных окладов чуть ниже 700.

Итак, "минималка" украинская на этом фоне составляет где-то 120 евро ежемесячных либо 0.8 евро почасовых.

Причем, "минималка" от "максималки" фактически не сильно и отличается. Хотя официальные источники рапространяют иную версию... Но мы опустимся на землю. Мой родной брат, например, уже много лет занимается малым бизнесом в строительстве, и как прораб назначает зарплату рабочим. Конечно, надо учесть, что речь далее будет идти о Полтавской области - это хоть и провинция, но не самая бедная в Украине.

Чтобы вам было понятно: своему постоянному наёмнику, рабочему Федору (кстати, мастеру на все руки) брат платил до недавнего времени почасово - по 30 грн. в час, и только недавно поднял до 40 гривен. То есть в строительстве, и если взять средний уровень оплат, и именно регион украинских провинций (не столицу и не города-миллионщики), то оплата колеблется где-то в районе от полутора до двух евро в час. Сказать такое литовскому строителю (я в Литве бываю регулярно и даже живу больше в этой стране, нежели в Украине), то есть, если такое сообщить литовцу или какому-нибудь эстонцу - он просто покрутит пальцем у виска.

ПРИМЕРЫ ИЗ ЖИЗНИ

Недавно в моем полтавском доме два знакомых (а потому недорогих для меня) сантехника меняли на втором этаже полностью укладку труб отопления. Они "пропахали" два полных дня, и я им заплатил всего 70 евро. (далее буду счет вести в общепонятных для читателя "Кругозора" единицах). То есть в рабочий день, практически восьмичасовый, каждый из сантехников получил по 18 евро или около того. Значит - те же два евро (даже меньше) в час! И это - в провинции, где сантехник зарабатывает побольше среднего рабочего в строительстве либо даже (ха-ха-ха!) учителя или врача. Поэтому, когда наше правительство говорит о росте благосостояния украинцев и их зарплат, я нервически хохочу, хочется также сардонически рыдать и стонать

…Мы с братом и его друзьями весь сезон (до лета) обычно ходим в баню. И поскольку братовы друзья - это большей частью средние и мелкие бизнесмены, то разговоры о зарплатах. Выяснил интересные вещи. С обязательным введением нашим правительством отчетности и требованием "прозрачных" отчетов о зарплатах (и чтоб не ниже было "минималки"!) украинский мелкий бизнес, оказывается, просто взвыл!

Менеджеры мелких фирм и компаний теперь все силы прикладывают для того, чтобы обвести вокруг пальца налоговика (а у него берут информацию наши статуправления) - дабы заплатить своему соотечественнику ровно такую сумму, которую фирма в состоянии платить. То есть - мизер. Чуть более той самой пресловутой "минималки".

Возможно некоторые мои сведения устарели, однако общие и главные впечатления таковы. Своими нерасчетливыми, мягко сказать, телодвижениями правительство Гройсмана остатки малого бизнеса вогнало в тень - и если наши статисты отчитываются о тех реформаторских победах, о которых речь пойдет ниже, то они так же вгоняют "в оману" (это если сказать по-украински) и свой народ, и некоторых доверяющих статистике экспертов. Да и само правительство Гройсмана тоже сбивают с толку!

ЦИТАТЫ ИЗ НЕДАВНИХ ВЫПУСКОВ УКРАИНСКИХ СМИ

"Средняя зарплата к концу года может вырасти до 10 тысяч гривен (300 евро), - прогнозирует премьер Украины Владимир Гройсман. А в Минэкономики надеются, что за два последующих года зарплата вырастет на треть - еще и до 13 тысяч гривен".

Заметим, что после всех обязательных вычетов чистая средняя зарплата в той же Литве равняется 700,2 евро...

Наши политики верят в светлое будущее украинской экономики. Но как-то уж слишком слепо верят! Подобные "надежды" и, если так можно выразиться, экономические "прогнозы" кабинета Гройсмана мне напоминают политический анекдот советских времен.

