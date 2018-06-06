Сирень и розы Александровского сада. Сталинская катастрофа

ПРОЗА

- Где лебеди?

- А лебеди ушли.

- А вороны?

- А вороны - остались.

- Куда ушли?

- Куда и журавли.

- Зачем ушли?

- Чтоб крылья не достались.

/Марина Цветаева,

9 августа 1918г./

ПРОЛОГ

Божественный Иоанн, Тит Флавий Веспасиан, Красный Дракон и советская власть

Божественный еврей Иоанн, страстный поклонник молодого раввина Иешуа из Назарета (названного впоследствии Исусом Христом) был сослан римским императором Домицианом на остров Патмос в Эгейском море. Это произошло, скорее всего, между 81 и 85 годами. Император Домициан стал императором в 81 году после смерти своего знаменитого брата Тита Флавия Веспасиана. Тит правил всего два года и умер, когда ему было 42 года, от простуды. Прежде чем стать императором, Тит захватил Иерусалим, жестоко подавил восстание евреев и разрушил Иерусалимский храм. Его отец, Веспасиан, начал осаду Иерусалима во время первой Иудейской войны, восстания против Рима, длившегося с 66 по 70 год. Во время осады он был провозглашен императором и отправился в Рим, где его встречали как великого полководца и человека, равного Богу. Два человека предсказали, что он станет императором. Одним из них был Иосиф Флавий, молодой еврейский вождь, носивший после своего пленения, теперь уже навечно, признак своего рабства, предательства и величия: имя Флавиев. Это предсказание спасло Иосифу жизнь, Веспасиана же, охватил восторженный трепет жизни, клекот божественных птиц, уносивший его в небеса.

Иосиф был для него великим еврейским пророком, глазом Бога на земле. После уничтожения Иерусалима и сожжения храма, Тит, с триумфом возвратился в Рим. Тысячи евреев были распяты на крестах, тысячи других сопровождали в цепях Тита, когда он входил в Рим. Последние дни своей жизни Тит носился по Риму, распихивая, раздавая простым смертным римлянам деньги. Тит пытался спасти душу, он чувствовал неминуемую кару абстрактного невидимого Бога, веру в которого он пытался распять на деревянных крестах, вбитых в землю на римской дороге.

Домициан стремился подчинить, уничтожить иудаизм, как и Тит, противный их собственной божественной философии всего сущего, и римской мощи, а теперь появилась новая мощная ветвь от того же самого дерева: на землю пришел новый, молодой и к тому же - опять произошедший от евреев Бог, о котором писал Иоанн: "Он был в мире, он создал мир, но мир не знал его."

Так он написал в Евангелии. На острове Патмос Иоанн работал в каменоломнях. Белый камень, который он рубил, уносился вверх в небо и шёл вглубь земли, пока однажды, в глубине неба - Иоанн лежал тогда на дне вырубленного им белокаменного колодца, на спине, отдыхая и смотрел в синее над ним небо через колодец-трубу, вырубленный им - пока он не увидел Красного Дракона - будущую судьбу жизни. Эта будущая жизнь теперь входила в него, и он жил в ней, а она, будущая судьба жизни, жила в нем навсегда. И потом она начала жить навсегда во всем мире.

Прежде, однако, появилась женщина, одетая в Солнце, и под ногами у нее была Луна, и на голове у нее была корона из двенадцати звезд, из двенадцати звезд была корона на ее голове. И был вместе с нею, и был в ней, и рождался в ней, и путешествовал в своем рождении в ней, в муках, ее ребенок, ее родной будущий сын, - рождался в ней от ее плоти, от ее плача, в муках.

И другое чудо, удивление появилось неразгаданным удивлением в небе: Красный Дракон, имеющий семь голов, и десятирогий и с семью коронами на своих головах семиглавый красный зверь-Дракон. Архангел Михаил, взлетевший в небо, уничтожил и поверг зверя наземь. И зверь - хвост его - унес треть всех небесных звезд, бросив их на землю, и теперь стоял перед женщиной, чтобы уничтожить ребенка, как только он родится, как только появится на свет. И женщина с короной из двенадцати звезд улетела в дикие пустынные места, в пустыню, в места, приготовленные для нее Создателем, где он поддерживал ее там тысячу двести шестьдесят своих, только ему известных лет.

И время Создателя отличалось от времени человека. И земля помогла этой женщине, и земля открылась, и вобрала в себя всю нечисть, произошедшую и выплеснувшуюся из драконьих голов.

И Красный Дракон был в гневе с той женщиной (евреями), родившей миру Иешуу-Христа, у которой была корона из двенадцати звезд (12 колен израилевых), и Дракон начал войну с остатками ее семени, которые она создала на земле, с ее народом (евреями), который соблюдает заповеди Бога (закон Моисея), то есть 10 заповедей, и с теми, кто исповедует свидетельства-евангелия о Христе, то есть с христианами.

