Третье дыхание

ПРОЗА

Поезд "Харьков - Симферополь" отправлялся через несколько минут. Пассажиры прощались с провожающими. Брат Гали, Владимир, поцеловал сестру: - Едешь, как королева, одна в купе. Но через минуту в купе ввалились двое молодых мужчин. Поставив чемоданы, они вышли в коридор и стали громко прощаться через окно с жёнами и детьми. Раздался последний свисток, поезд шатнулся, заскрежетал и тронулся с места. Проводник уже закрывал двери.

- Похоже, тебе не будет скучно, - рассмеялся Владимир и выпрыгнул на перон.

Соседями по купе оказались строители, Николай и Фёдор. По профсоюзным путёвкам они ехали оздоравливаться в крымский санаторий. В Крыму они никогда не бывали, предстоящий отпуск был большим событием в их жизни, и они подготовились к нему основательно. Поезд набирал скорость.

Не прошло и получаса, как мужчины стали выкладывать на стол всё, что у них было взято в дорогу. Фёдору жена запекла утку с яблоками. У Николая была курица, приготовленная по специальному рецепту. Жёны постарались не ударить лицом в грязь. Николай выставил бутылку армянского коньяка, Фёдор - столичную. Видно, мужчины решили сразу же отпраздновать начало отпуска. Пригласили и Галю разделить трапезу. Галя, сама строитель и человек компанейский, просто приняла приглашение и присоединилась к пиру. Она хотела было внести свою лепту, аккуратно завёрнутый бутерброд, но ребята запротестовали - угощение на нас, и она убрала свой бутерброд в сумку. От выпитого и вкусной еды, разговорились, рассказали о себе. Галина ехала в Крым встретиться с подругами и провести вместе отпуск - девичник.

По коридору двигались люди, проводники разносили чай и постели.

Мимо купе пробегала девочка лет десяти - двенадцати и останавливалась в дверях. Её угостили конфетами. Она взяла две и сказала: вторую - брату. Мужской голос позвал: - Сусанна! Сусанна! - и она убежала. Потом прибежала снова, протянула Гале шоколадку и села на свободное место.

- Ты с кем едешь? - спросила Галя. - С мамой, папой и братиком, - охотно ответила девочка, - Мы приезжали с Севера в гости к бабушке и дедушке, а теперь едем на море, в Крым.

Галина смотрела на девочку. Где она видела это лицо? Светлые глаза с пушистыми ресницами, смешливый рот, кудрявая головка и большой нос, совершенно неуместный на детском лице.

- Да это же вылитая Маринка! - вспомнила Галя подружку школьных лет.

- Сусанна, как зовут твою маму?

- Марина, - Галя обомлела. - Мама заснула с братиком, а мне спать скучно, - продолжала словоохотливая девочка. Она посидела ещё немного и ушла.

Захмелевшие соседи по купе стали укладываться спать. Галя постелила себе на верхней полке. Вышла умыться. Заглянула в купе с родителями Сусанны.

На нижней полке спала Марина, прижимавшая к себе мальчика лет пяти с таким

же носом, как у Сусанны. Напротив спала Сусанна, раскинув по подушке кудрявые волосы. На верхней полке лежал большой мужчина в очках и читал газету, очевидно, Маринин муж.

Галя не верила своим глазам. Надо же, увидеть в поезде Маринку, которую она не видела много лет и ничего не знала о её теперешней жизни.

- Маринка, слава богу! - она вернулась в своё купе, влезла на верхнюю полку, но спать не могла, думала о Маринке.

В подъезде, где жила Галя, было несколько девочек такого же возраста, как она. Они собирались вместе поболтать, поделиться секретами. А секреты были - им уже нравились мальчики. Чаще всего собирались у Вики. У них была большая

квартира, и родителей часто не бывало дома. Подружки дурачились, делали что-нибудь запретное - курили, кашляя с непривычки, пили вино, которое находили в буфете, и дико хохотали. Большая кошка Маруся, обычно спокойная, пугалась их громкого смеха, шипела и прыгала на них.

Галина вспоминала подружек одну за другой. Вика была красивой девочкой, избалованной матерью и отчимом, ей всё разрешалось. У неё был друг Влад, с которым уже всё было. Мая, другая подружка, живая и спортивная, ходила в гимнастическую секцию. Она нравилась многим ребятам, из-за неё бывали драки. Гале тоже нравился мальчик Денис, из их двора. Когда они все вместе собирались он смотрел только на неё, говорил только с ней и в играх всегда ей подыгрывал. Но это и всё, он ещё не был её парнем.

