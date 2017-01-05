Сошли ли мы с правильного пути?

Характерной особенностью современного российского менталитета является широкая распространённость убеждения, что "мы" (страна, народ, общество, государство, человечество) сошли с правильного пути и должны на него вернуться. Для обозначения этого явления я предлагаю термин девиационизм (от лат. deviatio - уклонение с пути).

Девиационизм в м оём понимании есть феномен веры ; это дополнение к эволюционизму - вере в эволюцию, в направленное развитие природы и общества, отчасти отождествляемое с прогрессом . Девиационизм есть вера в возможную или действительную социально-историческую девиацию . Если существует (в чьём-то воображении) "столбовая дорога истории", то нетрудно вообразить и того, кто с неё сошёл. Девиационист верит в девиацию так же, как эволюционист верит в эволюцию.

Слово "девиация" в смысле "уклонение от норм и правил" применяется в социологии к так называемому "отклоняющемуся поведению" (извращения, правонарушения, преступления). Те же, кого я предлагаю называть девиационистами, рассматривают в качестве девиантов (отклонившихся) не отдельных людей, а большие популяции - народы, культуры, цивилизации.

Девиацию можно отчасти отождествить с уклоном или считать уклон разновидностью девиации. Русское слово "уклон" богаче оттенками, чем латинское "девиация", потому что двумерно, имеет две смысловые компоненты: горизонтальную - уход в сторону, и вертикальную - спуск, падение, а так как "верх" и "низ" - это ещё и оценочные категории, обозначающие добро и зло, то уклон - это ухудшение.

Если уклон и девиация - почти одно и то же, то уклонизм и девиационизм - разные вещи. Уклонист - тот, кто "впал в уклон", отклонился от предписанной ему основной, главной линии во взглядах, политике. Уклонизм - не только позиция, но и поведение. Девиационист (в предлагаемом мною значении этого термина) есть тот, кто заметил пагубный уклон и тем самым поднял вопрос о необходимости его исправления. Девиационизм - это не поведение, а точка зрения наблюдателя, исследователя, заметившего, выявившего девиацию.

Социально-историческую девиацию можно мыслить как синхронную либо диахронную. Синхронная девиация - уклонение от ныне действующей нормы или курса; при диахронной девиации "нормальное" и "ненормальное" положение существовали в разное время, чередовались "правильные" и "неправильные" фазы развития.

Уклонение от "генеральной линии"

До 1953 г., т.е. до смерти И.В. Сталина, в советской официальной идеологии господствовал синхронный девиационизм: временами разоблачались и карались отступники - вредители, левые и правые уклонисты, безыдейные писатели и композиторы, менделисты-морганисты, безродные космополиты (они же сионисты) и т.п. После Сталина кампании травли становились реже и смягчались. На авансцену выдвинулся диахронный девиационизм, включающий постоянные переоценки недавно прошедших коротких исторических периодов. Он выразился в частичной ревизии господствующей идеологии. То, что было генеральной линией, само оказалось уклоном, отклонением от "ленинских норм". Нам объявили, что только при жизни В.И. Ленина, в течение каких-то шести лет, заполненных гражданской войной, разрухой, болезнью и маразмом вождя, советская страна шла правильным путём, затем были сплошные извращения, не изменившие, однако, позитивной природы общественного строя и не закрывшие дороги к его исправлению при Н.С. Хрущёве. В свою очередь, и этого деятеля после его свержения объявили уклонившимся от генеральной линии. С тех пор каждый новый правитель исправляет ошибки предыдущего и валит на него ответственность за все недостатки. Нередко охаивание прошлого хозяина и периода сопровождается одобрением позапрошлого (а это и есть девиационизм).

Как правило, всякий действующий правитель России (по представлению большинства его подданных) ведёт страну в правильном направлении, но для завершения правого дела ему не хватает времени. Так, между прочим, напрашивается вывод о необходимости продлевать срок правления. И не случайно в большинстве стран СНГ президенты правят пожизненно. Девиационизм способствует перерождению умеренного авторитаризма (с которого новый вождь начинает) в тоталитарную диктатуру. Но я бы не сказал, что девиационистская идеология всегда придумывается на вершинах власти и спускается массам через пропаганду. Напротив, в годы идеологического брожения и относительной свободы девиационизм бурно растёт снизу.