"И я стоял на песке океана, и видел зверя, выросшего из воды, и у него было семь голов и десять рогов, и десять корон на его головах, и над его головами разливалось имя скверны". И это означало, что он видел того же зверя, что и раньше.

"И зверь, которого я видел, был как леопард, и его ноги были как ноги медведя, а его рот был как рот льва, и Красный Дракон отдал ему свою мощь, и свое место, и свою власть".

Интерпретация 12-ой главы Откровений, написанных Ионном на острове Патмос, стала ясна автору под красно-зелеными рассветами в Техасе в 1984-ом году, когда он работал на стройке ядерного купола.

Однажды ночью, когда были большие техасские звезды в черном небе, а потом наступал красно-зеленый рассвет, автор подумал, что этот купол вскоре разрастется и захватит собою полнеба. В действительности это был хотя и большой, но умеренного размера купол будущего атомного реактора. Это в нем начнет появляться расщепление жизни, которая была создана Богом.

Тогда вдруг автор понял, что та энергия, которая появлялась от расщепления атома, и была нужна, чтобы создать этот атом жизни, и никто этого не мог во все времена сделать кроме Бога, отчего и появилась жизнь. А, расщепляя атом, и освобождая эту энергию-жизнь, мы уничтожаем жизнь и уничтожаем создание Бога, а может быть и его самого. Никто никогда не сможет соединить это вместе опять.

Тогда, после этих размышлений, и проявились вдруг все детали написанного две тысячи лет назад, пожалуй, каждая строчка 12-й и часть 13-й главы: кем был красный семиглавый дракон, и кем был новый зверь, пришедший после него.

Предсказания библии многомерны, они охватывают все времена. Христианские теологи считали и считают сейчас, что семью головами Красного Дракона были семь провинций Рима. Рим захватывал будущую Европу, от Испании до Британии. Правда, красный цвет Дракона был каким-то иным знамением будущей жизни. Откровение Иоанна предсказало кроваво-красную советскую власть русской жизни, произошедшую почти через 2000 лет после видения божественного Иоанна.

Красный Дракон имел семь голов - семь Генеральных секретарей, и первой головой зверя был Ленин, второй Сталин, третьей Хрущев, а седьмой, последней головой Дракона был Михаил Горбачев.

Так определило Провидение. Он же, оказалось, и выполнил дело Архангела Михаила, сбросившего Красного Дракона с неба, о чем повествует 12-я глава "Откровений Иоанна".

Неисповедимы пути Господни.

СИРЕНЬ И РОЗЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО САДА

В сорок первом году всё вокруг Сталина стало рушиться и лететь в разверзшуюся перед ним пропасть жизни. В сущности, он сам и подготовил это свое будущее секретным договором с Гитлером о переделе мира в 1939 году.

В 2 часа утра 3 сентября 1939 года Поскребышев сообщил Сталину, что польские войска, а в действительности - переодетый в польскую военную форму отборный эсесовский отряд, атаковали германскую радиостанцию в Глейвице.

Интересно, что Гитлер не ждал никаких провокаций со стороны Польши: он сам создал их. Эта фраза для сталинских поклонников.

Автор пишет об этом, потому что Сталин перед войной с Германией истерически кричал о предотвращении каких-либо возможных провокаций со стороны Советского Союза, чтобы не дать повода Германии напасть на СССР.

Это совсем не было признаком его гениальности, каким объявляет его, например, Виктор Суворов.

Гитлеру не нужны были какие-либо провокации, он сам их создавал. Это был верх психологического идиотизма со стороны Сталина - забегать наперед все дорожки Гитлеру, чтобы, не дай Бог, тот не смог бы каким-либо образом интерпретировать действия России как провокации.

Через несколько часов после собственной немецкой провокации против Германии войска вермахта перешли польские границы.

После этого Молотов направил поздравительную телеграмму Гитлеру.

Англия и Франция должны были последовать своим обязательствам - защитить Польшу.

3 сентября 1939 года Чемберлен, Премьер-министр Великобритании, "в 11 часов 15 минут объявил своим меланхоличным голосом", что Англия находится в состоянии войны с Германией. Чемберлен пригласил Черчилля стать первым Лордом Адмиралтейства. В 6 часов вечера того же дня Черчилль принял свое новое назначение. Английскому флоту было сообщено: "Уинстон вернулся!" Позже в своей работе "Грядущий Шторм" Черчилль писал: "И так случилось, что я снова пришел в комнату, с которой я простился с болью и печалью почти четверть века назад... И опять мы должны сражаться за жизнь и честь с дикой, дисциплинированной и беспощадной германской расой. Снова! Так тому и быть!"

В этот же день Черчилль выступил в Палате общин, в частности, он сказал:

"Это не вопрос - сражаться ли за Данциг или сражаться за Польшу. Мы сражаемся, чтобы спасти весь мир от чумы нацистской тирании в защиту всего, что является самым сокровенным для человека".