Заспорили однажды Рейган и Брежнев: у кого уровень жизни выше. Рейган все толковал о каком-то "среднем американце" и его жизненных благах… Тогда Брежнев не выдержал и сказал: да у нас любой средний грузин тоже имеет хороший дом, две машины и плантацию мандариновых деревьев. И так далее, и в том же духе… Тогда уже не выдержал Рейган: "Что это вы все о каких-то средних грузинах да грузинах!" (А в те времена в Союзе граждане Грузии действительно имели высокие доходы от торговли цитрусовыми). Брежнев ответил:"... а я же у вас не спрашиваю, как в США живут средние негры".

Так вот: "средние украинцы", которые фигурируют в финансовых отчетах и прогнозах правительства, фактически и есть те анекдотические средние советские грузины.

ПРОСТОЙ ТРУДЯГА ЖИВЁТ КУДА ПРОЗАИЧНЕЙ

Продолжу цитирование. "Факты ICTV" выяснили, кому в Украине платят высокую зарплату и успевает ли ее рост за инфляцией. Самые высокие зарплаты украинцы получают в авиационной сфере. По данным Украстата, работникам в среднем платят больше 31 тысячи гривен в месяц (Во-во! Как раз по канве анекдота, это как наши "грузины").

Перспективной и хорошо оплачиваемой остается отрасль программирования. ІТ-работники, работающие на украинские компании, получают почти столько же - в среднем 30 тысяч гривен. А если разработчики трудятся на зарубежных работодателей, зарплаты становятся на порядок выше и измеряются в долларах".

Госстат назвал также обладателей низких зарплат.

Вот они, наши "негры" - это медсестры, врачи, учителя и воспитатели в детских садах.

"В зависимости от ранга и выслуги лет, заработок медицинской сестры колеблется от почти 3 тысяч гривен до 12". Ну и врет же наш Госстат! Хотел бы я видеть медсестру, которая получала бы более 300 евро оклада! Как вскрикнул бы в этом случае герой Владимира Высоцкого: "Покажите, покажите мне этого человека!".

На самом деле, по моим собственным опросам у знакомых медиков, зарплата, например, хирурга (!) на приеме в поликлинике составляет на сегодня 4-5 тысяч. Ощутимо больше, правда, получают клинические, то есть практикующие хирурги - районного уровня до 7-8 тысяч.

Я специально обозначил именно эту категорию. Ведь хирурги всегда были наиболее оплачиваемыми среди медиков - медсестрам до них ой далеко!

Подчеркиваю также, что привожу тут главным образом оклады украинской глубинки. Допускаю также, что в Киеве квалифицированный и именитый хирург получает еще больше. Стали получать, по слухам, получше и семейные врачи - тоже до 10 тысяч грн.(те из них, которые заключили договора со своими пациентами).

Но все эти "повышения" и сейчас, и далее будут проводиться за счет сокращения ставок и должностей многих других медиков государственной системы здравоохранения. Вот таковы реалии и особенности украинских "реформ".

Средняя зарплата держится в медицинской отрасли на уровне шести тысяч гр. Врачи тоже получают очень разные выплаты, в зависимости от нагрузок, специализации и опыта. Учителя получают похоже: в среднем шесть с половиной тысяч гривен, а воспитатели - четыре с половиной тысячи. Последняя из цифр, надеюсь, близка к истине, потому как прожить менее, чем за три-четыре тысячи гривен в Украине уже просто почти невозможно.

В поддержку специалистов малооплачиваемых профессий стоит отметить, что как в области медицины, так и в сфере образования происходят масштабные, как утверждает правительство, "реформы".

Но, увы, ни одно из этих "масштабных" преобразований не привело к успеху экономику, процветанию общества. Совершаются они, повторюсь, за счет "кадровой оптимизации", то есть сокращения штатов.

На практике реформаторам кабинета Гройсмана удается реализовать лишь повышение уровня жизни украинского чиновника.

