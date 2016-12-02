Главная страница → декабрь '16 ПЕРСОНА НОМЕРА Владимир Высоцкий. Правда о смерти Версия в двух частях об истинных причинах кончины великого гражданина, актёра, поэта, барда Марк Эпельзафт В начале этого года живущий в Израиле поэт, бард и публицист Марк Эпельзафт( http://www.krugozormagazine.com/show/mark.3109.html ) ) опубликовал на широкоизвестном интернет-сайте "9 канал" вызвавшую громкий резонанс статью "Побег, который не удался", подвергающую сомнению официальную версию об естественной смерти Владимира Высоцкого. Но и после выхода той публикации Марк не прекратил свого журналистского расследования. И появилась новая статья - уже с фактами, красноречиво говорящими о преднамеренном убийстве Высоцкого. Автор любезно предоставил её "Кругозору", который и предлагает вам, читатели, журналистское расследование полностью - в двух частях . ВИДЕОПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. ПОБЕГ, КОТОРЫЙ НЕ УДАЛСЯ. ПЕРВАЯ ЧАСТЬ. 2013 г. Вспоминаю , как впервые увидел Владимира Путина на экране телевизора. 1998 год. Программа "Время". И журналисты берут интервью у главы ФСБ Путина. И Путин сыплет в ответ цитатами из Высоцкого. Одна за другой. Одна за другой. Не переставая. Я тогда обрадовался - вот, думаю, какой-то приличный человек наконец-то там появился. И забыл об этом. Потом, в 1999-2000, глядя на то, что происходит, понял, что за птица. И задался вопросом: "Эти люди так любят Высоцкого. Нет ли в этом дьявольской усмешки?.. ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. ПОБЕГ, КОТОРЫЙ НЕ УДАЛСЯ. ВТОРАЯ ЧАСТЬ: ПРАВДА О СМЕРТИ. 2016 г. Я слушаю запись спектакля "Гамлет" с Владимиром Высоцким. Полную запись. Высоцкий не играет на сцене.Это уже невозможно назвать актерской игрой в чистом виде. В иных эмпиреях, пределах и плоскостях живет Высоцкий в образе Гамлета. Воплощая универсальные схемы положения мудрецов-одиночек , страстных, остро чувствующих несовершенство мира, ,мыслящих личностей - среди людей, схемы доходящих до абсурда отношений между людьми вообще. Метафорический отчаянный крик- рассказ о вещах и явлениях - как они есть. О человеческом несовершенстве. Его Гамлет - мудрец, поэт. Высоцкий воплощает в полной мере задуманное и Шекспиром, и Пастернаком. Но идет и дальше. Он заглядывает бесстрашно туда, куда и эти двое глядели с опаской. По ту сторону жизни. За тот самый таинственный занавес. Оголяя подоплеку бытия. ... Высоцкий говорит оттуда, со дна пропасти, с того света, фактически. "Где червяки живут,сочась,где прячут головы редиски" И говорит пророчески о себе. Прежде всего. Он себя играет. И обстоятельства своей жизни. Ложь вокруг. И это в полной мере происходило в тех временах и обстоятельствах, в которых жил Высоцкий. Интриги. Невежество вельмож. Всеобщее равнодушие, невежество и притворство. Это были характерные черты советской эпохи. И всего этого было в жизни Высоцкого хоть отбавляй. . Финал спектакля - полностью провидческий . "...Прощай,расскажешь правду обо мне непосвещенным...". "....Каким бесславием покроюсь я в потомстве, покуда все в неясности кругом.....". А главное - яд.Смерть от яда. Ровно это всё и произошло с Высоцким ( Обратите внимание, как пророчески и своевременно звучат в одном из эпизодов пьесы слова "крыса" и "полоний" в наши дни,но в данном случае мы бы отклонились от темы, ибо отравление Литвиненко "полонием", совершенное по приказу того,кого давно мыслящие люди именуют "крысой" - совсем из другой оперы ). "Покуда все в неясности кругом" - так кричал Высоцкий - Гамлет. С правдой о смерти Высоцкого все в неясности до сих пор. Я начал писать исследование о причинах смерти Высоцкого ,вспоминая и факты биографии самого поэта, и его произведения, и его Гамлета. Сцена с призраком. Помните? К Гамлету является призрак отца и сообщает тайну о подлом убийстве. Далее - страшные монологи Гамлета о том, что слова убиенного будут высечены на сердце, и правда должна быть раскрыта. Слушая эту сцену, окончательно понял, что в жизни Высоцкого многое происходило ровно по пьесе Шекспира, которую поэт так глубоко и сообразно, соразмерно Шекспиру и Пастернаку играл. Пьеса материализовалась и в самом ходе жизни Высоцкого, и в его уходе. Сопоставив все известные мне факты, события из последних лет жизни Высоцкого, его стихи, песни