К 1991 г. марксистско-ленинская оболочка государственной идеологии, разъеденная молью свободомыслия, окончательно спала и обнажила подготовленный интеллигентами-шестидесятниками идейный плюрализм, крайними полюсами которого стали славянофильский национал-патриотизм и западнический рыночно-демократический либерализм и космополитизм. Девиационизм получил невиданное ранее широкое распространение после того, как упал информационный "железный занавес" и открылся доступ к библиотечному и архивному "спецхрану".

В эпоху горбачёвской "перестройки" доморощенные концепции советско-антисоветских мыслителей всё больше сливались с зарубежными и дореволюционно-российскими, становились их вариантом и продолжением. Девиационисты копали всё глубже, и оказалось, что глубине этой нет конца, что она заводит в головокружительные бездны прошлого. В любом историческом периоде можно было найти моменты, когда наша страна якобы сошла с правильного пути.

Как понимать "возрождение России"?

После краха СССР национальное самолюбие россиян было в значительной мере уязвлено впечатлением, что начавшиеся перемены - неумелая погоня за вчерашним днём евроатлантической цивилизации, жадное потребление её отбросов, материальных и духовных, которое приведёт к вырождению России, подчинению её "растленному Западу". У нынешнего "развития" нашей страны патриоты ищут собственные, отечественные корни. На помощь приходят две чисто девиационистские концепции "возрождения России".

? Первая, рыночно-капиталистическая концепция утверждает, что здоровое развитие нации было прервано большевиками в 1917 г. Вспоминают замечательные традиции российских предпринимателей, главным образом, старообрядцев, носителей особой деловой этики, похожей на протестантскую. А в сельском хозяйстве верный путь якобы нашёл П.А. Столыпин, но ему помешали радикальные демократы и социалисты, расшатывавшие державу.

? Вторая концепция, отвечающая менталитету силовиков и работников военно-промышленного комплекса, считает роковым срывом 1986 г., когда советскому народу была дарована "гласность", подстёгнутая Чернобыльской аварией. Вызванное всеобщим рассекречиванием и свободой слова брожение в обществе привело в конце концов к распаду Советского Союза.

В сознании нынешнего подрастающего поколения царская Россия и СССР всё больше сливаются в некотором нераздельном образе великой, сильной державы, которую надо возродить (в том числе территориально), "чтобы нас все боялись". Но если империя, будучи наилучшей (да и единственно возможной) формой существования России, всё-таки дважды рушилась в течение одного, ХХ столетия, то по чьей вине? Если это не слабость и некомпетентность самодержца, то происки врагов, внешних и внутренних, которые самодержавную власть ослабили. Такая девиационистская точка зрения является опорой для ксенофобии и конспиризма.

Когда сошёл с рельсов царский поезд?

При всей идеализации царской России невозможно забыть, что в начале ХХ века почти всё образованное общество, вплоть до придворных аристократов, было резко настроено против самодержавия. Когда же произошло грехопадение царствовавшего дома Гольштейн-Готторп-Романовых? Трагедию можно связывать и с Распутиным, и с Кровавым воскресеньем 9 (22) января 1905 г., и с русско-японской войной, и с политикой Александра Третьего (слишком реакционной), и Александра Второго (слишком либеральной). Примитивный девиационизм навязывает нам представление, что до какой-то станции царский поезд шел нормально, а после покатился под откос.

Есть и такое мнение, что в катастрофах ХХ столетия повинен… Пётр Первый! До него наша страна и так уже осторожно и степенно шла на сближение с Западной Европой, но нетерпеливый Пётр грубо изнасиловал Россию, окунул ее в холодное Балтийское море (в котором сам потом простудился), отдал на поругание "табачникам". Так мы получили поверхностно европеизированную образованщину, якобы оторванную от азиатского народа. Помещики-дворяне и крепостные крестьяне стали как бы двумя разными нациями (субэтносами).

Но как же это совмещалось с сельским бытом? Помещики спали с крепостными девушками и делали им огромное количество детей. Деревня становилась биологической семьёй своего барина. Законное дитя дворянина сосало грудь крестьянки-кормилицы, училось родной речи у своей деревенской нянюшки и с нею же ставило первые сексуальные опыты. Отнюдь не цивилизованные слуги из дворовых крепостных денно и нощно сновали по комнатам, не оставляя господам времени на уединение. Интимная жизнь помещичьей семьи обсуждалась в каждой избе. Какая уж тут оторванность от народа?