КТО СЕБЯ НЕ ОБИДЕЛ

"Традиция" эта уходит корнями в прошлое, когда в советской республике Украине насаждались правила игры компартийной бюрократии Москвы, имперской чиновничьей элиты. Проще объяснить современную ситуацию притчей. Она имела место быть еще лет двадцать восемь назад.

Дело было в Полтаве, у меня среди чиновников компартийной областной верхушки был хороший знакомый, которого звали Владимир Иванович К. Владимир Иванович возглавлял в облисполкоме крупный отдел, который занимался распределением важных предметов, агрегатов, оборудования для тогдашней плановой экономики. Он - улыбчивый и всегда готовый прийти на помощь "нужному человеку". Он и сам был "нужным" человеком, что называется, на коне, радовался жизни и по возможности помогал в этом другим.

Но пришли новые времена и плановую экономику демонтировали. Владимир Иванович сразу же "трансформировался" в бизнесмена и открыл собственную небольшую фирму. Когда я встречал его в городе, он выглядел таким же бодрым, любезным и улыбчивым. Но однажды я увидел его летящим по улице и каким-то особо озабоченным, а улыбка уже не играла на его лице. На мой вопрос - куда же ушло хорошее настроение - К. только огорченно махнул рукой. Мол, в бизнесе оказалось много, слишком много нечестных конкурентов, дела почти застыли на месте. В Полтаве, мол, куда ни кинь - проблемы...

- А вот в Харькове - там люди, которые заправляют всем из обладминистрации, - вот они живут по уму! - тут же поделился важной для него информацией Владимир Иванович. - Там в нормальный кабинет не подойди, не имея в кармане пары тысяч "зелененьких"!

К. горестно вздохнул и продолжая сетовать на то, что в Полтаве все не так, как в Харькове, что бизнесом заниматься тяжело, и что, по видимости, он вообще подался не в ту сферу, а надо было сидеть в своем кабинете. К. удалился.

Через какое-то время я вновь столкнулся с Владимиром Ивановичем в центре города. Он опять спешил куда-то, и опять излучал добродушие и довольство жизнью.

- Ну, наконец и у меня все наладилось! - воскликнул он, даже не услышав моего первого вежливого вопроса о делах, - Живу! Правильные реформы проводит наш новый президент! Вот и я закрыл свою фирму, перешел опять работать в наш "Белый дом", там ведь ценят старых и опытных сотрудников… Ну, если и тебе надо чё решить - забегай ко мне! Мы к хорошим людям всегда по-хорошему… Да, кстати! Теперь и в Полтаве не отстают от харьковчан, дела решают чётко - и всем от этого польза! Так что если надо чё, заходи - обслужим по самому дружескому тарифу!

ПРИТЧА ТА МНОГОЕ ОБЪЯСНЯЕТ

Вы, конечно, сами догадались о многом, но я еще притчу прокомментирую и растолкую. Увы, наши украинские беды в экономике, наши кризисы и стагнации имеют глубокие коммунистические и великодержавные российские корни. Поэтому, пытаясь анализировать происходящее в Украине, всегда надо держать в уме "притчу о Владимире Ивановиче".

О том, что совдеповская номенклатура всегда имела невероятные привилегии, и чиновники времен СССР составляли некую "касту неприкасаемых" - об этом знали в мире давно. Однажды во время командировки в США в конце 80-х годов американские друзья ехидно спросили: как я думаю, сколько служебных автомобилей имеет Сенат штата? Я почти тогда угадал.

Но вообще-то для советского гражданина этот, нормальный для американского налогоплательщика факт показался бы почти невероятным: для обслуживания аппарата Сената среднего штата полагается … всего один служебный автомобиль! И к нему иногда "прилагается" штатный водитель - для губернатора. Но в том штате, где я тогда проходил стажировку как украинский газетчик, губернатор из экономии казенных средств отказался от личного шофера и садился за руль служебного авто сам.

У нас же в Украине, да и во многих бывших республиках Союза, практика "барства" чиновников среднего и высшего класса неизбывна, и она развращает народ, делает его нищим и способствует коррупции.