последних лет, свидетельства друзей, близких ,я пришел к выводу,что Высоцкий умер не сам. Ему помогли умереть. Убили. Яд. Ровно как в пьесе "Гамлет". И тогда , три года назад, написал исследование об этом. Скурпулезный анализ происходившего. Исследование после больших приключений было наконец-то опубликовано в этом году в Израиле , потом перепечатано многими интернет -ресурсами. Телепередача РТР. Интервью писателя Теодора Гладкова, соседа Высоцкого по лестничной площадке о последнем дне жизни Высоцкого В 2016 году произошли две вещи, которые заставили меня снова вернуться к этой теме и дополнить мою версию. Я получил цепочку косвенных доказательств - фактов и свидетельств , подтверждающих её. Высоцкого отравили в буквальном смысле. Люди,которыми он был окружен в последнее время.И которых ему, судя по всему, навязали. Проще говоря - приставили. К сожалению, мои предположения , основанные на логической связи цепочек событий последних лет жизни Высоцкого и анализа его стихотворений последних лет, подтверждаются, судя по всему. В своем прежнем исследовании, которые вы только что прочли, я предположил, что Высоцкий был убран комитетом государственной безопасности СССР . В передаче же , транслировавшейся на государственном телеканале РТР ( https://www.youtube.com/watch?v=sklumbN601g) ), утверждалось,что Высоцкого убрали люди из его окружения. Сами по себе. Ради чего - неведомо. В передаче внятных объяснений не прозвучало. Вывод российской программы никакой практической значимости для меня не имел, логика в таком выводе отсутствовала абсолютно. Странные намеки в сторону причастности к убийству неких таинственных западных структур , напоминали часто встречающиеся нынче в российской печати спекулятивные инсинуации на тему "Галича убрали агенты ЦРУ,чтобы не уехал обратно в СССР" Мне важны были новые детали, о которых я не знал, судя по всему, подтверждающие, к сожалению, мою версию . А детали эти - следующие: О свидетельствах милиционера Николаева, открывшего уголовное дело об убийстве Высоцкого 1. Я был уверен, что милиционера , открывшего уголовное дело об убийстве Высоцкого, давно нет в живых, как нет в живых тех "личных" врачей Высоцкого, выполнявших , судя по всему , задание органов безопасности. . По общепринятой версии врачи - Годяев и Федотов - якобы покончили жизнь самоубийством. Без оставленных записок. Объяснили это самоубийство в кавычках тем, что оба доктора испытывали вину.Якобы на них так сильно давил груз смерти Высоцкого, что оба не выдержали и покончили с собой. В разное время, разными способами. . Версия, кроме сарказма ничего не вызывающая. Представить себе,что врачи, привыкшие к трупам, страданиям больных , достаточно циничные в этом смысле люди, станут себя укорять в смерти больного вплоть до самоубийства из чувства вины, даже если это российский мессия - Высоцкий, невозможно категорически. Оказалось, этот человек ,милиционер Николаев жив.И 35 лет молчал о тех событиях. Но почему-то заговорил именно сейчас. И заявил,что Высоцкого убили. Здесь можно задать вопрос: почему милиционер , открывший уголовное дело по убийству Высоцкого , не "повесился"? .И не "застрелился" .? Почему не убрали его? Причина проста. Он ничего не знал. Никаких заданий не выполнял. Убирают обычно ненужных и опасных свидетелей. Соучастников. Исполнителей.Каковыми , судя по всему, и являлись Федотов и Годяев . Какие же факты, косвенно указывающие на точность моей версии , сообщил в передаче РТР миллиционер , бывший участковый района , где проживал Владимир Высоцкий, полковник милиции Павел Николаев? а) По указанию вышестоящих компетентных органов (понятно,каких) "дело об убийстве Высоцкого", открытое им в августе 1980 года , было закрыто незамедлительно. . Без особого расследования. Обычно по процессуальным законам подобное закрытое уголовное дело держат 3 года в архивах. . По свидетельству миллиционера Николаева это дело со всеми материалами было тотчас уничтожено . Сожжено в печи. Без всякого соблюдения процессуальных законов. По указанию вышестоящих инстанций. б) По свидетельству участкового Николаева, утром 25 июля 1980 года, в квартире Высоцкого, УЖЕ находилась спец.