У Маринки же ничего такого не было. Она была некрасивой. Её портил нос, большой и мясистый, унаследованный ею от отца, довольно интересного крупного мужчины. Маринка стеснялась этого носа, прикрывала его рукой перед зеркалом и говорила девочкам: - Вот смотрите, если бы не нос, я была бы ничего. Тогда уже некоторые актрисы делали себе операции, меняющие форму носа, и Маринка мечтала о такой операции. - Маринка, брось это, ты очень симпатичная, - успокаивала её Вика, - Я бы в тебя влюбилась!

Однажды на школьном вечере Маринку заметил и пригласил танцевать высокий белокурый парень. Он приглашал её ещё несколько раз на протяжении вечера. Во время танца он твёрдой рукой брал её за талию, его щека почти касалась Марининой. Она поднимала глаза на него, его улыбка ослепляла её, и она опускала ресницы. Лицо её пылало. Ей хотелось, чтобы этот вечер не кончался никогда. Это было её первое настоящее счастье.

После вечера Марина только и говорила о вечере со своими подругами.

Теперь она всё время ждала чего-то, ждала продолжения этого счастья, но

продолжения не было. И всё вокруг стало серым.

Парень учился в другой школе. Вика и Мая посоветовали проследить,

где он живёт, и, будто случайно, встретить его. Теперь она знала, где он живёт и его имя Юра. Она стала прогуливаться по его улице после школы и увидела его. Он улыбнулся ей узнавающе и прошёл мимо. Следующий раз она встретила его с другом. Он опять улыбнулся ей, сказал что-то другу, и они засмеялись.

Ей показалось, что они смеются над ней, и она перестала туда ходить. Но её тянуло на эту улицу. Ей нужно было видеть Юру, хоть мельком. Теперь она стала прятаться в подъезде и через стекло смотрела на него. Она видела, как он шёл навстречу, к её засаде, он проходил мимо, и она ещё долго смотрела вслед удаляющейся фигуре. Эта тайная встреча с ним, без его ведома, наполняла её жизнь.

И вот, однажды, Марина увидела его, но рядом с ним шла девочка, он держал её руку в своей, в другой руке он нёс два портфеля - её и свой.

Теперь он всегда шёл из школы вместе с этой девочкой. Жизнь Марины стала совершенно пустой, ничто её не радовало. В голову стали приходить мысли о смерти. Она начиталась достаточно книг, где героиня умирала, и сама смерть казалась романтичной. Действительно ли она хотела умереть, она не знала сама. Ей хотелось сделать что-то большое со своей безответной любовью. Не в состоянии оставаться одной с мыслями о смерти, Марина поделилась с подругами, просила их помочь достать ей яд. Подруги отговаривали её, убеждали , что она ещё обязательно будет счастлива, но Маринка теперь хотела говорить только о смерти. Им же о смерти говорить надоело. Они решили дать ей что-нибудь, сказать, что это отрава и посмотреть, что будет. Девчонки не задумывались, как это жестоко, им это казалось игрой.

Когда подруги дали ей "отраву", она без всяких сомнений проглотила, что ей дали. Смерть не наступала, никаких болей не было. Девчонки же теперь, решив, что розыгрош окончен, с трудом сдерживали смех, и Марина догадалась, что они просто подшутили над ней. Со слезами она убежала домой.

С тех пор они стали видеться реже. Марина стала много заниматься и после окончания школы поступила в Университет на химфак. Мать Марины действительно повезла её в Москву, где ей сделали операцию носа. Это всё долго заживало, и в результате появилась другая Марина - высокая милая девушка.

