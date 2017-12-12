Памяти Евгения Евтушенко
Публикация, запоздавшая не по вине автора
Эти будоражащие душу стихи прибыли в "Кругозор" тотчас после физического ухода из жизни Евгения Евтушенко. Я не знал. Ни о трагедии, ни о письме. Как раз тогда выходил из коматозного состояния. Прочитать и ответить автору смог лишь спустя семь месяцев. И поскорбить - одновременно пролистав страницы собственной жизни.
…"Давно не поёт моя мама, да и когда ей петь - дел у неё, что ли мало, где до всего успеть…", "Хотели юмор купить, да только его не купишь - хотели юмор убить, а юмор показывал кукиш…" декламировала старшая сестра, упоённо заучивая стихи из синего, по блату купленного сборника Евтушенко - поэта-шестисесятника, завоевавшего тогда умы повально всей молодёжи.
… И ещё вспомнил: много лет спустя - уже здесь, в Бостоне - телефонный разговор с Евгением Александровичем, приславшим в "Кругозор" - тогда ещё печтный - свою публицистику.
А ещё припомнилась фотография - Евгений Евтушенко и мой сын в массачусетском Спрингвелде, куда поэт приехал по приглашению "Кругозора" на встречу с читателями.
"И лед, и пламень, солнца свет и тьма, и судьбы, что иронии полны…" - как точно передал и мои чувства Фрэдди Зорин, поэт и журналист из Израиля, чьи стихи я так и не смог опубликовать вовремя - ещё в апреле.
Вот они. Читайте.
Александр Болясный.
ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО
И лёд, и пламень, солнца свет и тьма,
И судьбы, что иронии полны…
Пришел он в жизнь на станции Зима,
А завершил свой путь в разгар весны.
Страшнее среди радости беда
Сжимающих сердца внезапных гроз.
Он в праздник смеха принял смерть, когда
Ничто не принимается всерьез.
Что прокричать ушедшему вослед,
Что про него сказать, не сгоряча? -
Поэт - намного больше, чем поэт, -
Надежды негасимая свеча.
Он людям до конца свой отдал дар,
А жил, как все - и каясь, и греша,
И к душам тех, кто сброшен в Бабий Яр,
Летит его нетленная душа.
Ручьями растекается апрель
И в небе разгоняет облака,
Но со слезами смешана капель,
И потому на вкус она горька.
На фото: Евгений Евтушенко в Бабьем Яру.