Если взять любой украинский город или даже райцентр и посчитать, сколько бюджетных средств уходит на те "графы", которые просто немыслимы в богатых и, как их уважительно ещё именуют, ЦИВИЛИЗОВАННЫХ странах, то суммы получатся впечатляющими.

Но вот еще очевидная и очень дискутируемая в обществе проблема. Почему и чем мотивированы раздутые зарплаты крупных чиновников? Каким таким макаром и какой логикой жизни? Говорят, высокие оклады уберегают госслужащих от соблазна брать взятки. Свежо предание...

Года три назад СМИ опубликовали "ТОП-5", где были помещены зарплаты пяти крупных госчиновников. Разброс - от 20 млн. гривен в год ( это британец Марк Роллинз, глава ПАО "Укрнафта", его годовой оклад составлял до недавнего времени 500 тысяч долларов плюс еще вознаграждение в размере 2% от годовой же прибыли "Укрнафты"). Замыкающий пятерку, и на самом деле беднейший из крупных госслужащих Украины… президент Порошенко. Его президентский оклад настолько мизерный, что в 2017 году составили всего 336 тысяч. Гривен, конечно! То есть, Президент такой большой страны, самой большой в Европе и одной из самых нестабильных в мире, получает чуть меньше тысячи евро в месяц! Эти деньги Президент отдает на благотворительность. А сам, вероятно, аки церковная мышь, живет на сбережения предыдущих лет и материальную помощь близких (ведь бизнесом ему по закону заниматься воспрещено).

Совсем "крохи" (если не учитывать британца Роллинза), получают и украинские госслужащие, другие участники рейтинга.

Вот какие скромные крупные чиновники водятся в нашей Украине!

Но только я осмелился на такой радикальный вывод, как перед глазами возник-всплыл хитренький прищур моего в прошлом приятеля, веселенького начальника управления облисполкома Владимира Ивановича...

СКРОМНЫЕ-СКРОМНЫЕ…

А теперь перейдем ко всякой украинской чиновничьей мелочевке

Буду частично цитировать украинские СМИ.

"...Согласно проекту постановления, в этом, уже 2018-м году, оклады госчиновников планируют повысить на 30-40%. В частности, оклад министра вырастет до 18 000 грн (сейчас 15 200 грн., а три года назад, напомним, был всего 6 тысяч), его первого зама - до 15 800, замов - 14 500, руководителей департаментов - 12 000, руководителей управлений - 11 400, руководители отделов - 10 800, а специалистов - 5500".

Оклады глав обладминистраций будут увеличены до 16 тысяч, их замов - до 14-ти, директора департаментов будут скоро получать по 10 тыс. грн, глав управлений - 9..."

И так далее, по снисходящему ранжиру. То есть, специалистам без ранга и вовсе хотят платить оклад меньше нынешней минимальной зарплаты - 3600 грн.

Правительство Гройсмана планирует прибавить к окладу и сотрудникам патронажных служб парламента и АП (администрации президента). Например, руководитель секретариата парламента получит 13 000 грн, его зам - чуть меньше, пресс-секретарь спикера парламента еще на 2 тыс. меньше... Словом, все высшие чиновники страны будут получать где-то в этих пределах. Так-то вот. Скромненько, как всегда.

Но!..

ДАЖЕ ДВА ПРНЦИПАЛЬНЫХ "НО"

Эти цифры - только голые оклады. На них будут накручивать премии (до 100% оклада) и надбавки (также до 100% от оклада). В результате все можно умножать на три. Потому как полагаются многим чиновникам и 100процентные премии "на оздоровление" (к отпускным), и "за секретность".... И так далее. И опять возникают вопросы социальной несправедливости.

Вот почему в такой большой, но беднейшей из европейских стран как Украина, некая чиновная шишка, именуемая в народе губернатором (глава госадминистрации) получать будет со всеми накрутками до 60 тысяч гривен ежемесячно, а директор школы, например, сегодня получает... ну, 10 тысяч, если повезет...