бригада КГБ. По свидетельству полковника эти люди ПЕРВЫМИ оказались в квартире. После сообщения о смерти Высоцкого. У меня возникает логический вопрос : почему на сообщение о смерти от инфаркта рядового артиста, не имевшего званий, не состоявшего в СП СССР, первыми откликаются комитетчики, а не милиция, не какие бы то ни было другие государственные структуры? . Ответ на этот вопрос очень простой. Люди из КГБ знали, что происходило в квартире. И спешили зачистить все следы преступления. К их приходу уже были вынесены из дома кейсы с документами, рукописями, книгами иностранных издательств, перепиской Высоцкого. И вынесены были не кем-нибудь,но именно теми "новыми друзьями" , которые находились с Высоцким этой ночью рядом. Теми, кому по статусу не полагается ни к чему из вещей притрагиваться - врачами Высоцкого. Но об этом подробно - ниже в ) Следователь Николаев решил открыть уголовное дело "об убийстве "Высоцкого после того, как не получил положенные в таком случае по протоколу подробные результаты суд.мед. экспертизы. Материалы о медицинском состоянии Высоцкого были практически изъяты из медицинских учреждений, куда по протоколу должен был обратиться следователь . Никто из окружения Высоцкого не ответил миллиционеру прямо на вопрос: "Была ли это естественная смерть? Подозреваете ли Вы кого-нибудь"? Мать Высоцкого сообщила Николаеву по телефону :"Капитан - все вопросы к КГБ .Возьмите протоколы их допросов. " Возможно, она о чем-то могла догадываться. И этот факт дал основания Николаеву начать расследование. г) После начала расследования миллиционер Николаев получил все-таки от суд.мед.экспертов и свидетелей , которых удалось опросить, ответ на один вопрос: Высоцкого в его последнюю ночь держали связанным в течение 4-ёх часов. При этом медицинское заключение свидетельствовало о слабых сосудах больного. Сопоставив два этих факта, Николаев пришел к выводу,что речь идет об убийстве,потому что по правилам , которые используются непосредственно в милиции, нельзя связывать человека с больным сердцем и сосудами более чем на пол-часа. Это может привести само по себе к летальному исходу. д) Положенного по протоколу вскрытия не последовало. Объяснено это было якобы нежеланием родных ,чтобы на свет вышла правда о наркотиках. У меня другое объяснение этому факту.Вскрытие могло показать - что на самом деле вкололи Высоцком в ночь с 24-ое на 25-е июля. е) Миллиционер Николаев, основываясь на допросах свидетелей , близких Высоцкому, привел факт, говорящий о том,что в последний период жизни Высоцкого в его близком окружении были люди из КГБ. По его словам, после одного из разговоров в этом узком доверительном кругу, где Высоцкий высказал мысль о том,что напишет конкретную песню о властьпридержащих , его вызвали в КГБ и сказали,что этого делать не надо. Это совпадает с тем,что по моей версии, те доктора ,которые находились с Высоцким в последнюю ночь, работали на КГБ. Адвокат Червоненко: " Ирина логично заметила на сей счет в передаче: " ....То,что в близком окружении Высоцкого, состоящем из 3 человек,находился человек от КГБ, который докладывал о всех событиях в жизни Высоцкого в комитет, указывает на высокую вероятность убийства.Ведь в случае естественной смерти документы ниоткуда не изымают. Ровно наоборот - их обнародуют..." В связи с дополнительными, открывшимися в российской передаче деталями, можно воссоздать алгоритм происходившего в последние 3 дня жизни Высоцкого , как будто мы перед судом или на следствии.И четко понять,что этот алгоритм событий расходится с общепринятой версией о смерти Высоцкого в результате болезни и плохого состояния. Высоцкий в дни, предшествующие гибели: 22-23 июля 1980 года Якобы агонизирующий по общепринятой версии Высоцкий, кроме клубники ничего якобы не употребляющий в пищу, 22 июля едет в кассы "Аэрофлота" за билетами во Францию.Покупает билет на 29 июля. Иван Бортник( актер Театра на Таганке) : "Я уехал... Дома сразу же лег спать. Дальше я знаю со слов Татьяны (жены Бортника). - Володя приехал в половине шестого - абсолютно трезвый, в светлом джинсовом костюме... Постоял над тобой... "Ну как же так?" Вытащил ключи от машины и уехал..." (Агонизирующие люди обычно следят, разумеется, за своей одеждой, ездят за авиабилетами на машине и хотят улететь во Францию) Вечером Высоцкий встречает в ресторане, где ужинает, музыканта Бальчева, оранжировщика его песен. И с ним беседует. В его руках - пачки денег. ( Свидетельства из книги журналиста Валерия Перевозчикова .,написавшего и издавшего книгу о последних месяцах жизни Высоцкого) Вопрос: все это может ли проделать человек,находящийся в предсмертной агонии? 