Танцовщица

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Девочка танцевала, ощущая лёгкость. Лицо сияло. Она заучила движения и крутилась в танце без партнёра.

- Лиза! - раздался голос хореографа. Строгая женщина в сером костюме встала со стула и подошла. В зале они были вдвоём. Девочка остановилась.

- Спину держи ровнее. Ногу расслабь. Левая нога должна плыть по паркету, а ты её будто отрываешь. На полу что, прилипла жвачка?

- Нет.

- Плавно отрывай. Запомни. Словно лист по воде, поняла?

Женщина показала пример, затем строго глянула на девочку.

- Тебе ясно?

- Да.

Голос девочки дрожал. Она боялась своего наставника. Боялась того, что не сможет выступить. Впереди маячила поездка за город, на областное соревнование.

- На сегодня хватит, - строго сказала Татьяна Сергеевна, - завтра будешь тренироваться с партнёром. Приходи к десяти.

- Хорошо.

День прошёл. Татьяна пошла домой. Стало немного грустно, ведь в свои 42 года она была не замужем, без детей. Полгода назад к ней переехал отец. Он получил травму и не мог работать дальше. Теперь жил на пенсию. Квартиру отдал дочке от второго брака, которая вышла замуж год назад.

- Ты сегодня поздно, - сказал отец, когда Таня вошла в квартиру.

- Я взрослая женщина, папа, могу сама решать, когда приходить.

- Да. Ты права. У тебя появился кавалер?

- Нет, - сказала Таня, не глядя на отца. Отношения у них были напряжёнными по большей части из-за её скрытности и постоянного недовольства. Таня уставала от одиночества и работы. Она танцевала, учила других, наблюдала за их откровенной радостью и от мелькавших улыбок в ней кипела злость.

На следующий день Таня хотела подобрать Лизе партнёра. Подошедший парень был высок, широкоплеч и молод. Таня узнала его. Год назад он, тридцатидвухлетний парень, занял шестое место и не попал в финал области. Таня тогда заняла второе.

- Добрый день, - сказал Юра, - вы мой хореограф?

- Да. Меня зовут Татьяна Сергеевна.

- Я вас узнал, - сказал Юра, - вы заняли второе место год назад. Мы выступали в одном и том же соревновании.

- Я рада, что вы меня помните. Я подобрала вам партнёршу, молодую девушку.

- Спасибо, - сказал Юра.

Во время танца Таня постоянно поправляла девочку, иногда Юру. Таня заметила, как Юра пристально наблюдал за ней, и поняла, что он этого стесняется. Ей стало приятно и волнительно одновременно.

После занятий Лиза ушла домой, Юра дожидался Татьяну Сергеевну.

- Я проведу вас? - спросил он.

- Почему не провёл партнёршу?

- Я ждал вас.

- Что ты хочешь услышать? Благодарность? Её не будет. Я могу сама дойти домой.

- Мне не сложно, - сказал Юра.

- У меня нет желания.

Таня ушла не оборачиваясь. Дома ждал отец. Вновь одни и те же вопросы. Он тонко намекал на замужество, стараясь внушить дочери эту мысль. Она всё отрицала, но оставшись одна, улыбалась тому, что заинтересовала Юру.

Несколько недель прошли спокойно. Юра поджидал Таню после занятий, но не настаивал. Казалось, ему хватало и взгляда. Юра и Лиза учили совместный танец на конкурс. Они начинали понимать друг друга с одного движения. Каждый раз, когда улыбка мелькала у Лизы, Таня останавливала пару и непроницаемым лицом поправляла девочку, указывая на ошибки.

Онажды Лиза заболела и не пришла. Таня её заменила. Она танцевала с Юрой, но заметила, что руки парень постоянно опускал ниже положенного, стремясь положить ей на попку.

- Юра, ещё одно замечание и занятия окончены, - сказала Таня, - тебе ясно?

- Татьяна Сергеевна, - говорил парень, - вы мне нравитесь.

- Всё! - сказала она, - на сегодня хватит. Иди домой.

Юра вновь не настаивал, но глаза говорили, что ему хотелось бы остаться с ней наедине.

Таня пришла домой на несколько часов раньше обычного. Она устала и испытывала нервное напряжение. Из спальни отца доносился женский голос. Таня прислушалась.

Кто мог прийти так поздно и почему отец не предупредил меня?

Таня тихо вошла в комнату и увидела, что отец занят тайным мужским грехом, сидя за компьютером. Он смотрел порно фильм. Голос женщины с экрана и слышала Таня. Отец на секунду повернулся, их глаза встретились.

