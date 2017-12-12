ЗАРУБКИ В ПАМЯТИ

Эти будоражащие душу стихи прибыли в "Кругозор" тотчас после физического ухода из жизни Евгения Евтушенко. Я не знал. Ни о трагедии, ни о письме. Как раз тогда выходил из коматозного состояния. Прочитать и ответить автору смог лишь спустя семь месяцев. И поскорбить - одновременно пролистав страницы собственной жизни.

…"Давно не поёт моя мама, да и когда ей петь - дел у неё, что ли мало, где до всего успеть…", "Хотели юмор купить, да только его не купишь - хотели юмор убить, а юмор показывал кукиш…" декламировала старшая сестра, упоённо заучивая стихи из синего, по блату купленного сборника Евтушенко - поэта-шестисесятника, завоевавшего тогда умы повально всей молодёжи.

… И ещё вспомнил: много лет спустя - уже здесь, в Бостоне - телефонный разговор с Евгением Александровичем, приславшим в "Кругозор" - тогда ещё печтный - свою публицистику.

А ещё припомнилась фотография - Евгений Евтушенко и мой сын в массачусетском Спрингвелде, куда поэт приехал по приглашению "Кругозора" на встречу с читателями.

"И лед, и пламень, солнца свет и тьма, и судьбы, что иронии полны…" - как точно передал и мои чувства Фрэдди Зорин, поэт и журналист из Израиля, чьи стихи я так и не смог опубликовать вовремя - ещё в апреле.

Вот они. Читайте.

Александр Болясный.



ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО

И лёд, и пламень, солнца свет и тьма,

И судьбы, что иронии полны…

Пришел он в жизнь на станции Зима,

А завершил свой путь в разгар весны.

Страшнее среди радости беда

Сжимающих сердца внезапных гроз.

Он в праздник смеха принял смерть, когда

Ничто не принимается всерьез.

Что прокричать ушедшему вослед,

Что про него сказать, не сгоряча? -

Поэт - намного больше, чем поэт, -

Надежды негасимая свеча.

Он людям до конца свой отдал дар,

А жил, как все - и каясь, и греша,

И к душам тех, кто сброшен в Бабий Яр,

Летит его нетленная душа.

Ручьями растекается апрель

И в небе разгоняет облака,

Но со слезами смешана капель,

И потому на вкус она горька.

На фото: Евгений Евтушенко в Бабьем Яру.