23 июля вечером - звонок Марине Влади. (Свидетельство Марины Влади - в книге "Прерванный полет" ) Высоцкий сообщает ей о том,что завязал,что у него билет на 29 июля во Францию, что он прилетает. И снова возникает вопрос: может ли всё это произносить и планировать человек, который понимает и чувствует, что умирает? Находящийся в предсмертной агонии? Свидетельство близкого друга Высоцкого - Всеволода Абдулова В передаче РТР прозвучало одно очень важное свидетельство. Свидетельство Ольги Свиридовой, гражданской жены близкого и преданного Высоцкому друга - Всеволода Абдулова. ( с момента 31-55 на записи передачи ) - Сева сказал мне тогда: " 24 го июля я приехал к нему.НИЧЕГО БЕДЫ НЕ ПРЕДВЕЩАЛО. ВСЕ БЫЛО НОРМАЛЬНО. Уехал я от него вечером. Все было хорошо. Утром 25-го мне позвонили и сообщили о смерти Володи.Я собрался и поехал туда. ...Считаю,что речь идет только об убийстве. Люди из окружения. .Он умер не своей смертью.Ему помогли... " Сева Абдулов - преданнейший друг Высоцкого. Светлый человек, ничем не запятнанный. Его ощущениям и выводам можно доверять. Поведение предполагаемого убийцы - врача Анатолия Федотова в дни гибели Высоцкого Теперь одна из главных деталей - отказ Анатолия Федотова 23 -го июля отдать Высоцкого реаниматологам из больницы во главе с профессором Сульповаром. Как я уже писал в первой части исследования - этот отказ очень подозрителен. Хотя реаниматологи предложили провести процедуру очистки крови. Чтобы кардинально улучшить состояние больного. "Я его вам не отдам" - решительно заявил Федотов. А дальше показания расходятся . В традиционных официальных версиях речь ведется о том,что Федотов аргументировал свой отказ отсутствием разрешения от родителей Высоцкого. В передаче же этот момент прозвучал страшно и убедительно. Реаниматолог Станислав Щербаков , присутствовавший вместе с Сульповаром в этот вечер у Высоцкого, сообщает в своем свидетельстве о более чем странном поведении Федотова. Агрессивном. Вначале Федотов сказал,что не может отдать Высоцкого без разрешения родителей. Позвонили Нине Максимовне Высоцкой. Та ответила : "Забирайте, если можно помочь.Конечно". И вот тогда Анатолий Федотов произнес фразу, которая прямо указывает на его причастности к смерти Высоцкого: "Приезжайте 25 июля в 10 утра. И забирайте его". Точное время,указанное Федотовым, леденит кровь. Настолько это безжалостно сказано. Анатолий Федотов , конечно же, абсолютно точно знал,что утром 25 июля забирать будет уже некого.Ему любой ценой необходимо было выполнить задание, возложенное на него КГБ Вот как описывает этот эпизод журналист Валерий Перевозчиков , беседовавший с реаниматологом Станиславом Щербаковым, в своей книге "Правда смертного часа" С.Щербаков: "Я однозначно настаивал, чтобы немедленно забрать Высоцкого. И не только потому, что тяжелое состояние, но и потому, что Высоцкому здесь просто нельзя быть. Нельзя!" Федотов сказал, что это нужно согласовать с родителями - хотя зачем в такой ситуации согласовывать с родителями?! Сульповар позвонил. По-моему, он говорил с Ниной Максимовной, она сказала: - Ребята, если нужно, конечно, забирайте! Интересно, помнит ли она этот разговор?" Но дальше все уперлось в то, что у него через неделю самолет...." Л.Сульповар: "И мы сказали: Володю сейчас забираем. На что нам ответили, что это большая ответственность и что без согласия родителей этого делать нельзя. Ну что делать - давайте, выясняйте... Володя был в очень тяжелом состоянии, но впечатления, что он умирает, не было". С.Щербаков: "Федотов вел себя почему-то очень агрессивно - он вообще не хотел госпитализации. Вначале ссылался на родителей, а потом говорил, что справится сам... Я говорю: - Да как же ты справишься! Практически ухайдокал мужика! Я тогда сказал все и, по-моему, в достаточно грубой форме..." Мои комментарии Все лица , бывшие в те дни постоянно рядом с Высоцким , заявляют в один голос ,что Высоцкий находился в агонии и умирал .Почему же профессор -реаниматолог, большой специалист своего дела, утверждает,что так не было? Почему верный друг Высоцкого, Всеволод Абдулов, посетивший Высоцкого 24 июля, произносит,что ничто не предвещало беды и все было хорошо? Ответ простой. Это лица, незаинтересованные во вранье. Им нечего было скрывать. Заметать следы. Они говорили то, что видели и чувствовали. Кто на самом деле был рядом с Высоцким в последний день его жизни Во всех практически свидетельствах о последней ночи Высоцкого фигурирует лишь врач Анатолий Федотов.