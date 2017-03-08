"Героя-любовника не сыграю",

ЛИЧНОСТЬ

Это как сейчас, у меня перед глазами… В Эссене, в кинотеатре "Lichtburg", проходил очередной ежегодный Фестиваль "Дни российской культуры" под девизом "Россия в гостях у Эссена". Фестиваль открылся фильмом "12", который представил зрителям исполнитель одной из главных ролей, народный артист России Алексей Петренко. И закончил он, сказав: "Так вот я - один из этих двенадцати". И тут же из зала крикнули: "Вы - один!". И - шквал аплодисментов уникальному, всенародно любимому актёру.

Он действительно такой был у нас один. Был… Потому что 22 февраля нас оглушило сообщение: умер великий артист Алексей Васильевич Петренко, месяца и четырех дней не дожив до своего 79-летия.

Напомним: Алексей Васильевич родился 26 марта 1938 года в селе Чемер Черниговской области. В 1961-м окончил Харьковский театральный институт. Он служил в таких театрах, как Ленинградский театр имени Ленсовета, Московский драматический театр на Малой Бронной, МХАТ, "Школа современной пьесы". С 2010-го состоял в Патриаршем совете по культуре.

На счету Алексея Петренко более 70 ролей в фильмах, среди которых "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Двадцать дней без войны" (1976 год), "Женитьба" (1977 год), "ТАСС уполномочен заявить", "Жестокий романс" (1984 год), "Агония" (1985), "Узник замка Иф" (1989 год), "Мушкетеры двадцать лет спустя" (1992 год), "Сибирский цирюльник" (1998 год), "В августе 44-го…", "Воспоминания о Шерлоке Холмсе" (2000 год), "Доктор Живаго" (2006 год), "Вольф Мессинг", "Похороните меня за плинтусом" (2009 год), "Утомленные солнцем 2" (2010 год)… Одной из последних его киноработ стала картина "Виктор" (2014 год), где также снимались Жерар Депардье и Элизабет Херли.

Он был безусловной "звездой" эссенского фестиваля, но держался, как всегда, очень просто, даже временами как-то смущенно, стеснительно, как бы не желая повышенного к себе внимания. На мою просьбу об интервью - несмотря на усталость и обычную фестивальную суматоху - согласился сразу.

Спрашиваю его:

- Алексей Васильевич, вы сказали теплые слова в адрес устроителей Фестиваля. А с каким чувством вы ехали сюда, на Фестиваль?

- О-о!.. Если б вы знали, я так… не хотел ехать!.. Честно говоря, ужасно не люблю эти презентации… Ну, не создан я для этого! Мне лучше что-то сделать, чем говорить. Я бы с большим удовольствием вышел на сцену, прочел что-то, спел… Хотя, конечно, это большая честь для меня - представлять наш фильм!

- Ваша жена как-то сказала, что из каждых 100 предложений вы от 98-ми отказались. Почему?

- Если бы я не отказался, я сейчас с вами уже не беседовал… И не по причинам физического состояния. Были актеры, которые могли сниматься в трех-четырех картинах одновременно, да еще и работать в театре. Я им завидовал, но сам, к сожалению, так работать не умею. Нет у меня этого дара - работать сразу на нескольких станках. Я пока не закончу одно, не могу взяться еще за что-то. Вот поэтому сколько у меня получилось, столько, значит, и надо было. Господь, он ведь тоже соображает… А если бы было больше картин, вы бы, может быть, получили хуже товар. Потому что быстро и много это не всегда хорошо. Правда, у некоторых получается. Вот вспоминаю, как Володя Высоцкий работал на фильме о Петре. Я восхищался тем, как он распоряжался своим временем. И как его хватало на всё. Я, например, занимался только Петром: читал литературу про ту эпоху, изучал тексты, в архивах копался… (И дочитался до того, что название фильма изменили. Вначале он назывался "Арап Петра Великого", а потом уже - "Сказ про то, как царь Петр арапа женил". А Володя очень обиделся на это изменение…) Так вот, он в перерывах между съемками, когда все отдыхали, все что-то сочинял, писал… А когда заканчивались съемки, ночью его забирали на концерты - в КГБ, в МВД, в разные клубы. А если у него не было концертов, то ночью он тоже, оказывается, писал, писал. Видимо его жгло что-то изнутри, творческий процесс требовал выхода. Он не мог себе в этом отказать и - сжег себя. Я просто видел своими глазами, как он себя сжигает. Это удел гениальных людей.

- Вы от многого отказывались, но в "12" снялись. Только ли потому, что это Михалков?