- Таня! - вскрикнул он, не ожидая видеть дочь так рано. Таня выбежала из комнаты и закрылась у себя. Она сидела на кровати, прикрыв уши. В квартире была тишина. Обоим было стыдно. Несколько часов спустя, уже перед сном, отец вошёл к Тане. Они посмотрели друг на друга в неловком молчании.

- Таня, - сказал он после нескольких тягостных минут тишины, когда сел рядом на кровать.

- Мы оба взрослые люди, Таня, верно?

- Папа, что ты хочешь?

Таня была в ночной рубашке, собираясь спать. Отец положил руку ей на бедро.

- Таня, у тебя ведь никого нет, верно? И я один. Подумай над тем, чтобы помочь друг другу.

- Нет, папа! - сказала она и испуганно на него посмотрела.

- Подумай над этим, Таня, - сказал он, - подумай до завтра, хорошо? Я тебя не тороплю.

Он провёл рукой по её бедру, встал с кровати, вышел. В эту ночь Таня почти не спала.

На следующий день она не могла думать о танцах. Таня реже поправляла Лизу и Юру, и будто не обращала на них внимания. Ей хотелось с кем-то поделиться проблемой, и она не стала сопротивляться парню, когда он подождал её.

- Вы не уходите? - спросил Юра, когда заметил, что Таня не одевается, а сидит, закрыв глаза рукой. Она ответила без присущей ей резкости, материнским голосом:

- Я поссорилась с отцом и не хочу идти домой. Не знаю, что делать.

- Если хотите, можете остаться у меня, - сказал парень. Он сказал это тепло, дружески. Таня подняла голову, взглянула на него. Решение требовало определённых обязанностей. Она поняла, чем это может кончиться, но заранее подготовилась к такому варианту. У неё был план, как отпугнуть парня и в тот же момент сделать так, чтоб это вышло не специально.

- Юра, ты думаешь, что я такая как все, но это не совсем так, - сказала она виновато.

- Потом посмотрим, - сказал он и протянул руку.

Дома он помог ей снять плащ, приготовил ужин, рассказал о себе. Настойчивость не проявлял. Было видно, что он волновался.

Они прошли в комнату. Таня поблагодарила за ужин и ждала проявления соответствующих ситуации действий. Юра подсел ближе и обнял её, затем прижался губами к её шее, прижал Таню к себе. Она держалась холодно, отворачивалась.

- Послушай, Юра, - сказала она, не поворачиваясь.

- Да?

- Давай пописаем друг на друга.

- Что? - спросил парень. Он думал, что ослышался.

- Пописаем друг на друга. Я тебе на грудь, а ты мне. Меня возбуждает запах мочи на теле.

- Что? - вновь спросил он, продолжая недоумённо глядеть на неё. Он больше её не обнимал, отстранившись, как от грязи.

- Тебе это не нравиться? - спросила она и повернулась к нему. Лицо выражало лишь усталость.

- Я… я не знаю. Это мерзко. Это неправильно.

- Но почему? - удивилась Таня.

Юра не ответил. Он поднялся, прошёлся по комнате. Вышел, через несколько минут вернулся.

- Я постелю тебе тут, сам лягу в соседней комнате, - сказал он.

Таня спала всю ночь, её никто не беспокоил.

После завтрака они вместе вышли из дому. Вечером Таня пришла домой. Отец её ждал.

- Где ты была, Таня? - спросил он, - что случилось?

- Я была у парня, - сказала Таня, не глядя на отца. Она не хотела с ним разговаривать, но во время ужина он виновато заговорил с ней.

- Прости меня, Таня, - сказал он, скромно сидя напротив, - я не хотел тебя обидеть. Просто пойми, ведь я думал, ты одинока, хотел помочь. Я думал, ты страдаешь так же как я, пойми. Зачем эти жертвы? Зачем страдать?

- У меня есть мужчина, я же сказала.

- Я понимаю, - сказал отец. Больше они не говорили на эту тему. Вечер прошёл молча.

На занятиях Таня заметила, что Юра не обращал на неё внимания, но она за ним наблюдала. Она пристально вглядывалась в каждое его движение. Злость вскипала в ней, когда она видела, как он обнимал Лизу или что-то шептал ей на ухо, а девушка улыбалась. Таня наблюдала за ними и поняла, что поступила неправильно, отказав парню. Она хотела быть с ним. Теперь, когда Таня видела его руку у Лизы на талии, она его хотела.