И вдруг мы узнаем,что рядом с Высоцким всю ночь находились и другие лица.Фельдшер Игорь Годяев и (внимание!) - глава организации каратистов , друживший с Высоцким все последнее время его жизни (Высоцкий посещал турниры по каратэ весной 1980 года, по приглашению того человека. Люди из организации каратистов следили за порядком на похоронах Высоцкого ,помогая властям) Об этом мы узнаем из очень важного свидетельства . Сосед Высоцкого по площадке писатель Теодор Гладков дал в 2011 году интервью, в котором вспоминает следующее о последнем дне Высоцкого: "...Было жаркое лето, окна открыты… Слышу - Володя буйствует. Потом смотрю - он выбегает на лестничную площадку, а его компания, эти сукины дети - тот самый с нунчаками да еще фельдшер Игорек, его скручивают и снова заталкивают в квартиру. Ему надо было просто налить полстакана водки. А они его привязывали к дивану - на руках даже кожа была ободрана… Опять слышу шум - компания выводит в лифт бесчувственную Оксану. Мне стало не по себе. Володя уже не кричит, во дворе стоит "скорая"… Я вышел на лестничную площадку -.там огромный санитар, почему-то, несмотря на жару, в меховой шапке. Я спрашиваю: "С Володей что-то?" Он: "Экзордиус мортале, что по-русски означает смертельный исход". А потом произошло и вовсе странное: из Володиной квартиры вышел один из его друзей-мерзавцев с двумя кейсами в руках! Доказательcтв у меня никаких нет. Но Марина потом говорила, что пропала их с Володей переписка, проза, кассеты...." ( http://evgen1965.livejournal.com/165143.html ) Мои комментарии: Зачем рядом с одним больным в одну ночь находятся сразу несколько человек, сразу несколько человек удерживают его от бегства,связывают.? И среди этих людей - те,кто к медицине никакого отношения не имеют ? Каратэ не был официальным видом спорта в СССР. Организация спортсменов -каратистов существовала в СССР под полным абсолютным контролем комитета государственной безопасности и использовалась в основном именно комитетчиками. В самых разных целях. Таким образом,присутствие главы этой организации рядом с Высоцким в его последнюю ночь, косвенно указывает на то,что воплощался в жизнь план КГБ по ликвидации Высоцкого. И тот факт,что один из этих людей , присутствовавших в квартире, вынес ДВА КЕЙСА - указывает на точность такой версии. Разве может врач, фельдшер или личный друг сразу после трагической смерти заниматься тем, чем он вообще не имеет права заниматься - хладнокровно выносить из квартиры какие-то личные материалы Высоцкого? Это можно проделать лишь в том случае,если у тебя имеется конкретное специфическое задание.И более ни в каком. Как я уже указал ранее, следы материалов , вынесенных в ту ночь из квартиры Высоцкого, до сих пор не найдены.Включая книги иностранных издательств, часть переписки Высоцкого с Мариной Влади. И книги стихотворений Иосифа Бродского,подаренной поэтом Высоцкому с автографом "Лучшему поэту России внутри нее и за ее пределами" Никакого смысла врать и придумывать несущетвующие детали умирающему высоковозрастному писателю Гладкову в 2011-году нет. Заметают следы Что показалось мне странным. . Создалось впечатление, что версия , высказанная в передаче гос.канала РТР, имела своей целью навести зрителей на ложный след. Поскольку в последнее время все чаще и чаще раздаются голоса о том,что Высоцкий умер не сам, то те , кто знают истинную причину смерти, решили таким образом навести тень на плетень.Иначе как можно объяснить, что милиционер Николаев, так явно обозначивший правдивость версии "убийства", вдруг неожиданно вводит зрителей в заблуждение относительно судьбы исполнителя убийства - врача Федотова . Николаев сообщает о том,что Федотов оказался заграницей сразу после случившегося. . Таким образом намекая ,что убийство инспирировано некими загадочными внешними силами на Западе. На самом деле это не соответствует правде. Как я уже писал выше, оба врача якобы покончили жизнь самоубийством в СССР. . Без оставленных записок. Объяснили это самоубийство в кавычках тем, что оба доктора испытывали вину.Якобы на них так сильно давил груз смерти Высоцкого, что оба не выдержали и покончили с собой. В разное время, разными способами. .Причем Годяева не стало почти сразу после гибели Высоцкого.