Я хочу, чтобы советский или постсоветский житель-обыватель (как назвал себя один московский поэт) соизмерил бы для себя масштаб личности Черчилля, которого Союз постоянно оплевывал во главе со Сталиным.

Франция также объявила войну Германии.

Вторая мировая война началась.

Всё разыгрывалось как по нотам, в соответствии с секретным советско-германским протоколом: Сталин стал готовиться к захвату восточной части Польши в точности с положениями секретного договора. С первого сентября 1939 года минуло 17 дней. Гитлер пришел с запада, чтобы задушить Польшу, а Сталин - с востока.

Сталин, сопровождаемый Ворошиловым и Тимошенко, в 2 часа утра 17 сентября сообщил послу Германии Шуленбургу, что "в 6 часов утра... Красная Армия пересечет польские границы".

Так Сталин начал Вторую мировую войну.

Когда появился Горбачев, он также сначала не признавал, что существовал секретный протокол договора с нацистской Германией о разделе мира. Оттуда и росли ноги Второй мировой войны, из того пакта - соглашения о, якобы, ненападении и взаимной дружбе.

Молотов объявил всему миру вторжение в Польшу ранним утром 17 сентября 1939 года как святую обязанность помочь украинским и белорусским братьям.

Следующее утверждение очень важно, потому что то, что произошло, остается до сих пор неосознанным: Сталин, Советский Союз начал Вторую мировую войну на стороне Гитлера и был на его стороне около одного года и десяти месяцев, почти два года: - сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 1939-го, потом весь 1940 год, потом в 1941-ом январь, февраль, март, апрель, май и июнь - до 22 числа.

Советские газеты писали, что западная Украина встречала советских солдат как истинных освободителей - цветами, яблоками, пирогами, испеченными на радостях "западенками". А многие даже плакали от счастья. Потом они в полной мере вкусили это "советское счастье".

Совсем недавно Молотов поздравлял Гитлера с мгновенным захватом Польши, а сейчас уже Гитлер взял всю Европу, тоже мгновенно, и вермахт стоял теперь на границах СССР. Советские опять поздравили Гитлера с этими великими победами, Молотов с ведома и одобрения Сталина сказал Шуленбургу: "самые теплые поздравления в связи с блистательными успехами немецких вооруженных сил".

Не хотелось поздравлять, но пришлось.

Советские уже начали есть потихоньку свое собственное дерьмо: договор 1939 года о взаимной дружбе и ненападении.

Советский посол в Англии Иван Майский слал депеши в Москву о концентрации немецких войск на советских границах в июне 1941 года. Сведения, почерпнутые им от встреч с Иденом, Крипсом и Кардоганом. Одновременно ТАСС выпустил заявление о советско-немецких отношениях. Считается, что оно было написано самим Сталиным. Похоже, слишком умным было. О нападении Гитлера не нужно было беспокоиться теперь. Оказывается, все было в порядке.

Сообщение ТАСС являлось свидетельством полного мандража Сталина и его пристебаев.

Сталин, между тем, думал о своем таланте дипломата суперкласса. И презрительно осматривал свой антураж суженными желтыми глазами: до каждого еще дойдет очередь, только следует немного потерпеть. И он любил применить этот свой талант при всяком удобном международном случае: смотрите, я в белом фраке, а вы все в дерьме.

Между тем, Сталин смертельно боялся Гитлера, то есть войны с Германией. Только что громадная страна СССР, размерами которой так гордились советские люди, всюду долдоня, что Советский Союз - это одна шестая часть суши, словно факт сей говорил об особом достоинстве народа, населявшим эту территорию, о его достижениях, человеческом благородстве или о величии советского режима-монстра.

Только что СССР начал войну с крохотной Финляндией, которую не смог одолеть. Наоборот - потерпел позорное поражение. Обледеневшие трупы советских солдат, убитых или до смерти замерзших лежали под финскими озерами или засыпанные снегом в лесах Финляндии. Это был позор советского режима, глухо замалчиваемый советскими. Финских войск всего-то было с гулькин нос - 225 тысяч. Советских войск - 425 тысяч. У финнов было 200 самолетов, у СССР - более 2000. У финнов -надежная зимняя одежда, чего не было у советских солдат. И лыжи, необходимый атрибут жизни в Финляндии, для советских солдат стали проблемой тоже.

Войной тогда руководили два советских гения: Сталин и Ворошилов. Еще раз вспомню песню сталинского времени: "Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, и первый Маршал в бой нас поведет!.."

Советские люди были счастливы, что в бой их на верную смерть под лед финского залива посылал интеллектуальный и физический недомерок товарищ Сталин. А вел их в бой первый советский Маршал Ворошилов. Война в Финляндии фактически была проиграна. Получился советский пшик.

На даче у Сталина в Кунцево собрались советские магнаты.

Продолжение следует.