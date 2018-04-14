Художественный фильм "Любовь с оружием"

Небензя (ныне любимый комик Запада) требовал приезда инспекторов ООН в Сирию. Приехали. А их не пускают на место газовой атаки.…

Виталий Цебрий:

Церковь, где я оказался на этот ВЕЛИКДЕНЬ (Пасха по-украински) была маленькая и вмещала всего-то человек тридцать-сорок. В чем-то, это было даже символично. В Украине сегодня образовалось множество христианских конфессий.…