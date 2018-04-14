Художественный фильм "Любовь с оружием"

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Криминальная мелодрама

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17 Апреля 2018

Леон Вайнстайн Леон Вайнстайн:

193: Cирийцы (читай Российские военные) не пускают инспекторов ООН на место газового заражения.

Небензя (ныне любимый комик Запада) требовал приезда инспекторов ООН в Сирию. Приехали. А их не пускают на место газовой атаки.…

16 Апреля 2018

Леонид АНЦЕЛОВИЧ Леонид АНЦЕЛОВИЧ:

Запрет ввоза в Россию лекарств

Депутат Петр Толстой посоветовал россиянам с гипертонией «сплевывать» иностранные медикаменты и лечиться народными средствами. Например - отваром боярышника или коры дуба.

15 Апреля 2018

Виталий Цебрий Виталий Цебрий:

Анафема Майдану во время всенощной на Пасху

Церковь, где я оказался на этот ВЕЛИКДЕНЬ (Пасха по-украински) была маленькая и вмещала всего-то человек тридцать-сорок. В чем-то, это было даже символично. В Украине сегодня образовалось множество христианских конфессий.…

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