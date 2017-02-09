ОСТРЫЙ УГОЛ

Обама разрушил американскую иммиграционную систему, Трамп пытается восстановить её Мои комментарии к заявлению Марка Цукерберга: палки в колёса и что кому нужно

27 января президент Трамп подписал указ о временном прекращении эмиграции из семи мусульманских стран, представляющих максимальную террористическую угрозу для США.

На следующий день Марк Цукерберг разместил на своей странице в Facebook заявление, в котором он выразил своё несогласие с этим решением Трампа. Марк Цукерберг, в частности, написал:

"Мы должны держать нашу страну в безопасности, но должны сделать это, сосредоточив внимание на людях, которые на самом деле представляют угрозу стране... . В это же время миллионы людей без документов, не угрожающих стране, живут в страхе из-за депортации."

Президент Трамп предлагает ужесточить и усилить проверку людей, которые хотят иммигрировать в нашу страну. К чему привела бесконтрольная иммиграция мусульман, хорошо видно на примере Европы. Цукерберг фактически поддерживает эту бесконтрольную мусульманскую иммиграцию в Америку. Обама широко открыл ворота США для тысяч людей из мусульманских стран, не имеющих никаких документов. Эти люди не принимают наши американские ценности. Более того они навязывают нам свои исламские ценности. Вероятно Цукерберг согласен с тем, чтобы его семья жила по законам шариата. Я не согласен.

Цукерберг пишет о миллионах людей без документов. Как эти миллионы попали в США? Почему они не могут получить документы? Родители Цукерберга и его жены иммигранты. Не думаю, что они жили в Америке без документов.

Цукерберг изображает из себя наивного человека. Без документов в Америке живут только нелегальные иммигранты, т.е. те, кто нелегально перешёл границу США. А это уголовное преступление. Цукерберг защищает уголовных преступников. Некоторые из них совершают серьёзные преступления на американской земле. Я не думаю, что Цукерберг был бы рад, если бы один из таких нелегалов изнасиловал его жену. Так почему же он защищает нелегалов? Вероятно надеется, что их преступления не коснутся его семьи.

При президенте Обама было совершено несколько очень серьёзных преступлений против американцев. Погибли десятки невинных людей. Эти преступления совершили американские мусульмане, которые родились в мусульманских семьях в США. Это второе поколение мусульманских иммигрантов. Их родители попали в Америку легально и с документами. А их дети были воспитаны во вражде и ненависти к американцам. Кто может гарантировать, что дети мусульман, прибывающих в нашу страну сегодня, не будут воспитаны в ненависти к нам?

После исламских кровавых террористических атак в Америке ни один имам ни в одной мечети не осудил этих террористов. Но Марк Цукерберг не задаёте им этого вопроса?

Я с моей семьёй иммигрировал в США из бывшего СССР в 1989 г. Мы ехали через Вену и Рим. И в Вене и в Риме мы имели продолжительные беседы с представителями американского консульства. В Риме мы находились более трёх месяцев, пока наши показания рассматривались в Америке. И там же в Риме мы прошли медицинское обследование, результаты которого в запечатанном пакете мы привезли с собой в Америку. Прибыв из Рима в аэропорт имени Кеннеди в Нью-Йорке, мы передали этот пакет таможенной службе и ждали около пяти часов, пока получили разрешение на въезд в США. В Америке мы четыре месяца получали пособие, но не от американского правительства, а от американских еврейских организаций. Почему отнюдь не бедные американские мусульманские организации не помогают своим беженцам? Кстати, за наш перелёт из Рима в Нью-Йорк мы заплатили сами.

С первого дня пребывания в Америки я и моя жена начали искать работу и вскоре нашли её, а наши дети начали учиться. Сегодня моя жена и я - американские пенсионеры. Наши дети получили хорошее образование. Они работают. У них свои семьи. Их дети не воспитываются во вражде к американским ценностям. Они хорошо вписались в американскую жизнь.

Поддерживая нелегалов и бесконтрольную мусульманскую иммиграцию, Цукерберг разрушает будущее нашей страны, будущее наших внуков. Если он видит будущее своей дочери в гареме американского мусульманина, то это не означает, что я согласен с таким будущим для своих внуков.

Обама разрушил американскую иммиграционную систему. Президент Трамп пытается восстановить её. Работа эта очень сложная. Думаю не надо доказывать, что мы должны помогать нашему президенту в этой работе, а не мешать ему.

Новостные агентства сообщили, что Ангела Меркель резко раскритиковала указ Трампа о временной приостановки иммиграции из некоторых мусульманских стран.

И это заявляет руководитель Германии, которая привела свою страну на грань катастрофы в результате не контролируемой мусульманской иммиграции.

И последнее. Компания Цукерберга помогает получать визы H-1B тем, кто ищет работу в США. Трамп собирается внести сер ОСТРЫЙ УГОЛ

Обама разрушил американскую иммиграционную систему, Трамп пытается восстановить её.