Если принять во внимание только что сказанное, то картина получится иная - полная классовой гармонии. Знакомство с очаровательным миром русской усадьбы и порождённым ею Золотым веком русской культуры даёт нам основание идеализировать всё столетие классического крепостного права (1762 - 1861), а его отмену считать первой российской общенациональной катастрофой. Пока крестьян опекали и отечески пороли, они знали своё место, но когда кнут отобрали, а дворян разбавили разночинцами, тогда осиротевший мужик взял реванш и вернул Россию в Азию. По степени варваризации страны Октябрьскую революцию 1917 г. можно сравнивать с Иранской 1979 г.

Или всё началось в Киевской Руси?

Позади маячат избитые сюжеты: Смутное время; садист Иван Грозный, нагнавший ужас на все последующие века; монголо-татарское иго, на которое по традиции сваливают многие беды России. Якобы до татар мы были не меньшими европейцами, чем французы - даже невесту для короля из блистательного Киева в вонючий Париж вывезли. Но Александр Невский разбил немцев в союзе с татарами, а не татар в союзе с немцами (как полагалось бы "белому" европейцу и христианину), предпочёл хана папе. Владимир принял христианство не с той стороны, т.е. зря взял византийскую ориентацию, или вообще крестил Русь напрасно. Приведём некоторые суждения на эту тему.

Христианство нарушило экологическое равновесие, отобрав влияние у жрецов-волхвов, регулировавших природопользование. Так называемое язычество (этническая религия) было практической экологией, уставом повседневной жизни в природной среде. Князья и бояре наложили непомерную дань, отобрали охотничьи и рыболовные угодья, вынудили усиленно размножаться (нужны были слуги и воины) и распахивать лесную зону, а затем и чернозёмы, прежде хорошо кормившие пернатой дичью и мясом копытных. Крестьянам пришлось питаться хлебом и горохом. Для колонизации новых земель (первоначально - в погоне за пушниной) понадобились крепостничество, милитаризм, тоталитарный режим.

Христианство принесло "византийщину" с её деспотизмом, обожествлением монарха и многоэтажной бюрократией взамен исконно-посконной русской вольницы вроде Новгородской республики с её вечевой "кончанской демократией" (кончане - представители концов, т.е. частей города), которую так любила Валерия Новодворская. Но ещё злейшей причиной нашего азиатского самодержавия считают изрядно мифологизированных татаро-монголов, поэтому авторитарный режим называют также монголо-византийским, а СССР и сегодняшнюю Россию - наследниками империи Чингисхана.

Христианство зародилось в стране, слишком чуждой для России по духу и климату. Особенно смущает русских националистов-неоязычников этническая принадлежность Иисуса, а Ветхий Завет кажется скучной хроникой склок каких-то ничтожных и не интересных для нас племён.

Христианство с его проповедью любви к врагам якобы навязало русскому народу излишнюю мягкотелость и слюнявую кротость, чем и воспользовались враги, которые его совратили, споили и продолжают грабить.

Напротив, любви не только к врагам, но и к своим, ближним у нас явно недостаёт. Православие не восприняло высоких христианских идей, а осталось обрядоверием, перекрашенным язычеством, которое и восстанавливать не надо, так как оно никуда не девалось. Остаётся только русифицировать Христа, отождествив его, например, с Ильёй Муромцем, у которого в одной руке крест, а в другой автомат Калашникова.

Если бы русские стали мусульманами, то мужики в деревне были бы не пьяницами, а трудолюбивыми многодетными отцами; наша сельская местность не пришла бы в такое запустение; наши солдаты давно бы купались в Индийском океане и поставили бы на колени Америку. Впрочем, для обслуживания авторитарной власти православие и ислам одинаково хороши, и у нас, в отличие от некоторых стран Ближнего Востока, обе конфессии живут дружно. Их деятели постоянно обмениваются любезностями и твердят, что моральные нормы у православных и мусульман одинаковы.

Немало имеется охотников идеализировать не просто языческую, а ведическую (!) Русь и даже говорить об общей для России и Германии древней арийской Индо-Европе, осенённой разнообразными свастиками.

Когда свихнулось всё человечество?

Экологический кризис, этнополитический раскол мира и наличие ядерного оружия поставили под угрозу само существование людского рода и весь так называемый прогресс. С точки зрения простого здравого смысла такую ситуацию нельзя считать нормальной. Когда же произошло роковое отклонение от "нормы"? Из множества мнений приведём и самые известные, и самые курьёзные.

Европейцы фактически отпали от Христа, вняв просветителям. Атеизм распространился еще до Великой французской революции, а после неё религиозность образованных классов стала поверхностной, формальной, номинальной. Просвещению предшествовала Реформация. Протестантизм был серьёзным шагом прочь от религии: буржуа освободился от страха перед Богом, превратил его в покладистого члена семьи и партнёра по бизнесу. Гуманисты и деятели эпохи Возрождения положили начало культу человеческого тела и разума. Люди поставили себя наравне с Творцом и выпустили из бутылки джинна - науку и технический прогресс. Современная Западная Европа - общество в сущности постхристианское.

Открытия антропологов и ошибки Бога

Христианство и предшествовавший ему ветхозаветный иудаизм - типично девиационистские религии, где то и дело совершаются грехопадения и приходят пророки, мессии, святые, чтобы вернуть заблудших овец на праведный путь. Самое впечатляющее учение, о первородном грехе Адама и Евы - основа всякого девиационизма. Наконец, девиационистом был и сам Господь: однажды он крепко пожалел, что сотворил людей, и пытался исправить свою ошибку при помощи потопа.

Довелось мне слышать на семинарах по теме "Биология и культура", организованных петербургским универсальным учёным Сергеем Чебановым, что золотой век, оказывается, был в палеолите. Параллельная ветвь человека - неандертальцы, их близкие предки или потомки, достигли высокого уровня эмоционального развития, были красивыми и добрыми, а вся их жизнь была сплошным оргазмом, но завистливый Человек разумный (Homo sapiens), коварно воспользовавшийся гипертрофированным интеллектом как продолжением зубов и когтей, погубил своего беззащитного брата, как Каин Авеля: загнал в леса, горы, пустыни, где этот несчастный долго сохранялся в фольклорных преданиях как леший или снежный человек вплоть до середины ХХ века, так и не попав в Красную книгу.

В свете грядущих технически возможных катаклизмов вполне можно допустить, что появление человека, всех приматов и вообще всех животных, поскольку они страдают и постоянно грызутся, - жестокий и неудачный эксперимент, самая нелепая ошибка Бога или Природы; что жизнь - смертельная болезнь (передающаяся половым путём), а биосфера - парша и струп на теле планеты. Вселенной вообще не надо было возникать! Творец, как безответственный террорист, от скуки взорвал окружающее Нечто или Ничто, а мы - только пыль от этого Большого взрыва, которая еще не улеглась…

Изломанная траектория "развития"

Девиационистскую картину "развития" общества изобразим ломаной линией MABCN, состоящей из четырёх отрезков и трёх особых точек, не считая начала М и конца N, нередко отодвинутых в бесконечность или вовсе не предполагаемых.

MA - первоначальный правильный путь, золотой век в прошлом.

А - точка (момент) девиации; схождение с правильного пути, обычно незаметное, как начало болезни. С этого момента общество движется в сторону или, если угодно, катится вниз.

АВ - линия (процесс) девиации; удаление от правильного пути; нарастание зла, углубление кризиса.

В - надир, нижняя кульминационная точка "развития", предел падения, момент прозрения. Осознание ошибок, появление новой идеологии и программы, нового пророка, вождя, лидера, спасителя.

ВС - линия (процесс) ревиации - возвращения к правильному курсу. Общество идеологизировано, мобилизовано, устремлено к целям, ведмо харизматическим лидером, вождём.

С - точка (момент) стабилизации. Исправление недостатков закончилось, и теперь можно расслабиться, отдохнуть, почить на лаврах.

СN - окончательный правильный путь, золотой век в будущем.

