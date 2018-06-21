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КругозорОСТРЫЙ УГОЛ
июнь '18
ОСТРЫЙ УГОЛ

А нам говорят, что якобы Россия "конфликтует" с Америкой…

Письмо в "Кругозор" из РФ

Везде сослагательное наклонение: будто бы, якобы… Россия в 2017 году увеличила инвестиции в ценные бумаги Казначейства США на 18,6% - до $102,2 млрд. Об этом говорится в материалах американского финансового органа.

Вложения в бумаги США по итогам прошлого года составили почти четверть от общего размера международных валютных резервов России. Доходность по обязательствам американского Казначейства составляет 2,3% годовых, говорится в материалах ЦБ. При этом регулятор подчеркивает, что главной целью является не заработок, а сохранность денег. Аналитики констатируют, что события на политической арене в данном случае не оказывают влияния на финансовый рынок: ЦБ остается свободным в своих решениях, что является залогом здравого целеполагания. Российские инвестиции в ценные бумаги Казначейства США выросли с $86,2 млрд в январе прошлого года до $102,2 млрд - в декабре, следует из статистики Казначейства США. Прирост за год составил почти 19%. Центральный банк начал инвестировать в бумаги США в 2007 году, следует из отчетности. Первые инвестиции составили $8,5 млрд. Затем они непрерывно росли до 2013 года по мере увеличения объема международных валютных резервов (МВР) России. Тогда доля вложений в бумаги США составляла треть от размеров МВР. В 2014 году объем российских резервов стал постепенно снижаться, что повлекло за собой сокращение инвестиций в американские облигации. В прошлом году международные валютные резервы страны увеличились до $432,1 млрд. Вслед за ними выросли и инвестиции в бумаги Казначейства США. Сейчас доля вложений в эти облигации составляет 23,6% от общего объема международных валютных резервов страны. Вложения в бумаги США составили почти четверть от общего размера международных валютных резервов России. Как говорится в документах Банка России, доходность по обязательствам американского казначейства составляет 2,3% годовых. При этом Центробанк подчеркивает, что главной целью является не заработок, а сохранность денег. Согласно данным ЦБ, бумаги США занимают первое место по объему инвестиций российских резервов. Далее идут гособлигации Франции и Германии, инвестиции в которые составляют 12,5 и 10% соответственно.

Россия между тем, якобы "конфликтует" с США и Западом! На самом деле, этот якобы конфликт выгоден "заинтересованным лицам", то есть тем "ребятам", кто с это "делает деньги": военно-промышленному комплексу, олигархам, спецслужбам (это даёт легальную возможность сбора компромата на олигархов, чтобы потом их "доить") и т.д.

Вместо заводов и фабрик строятся "божьи дома" на Земле (и деньги находятся!), однако бог имеет постоянную "прописку" на небе! Зачем же строят столько "божьих домов", чуть ли не в каждом квартале, в шаговой доступности? Кому выгодно? Ответ только один: власти олигархов, чтобы отвлечь простой народ религиозными иллюзиями от реальностей жизни. Однако сколько уничтожено заводов и фабрик на постсоветском пространстве - десятки тысяч, зато теперь вместо них "дома" для бога! "Десять российских академиков, среди них два нобелевских лауреата - Ж. Алферов и В. Гинзбург - в письме на имя президента заявили о клерикализации общества…" (2010 г.). Однако клерикализация шагает по России ещё хлеще. Число православных храмов в РФ - 34764 храма или иного вида помещения, где совершается Божественная литургия. (2016 г.) А вообще, с 1987 года, за 29 лет, рост составил более 500 процентов или чуть более, чем в пять раз: от 6893 храмов до 34764. Число мечетей в России достигло 8000 (2015 г.), а ведь в 1991 году в стране было лишь около 100 мечетей. Рост - 8000 процентов!

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