- Нет, конечно. Я второй раз снимаюсь у Михалкова: еще играл генерала фон Радлова в "Сибирском цирюльнике". И сейчас еще в третьем снимаюсь: он для меня придумал маленькую, но очень интересную роль в "Утомленных солнцем-2". А почему я согласился играть в "12"?.. Когда происходит что-то здорово, талантливо и профессионально - это всегда означает, что это здоровый народ, хорошо работает и народ этот талантливый. В этом фильме собрано всё, что есть сейчас в России - через людей, через персонажей собрано, и это такой сгусток жизни, сгусток национальностей, характеров, личностей, которые решают одно общее дело. И фильм наш говорит об этом. Там как бы в один пучок собрана вся наша жизнь. Наши теперешние думы, высказывания, и то, что там люди самых разных профессий, и рабочие, и пенсионеры, и врач, разных национальностей, разного интеллекта. Модель сегодняшнего общества. Плюс Чечня, конечно, самое больное наше место. Но, конечно, фильм не только о Чечне, а о том, как должны люди относиться к другим людям. И еще, это редчайший случай: фильм - созидающий! Сейчас много фильмов разрушающих, а этот - созидающий. Он завоевал массу призов, но впервые (!) была наградой отмечена ансамблевость актерская: премия "Золотой Орел" за лучшую мужскую роль была вручена сразу… 12 актерам! Как за ОДНУ мужскую роль! И еще одно. В один из съемочных дней ко мне подошел Валентин Гафт, тоже играющий там, и говорит: "Лёша, а что, нам еще за это будут платить деньги?" Я говорю: "Да"… А он мне: "Это мы должны платить! За тот мастер-класс, за урок - как должно работать!"…

- Одна из заметнейших ролей - Григорий Распутин в "Агонии". А что там за история была у вас с Вольфом Мессингом?

- А-а… Ну, Элем Климов, режиссер фильма, решил проверить, какая у меня энергетика и есть ли у меня шансы так же воздействовать на зрителя, как Распутин действовал на людей. И он для этой цели пригласил Вольфа Мессинга. Запер нас с ним в комнате, и мы полтора часа беседовали. Мне было очень интересно. Помню, я уже обнаглел… Да, а он жаловался, что у него колени болят. Так вот, я разошелся до того, что подробно стал ему рассказывать, как… лечить его колени: надо взять конский навоз, разогреть его, облепить им колено, потом лопухом обмотать, потом завязать… Он выслушал меня с удивлением. А вся съемочная группа сидела в это время за дверью и ждала результата. Когда мы вышли, он сказал: "Я хочу с этим молодым человеком сфотографироваться". Со мной, то есть. Мы сделали снимки, и Мессинг сказал: "Приезжайте ко мне домой завтра с этими снимками". И когда мы приехали к нему, он на обороте одного снимка написал какие-то тайные латинские тексты. А на другом фото написал по-русски: "Алёша, у тебя всё будет хорошо. Я, Вольф Мессинг, всегда с тобой".

- Не тогда ли Элем Климов сказал, что у Петренко такая энергетика, что он может ничего не говорить, а просто присутствовать в кадре, и зритель это почувствует?

- Да, может быть, он так думал про меня. А я-то знаю, что надо много трудиться.

- Кстати, известно, что в "Агонии" первоначально в роли Распутина должен был сниматься Леонид Марков. Как получилось, что в конце концов снялись вы?

- Там было так: Марков был действительно уже почти утвержден, но… Элем Климов сделал еще несколько проб со мной, показал Госкино и худсоветам (тогда же решал не только режиссер), и так случилось, что они утвердили меня.

- Интересно: Леонид Марков ведь знал уже, что будет сниматься, готовился, настраивался… И вдруг - его отставили, взяли другого актера, совсем не известного. Это же удар для артиста!

- Мы с ним лично не общались, не довелось, но я говорил с его сестрой, актрисой Риммой Марковой. Он, по ее словам, конечно, страшно переживал. Это действительно трагедия для актера. Но… он же не единственный, кто на эту роль пробовался и не не был утвержден: там были и Ульянов, и Папанов, и Лебедев. А знаете, сколько раз меня не утверждали после проб?! Я прекрасно представляю себе эти чувства. Но это надо уметь переносить. А куда денешься?

- И часто с вами было подобное?