В 1981-ом году.Видимо, органы ему доверяли меньше, чем Анатолию Федотову.И совесть мучила Годяева вовсе не из-за того,что он не предотвратил гибели Высоцкого. А ровно наоборот. Вполне возможно,что резкое продвижение участкового , капитана Павла Николаева , вверх по служебной лестнице (стал полковником, руководителем управления МВД ) вполне могло быть связано с его молчанием об этом деле и согласием все замять и не болтать лишнего. И лишь теперь, когда ушли все люди,причастные к преступлению, когда полковник вышел на заслуженную пенсию, он решил заговорить Побег в США - истинная цель Высоцкого летом 1980 года В первой части моей версии я предположил,что целью поездки во Францию был не только визит к Марине Влади во Францию, но и впоследствии побег Владимира Высоцкого в США, где он планировал создать нечто вроде театрального клуба, попытаться что-то сделать и как поэту,и как артисту .Остаться там на год. (В то время это могло означать - навсегда, если вспомнить о судьбе Аксенова, Ростроповича,Вишневской , Юрия Любимова. Уехали на время - и были лишены гражданства СССР. Все четверо. ) Мое предположение вызвало шквал негодования квасных патриотов России , а проще говоря - адептов Советского Союза и нехитрой мысли,что Высоцкий обожал СССР и был "своим советским парнем" . Другими словами: "хомо советикус" сопротивлялись реальности, как всегда. ...Недавно я обнаружил подтверждение моей мысли в той самой книге Валерия Перевозчикова "Правда смертного часа" В.Янклович: "У Володи было разрешение - один раз в год оформлять выезд за границу, а по этим документам он мог выезжать несколько раз в течение года. Но в это время в ОВИРе произошла смена начальства. Сняли и Фадеева, который очень помогал Володе. А новый человек на месте Фадеева говорит Володе: - Владимир Семенович, 79-й год закончился, и вы должны все документы оформлять заново. Володя возразил: - Нет, я оформил разрешение на год в июле 79-го, а сейчас еще не кончился июль 80-го. Разрешение действительно до июля включительно. И в июле я еще могу выехать. (У Высоцкого БЫЛА АМЕРИКАНСКАЯ ВИЗА С 5 АВГУСТА , ОН , ВОЗМОЖНО,СОБИРАЛСЯ ЛЕТЕТЬ ПРЯМО В НЬЮ-ЙОРК . Но действие разрешения заканчивалось 1-го августа, поэтому он решает лететь в Париж В.П.) - Да, но вы знаете, у нас новый начальник, и он такие вещи не разрешает. - Тогда дайте мне телефон вашего начальника. - Нет, я не имею права давать телефон генерала... - Ну тогда я узнаю по своим каналам. Приезжает домой, я прихожу из театра. Володя рассказывает мне все это. - Ты знаешь, у меня не хватит сил снова оформить все документы. Ну-ка, набери мне ОВИР. Я набираю номер, Володя говорит: - Я был у генерала, он сказал, чтобы вы к нему зашли... Я удивился: - Володя, но ты блефуешь?! - Ничего, он тоже блефует. И вот двадцать третьего или двадцать второго ему позвонили из ОВИРа: - Владимир Семенович, зайдите за паспортом. То есть он все рассчитал очень точно". И долговечней царственное слово Именно 22 июля и был взят паспорт, куплены билеты. Все было готово к побегу. Оказалось, как писала Ахматова " к смерти все готово". Но слово Высоцкого осталось. И оно , перефразируя Ахматову, долговечней всего произошедшего. Подводя итоги , можно сделать вывод, что вышеизложенные факты расходятся с показаниями, подогнанными под общепринятую версию о естественной смерти Высоцкого ...Когда я связал их в одно, картина, которая нарисовалась в результате, не оставляла места для сомнений. Ком подкатил под горло.Мне стало остро жаль Владимира Высоцкого , не успевшего выбраться из кафкианского "Замка" под названием СССР. Из ловушки фактически. Хотя он очень этого хотел По отношению к поэту было совершено злодейство , похлеще шекспировских, похлеще яда в ухо королю - отцу Гамлета.... Я вспомнил книгу Кафки "Процесс".Зарезанного в сарае господина К. Безнадежность положения убиваемой жертвы. Немоту и равнодушие исполнителей и свидетелей убийства И ком подкатил к горлу. За всех , уничтоженных безвинно на территории одной шестой. За всех, глаголивших правду - и уничтоженных только лишь за это. За всех, кто противостоял в СССР злу - чекистам, сов.власти - и стал героем сюжета пророческого романа Кафки. Повторив судьбу господина К,зарезанного в сарае. Закончить мне бы хотелось стихотворением Владимира Высоцкого , точно осознававшего свою миссию и то, Кому именно он служит: Я спокоен - Он все мне поведал.