Во время перерыва она вышла в раздевалку и воткнула иглу Лизе в подошву сменной обуви, чтоб было похоже на несчастный случай. Делать это было приятно. Таня ощутила ревность, и игла частично гасила это пламя. Лиза ушла на больничный. Игла была ржавой, возник риск заражения крови. Таня танцевала с Юрой сама, продолжая подготавливать его к выступлению.

- Я хотел бы танцевать с Лизой, - сказал Юра, когда Таня положила его руку себе на талию.

- Она на больничном, ты же знаешь.

- Может мне лучше пойти домой? - спросил Юра. Он не скрывал неприязни к своей наставнице.

- Ты меня хочешь? - спросила она, схватив его за руку.

- Нет.

Это укололо Таню, подобно подброшенной в обувь игле.

- Я буду вести себя хорошо, - сказала она, - буду делать всё, что скажешь.

В её голосе была просьба, но Юра молчал.

- Прошу, Юра, позволь остаться у тебя. У меня вновь проблемы с отцом, я боюсь идти домой. Я прошу тебя, Юра. Я буду слушаться тебя.

- Хорошо, - сказал парень больше из жалости, чем по собственному желанию.

В этот раз ужин готовила Таня. Юра молча ел, глядя на неё. Она улыбалась. Впервые сколько он её знал, он увидел улыбку. После ужина они прошли в комнату.

- Ты хочешь меня? - спросила Таня, когда они сидели на кровати, - можешь трогать меня, где хочешь.

Юра не отреагировал. Она положила его руку себе на грудь. Он повернулся к ней, но руку не убрал.

- Я не буду сопротивляться, Юра, - сказала Таня.

- Не будешь? Хорошо.

Он засунул палец ей в рот. Таня начала его обсасывать, закрыв глаза. Она делала это нежно и страстно, стараясь угодить ему. Она думала, что эта ночь окончится страстным сексом, но всё вышло немного иначе. Юра глядел на неё, приоткрыв рот, затем убрал палец и встал на ноги. Ничего не говоря, он снял штаны и трусы, затем потянул за руку Таню, спустив её на пол. Она стала на колени перед ним, глядела на его возбуждённый орган, затем подняла взгляд. Глаза спрашивали: это всё чего ты хочешь? А как же я?

Он не ответил, лишь схватил её за волосы и прижал к себе. Он манипулировал её головой, насаживая её на член, доставляя себе удовольствие, пока не получил оргазм, затем отпустил её. Таня закашлялась. Юра с довольным лицом пошёл в ванную, оставив её сидеть на полу. От обиды Таня едва не заплакала. После ванной Юра пошёл спать.

- Если хочешь, можешь принять душ. Постелешь себе сама, - сказал он. Он был доволен, наказав таким образом девушку. Он проучил её и добился своего. Заснул он в хорошем настроении.

Наутро Таня проснулась раньше, чем он. В ней кипела злость.

Он меня использовал! Он меня поимел и радовался этому! Тварь! Подонок! Он у меня ещё получит! Я сделала всё, что он хотел, а он даже не спросил меня, чего хочу я!

Таня сделала парню кофе и достала флакончик снотворного, лежащий в ванной. Вывалила всё, что было, на стол. Раздавила таблетки ложкой и всыпала полученный порошок в чашку. Затем тщательно перемешала содержимое. На подносе она принесла кофе и поставила у кровати на столик.

- Ты уже встала?

- Да, дорогой. Я ухожу. Вот твой кофе, - сказала Таня и поцеловала его в губы.

- Спасибо, - сказала Юра, улыбнувшись, - сегодня останешься у меня?

- Поговорим об этом вечером, - сказала Таня, улыбнувшись. Она ушла. Последнее, что она заметила перед исчезающей щелью закрывающейся двери, как лёжа в постели, Юра держал в руке чашку кофе.

ОТ АВТОРА

Рассказ этот я написал по фильму "Пианистка", снятого в 2001-ом году. Я изменил в рассказе почти всё, оставив лишь грязную, пошлую линию сюжета, схожий характер главной героини и концовку, которую в фильме я так и не понял (в фильме концовка иная, но такая же мутная, я решил рассказ тоже обдать туманом). В общем, сюжет фильма откровенный, а характеры персонажей сложны и изменчивы (но жизненны!).

Хотелось бы закончить двумя словами: Берегите любовь.

Андрей Никитин.