Тем временем почти все подруги из дома разъехались. Мая вышла замуж за одного из гимнастов Никиту. Родители Гали получили новую квартиру, и они перебрались в другой район. В старом доме оставалась только Вика. Она успела выйти замуж за Влада и разойтись с ним. Теперь у неё была годовалая дочка Маша. У Вики появилась новая подруга Неля. О Неле особый разговор. Она была другой, не похожей на прежних подруг, всегда знала, чего она хочет и шла за своими желаниями. Если ей нравился парень сейчас, в эту минуту, даже такой, о котором она завтра и не вспомнит, она прямо шла к нему навстречу, мягко касалась его рукой, звала своими прозрачными глазами, и, обычно, парень, обескураженный её открытым зовом, шёл за ней. Нелю не смущало, если парень был женат или пришёл с подругой, это просто не было её свойством - задумываться о других. Попадала она и в неприятные истории. Жена одного парня, увидев её на балконе, прижимающейся к её мужу, чуть не сбросила её с балкона, но Нелю ничего не меняло. Совсем недавно она вышла замуж. С одной вечеринки Неля ушла с молодым мужчиной, учёным - физиком Серёжей, после чего они провели вместе несколько ночей. Сергей был мужчина занятой. У него не было свободного времени для ухаживания за женщинами. Он хотел иметь это у себя дома, под рукой. К удивлению Нели, он попросил её руки. Видя перед собой толстенькую и довольно вульгарную Нелю, интеллигентные родители и братья Сергея просили его повременить с решением, но он не согласился, и свадьба состоялась. Неля похорошела, облагородилась, подружилась с семьёй Сергея. Она говорила Вике: - Серёжа такой славный, мне нравится быть его женой, но я ненавижу его командировки. Серёжа часто уезжал, а Неля не любила скучать.

Но вернёмся к Марине. Марина училась в Университете, училась хорошо, стала популярной личностью на факультете, понравилась парню, старше курсом, по имени Игорь. Они стали встречаться. Игорь хорошо играл на гитаре и пел песни бардов. Он был мало разговорчив, за них двоих говорила Марина.

Иногда дома Марина смотрела на свою фотографию, где она такая смешная, с добрыми глазами и большим носом, и вспоминала: - Какой же ты, Маринка, была дурочкой и фантазёркой, но я тебя помню и люблю, как будто это была не она, а другая, дорогая ей девочка.

Вика праздновала свой день рождения. Она давно не видела своих подруг

и пригласила их. Все пришли - Марина с Игорем, Галя с Денисом, Мая с мужем.

История Марины: её влюблённость в Юру, желание смерти, операция носа и, теперь вот новый парень, вызывали любопытство. Все рассматривали Игоря.

Марина уговорила Игоря взять с собой гитару, она хотела, чтоб он понравился подругам. Игорь стал петь, гости подпевали ему.

Среди гостей была и подруга Вики, Неля. Неля была одна, муж её, Сергей, был на каком-то симпозиуме. Вика, которая давно не видела подруг, всё внимание уделяла им, о Неле забыла, и Неля заскучала. Она подсела к Игорю и стала просить его сыграть те песни, которые она знала и любила. - Игорёша, давай эту "Только кони мне попались привередливые", знаешь?, или "Виноградную косточку", - говорила она ему, будто знала его всегда, глядя на него своими прозрачными глазами. - Можно и эту, - отвечал Игорь, и они вместе пели.

Викина мама стала накрывать стол к чаю, и Марина пошла помагать ей. Когда она вернулась из кухни, Игоря на месте не было. - Они курят на лестнице, - подсказали ей. Она выглянула на лестницу, на площадке ниже этажом курили Игорь и Неля. Неля крутилась перед ним на одной ножке.

- Игорь, что ты там делаешь? - вырвалось у Марины, и она слыхала, как он сказал Неле: домашний надзор. Когда она открыла дверь ещё раз, их уже там не было.

Все спрашивали: - А где Игорь? И Нельки нет. Игорь вернулся через час. Он оказался парнем, который не пропустит случая, идущего в руки.

- Неле стало плохо, и она попросила проводить её, - объяснил он. Но Марина решила для себя - это конец. Вскоре все стали прощаться, вышли на улицу. Маин муж, Никита, заводил машину. Марина подошла к нему: - Вы с Маей подвезёте меня домой? - Конечно, Маринка, - и она сказала Игорю: - Я еду с друзьями.

Игорь пытался вернуть их отношения, но её решение было твёрдым.

Теперь Марина была другой не только внешне, и неверная любовь не сломила её.

После окончания химфака, Марина уехала работать на Байкал, следы её затерялись, и подруги ничего о ней не знали.

И вот теперь, через много лет, Галя увидела подругу, мирно спящую в купе, вместе с семьёй, с её детьми, похожими на неё.

Галина смотрела в ночное окно с мигающими огнями, проносившемися мимо, и думала об их юности. Она вспоминала сейчас с ужасом о том, как Маринка, была готова умереть от неразделённой влюблённости, - и теперь не было бы её, не было бы её детей и её счастья.

Молодость не знает, что нет ничего ценее самой жизни. Хорошо, что жизнь щедра, она даёт второе дыхание, и даже третье.