Вопрос и в том, что существует диспропорция в должностных окладах по горизонтали и вертикали. И не только чиновников, но также и бюджетников. И кто для нации реально важнее, весомее - некий начальник управления Владимир Иванович, который с тех самых совковых десятилетий так не научился, как хитромудро перераспределять деньги из казны - или талантливый ученый? Или украинский педагог Сухомлинский? Или гениальный хирург, каким был, например, Амосов?

Но пойдем далее. Выходит, что, например, у того же губернатора основной оклад плюс надбавки гарантируют месячный доход почти 60 тысяч гривен! Мало это? Конечно мало! Неужели вы наивно поверите, что эта сумма, всего две тысячи евро, убережет совесть губернаторскую от взяточничества? Но какой бюджет такой нищей страны, как моя Украина, выдержит большие суммы! Да и смысл повышать зарплату заведомым коррупционерам Владимирам Ивановичам - какой?..

Во всем мире нет таких разрывов в зарплатах чиновников, как у нас. Например, в США разрыв между начальником и сотрудником - где-то до 10 процентов, и общество проявляет беспокойство, если разрыв превышает названный процент.

Ну, и кроме неразумной политики расточительства в содержании самого большого (относительно европейских аналогов) украинского аппарата госслужащих, мы наблюдаем удивительную пунктуальность правительства Гройсмана и президента Порошенко, если дело касается увеличения расходов на содержание этого самого аппарата. И - невероятное разгильдяйство, если такие же вопросы имеют отношение к пенсиям граждан или зарплатам бюджетников.

НА ЧТО ШИКУЮТ НА СЕЙШЕЛАХ

Независимая Украина получила в наследие от своей советской прародительницы то, что эксперты и аналитики называют полицейско-бюрократическим государством. Что является "полицейской" частью этого определения?

В недавней статье "Притча об украинском чиновнике" в моём "кругозорском" блоге более подробно можете прочитать и о ТОП-5 самых высокооплачивыемых госслужащих, и об окладах полицейских и следователей "спецслужб". Я же пока ограничусь уже ставшим историческим документом. Касается он украинских прокуроров. Вот список окладов (точнее, задекларированных годовых доходов) ведущих чиновников этой отрасли:

Генпрокурор Виктор Пшонка - 934,7 тыс. грн.,

-первый замгенпрокурора Ренат Кузьмин - 1,5 млн.,

- замгенпрокурора Евгений Блаживский - 1 млн,

- замгенпрокурора Григорий Середа - 906,5 тыс.,

- замгенпрокурора Анатолий Прышко - 829,2 тыс.,

- замгенпрокурора Юрий Ударцов - 767,6 тыс.,

- замгенпрокурора Михаил Гаврилюк - 572,2 тыс.,

И так далее.

Времена таких нехилых (особенно если вспомнить, что доллар пять лет назад в Украине был намного слабее) окладов вовсе не канул в лету. Прокуроры, как и другие "силовики", как и те же судьи, составили касту неприкасаемых в Украине. Их функци стали все более размытвми. В том смысле, что они все менее остаются стражами Закона, и все более крышуют тех, кто реально управляет политикой и экономикой в стране.

Для меня лично глубоко оскорбительным и показательным в этом контексте был небольшой, на первый взгляд, скандал с Генпрокурором Украины Юрием Луценко. Случилось это в начале текущего года. Прокурору Луценко пришлось отдуваться перед камерами журналистов, досаждавших вопросом: за какие такие шиши прокурорская семья провела свои новогодние каникулы на Сейшелах?

Луценко, мило улыбаясь и ничуть не смутившись, объяснил, что 52 тысячи евро он с женой и его сын со своей семьей вполне могли себе позволить. Дескать, дорогу, авиабилеты на далекие острова оплачивал его сын. А пребывание - прокурор с женой. Заработная плата Генерального прокурора Украины Юрия Луценко за январь составила 324479 гривен. По информации ГПУ, оклад Луценко - 37 тысяч гривен, а общая сумма указана с учетом надбавок, доплат, премии и материальной помощи...