"Мы", т.е. желающие исправления ситуации, обычно находимся возле точки В. При этом пессимисты, диссиденты, оппозиционеры, считающие, что падение в пропасть продолжается, а рецепт спасения не найден или не принят, полагают себя находящимися позади надира - в некоторой области В?. Оптимисты, сторонники власти, ортодоксы, считающие, что рецепт спасения найден и принят, т.е. уверовавшие в вождя-спасителя, ставят себя впереди надира - в области В?.

От сотворения мира до всеобщего спасения

Вышеприведённой схеме соответствует прежде всего христианская концепция истории.

М - сотворение мира и человека.

МА - жизнь перволюдей в раю.

А - грехопадение.

АВ - вся ветхозаветная история, дальнейшее погружение в грехи.

В? - пророки-увещеватели, предшественники Христа.

В - пришествие Христа-Спасителя.

В" - отцы церкви.

ВС - вся христианская эра, ожидание Страшного суда.

С - Страшный суд.

CN - вечная жизнь праведников.

Под флагом рыночной демократии

Той же схемой описывалась новейшая история России с точки зрения сторонников рыночной демократии в 1990-х годах.

М - отмена крепостного права.

МА - развитие капитализма в России.

А - социальный кризис после поражения в русско-японской войне. П.А. Столыпин пытается спасти Россию, но его убивают. Страна ошибочно втягивается в Первую мировую войну, воспользовавшись которой большевики сталкивают Россию с правильного пути.

АВ - Россия, СССР строит социализм и коммунизм, т.е. роет себе могилу, удаляясь от столбовой дороги цивилизации и общечеловеческих ценностей.

В - кризис общественного строя, прозрение интеллигенции, крах коммунистической идеологии, мимикрия номенклатуры, выход на сцену "спасителей", вооруженных либерально-рыночными теориями.

ВС - построение рыночной экономики и правового государства, ценою некоторых неизбежных жертв при "шоковой терапии" (по Егору Гайдару). Страна возвращается на свой "российский маршрут" (выражение Игоря Чубайса).

С - стабилизация экономики и торжество прав человека.

СN - вкусившая сладость частной собственности, Россия благоденствует в сонме передовых демократических стран.

Красно-коричневая перспектива

Иной по содержанию, но подобной по структуре, выглядела оценка истории ХХ века сходившими со сцены коммунистами, мечтавшими о реванше, и поднимавшими голову национал-патриотами в тех же 90-х годах.

М - брожение народных масс, направляемых разными внутренними и внешними силами, привело к революции 1917 г. и закончилось гражданской войной.

МА - великий народ решает грандиозные социальные задачи, укрепляет, защищает и прославляет свою державу, ставит её во главе "социалистического лагеря" - мировой суперимперии, простиравшейся от Гаваны до Ханоя.

А - воспользовавшись временными трудностями, ошибками, предательством части руководства, враги расшатывают и разваливают СССР.

АВ - Россия криминализуется и разворовывается диким капитализмом.

В - очередной, на сей раз удачный переворот или выборы приводят к власти сторонников Национального Спасения.

ВС - восстановление, укрепление, расширение великой державы и управляемого, государственного народного хозяйства.

CN - социальное государство народного благоденствия, соборная православная Россия процветает, внушая всему миру почтение и страх.

Возможность изобразить этой схемой текущий этап отечественной истории (с 2000 г.) я предоставляю моим читателям.

В поисках экологического земного рая

Типичной девиацией кажется и глобальный экологический кризис - с точки зрения радикальных экологистов.

МА - равновесное состояние, отмечавшееся в традиционных, экологически сбалансированных культурах и до ХХ века сохранявшееся, например, кое-где у народов Севера и тропических островитян,

А - нарушилось взрывной экспансией европейской цивилизации и инициированным ею глобальным колониализмом.

АВ - ускоряющееся истощение невозобновляемых природных ресурсов, загрязнение и деградация среды обитания.

В - учёные открывают нам глаза, указывая на пределы роста и необходимость восстановления баланса в биосфере.

ВС - человечество под руководством учёных и просвещённых правительств перевоспитывается, изменяет своё поведение и структуру потребления; быть может даже уменьшает свою численность до экологической нормы.

С - экологическая ситуация стабилизировалась.

CN - человечество вечно процветает и наслаждается счастьем на поверхности Земли, превращенной в райский сад, в сплошной природный парк культуры и отдыха, в любви и дружбе с дикими животными и растениями.