Мои комментарии к заявлению Марка Цукерберга: палки в колёса и что кому нужно

Григорий Гуревич (США, Неваа)

27 января президент Трамп подписал указ о временном прекращении эмиграции из семи мусульманских стран, представляющих максимальную террористическую угрозу для США.

На следующий день Марк Цукерберг разместил на своей странице в Facebook заявление, в котором он выразил своё несогласие с этим решением Трампа. Марк Цукерберг, в частности, написал:

"Мы должны держать нашу страну в безопасности, но должны сделать это, сосредоточив внимание на людях, которые на самом деле представляют угрозу стране... . В это же время миллионы людей без документов, не угрожающих стране, живут в страхе из-за депортации."

Президент Трамп предлагает ужесточить и усилить проверку людей, которые хотят иммигрировать в нашу страну. К чему привела бесконтрольная иммиграция мусульман, хорошо видно на примере Европы. Цукерберг фактически поддерживает эту бесконтрольную мусульманскую иммиграцию в Америку. Обама широко открыл ворота США для тысяч людей из мусульманских стран, не имеющих никаких документов. Эти люди не принимают наши американские ценности. Более того они навязывают нам свои исламские ценности. Вероятно Цукерберг согласен с тем, чтобы его семья жила по законам шариата. Я не согласен.

Цукерберг пишет о миллионах людей без документов. Как эти миллионы попали в США? Почему они не могут получить документы? Родители Цукерберга и его жены иммигранты. Не думаю, что они жили в Америке без документов.

Цукерберг изображает из себя наивного человека. Без документов в Америке живут только нелегальные иммигранты, т.е. те, кто нелегально перешёл границу США. А это уголовное преступление. Цукерберг защищает уголовных преступников. Некоторые из них совершают серьёзные преступления на американской земле. Я не думаю, что Цукерберг был бы рад, если бы один из таких нелегалов изнасиловал его жену. Так почему же он защищает нелегалов? Вероятно надеется, что их преступления не коснутся его семьи.

При президенте Обама было совершено несколько очень серьёзных преступлений против американцев. Погибли десятки невинных людей. Эти преступления совершили американские мусульмане, которые родились в мусульманских семьях в США. Это второе поколение мусульманских иммигрантов. Их родители попали в Америку легально и с документами. А их дети были воспитаны во вражде и ненависти к американцам. Кто может гарантировать, что дети мусульман, прибывающих в нашу страну сегодня, не будут воспитаны в ненависти к нам?

После исламских кровавых террористических атак в Америке ни один имам ни в одной мечети не осудил этих террористов. Но Марк Цукерберг не задаёте им этого вопроса?

Я с моей семьёй иммигрировал в США из бывшего СССР в 1989 г. Мы ехали через Вену и Рим. И в Вене и в Риме мы имели продолжительные беседы с представителями американского консульства. В Риме мы находились более трёх месяцев, пока наши показания рассматривались в Америке. И там же в Риме мы прошли медицинское обследование, результаты которого в запечатанном пакете мы привезли с собой в Америку. Прибыв из Рима в аэропорт имени Кеннеди в Нью-Йорке, мы передали этот пакет таможенной службе и ждали около пяти часов, пока получили разрешение на въезд в США. В Америке мы четыре месяца получали пособие, но не от американского правительства, а от американских еврейских организаций. Почему отнюдь не бедные американские мусульманские организации не помогают своим беженцам? Кстати, за наш перелёт из Рима в Нью-Йорк мы заплатили сами.

С первого дня пребывания в Америки я и моя жена начали искать работу и вскоре нашли её, а наши дети начали учиться. Сегодня моя жена и я - американские пенсионеры. Наши дети получили хорошее образование. Они работают. У них свои семьи. Их дети не воспитываются во вражде к американским ценностям. Они хорошо вписались в американскую жизнь.

Поддерживая нелегалов и бесконтрольную мусульманскую иммиграцию, Цукерберг разрушает будущее нашей страны, будущее наших внуков. Если он видит будущее своей дочери в гареме американского мусульманина, то это не означает, что я согласен с таким будущим для своих внуков.

Обама разрушил американскую иммиграционную систему. Президент Трамп пытается восстановить её. Работа эта очень сложная. Думаю не надо доказывать, что мы должны помогать нашему президенту в этой работе, а не мешать ему.

Новостные агентства сообщили, что Ангела Меркель резко раскритиковала указ Трампа о временной приостановки иммиграции из некоторых мусульманских стран.

И это заявляет руководитель Германии, которая привела свою страну на грань катастрофы в результате не контролируемой мусульманской иммиграции.

И последнее. Компания Цукерберга помогает получать визы H-1B тем, кто ищет работу в США. Трамп собирается внести серьёзные ограничения в программу получения этих виз. Это будет финансовым ударом для Facebook. Может быть именно этим объясняются активные выступления Марка Цукерберга против президента Трампа?ьёзные ограничения в программу получения этих виз. Это будет финансовым ударом для Facebook. Может быть именно этим объясняются активные выступления Марка Цукерберга против президента Трампа?