То есть в некотором смысле всё сходится: три-четыре месяца жесткой экономии - и супруги Луценко смогли себе позволить этот роскошный вояж. Для меня возмутительно иное. Так же обаятельно улыбаясь репортерам, Луценко - сдуру видимо - брякнул:

- Что вы цепляетесь? Подобный отдых зимой может позволить себе любой средний украинец!

Покажите, покажите мне этого украинца!

А вот наши доблестные полицейские и прокуроры, судьи и агенты спецслужб совсем неплохо живут и отдыхают за счёт этих всяких своих "оздоровительных", премиальных, "за секретность доступа" - и т.д. и т.п. надбавок и премий… За какую такую доблестную службу и успехи в реформаторской деятельности?

Между тем, в государственной службе статистики посчитали, что покупательная способность украинцев не успевает за ростом заработных плат. То есть номинально размер выплат увеличивается, но он все равно не дает возможности работающим людям позволять себе гораздо больше трат, чем раньше".

Увы! Даже в прошлом году темпы роста покупательских возможностей украинцев были большими, нежели сейчас.

…ХОТЯ В 2017-ом ИНФЛЯЦИЯ ПРЕВЫШАЛА НЫНЕШНЮЮ

Вдвое снизился и рост средней зарплаты. "Средняя выплата по стране составляет 9141 гривну".

Я бы эту цифру тоже подверг сомнению и даже насмешкам. Один мой полтавский знакомый, например, работает в сфере сельского хозяйства. В крупной фирме, оснащенной современнейшей (по утверждению знакомого) техникой. Всякие там комбайны Джоны Диры... И так далее. Он зарабатывает там пять-шесть тысяч. Всего лишь! И это если учитывать, что хозяин фирмы отказывает своим "пахарям" даже в отпускных, и вообще - в отпусках как таковых! Хочешь погулять - иди за свой счет! Погуляешь более двух недель - рискуешь остаться вовсе без работы. Таковы суровые украинские реалии. И посмей только кто-либо что-либо в той фирме пикнуть в соответствующие органы. Тоже выгонят жалобщика "без выходного пособия".

А органы ведь должны и такую "статистику" контролировать, но вряд ли они это делают.

Но что же реально влияет на уровень жизни и на покупательную способность "украинских негров"?

В 2018 гривна оказалась более слабой, чем в прошлом году, что отразилось на ценах на импортную продукцию.

Один из экспертов, Александр Савченко, считает: на благосостояние работающих украинцев влияет главным образом соотношение инфляции к размеру зарплат.

Поскольку зарплаты уже начали отставать и от этого "соотношения", и от роста цен, то перейдем к последнему пункту нашего обзора.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА - 2018

Дневной рацион "среднего украинского негра" состоит, по подсчетам экономистов, из 173 грамм хлеба, стакана молока, половины яйца, двух маленьких картофелин (или одной большой). Употребляется и немного риса и около 100 грамм сякого-такого мяса (в лучшем случае). Много потребляют круп - каши в Украине еще достаточно дешевы. Даже гречневые... Кстати, кофе, чай и сахар, а также соль со специями в рационе украинской "негритянской" категории не предусмотрены вообще. На такие гастрономические "изыски" украинцу в месяц надо потратить как минимум 1251 грн. Напомню - это при "минималке" в 3700.

И еще замечу: коротко очерченная потребительская корзина фактически не менялась в течение целого десятилетия. То есть "минималка" росла, а "корзина" оставалась фактически ей равной.

И ПОСЛЕДНЕЕ

В эту потребительскую корзину и фактически "на выживание" сумму должна входить не только ведь еда.

Продукты питания отбирают примерно 52-53 процента доходов "среднего украинского негра". А ведь надо еще и одеться, обуться, детей отправить в школу и т.д.

Как же все-таки выживают наши местные "негры" и кто делает убедительной "статистику", округленную до 10 тысяч гривен среднего заработка в данный момент и на каждого работающего гражданина - этот вопрос оставляю открытым, с рассчетом на пытливый и эрудированный ум своего читателя.