Не таясь, поделюсь, расскажу -

Всех, кто гнал меня, бил или предал,

Покарает Тот, кому служу.

Не знаю как - ножом ли под ребро,

Или сгорит их дом и всё добро,

Или сместят, сомнут, лишат свободы,

Когда - опять не знаю, - через годы

Или теперь, а может быть, - уже.

Судьбу не обойти на вираже,

И на кривой на вашей не объехать,

Напропалую тоже не протечь.

А я? Я - что! Спокоен я - по мне хоть

Побей вас камни, град или картечь. ПЕРСОНА НОМЕРА Читайте также Мастер Любимов. Блажен изгнанный правды ради Дональд Трамп, "странный аттрактор" "Кругозору" - новые поздравления Ташкентский союз юдофобов Диагноз - рак: что нужно делать Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: Кругозор в Facebook Добавить рекламное обьявление Му стафа (Чечня) 21.12.2016 07:09 Марк, привет! Мустафа. Для меня очень близка эта тема. Я Володю помню и для меня удивителен не факт его убийства чекистами, а сам факт, что они дали ему дожить до 42лет. Во время восстания в Чечне в 1991г. мы захватили здание КГБ и некоторые документы архива оттуда хранились под навесом дома у одного сотрудника дудаевской спецслужбы и он мне рассказывал, что половина документов под его навесом – это были доносы на меня. И что для меня самое поразительное – доносили на меня близкие мне люди, которым я доверял больше, чем кому – либо. Вот я и подумал: чекисты и дали дожить Володе до 42лет может потому, как самые близкие для Володи люди были их «стукачами». Это позволяло КГБ создать атмосферу "искусственного нездоровья" у намеченной жертвы, применяя через своих нештатных сотрудников в окружении Володи широчайший спектра "спецсредств" «в их числе и наркотики), вызывающих разной степени тяжести и длительности нарушения психического и физического состояния жертвы. Сюда входит и способ доведения до "смертельного исхода" жертвы в нужный для КГБ, а сейчас и ФСБ момент. Использование новейших достижений в биохимии даёт возможность индуцировать у жертвы широкий спектр эффектов, например, немотивированной ярости (вспомните вырывающегося в ярости из рук «друзей» Володю в ту злополучную ночь) В интернет форуме «Сопровождаемый CLUB», масс-медиа и шоу-бизнеса » в разделе: «Смерть Высоцкого» под громким названием «Владимира Высоцкого убили близкие друзья!» (7 июля 2015 года под № 26 (1063) опубликованы на английском и мнения упоминаемого тобой участкового милиционера Николаева. Кстати, там тоже упоминается, что близкие друзья Высоцкого доносили в КГБ и приводятся некоторые факты. Т.е. КГБ держал Володю «на привязи» и в любой момент могли «нейтрализовать». В высказываниях того же Николаева, на мой взгляд, главных два момента: отказ от судебно – медицинской экспертизы и запрет руководства МВД от возбуждения уголовного дела при явном заключении дознания на его необходимость. Это нонсенс, когда отказывают в судебно- медицинской экспертизе и возбуждении уголовного дела при заключении дознания даже для СССР и здесь предположения самого Николаева, что руководство МВД выгораживало родственников Володи из возможного привлечения по факту «убийства по неосторожности» не выдерживает никакой критики. В 1980г. не могли такую ответственность брать на себя и руководители МВД, кроме одного органа – КГБ. Марк, привет! Мустафа. Для меня очень близка эта тема. Я Володю помню и для меня удивителен не факт его убийства чекистами, а сам факт, что они дали ему дожить до 42лет. Во время восстания в Чечне в 1991г. мы захватили здание КГБ и некоторые документы архива оттуда хранились под навесом дома у одного сотрудника дудаевской спецслужбы и он мне рассказывал, что половина документов под его навесом – это были доносы на меня. И что для меня самое поразительное – доносили на меня близкие мне люди, которым я доверял больше, чем кому – либо. Вот я и подумал: чекисты и дали дожить Володе до 42лет может потому, как самые близкие для Володи люди были их «стукачами». Это позволяло КГБ создать атмосферу "искусственного нездоровья" у намеченной жертвы, применяя через своих нештатных сотрудников в окружении Володи широчайший спектра "спецсредств" «в их числе и наркотики), вызывающих разной степени тяжести и длительности нарушения психического и физического состояния жертвы. Сюда входит и способ доведения до "смертельного исхода" жертвы в нужный для КГБ, а сейчас и ФСБ момент. Использование новейших достижений в биохимии даёт возможность индуцировать у жертвы широкий спектр эффектов, например, немотивированной ярости (вспомните вырывающегося в ярости из рук «друзей» Володю в ту злополучную ночь) В интернет форуме «Сопровождаемый CLUB», масс-медиа и шоу-бизнеса » в разделе: «Смерть Высоцкого» под громким названием «Владимира Высоцкого убили близкие друзья!» (7 июля 2015 года под № 26 (1063) опубликованы на английском и мнения упоминаемого тобой участкового милиционера Николаева. Кстати, там тоже упоминается, что близкие друзья Высоцкого доносили в КГБ и приводятся некоторые факты. Т.е. КГБ держал Володю «на привязи» и в любой момент могли «нейтрализовать». В высказываниях того же Николаева, на мой взгляд, главных два момента: отказ от судебно – медицинской экспертизы и запрет руководства МВД от возбуждения уголовного дела при явном заключении дознания на его необходимость. Это нонсенс, когда отказывают в судебно- медицинской экспертизе и возбуждении уголовного дела при заключении дознания даже для СССР и здесь предположения самого Николаева, что руководство МВД выгораживало родственников Володи из возможного привлечения по факту «убийства по неосторожности» не выдерживает никакой критики. В 1980г. не могли такую ответственность брать на себя и руководители МВД, кроме одного органа – КГБ. - 2 - 0 Галина (Россия) 04.12.2016 19:03 Журналистское расследование Марка обстоятельств смерти поэта В.С.Высоцкого выполнено очень тщательно, добросовестно, аргументировано документальными свидетельствами. Сделано с большим уважением, любовью, тактом к личности поэта. Строго говоря, официальной версии об естественной смерти поэта быть не может. Поэт умер на балконе своего дома, связанный и забытый своими друзьями и так называемыми "врачами", которые неизвестно как его лечили, и отказались отдать его в руки специалистов - реаниматологов из института Склифосовского. Вскрытие тела поэта не производилось по непонятным для разума причинам...Уголовное дело по статье "непреднамеренное убийство", открытое участковым.. Николаевым вскоре было закрыто, просто уничтожено. Изъяты и другие медицинские документы поэта. Мы никогда не узнаем, от чего он умер. Оба лекаря, приложившие свои непрофессиональные руки к поэту, покончили жизнь самоубийством... Сам поэт знал. что его "пасёт" КГБ. И с этим прожил всю свою яркую и короткую жизнь, не изменив ни себе. ни нам... Так что факты, изложенные в исследовании Марка Э. можно назвать и очевидными и вероятными. Журналистское расследование Марка обстоятельств смерти поэта В.С.Высоцкого выполнено очень тщательно, добросовестно, аргументировано документальными свидетельствами. Сделано с большим уважением, любовью, тактом к личности поэта. Строго говоря, официальной версии об естественной смерти поэта быть не может. Поэт умер на балконе своего дома, связанный и забытый своими друзьями и так называемыми "врачами", которые неизвестно как его лечили, и отказались отдать его в руки специалистов - реаниматологов из института Склифосовского. Вскрытие тела поэта не производилось по непонятным для разума причинам...Уголовное дело по статье "непреднамеренное убийство", открытое участковым.. Николаевым вскоре было закрыто, просто уничтожено. Изъяты и другие медицинские документы поэта. Мы никогда не узнаем, от чего он умер. Оба лекаря, приложившие свои непрофессиональные руки к поэту, покончили жизнь самоубийством... Сам поэт знал. что его "пасёт" КГБ. И с этим прожил всю свою яркую и короткую жизнь, не изменив ни себе. ни нам... Так что факты, изложенные в исследовании Марка Э. можно назвать и очевидными и вероятными. - 2 - 0