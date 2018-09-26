"Не чирикай!"

ФЕЛЬЕТОН

В последние десятилетия понятие "Вор в законе" потеряло свой изначальный смысл. То ли дело в советские годы: тогда "Вор в законе" - это же титул был! Да ещё какой - элита преступного мира! Авторитет! Время тогда жёсткое - "элита" сурово преследовалась государством, её представители, которым не повезло, могли десятками лет париться за решёткой. В отличие от "везунчиков", кои после суда значительно раньше освобождались, бесплатно получив казённые "двадцать граммов в сердце".



И только с наступлением в России нынешнего капитализма места советских "законников" заняли современные, цивилизованные высокопоставленные чиновники. Даже… представители правоохранительных служб!

Однако в отличие от своих советских предков, сегодняшние воры в законе выше Закона, и за свои "шероховатые" деяния никакого наказания не несут. Оппозиционер Навальный создал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), который расследует факты хищений государственной собственности новоявленными ворами в законе. А РФ - государство серьёзное, не миндальнчает: дабы пресечь позорную эпидемию "законников", не копаясь наказало… Навального.

В декабре 2017 года по повиновению премьера Медведева, без всяких конкурсов единственным поставщиком продуктов для Росгвардии (Федеральной службы войск национальной гвардии России) стало ООО "Мясокомбинат "Дружба народов". С этой компанией были заключены контракты более, чем на два миллиарда рублей. ФБК, сравнив контракты на закупку для Росгвардии до и после того, как единственным поставщиком стала "Дружба народов", пришел к выводу, что закупочные цены на базовые продукты выросли в два-три раза. Владельцем "Дружбы народов" числится Борис Кантемиров - бывший начальник Центрального архива внутренних войск МВД (напоминаем - как раз на базе внутренних войск была создана сама Росгвардия). Главнокомандующим войсками МВД был генерал армии Виктор Золотов, возглавляющий Росгвардию.

Он не стерпел, не из таких - взял, да и вызвал Навального на дуэль. Знай наших:

"В отношении меня вы допустили оскорбительные, клеветнические измышления, в офицерской среде не принято просто так прощать это. Испокон веков подлеца били по лицу и вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть тех замечательных традиций, я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок - на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную".

Как в таких случаях принято поступать в современном, цивилизованном обществе? Подать на обидчика в суд. Но мы же не о всём человеческом обществе говорим, а лишь об одном месте мира - России. Том самом месте, где, как мы ещё в начале разговора подметили,

есть категория граждан, которые выше Закона, у них свои понятия о суде.

Экс-губернатор Турчак, оскорбившись на слова журналиста Кашина, просто нанял отморозков, и они того избили, доведя до реанимации. Или Глава Следственного комитета. Обиделся на другого журналиста - из "Новой газеты". Вывез его в лес и чистосердечно пообещал: "Тебе отрежут голову, а ноги будут в другом месте. Никто не найдёт, а если и найдут, то я же и расследовать буду".

Помните: "Он же памятник, кто ж его посадит?!". Как и следовало ожидать, никакой реакции со стороны правоохранительных органов не последовало. Как и на другие расследования ? о взятках подмосковных прокуроров, дело по факту контрабанды алкогольной продукции, дело Оборонсервиса и т.д. Высоцкий пел: "А что не пить, когда дают, а что не петь, когда уют и не накладно"

… Словом, будучи уверенным в своей безнаказанности, генерал Золотов руководствовался не Законом, а эмоциями, предрекая Навальному превратить того в сочную отбивную, перешагнуть через его тело и вытереть об него ноги, генерал не подозревал, что станет посмешищем гражданского общества, которое в России почти полностью сосредоточено в интернете. Граждане вызывают командующего Росгвардией подуэльничать по-разному: кто дальше плюнет, прыгнет, пустит струю... Одним из самых экстравагантных можно считать вызов пенсионерки Петровой: кто дольше протянет на ее ежемесячную пенсию в 11 тысяч рублей…

Привыкший к безнаказанности, генерал армии Витор Васильевич Золотов подставил своим обращением не только себя - тем более, написал вызов Навальному, отбывающему в это время очередной арест. А главное - генерал нанёс чувствительный удар по репутации власти. Он выставил вместе с собой и её на посмешище.

А вот это уже очень серьезно! В российской политической традиции власть можно не любить, можно даже ненавидеть. Но смеяться над ней нельзя. Став злободневным объектом, в сети посыпались подробности о движимости и недвижимости пафосного господина Золотова и его сына.

Еще в 2016 году Навальный оценил имущество командующего Нацгвардии в 663 млн рублей, на что получил ответ: "Я действительно небедный человек, -? признался Золотов на видео и объяснил происхождение своего состояния. ? В отличие от вас, когда вы еще только садились на горшок, я отслужил в армии, работал на производстве, был, кстати, УДАРНИКОМ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, и потом занимался бизнесом".

Не звала никого на дуэль только супруга Алексея Навального Юлия. В своем инстаграме она просто назвала Золотова вором, трусом и наглым бандитом, который не ответил ни на одно коррупционное обвинение, предъявленное ему ФБК. Алексей, добавила она, ответит Золотову как только окажется на свободе.

…Известная притча. Как-то в морозный день окоченевший воробей упал на дорогу. Мимо проходила корова и выдала лепёшку прямо на полуживого воробья. Тепло коровьей лепёшки согрело воробушка, он выбрался наружу и радостно зачирикал. Услыхал ту песню голодный котяра, вытащил солиста из дерьма и... съел.

Мораль:

- не всяк тебе враг, кто на тебя гадит;

- не всяк тебе друг, кто тебя из дерьма вытащит;

- а главное: попал в дерьмо - не чирикай!