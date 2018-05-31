ВЕХИ

Геноцид - II Что за власть в России, какие люди стоят на всех ключевых постах, в чьих руках богатство страны и куда её ведут.

Окончание, начало.

УНИЧТОЖЕНИЕ НАЦИИ

…Факт геноцида против черкесского народа несомненен. Мифическая Атлантида рухнула в океанскую пучину в результате грандиозного природного катаклизма. Историческая Черкесия исчезла в результате катастрофы военно-политической, разработанной Петербургом. Самые жестокие меры к черкесам были применены с 1858 по 1864 годы. В 1864 году закончилась русско-кавказская воина. На территории Кавказа осталось около 10% от всего количества черкесов, проживавших в райском краю. Император Александр 2-й устроил пышный пир по этому поводу в Петербурге.

Черкесы за всю свою историю пережили более сорока больших войн, но ни одна не стала для них такой национальной катастрофой как Русско-Кавказская война. Ни одна нация не оказалась в таком положении, как черкесы, разбросанные по всему миру.* Даже на собственной исторической родине оставшиеся черкесы лишены возможности жить в одном субъекте, искусственно разделенные и разбросанные властями России на три субъекта: Адыгею (Краснодарский край), Карачаево-Черкессию (Ставропольский край) *и Кабардино-Балкарию (центр кавказской перешейки), всего менее 600 тыс. человек. Территория проживания черкесов сократилась в 10 раз. Из 180 тыс. кв.км осталось около 18 тыс. кв.км., 2/3 из которых голые горы, непригодные для проживания.

Места проживания и численность адыгов-черкесов в странах мира.

Абхазия - 2.3 тыс.



Латвия - 1.1 тыс. ++

Австралия - 1.6 тыс.



Ливан - 1.7 тыс.

Австрия - 3.4 тыс.



Ливия - 77 тыс.

Азербайджан - 609 чел.



Литва - 625 чел.

Алжир - 452 чел.



Мексика - 303 чел.

Аргентина - 473 чел.



Молдова - 160 чел.

Бахрейн - 403 чел.



Египет - 82 тыс.

Белоруссия - 1.3 тыс.



Новая Зеландия - 708 чел.

Бельгия - 1.7 тыс.



Португалия - 806 чел.

Болгария - 20 тыс.



Румыния - 106 чел.

Бразилия - 700 чел.



Саудовская Аравия-500чел.

Германия - 42 тыс.



Сербия - 1.4 тыс.

Голландия - 2.1 тыс.



Сингапур - 250 чел.

Дания - 1.8 тыс.



Сирия - 110 тыс.

Израиль - 4.2 тыс.



Судан - 6.3 тыс.

Иордания - 90 тыс.



США - 12.3 тыс.

Ирак - 5 тыс.



Турция - 7 млн. 500 тыс.

Испания - 800 чел.



Туркмения - 1.1 тыс.

Италия - 400 чел.



Украина - 3.3 тыс.

Канада - 2.4 тыс.



Франция - 1.2 тыс.

Катар - 1.5 тыс.



ОАЭ - 4.6 тыс.

Кувейт - 1.2 тыс.



Чехия - 405 чел.

Грузия - 270 чел.

Швеция - 1.1 тыс.

Киргизия - 450 чел.



Эстония - 700 чел.

Казахстан - 1.8 тыс.



Япония - 150 чел.

Великобритания - 2.3 тыс.





К 150-тилетию окончания Русско-Кавказской войны (1864-2014г.г.) местом проведения зимних олимпийских игр стал г.Сочи, РФ, историческая родина убыхов, но без единого убыха.

На олимпиаду в г. Сочи Российская Федерация первоначально выделила 12 млрд. долларов.

Так же появился Указ Президента РФ о содействии в возвращении соотечественников на историческую Родину.

Появилась надежда признания геноцида черкесского народа, т.к. Сочи был историческим центром одного из черкесских племен-убыхов, поголовно истребленных и депортированных Российской Империей. Начались поступления многочисленных писем от черкесских организаций во все инстанции Российской власти.

В одном из номеров газеты "Черкесский конгресс" опубликовали ряд развернутых материалов на тему "Почему мы требуем признания геноцида?" Печатали и интервью лидера "Черкесского Конгресса" Адыгеи Мурата Берзегова, чьи потомки были Убыхами. (Вспомним, что речь перед Александром 2-ым в 1861 году держал старейшина убыхов, носивший ту же фамилию).

Берзегов сформулировал проблему так: сегодня позиция Российской Федерации выглядит странной. Обозначая Северо-Западный Кавказ - историческую Черкесию неотъемлемой частью РФ на основании правопреемственности от Российского Государства, которое колонизировало эту территорию, она отказывается нести юридическую ответственность за действия Российского Государства".

Признание геноцида дало бы свои плоды. Можно было бы решить материальную часть - возвращение и обустройство. Это разрешимо федеральной властью. Возвращение части черкесов воссоздало бы целостность этноса на своей исторической территории, что в конечном итоге обеспечило бы единое национальное образование-республику. В письмах, адресованных Российской власти были ссылки, что преступления геноцида не имеют сроков давности. Согласно Конвенции 1968г. не применяется срок давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества. Мировое сообщество приняло решение наказывать за это тяжелейшее преступление, не зависимо от того, когда это преступление было совершено. Россия не только ратифицировала эту Конвенцию, но и выступила ее инициатором и активным разработчиком. Основным отличием геноцида от военных действий является именно цель - целенаправленное уничтожение нации как таковой, и оно явно налицо.

Россия признала геноцид армянского народа, видимо из-за того, что от этого поднимается рейтинг страны на международном уровне, и это не связано ни с какими материальными затратами для России. Там и военная база России.

Геноцид черкесского народа признала Грузия, которая хорошо знает Черкесию как доброго соседа. Произошло это знаменательное событие при президентстве Михаила Саакашвили. Победив блестяще на президентских выборах 4 января 2004 года (96.2%) он не прошел мимо этого исторического факта. Как высокообразованные люди он и его мать Гиули Аласания (профессор-историк, тюрколог) прекрасно знают Кавказ и его историю.

После нескольких обращений с Госдумы Российской Федерации пришел единственный на сегодняшний день ответ: "Среди высланных народов во время Великой Отечественной Войны (имеется в виду 1941-1945 г.) черкесы не числятся".

Этот ответ не назовешь иначе, как издевательство. Да, мы помним, как во время второй мировой войны были высланы в Среднюю Азию крымские татары, карачаевцы, балкарцы, ингуши, чеченцы и другие народы. Они во времена Н.С. Хрущева были возвращены на родные земли, затем реабилитированы.

После такого ответа от общественных организаций "Хасэ", "Черкесский конгресс" и др. российским властям поступили письма с альтернативными предложениями, что можно вернуть часть народа на историческую территорию.

Например, в период русско-кавказской войны вдоль реки Курджипс (в переводе на черкесский - грузинская речка) были уничтожены 150 аулов, сегодня там не более 10 населенных пунктов. Хадыженский, Апшеронский районы Краснодарского края не перенаселены. Мест, родных для черкесов, много, безболезненно можно вернуться, никого не потеснив. Единственная проблема- нежелание российских властей.

Желающих вернуться на родину много, почти 70-80% депортированных, но и возвращение их сотой части было бы счастьем народа.

ПУТИН: "ЧЕРКЕСCКИЙ ВОПРОС - БЕССМЫСЛЕННЫЙ ВОПРОС"…

Даже во времена СССР притесняли черкесов. В 30-х годах 20 века столица Кабардино-Балкарии - г.Пятигорск - со всеми прилегающими населенными пунктами был передан Ставропольскому краю.

В канун Олимпиады в Сочи в 2014 г. этот вопрос был поднят перед президентом России В.В. Путиным. Ответ его был практически вердиктом, лишающим всяких надежд несчастного и многострадального черкесского народа: "Черкесский вопрос - бессмысленный вопрос…" Кроме этого ответа и ответа с Госдумы РФ, не имеющего ничего общего с черкесским вопросом, на 67 официальных последующих писем никакого ответа не последовало ни от президента, ни от законодательных и исполнительных властей. Указ президента РФ о действии в возвращении соотечественников на историческую родину остался на бумаге.

Невольно возникает вопрос: а что это за власть? Кто правит страной? Какие люди стоят на всех ключевых постах власти? В чьих руках всё богатство страны (газ и нефть)? Откуда они, эти властители?

Ответ лежит на поверхности - тот самый Петербург, под чьим приказом 150 лет назад уничтожена целая цивилизация с названием Черкесия.

Посмотрим наглядную схему пирамиды власти Российской Федерации. Вот краткие биографии выстроенной Петербургом пирамиды власти РФ.

Президент РФ из г. Ленинграда (ныне г. Санкт-Петербург), 1952 г.р., после окончания Ленинградского государственного университета в 1975 г. начал трудовую деятельность в КГБ (ныне ФСБ), и проработал на различных должностях. В июле 1998 года стал директором ФСБ, одновременно - с марта 1999г.- секретарь совета безопасности РФ, с августа - председатель правительства РФ. С 31 декабря 1999г. президентом РФ Б.Н. Ельциным назначен и.о. президента РФ, а с 26 марта 2000 г. он -президентом РФ. 14 марта 2004 г. избрал себя на 2-й срок. С 8 мая 2008 г. назначил себя председателем Правительства РФ одним предложением: я готов возглавить правительство. 4 марта 2012г. вновь избрал себя Президентом РФ, вступил в должность 7 мая 2012г.

Как видим, он, Путин, правит страной с 31 декабря 1999 г. и, похоже, будет править до конца жизни, т.к. в России выборов нет, всё - фикция.

Знаменитый сенатор США Джон Маккейн рассказывает, что когда он впервые заглянул в глаза В.В. Путина, он прочитал три буквы - КГБ.

Администрацией Президента РФ до 2016 г. руководили представители г.Санкт-Петербурга. Иванов С.Б., закончивший в г.Санкт-Петербурге филфак ЛГУ и курсы КГБ. В КГБ он с 1981 г. по 1998 г. прослужил от оперуполномоченного 1-го главного управления КГБ до 1-го зам. начальника отдела Службы внешней разведки РФ, а затем после переименования КГБ в ФСБ с 15 ноября 1999г.- секретарь совета безопасности РФ, генерал-полковник. В 2001-2005 г.г. - Министр обороны РФ, с 14 ноября 2005 г.- зам. Председателя правительства РФ и одновременно Министр обороны РФ. В 2007-2008г.г. - 1-ый зам. председателя правительства РФ, с декабря -руководитель администрации президента. С октября 2016 г. - постоянный член Совета Безопасности РФ., Министр экологии РФ.

Председатель правительства Д.А. Медведев также из Санкт- Петербурга, 1965 г.р., закончил ЛГУ в 1987 и работал до 1999 г., затем переведен в Москву зам. Руководителя Администрации президента. С избранием президента Путина в 2000 г. стал 1-ым зам. руководителя Администрации президента, а затем её руководителем. В 2000-2002г.г. был председателем совета директоров ОАО "Газпром" РФ, а затем вновь с 2003г. руководителем Администрации президента РФ. С 8 ноября 2005 г. 1-ый зам. Председателя правительства РФ. С марта 2008г. с Путиным В.В. поменялись местами: Медведев Д.А. - президент РФ, а Путин В.В. формально - председатель правительства РФ, а по сути - и президент РФ, и председатель правительства. В мае 2012г. они вновь поменялись местами: Путин В.В. - президент РФ, Медведев Д.А. - председатель правительства.

Совет Федерации. Председатель Совета Федерации РФ, член Госсовета, она же - представитель исполнительного органа государственной власти г. Санкт-Петербурга до 2019 г. - Матвиенко В.И. После окончания Ленинградского химико-фармацевтического института была на комсомольской работе, в октябре 2003г. стала губернатором г. Санкт-Петербург. 20 декабря 2006 г по представлению президента РФ Путина В.В. законодательным собранием г. Санкт-Петербурга на срок до 2011 года, а 21 сентября 2011г. избрана председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ. Орган, который решает такие глобальные вопросы, как вопросы мира и войны, отставку президента и т.д. Одним словом, карманный институт президента.

Государственная дума РФ. До октября 2016 г. Госдумой руководили только выходцы из г. Санкт-Петербурга. Выходца из С-Петербурга Нарышкина С.Е. президент Путин перевел из северной столицы в Москву и назначил заместителем начальника экономического управления РФ. С марта 2004 г. - заместитель руководителя аппарата президента РФ, а с сентября 2004 г. - руководитель аппарата правительства РФ. С мая 2008г. Президентом РФ Путиным назначен руководителем Администрации президента РФ. С 21декабря 2011 г. - Председатель Госдумы, а с октября 2016 г. - руководитель внешней разведки и член Совбеза РФ.

Перевод Нарышкина на новую должность обусловлен тем, что в Госдуме правит президентская, личная партия "Единая Россия". Из 26 комитетов 13 принадлежат этой фракции, т.е. партии Путина В.В.

Второе и третье места по численности занимает КПРФ (коммунистическая партия РФ) и ЛДПР (либерально-демократическая партия России), возглавляемые популистами Г.Зюгановым и В.Жириновским. Зюганов в 1991-1999г.г. выступал за справедливость и равенство, а с 2000г. переменившись на 180 градусов, вписался во власть Кремля. Партия Жириновского, которая изначально пропагандирует шовинизм и бредовые идеи также целиком и полностью поддерживает президента и его партию во всём. Ни либерализмом, ни демократией эта партия никогда не пахла.

Четвертая партия - "Справедливая Россия" - возглавляется Санкт-Петербуржцем Мироновым, человеком Путина (ранее возглавлял Совет Федерации), и здесь комментарии излишни.

Оппозиционные партии (Яблоко, СПС) уничтожены.

Отсутствие оппозиции - самая большая опасность для любой страны. В президентских выборах в 2018г. все было заранее понятно, президент - конечно Владимир Путин. Кандидаты же в президенты РФ одни и те же уже 18 лет, это подставные статисты Зюганов, Жириновский, Миронов, Явлинский. Ни Зюганов, ни Жириновский, ни Миронов, ни Явлинский выдвигались вовсе не для борьбы за власть, а в других целях.

Стыдно было смотреть по всем каналам телевидения РФ, как Жириновский просил Путина отдать его Фракции комитет по международным делам, а руководителем утвердить Л.Слуцкого. Жириновского горячо поддерживал коммунист Зюганов. Путин удовлетворил просьбу политических клоунов. Это было после 18 сентября 2016 года, после выборов.

Отсюда и вывод: что за Госдума? Разве по закону комитеты в Госдуме не выборные? Оказывается, тоже нет. Трудно представить, что например, в США Сенат или Конгресс просил Президента отдать им какой-то комитет и утвердить предлагаемого ими руководителя.

Мы рассмотрели президентскую, законодательную и исполнительную власти России, и все руководители такой огромной страны - из одного города:I - Санкт-Петербурга.

ВЛАСТИТЕЛИ РОССИЙСКИХ БОГАТСТВ

Теперь рассмотрим руководителей богатств страны. Богатство РФ держится, как ранее говорили, на трёх китах - нефти, газе и ископаемых. Как сырьевая страна, Россия экспортирует лишь природные богатства, за исключением продукции Минобороны.

Что за люди командуют "китами"?

Начнем с "Роснефти". Игорь Сечин - из С-Петербурга, 1960 г.р., в 1984 г. закончил ЛГУ. В 2000 г. как только Путин стал президентом, он перевел Сечина заместителем руководителя Администрации президента. Затем Сечин - президент, председатель правления ОАО "Роснефть". Он является самым богатым человеком России (в млрд. долларах).

Газпромом России также правят два представителя из Санкт-Петербурга. Миллер А.Б., 1962 г.р., закончил Ленинградский финансово-экономический институт. Является заместителем председателя Совета директоров ОАО "Газпром", председателем правления ОАО "Газпром". Второй человек по богатству в России (в млрд. долларах).

Зубков В.А. Закончил экономический факультет Ленинградского с/х института, работал в области сельского хозяйства, а затем в мэрии г. Санкт-Петербурга. Совершенно неизвестный человек для страны, но неожиданно президентом РФ Путиным В.В. в 2007г. назначается председателем правительства РФ, а затем, в 2008г. все стало на свои места. После назначения Медведева Д.А. на пост президента РФ вместо Путина В.В. - последний занимает пост Зубкова В.А., который стал первым заместителем Путина В.В. и одновременно в Газпроме РФ. С 2012г. является председателем совета директоров ОАО "Газпром". Его богатство держится в секрете.

Огромные доходы дают алмазы, из которых делают дорогие бриллианты и драгоценности. И эту отрасль прибрал клан, назначив президентов АК "Алрос" (Алмазы России) сына вышеупомянутого Санк-Петербуржца Сергея Иванова - С.С. Иванова (в народе младший Иванов).

Таким образом, не только власть, но и все богатство страны принадлежит клану. Газпром и Роснефть где руководит клан, выкупает с потрохами все остальные нефтяные и газовые компании РФ.

Печально закончился очередной выкуп Башнефти Роснефтью для Министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, который осуществлял мониторинг этой сделки и дал положительное заключение, не задумываясь, куда идут корни в конечном итоге этой сделки. Улюкаев начал требовать свою долю, в размере 2 млн. долларов США у руководителя Роснефти Игоря Сечина, Санкт-Петербужца, первого снабженца клана. По сути он требовал деньги у Президента РФ. Вместо того, что бы изначально пресечь это преступление, почти год с легкой руки Президента ФСБ осуществила оперативную разработку и довела дело до уголовного дела и ареста Улюкаева. Разве можно посягнуть на "святое" клана?!

Отдельно следует говорить и о других ключевых должностях власти, которые занимали и занимают представители Петербургского клана. В частности А.Э. Сердюков, который работал чернорабочим в мебельном магазине АО "Мебель-маркет" до 2000г. В 2000 г. он женился на единственной дочери вышеупомянутого Зубкова В.А.. За 7 лет после женитьбы Сердюков сделал головокружительный успех. Тут же после женитьбы перешел на госслужбу в инистерство РФ по налогам и сборам, где в то время работал его тесть, Зубков В.А. Закончил юрфак Санкт- Петербургского госуниверситета (ЛГУ). С февраля 2004 года -руководитель управления Министерства по налогам и сборам России по г.Москва. Со 2 марта 2004 г. - замминистра РФ по налогам и сборам. Через 2 недели и 16 дней - и.о. министра по налогам и сборам. В том же 2014 году - с 27 июля - руководитель ФНС России, в том же году - кандидат экономических наук. С 15 февраля 2007 года по 6 ноября 2012 - Министр обороны РФ. Одновременно с 2009 до 2011 - председатель совета директоров ОАО "Оборонсервис".

В конце ноября 2012 г. - информация о крупном коррупционном скандале вокруг ОАО "Оборонсервис" с участием Васильевой, в отношении которых возбудили уголовное дело по многомиллиардным хищениям. Возбужденное 28 ноября 2013 г. уголовное дело в отношении Сердюкова А.Э. прекращено в феврале 2014 г. по амнистии в связи с 20-тилетием к Конституции РФ. По предъявленному обвинению по ч.1 ст. 239 УК РФ 6 декабря 2013г. Сердюков от дачи показаний отказался. Прекращение дела мотивировано тем, что он защитник отечества. У него сейчас пожизненная охрана, транспортное обслуживание с мигалкой и т.д. как положено секретоносителю. Плюс ко всему - приличная должность в Госслужбе.

В этой истории примечательно, что после назначения его тестя Зубкова В.А. председателем правительства РФ, 18 сентября 2007г. Сердюков подал прошение об отставке, как это и положено по закону, но президент РФ В.В. Путин не принял отставку, беспрепятственно разрешая воровать члену клана.

Продолжая список клановой власти, уместен пост директора ФСБ Бортникова А.В., представителя г.Санкт-Петербурга. Закончил в 1973г. Ленинградский институт ж/д транспорта, в 1975 г.- высшую школу КГБ, с 12 мая 2008г. - директор ФСБ РФ. До него сначала КГБ и ФСБ России возглавлял Патрушев Николай Платонович, естественно, из Петербурга, сейчас он секретарь совета безопасности РФ.

Теперь подойдем к вопросу, как избирается президент РФ и что дальше он делает. В России 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения, одна автономная область, четыре автономных округа, всего 85 субъектов. Изменив и подделав под себя Конституцию РФ, всех руководителей субъектов назначает президент РФ, с последующим формальным утверждением на местах парламентами и законодательными собраниями. За 18 лет правления Россией петербургским кланом не было случаев, чтобы назначенных президентом губернаторов края или области или главы республики не утвердили на местах. Назначенцы президента в субъектах обладают абсолютным безапелляционным правом во всех сферах жизнедеятельности субъекта. О том, что они беспрекословно выполняют любые желания президента РФ, не приходится и сомневаться.

Вот эти руководители 85 субъектов в дальнейшем обеспечивают необходимое количество голосов при выборах президента. Это прямой ультиматум президента при их назначении.

Все руководители субъектов предельное количество голосов направляют в Центральный избирательный комитет, о каких-то повторных турах не может быть и речи.

Получается обратный процесс, все 85 субъектов "избирают" президента.

Высокие посты занимают также петербуржцы: Козак - зам. Председателя правительства Медведева, Министр транспорта Соколов, Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ Иванов, руководитель внешней разведки Нарышкин, секретарь Совета безопасности РФ Патрушев.

На Олимпиаде в Сочи многих российских атлетов уличили в принятии допинга. Международный олимпийский комитет (МОК) последние два года ждал, что Министр спорта член петербуржского клана Мутко примет какие-то меры. Но он никаких мер не принял, а Путин повысил его, назначив заместителем председателя правительства, вместо того, чтобы выгнать его. В итоге пострадали множество невинных спортсменов, т.к. МОК лишил российскую команду права участия в Олимпийских играх в Корее.

Более того, по представлению Мутко после Сочинской олимпиады президент России наградил сбежавшего в США Григория Родченкова 14 октября 2014г. Почетной грамотой, а 30 января 2015 г. Ордером дружбы народов за большой вклад в проведении и победы сборной России на олимпийских играх в Сочи.

Этот список можно продолжить, но изложенного вполне достаточно, чтобы сделать выводы. В любых решениях президента не может возразить ни одна ветвь власти, ни один регион или город, будь они политические, экономические, военные вопросы. Это абсолютная диктатура одной клановой власти. Диктатура, которую человечество еще не видело.

Почему Петербургская власть не признает свою вину в Украинской трагедии? Это такая правда, что от этого факта невозможно отмыться.

Всему миру известно, что Украина тянулась и тянется в Евросоюз. Какое дело Российским властям определять суверенной стране свое направление. Это сама Украина и Евросоюз определят, готова ли Украина войти туда, или нет. В конце 2013 г. перед президентом Украины Януковичем Российские власти поставили дилемму: или Евросоюз или таможенный союз с Россией, Белоруссией и Казахстаном. Открыто во всех средствах массовой информации России заявляли, что на двух креслах Януковичу не усидеть, что в случае вступления Украины в Евросоюз дешевые товары с Евросоюза через Украину поступят в Россию, а это России не выгодно. Для подкупа Януковича Российские власти тут же, перед встречей с Евросоюзом перечислили Украине 3 млрд. долларов. По сути Путин- Януковичу.

Естественно зависимый уже от России Янукович заявил руководству Евросоюза, что Украина не созрела для вступления в Евросоюз.

Начался Майдан. Янукович сбежал в Россию. Новую власть и выборы признали весь мир, в том числе и Российская Федерация. К власти пришли крайне нежелательные для России люди, по вине самой же Российской власти из С.Петербурга. Путем тонко.

Раньше Украинский Донбасс обеспечивал СССР и часть Европы углем. Лишившись Донбасса по вине клана, Украина закупает уголь в Африке. Клан довёл бы Украину до дефолта, лишив её 4-х субъектов, если не приняло меры мировое сообщество.

Мировое сообщество отреагировало на варварство клана.

САНКЦИИ

С поддержки США Европа ввела санкции против РФ. Эти санкции касались власть имущих, т.е. более 80-ти чиновников, крупные банки, и министерство обороны, которое экспортировало оружие, простого российского народа санкции не касались.

Коснулись народа России так называемые антисанкции, введенные кланом из Санкт-Петербурга. Российский народ лишился нормальных продуктов питания, одежды, бытовых товаров, техники идущих с Европы по сходной цене. В народе антисанкции клана прозвали самосанкцией, которая причинила ущерб малоимущему населению первоначально в 400 млрд. долларов. Разве разумно принимать такое решение с таким отсталым экономическим сектором, не подготовив хоть какую-то базу? Что бы причинить незначительный ущерб Евросоюзу наказали народ России.

Конечно, олигархам, чиновникам, банкирам и силовикам антисанкции не страшны, у них все есть. Страдает простой народ от подорожавших в 2-3 раза продуктов и товаров народного потребления питания. Благосостояние человека в любой стране определяется внутренним валовым продуктом на душу населения (ВВП), средней продолжительностью жизни и прожиточным минимумом. Они на крайне низком уровне в России, они гораздо ниже, чем на Украине.

Из 85 регионов РФ в 50 регионах смертность выше, чем рождаемость.

В 2014 году пенсионный возраст в России хотели продлить до 65 лет. Однако во всех СМИ начали обсуждать глупость этого намерения, т.к. средняя продолжительность в России в 2014 г. составляла 58 лет. Прошло 3 года и в 2017г. средняя продолжительность жизни в России 72,5 года. За 3 года продолжительность жизни выросла на 14.5 года !!! Это абсурд.

Абсурд и утверждается министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой, которая заявила и утверждает, что количество пьющих в России за последние 5 лет сократилось на 80%.

По информации лидера КПРФ Г.А.Зюганова 1/3 всего богатства страны принадлежит 110 семьям, которые связаны с кланом. Чтобы отвлечь внимание народа от бедноты в столь самой богатой ресурсами и территорией стране в мире все средства массовой информации России круглосуточно морочат головы народа санкциями Запада, кризисом, войной на Украине, валютными спекуляциями и т.д. Они ничего общего не имеют с реальностью.

Российские банки лопаются от денег, но простым людям это не доступно.

Вспомним мировой кризис 2008 г. Этот кризис абсолютно не коснулся России, т.к. причиной кризиса на Западе, в частности в США, было перепроизводство товаров народного потребления. В России такого не было, и быть не могло, т.к. она сырьевая страна. Для восстановления экономики банкам правительство США выделило деньги, и они пошли по целевому назначению. А почему Российское правительство тогда выделило банкам несколько сот миллиардов рублей и куда они пошли- только можно догадаться, т.к. эти деньги дальше банков никуда не пошли.

По кризису 2014 г., вызванному "антисанкциями" клановая власть выделила для поддержания сельскохозяйственного сектора 50 миллиардов рублей. За 50 миллиардов рублей сельское хозяйство России не поднять. Но это правительство выделило банкам 2 триллиона рублей, якобы для докапитализации и реструктуризации. Остается гадать, куда они пошли. Кредиты населению с 1 января 2015 г. выросли до 35% годовых, не считая страховку и проценты за обслуживание. Клан не пускает в Россию иностранные банки, которые готовы обслужить население за 2-3 % годовых. В регионах России более 30 млн. человек живут за чертой бедности. Живут и процветают две столицы- Петербург и Москва. Московским пенсионерам сделали надбавку ещё 20 %.

50% всех новостроек и дорог во всей Российской Федерации осуществляется в Московском и Санкт-Петербургском регионах.

С 2000 года, т.е. с момента правления президента В.В. Путина отток капитала из России в разные страны составил от 2 до 2.5 триллиона долларов. Ежегодный бюджет России составляет 16 триллионов рублей, столько же утекает за границу. Львиная доля бюджета уходит на вооружение и содержание чиновников. В 2015 году чиновники повысили себе зарплату до 50% и продлили свой пенсионный возраст, такая тенденция и в 2016-2018 годах.

Нормальную зарплату в России получают только чиновники всех рангов и силовики, такие как Минобороны, Минюст, МЧС и правоохранительные органы, такие как ФСБ, МВД прокуратура и суды, на которых власть и держится. Они задавят любые недовольства народа, поэтому власть им хорошо платит.

За историю человечества многие цивилизованные страны (Испания, Португалия, Германия, