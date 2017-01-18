Воины духа полковника Фетисова

Великого Куросаву однажды спросили, какие темы ему, как режиссеру, наиболее интересны. Он ответил - вечные. Именно вечные темы, хронически преследующие человечество, темы, которые оно не может изжить, которыми не может переболеть, представлены в спектакле психо-утопии "Полковник-птица", поставленном Сергеем Бобровским, режиссером Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н.Толстого, по одноименной пьесе известного болгарского драматурга Христо Бойчева.

Сколько раз писатели, поэты, художники, режиссеры касались темы сумасшествия и сумасшедшего дома - не перечесть. Дон Кихот, Офелия, князь Мышкин, обитатели палаты номер шесть, герои Кена Кизи и другие гениальные художественные образы безумцев обрели достойное место в мировой культуре и в нашем сознании. После великих писать о безумии также сложно, как о любви - что нового здесь можно сказать, какие краски найти, чтобы не копировать палитру знаменитых предшественников? Тем не менее, Христо Бойчеву и Сергею Бобровскому удалось найти и что сказать, и каким образом.

Пьесу "Полковник-птица", лишь только вещь вышла из-под пера, по достоинству оценили читатели и экспертное сообщество: в 1997-м году она была признана лучшей новой пьесой из Восточной и Центральной Европы среди четырехсот работ-участниц международного конкурса Британского Совета. Приз драматургу вручил Харольд Пинтер в Королевском Национальном Театре Лондона. В 1999 она была награждена премией Энрико Мария Салерно как лучшая пьеса.

Её ставили более чем в сорока странах мира. В начале 2000-х она гремела по всей Европе. Была поставлена в Лос-Анджелесе. Шла в Новой Зеландии и в Австралии. Не раз пьеса ставилась и в России, но именно о липецкой постановке драматург отзывается с особой теплотой. Премьера спектакля в Липецке состоялась в апреле 2012-го в присутствии Христо Бойчева.

Спектакль "Полковник-птица" в постановке Сергея Бобровского - лауреат международных театральных фестивалей - в 2013 году был снят для видео-архива в рамках проекта Министерства Культуры РФ "Культурное наследие России. 200 лучших спектаклей".

Действие разворачивается в стенах затерянного в балканских горах монастыря, приспособленного под психиатрическую клинику. Там влачат жалкое существование предоставленные сами себе шестеро больных, искалеченных войной и духовно, и психически. Положение несчастных усугубляется тем, что, так называемые, "здоровые люди" настолько заняты войной, настолько поглощены удовлетворением собственных амбиций, что им нет никакого дела до тех, кто силой обстоятельств оказался на пыльной обочине геополитического хайвэя, им плевать на отсутствие у больных еды, теплой одежды и медикаментов.

Наконец, в клинику присылают доктора. Но также как он не в силах разобраться с собственными внутренними проблемами, так он не может помочь отчаявшимся больным.

Всех их, семерых, спасает Герой и случай. По ошибке сброшенный военным самолетом над монастырем гуманитарный груз ООН спасает бедолаг от голодной смерти и холода, так как в контейнерах оказалась еда и зимнее форменное обмундирование, а самый тяжелый больной - некогда полковник Таманской дивизии Фетисов, доброволец во время войны в Боснии, на которой потерял всю семью и впал после этого в глубокую шизофреническую кому, пробуждает в них веру в себя и жажду жить. Под его руководством сплачивается сообщество, декларирующее себя свободным от войны, стремящееся присоединиться к свободной Европе. Они настолько мотивированны этой идеей, что ею вдохновляется даже доктор.

План полковника таков: двигаться через фронты и границы в Страсбург в расположение командования миротворческих войск. В качестве средства связи он использует перелетных птиц, прикрепляя к птичьим лапкам послания, адресованные Европейскому парламенту в Страсбурге, Юнеско, ООН. На прикрепленном орнитологами браслете вокруг лапы одной из летевших обратно птиц Фетисов обнаруживает метку: "01/01" и трактует её, как сигнал к выступлению. Первого января вымуштрованный отряд душевнобольных, по выправке и форме не уступающий элитному спец подразделению командос, под руководством полковника Фетисова выступает в свой необычайный поход. Но это не "Корабль дураков" Иеронима Босха, это - Крестовый поход детей.

Максим Дмитроченков, блистательно сыгравший роль полковника Фетисова, покорил зрителя необыкновенным человеческим характером, в котором сила духа, мужество и огромная любовь к людям по роковому стечению обстоятельств соседствуют со всеми тяготами психической патологии. Высоким гуманизмом, трагической привязанностью к земле на фоне самозабвенных порывов духа этот персонаж близок главному идеалисту мировой литературы, вечному лишнему человеку, бунтарю и скитальцу - Дон Кихоту.