- Много раз! Вот совсем недавний пример: честно говоря, я очень хотел сыграть Тараса Бульбу в фильме Бортко. Не вышло… Но я зато два раза прочёл всего "Тараса Бульбу" на аудио. От корки до корки. Две аудио-книги вышли в моем исполнении. Так что я удовлетворил свое тщеславие. А тут подошел ко мне Никита Михалков: "Алёша, иди в церковь и поставь свечку, что ты не играешь Тараса".

- Почему он так сказал?

- Он говорит: "Ты потом увидишь"… И я знаю, почему он так сказал. Потому что я ведь к этому отношусь тяжеловесно, что сейчас не требуется. Сейчас нужно другое… Ведь кто такой Тарас у Гоголя? Это - борец за православную веру. Это первое в нем и главное! Когда это хотел делать Сергей Бондарчук, и уже сценарий был написан, ему говорили в Госкино: мол, а что скажут поляки… а что скажут евреи?.. Потому что эта тема такая яркая и мощная у Гоголя. Но - ведь если это сделать здорово, то никто же ничего такого не скажет! Так вот эти поддавки до сих пор существуют!

- А в украинском фильме будете сниматься?

- Не знаю. Я вообще не думаю, что его надо снимать. Прислали мне сценарий… Его перевели на украинский, и получилась, с моей точки зрения, че-пу-ха! Украинский язык сам по себе прекрасный, он же мой родной, но Гоголь-то написал "Тараса Бульбу" по-русски! Тут в Мюнхене, Вене, Париже, Цюрихе была исполнена оратория Сергея Прокофьева "Иван Грозный". Оркестр Федосеева, хор и я, пел Ивана Грозного. Так вот, австрийский хор пел на русском языке, немецкий хор - на русском, швейцарский и французский хоры пели тоже на русском!

- Алексей Васильевич, вы сыграли таких монстров - Грозного, Петра, Распутина, Сталина. Можно ведь и свихнуться…

- Да, если себя с ними отождествлять, то можно и свихнуться. Но если играть их актерски, то вот, слава богу, пока не свихнулся. Причем, Сталина сыграл аж… пять раз! Вы скоро увидите моего пятого Сталина. Снимала Би-Би-Си, называется… что-то вроде… "Тайны Кремля"… Потрясающий режиссер Эндрю Уильямс! Они просмотрели и выбирали из всех ныне живых исполнителей Сталина в наших фильмах. И, как это ни странно, пригласили меня.

- А вот, как известно, Петра I в американском фильме играть отказались. Почему?

- Отказался. Я требовал, чтоб Петр говорил только по-русски, а не на английском. Ну… это одна из моих глупостей. Они хотели научить меня английскому языку, а я уперся: только по-русски должен говорить Петр!.. И, конечно, прозевал эту роль.

- Ну, вы уже сыграли в свое время Петра…

- И все-таки было бы интересно сыграть и в американском варианте. А, между прочим, я сказал Шеллу: "А знаешь, Максимилиан, почему ты сыграл в том фильме Петра Первого? Потому что я отказался"… Он мне ответил: "Большое тебе спасибо. Очень редко пожилому артисту предлагают хорошие роли".

- Как-то Ролан Быков мне сказал: "Я не летун. У меня в жизни был всего один театр - Детский - и кино. И всё." А вы-то, Алексей Васильевич, похоже, летун?

- В каком смысле?

- Сколько театров поменяли! На Украине два театра, в Ленинграде Ленсовета, потом Москва…

- Не-е-ет! Ха-ха-ха! Нет! Смотрите: я же, например, в Театре Ленсовета проработал 14 лет! Какой же я летун? Сначала - полтора года - я играл в Запорожском украинском музычно-драматичном театре. Потом еще полтора года - в Русском театре города Жданова, под Донецком, потом 14 лет в Ленсовете, потом - московский Театр на Малой Бронной, потом - МХАТ, а потом уже на договорах, на конкретные спектакли - у Райхельгауза "А чой-то ты во фраке", у Анатолия Васильева "Серсо"… Какой же я летун? Сначала перешел с украинской на русскую сцену. Потом - с Украины переехал в Ленинград, в Москву. На Украине мне было… тесновато уже. Хотелось, раз уж я актер в Советском Союзе, то и играть на весь Союз, то есть в центре. В Ленинграде. Уж падать так с большого коня, как говорят…

- Это правда, что ваш день рождения - 1 апреля?

- Только по документам: записали меня 1 апреля, а родился я 26 марта. Произошло вот что. Это был 38-й год… Отец не мог четыре дня с нашего хутора добраться до сельсовета, чтобы зарегистрировать новорожденного. Он боялся, что его могли обвинить в том, что он пытался за эти дни ребенка извести… И с испугу отец на вопрос "когда родился ребенок" ответил: "Сегодня". А это было 1 апреля. Так и записали…

- А может, вам знак был такой: родиться в День смеха? В вас ведь несомненный комедийный талант. Почему же в вашем актерском багаже так мало комедий?