Ситуациям, описываемым нашей ломаной траекторией, несть числа. В них субъект уподобляется блудному сыну, который в точке А покидает отца, в точке В раскаивается и поворачивает домой, а в точке С кушает мясо упитанного тельца. Уж не имеем ли мы дело с всемирным сказочным сюжетом? Религиозное, в частности, библейское происхождение девиационизма кажется вероятным.

Блаженны продвинутые!

В обществе прогресса и конкуренции девиация и ревиация однозначно связываются со злом и добром, получающими темпоральную (временн?ю) характеристику. Уклониться значит отстать, а вернуться на правильный путь - догнать. Отсталость - зло, передовизна - добро; отсталый - плохой, а передовой ("продвинутый") - хороший. АС - правильный путь образцовых, примерных, не отставших, в то время как шедшие по ломаной линии АВС ошибались, заблуждались, страдали, маялись дурью.

Слово "отсталый", сказанное в глаза, воспринимается почти как ругательство и оскорбление, поэтому заменяется каким-нибудь эвфемизмом. Так, большинство стран мира называют "развивающимися". О культурах, не похожих на современную евроатлантическую, нередко говорят, что они находятся на относительно низких ступенях развития, т.е. предполагается, что лестница прогресса для всего человечества одна. Моральтный долг "развитых" -- помогать "развивающимся", поднимать их до своего уровня, распространять среди них свой менталитет и образ жизни, чтобы их осчастливить...

Взгляд с высоты унитаза

Мне кажется, что одно и то же явление можно считать прогрессом и регрессом, подъёмом и упадком, стабилизацией и дестабилизацией, и т.д., в зависимости от того, какие факты принимаются во внимание и в какую цепь они нами мысленно выстраиваются. Простейшая концепция прогресса, по-видимому, формируется следующим образом. Утверждаются какие-то ценности, а события, необходимые для их торжества, отбираются и упорядочиваются путём проецирования на некоторую линию. Так, если считать высшими достижениями цивилизации автомобиль, компьютер и ватерклозет, то прогресс - те события в истории науки, техники, хозяйства, общественного строя, которые привели к появлению этих замечательных вещей.

Формулируя концепцию прогресса, сидящий на унитазе ищет в истории "ступени, ведущие к себе", по которым его предки и он сам поднялись на сегодняшний уровень бытового комфорта. Но аналогичным методом Сидящий мог бы выявить и регресс, увидев себя, например, в экологическом тупике, если бы задумался, какова площадь канализационных отстойников и сколько чистой питьевой воды употреблено. На что?!

От геометрии к картографии

Обычно спорят, линейно то или иное развитие или циклично (подобно окружности), а из сочетания прямой с окружностью строят спираль, но почему только две фигуры берут за основу? Мне думается, что гуманитарии недостаточно знакомы с методами моделирования многомерных пространств. Если бы историки, философы, экономисты освоили хотя бы те способы изображения, которые применяются на тематических географических картах, профилях, блокдиаграммах (геологических, почвенных, геоботанических), то модели социально-исторических процессов были бы ярче и нагляднее.

Существуют ли настоящие исторические карты? Не те географические карты территории, на которых отображены явления и события прошлого, например, размещение древних культур, государств, места сражений, а карты многомерного времени , в поле которого протянулись фактически осуществлённые маршруты, преодолевшие сопротивление среды, прошедшие через точки бифуркации, отклонившиеся от той или иной осевой линии, и т.п. Какие-то простенькие, как в учебнике геометрии, и разрозненные чертежи в трудах учёных-историков изредка встречаются, но где же комплексные многоцветные карты потенциального исторического поля?

Другая (или почти та же) причина примитивности общепринятых представлений о ходе истории, прогрессе, эволюции состоит в том, что массовый потребитель отголосков науки и философии не способен воспринимать сложные схемы, не обладает для этого достаточным воображением. Даже такая простая модель развития, как пресловутая "диалектическая спираль", оказалась для обыденного сознания слишком сложной. Одни видят архимедову спираль, а другие - винтовую линию, как у пружины для весов-безмена.

Вопрос, которым озаглавлена эта статья, по-моему, абсурден и не может иметь разумного ответа. Наука, видимо, должна выяснять не то, каково развитие общества "на самом деле", а какие получаются картины при разных методах моделирования.