Мы можем только догадываться, чего стоило тяжело больному человеку, преобразиться из замкнувшегося в себе "молчальника" в лидера группы.

Полковник понял: если он не возьмет ответственность за жизни окружающих в свои руки, они окончательно деградируют и погибнут. Да, от них отвернулось равнодушное общество "здоровых", их бросили погибать без пищи, одежды и лекарств, от них брезгливо отшатнулись, как от чего-то пугающе безобразного, почти непристойного, но, став воинами Духа, как верил в то полковник, они сумеют найти дорогу к Свету - к месту, где их поймут и примут как своих возлюбленных братьев.

Вопреки всем законам разума, человеческого и сверхчеловеческого, Фетисову удалось перешагнуть предначертанное. Воля и сила духа полковника стали противоходом разлагающему инерционному движению, засасывающему всех семерых на дно.

Глядя на безумного полковника, сам собою напрашивается вопрос: "В чём сила, брат?" А вот в чём. "Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям", - сказано у Матфея. Фетисов знал: соль в том, что "дух армии во внутреннем строе каждого война", а строй - это личное волеизъявление и целеполагание.

Благодаря его усилиям, каждый ощутил себя сильнее внешних обстоятельств. Фетисов заставил их поверить в себя, понять, что всякий человек, пусть даже он слаб и безумен, благодаря своей воле и силе страсти преодолеет любые испытания. Главное: верить в свою звезду и вовремя подставить плечо другу.

Максим Дмитроченков в одном из интервью 2013 года так говорит о пьесе и своем персонаже: " Я думаю, что "Полковник-птица" - одна из самых современных пьес в театре. Мы ставили её зимой прошлого года, когда были особенно яркими митинги оппозиции, и все ходили с белыми ленточками. Я, конечно, был более радикально настроен, чем режиссёр, я всё хотел, чтобы у нас тоже были белые ленточки, а не синие. Да и время сейчас какое-то… перелёта птиц; и в жизни, и в политике - смена эпох, а мы, как предвестники перемен, чувствуем эту волну. Все герои этого спектакля слабы физически, но они же и бунтари, желающие перемен. Их предали свои, поэтому они вынуждены стать героями, чтобы спасти себя. Фетисов верен своей идее фикс - всех спасти, он сам ломается, но помогает другим. Это очень важный спектакль в контексте нашей социальной жизни".

Полковник исцелил души подопечных, прививая им чувство ответственности друг за друга, внушая надежду на лучшее, веру в идеалы свободы и братства. Он дал им понять, что каждый человек, как драгоценный дар, несет ценность своей личной свободы. Неважно каков человек, сколько ему лет, богат он или беден, здоров или болен - надо лишь правильно поставить цель и упорно следовать ей.

Отряд полковника Фетисова был мал, но каждый из воинов имел мужество это осознать. Да, они предоставлены сами себе и ни каким образом не относятся ни к одной институции. Но быть в меньшинстве, понимать это и спокойно принимать - уже шаг к победе.

Устами Фетисова Христо Бойчев говорит со зрителем о самом важном, делится с ним своим жизненным девизом: "хотеть значит мочь"; наверное, поэтому, приглядевшись, замечаешь в Бойчеве, его биографии нечто, что роднит его с главным героем пьесы.

Линия жизни драматурга, петляя, тоже выделывала порой фигуры высшего пилотажа: так, например, в литературу он пришел довольно поздно, но успех обрел почти в одночасье. По образованию Бойчев - инженер-металлург. Раз попав в заводской театр, он внезапно осознал, что нашел своё истинное призвание. В 30 лет он написал первую пьесу, которую его друг - работник страховой компании принес в театр Софии. Неожиданно пьеса приглянулась известному режиссеру. Успех был фантастический. Рецензенты высказывали догадки, что талантливая пьеса, на самом деле написана крупным писателем, решившим скрыть свое имя за псевдонимом. Скоро его пьесы шли уже по всей стране. В 1989 он был объявлен драматургом года в Болгарии, а в 1996 его популярность даже позволила ему баллотировался на пост президента страны.

Идея пьесы родилась, когда в руки Бойчеву случайно попалась газетная вырезка: в заметке рассказывалось, как после вывода российских войск из Германии Болгарию наводнила униформа российских солдат и офицеров западной группы войск. Её активно продавали на чёрном рынке и даже раздавали нищим.

Антивоенный месседж, тема войны и невинных жертв не раз звучали в творчестве Бойчева. Полковник - проводник авторской пацифистской позиции. Он не принимает ни одну из сторон военного конфликта, раздирающего страну. Фетисов - противник насилия, поэтому он и его отряд покидают пределы родины. Сюда они больше не вернутся. Им некуда возвращаться.

Отряду удается пересечь границы пяти европейских государств и добраться до пункта назначения, где их ждет новый удар: оказывается, организации ООН они нужны не больше, чем родине. Состояние здоровье Полковника, отдавшего все силы подготовке отряда к походу, значительно ухудшается. Тем не менее, глядя правде в глаза, его товарищи не теряют присутствие духа, а готовы двигаться дальше, руководимые верой в себя, собственное предназначение и в ценность своей личности.

Полковнику Фетисову в спектакле противопоставлена фигура доктора - рефлексирующего конформиста, который в теории хочет как лучше, но на практике у него как всегда ничего не выходит. Дмитрий Гусев, исполняющий роль доктора, рисует человека умного, образованного, с добрыми намерениями, но с подавленной волей. Он искренне хочет помочь больным и делает то, что сделали бы на его месте многие: требует помощи из центра. Ему и в голову не приходит взять ситуацию под свой контроль, принять ответственность на себя. За него это делает Полковник, доказывая тем самым, что наши обывательские разграничения на "свой-чужой", "левый-правый", "больной-здоровый" - лишь выгодные кому-то корыстному условности. А на самом деле есть не "они и мы", а только "мы" - люди, братья и сестры друг другу.

Странствующие воины - это и метафора души, которая, как птица в клетке, устала от косности и жестокости равнодушного социума и рвется на свободу. Она жаждет обрести крылья и, как "Голубка Пикассо", лететь навстречу Солнцу и Свободе.

Бесконечно добрая ирония, которой пронизано повествование о злоключениях душевнобольных, пронзительные нотки глубокой человечности, освещающие даже самые нелепые их диалоги, юмор в сочетании со щемящей грустью делают постановку еще значительнее и в художественном плане, и по эмоциональному воздействию. Нельзя еще раз ни отметить замечательные актерские работы. Кроме упомянутых Максима Дмитроченкова и Дмитрия Гусева, это и Дмитрий Немонтов (Хачо), Андрей Литвинов (Матей), Владимир Борисов (Пепа), Эмин Мамедов (Давуд), Владимир Авраменко (Киро).

Актуальность пьесы в контексте дня сегодняшнего Бойчев определяет так: "Пьеса писалась в период активной фазы югославской войны, сюжет навеян этим историческим этапом. Но идея - трансцендентальная, вечная для человеческого духа. И поэтому, как мне кажется, пьесу продолжают ставить. Даже образ птицы, являющийся в христианской культуре и шире - в человеческом воображении - символом духа, намекает зрителю. Хотя я не думал об этом аспекте, когда сочинял. Задача автора - рассказать историю. Но и смысл вложить, само собой. Позволю себе провести, возможно, нескромную параллель. Про кого пишет Чехов? Он живописует персонажей своей эпохи. Но идея, главная мысль - это человек и его страсти, основные вопросы бытия - любовь, смерть, добро и зло… Если ты пишешь о человеке, о его духе, то это на века. Если в пьесе нет философского начала, ей суждено стать однодневкой. Если говорить о сюжете, то сегодня он был бы актуален там, где неспокойно, где революции, где миротворцы, там, где люди предоставлены сами себе… Мне кажется, именно в таких условиях мог бы откуда ни возьмись появиться Полковник. У нас, в бывших странах соц.лагеря с тоталитарным строем эти процессы уже миновали, но они продолжаются где-то ещё. Передел собственности, перераспределение денег - это будет всегда. Но деньги вернутся к тем, кто владел ими изначально".

По мнению режиссера Сергея Бобровского, сегодня пьеса "Полковник-птица" не менее актуальна, чем 20 лет назад, потому что она касается не только темы конфликта на Балканах, но и всех военных конфликтов, которые были, есть и будут: "Меня заинтересовало воздействие войны на психику человека, то, как она способна раздавливать людей. А так как война в мире идет постоянно, эта пьеса на века".

Полковник-птица вместе со своим отрядом стремится вырваться из почти кармического круга милитаристских реинкарнаций. Именно безумный Полковник взывает к христианской идее единения, к фундаментальной идее европейской цивилизации о высочайшей ценности личности, к онтологическим основам разумного человеческого общежития:

"Господа! Вы не сумасшедшие! Вы отличаетесь от всех, к счастью. Вы не созданы для этой действительности, господа. Потому что эта жизнь давно организована для одинаковых! Но "наш мир" где-то должен быть, и мы обязаны верить в это, ибо в Библии сказано:

Блаженны страждующие!

Блаженны молящиеся!

Блаженны плачующие!

Блаженны нищие духом!

Мы все связаны друг с другом, братья! И поэтому, давайте добавим то, что Божие уста пропустили: "Блаженны сумасшедшие"! И давайте верить в это!"