- Кино для актера - это лотерея. Не от меня же зависит. Я себе сижу, работаю или - не работаю, сижу и жду, когда кто-то позвонит и что-то предложит… Ну, было несколько ошибок, когда я отказался от чего-то… Не повезло. Если бы я не отказался, могло быть еще несколько комедийных ролей. Потому что я комедию, кстати, люблю, может быть, даже больше, чем драму.

- Случались ли с вами казусы на сцене: например, роль забыли?..

- Случались, конечно. Вот, один такой случай произошел на спектакле "Серсо" по пьесе Виктора Славкина: вдруг забыл текст. Совсем. Ни слова не помню, что дальше говорить. Белый лист! Там есть сцена, где мы с персонажем Пашей ведем диалог, а у меня огромный монолог. Я половину монолога сказал и вдруг в середине… вырубилась память. Начисто… Что делать? Я целую руку у своего партнера: "Прости меня". И начинаю весь свой монолог… с самого начала. В тех же самых интонациях и с теми же ужимками. И в середине повтора этого я вспомнил дальнейший текст. Это был самый лучший спектакль! Публика решила, что это такой гениальный прием, удачная находка… Те, кто был на спектакле, говорят, что получилось грандиозно: старик (я играл старика) вроде немного сбрендил (старики же любят все повторять). Конечно, мы хотели это потом закрепить, но решили, что так органично уже не получилось бы. Вот такой казус был.

- Известно, что вы еще и большой любитель народных сказок.

- 24 серии на Авторском телевидении АТВ я сделал с сыном Малкина русские сказки. Знаете, русская литература вышла все-таки не из "Шинели" Гоголя. Она вышла из русских народных сказок. От сказителей. Тех, кто их рассказывал. И каждый автор ведь по-своему их рассказывает, поэтому их такое многообразие! Уж, казалось бы, одной и той же сказки такое количество вариаций, что кажется, что их много. Вообще русская литература вышла из сказок. Это, кстати, доказал и Пушкин, который написал их поэтические варианты. Но вообще - до этого еще НЕ ДОШЛИ. Я не знаю почему, но НЕ ДОШЛИ!!! Ведь это же абсолютное чудо! Всякие там блок-бастеры, шмок-бастеры по сравнению с русскими сказками - че-пу-ха!

- Вы где-то сказали: у вас бывает такое настроение, чтобы кончить с актерством.

- О-о! Я бы и сейчас закончил… Знаете, всему свое время. Все-таки уже за семьдесят!

- Для меня лично, Алексей Васильевич, самая мощная ваша роль - в фильме "Двадцать дней без войны", когда вы один крупным планом на экране 10 минут!

- А там еще вырезано! Вырезано самое интересное: беззвучный мат этого человека, которому изменила жена. Герман говорит комиссии: "Так это же без звука!" А они ему: "Но глухонемые поймут"… И заставили вырезать. А этот кусок ведь был пиком его страдания! Страдания от того, что жена ему изменила. Эмоциональный пик - когда он матерился беззвучно…

- Какую роль вы никогда не согласились бы сыграть?

- Героя-любовника.

- Почему?

- Я себя считаю характерным актером. А голубого героя-любовника никогда не сыграл бы.

- А предлагали?

- Да, ха-ха-ха!..

- Вас всегда восторженно принимают зрители. А какой подарок от поклонников вам запомнился?

- "Волга", конечно… Запомнилась своей нелепостью. Во-первых, я никогда не водил машину, не вожу и водить не буду. У меня и прав никогда не было. Мне подарили ее, как беззубому орех… Она у меня стояла, стояла во дворе, пока я ее не передарил. Но это было сделано-то людьми от души, я им благодарен. Миша Козаков, правда, сказал мне: "Да откажись ты, зачем тебе эта железяка?"…

- Известна ваша страсть к языкам: владеете украинским, белорусским, понимаете болгарский. Учите церковнославянский… Зачем?

- О-о, это очень красивый язык! Из него пошли все славянские языки. И главное - это язык, на котором не ругаются матом!

_______________________

На фото автора:

А. Петренко на Фестивале в Эссене: встреча со зрителями у кинотеатра;

с Генконсулом РФ в Бонне Ф. Хорохординым и его супругой;

отвечает на вопросы;

представляет зрителям фильм "12".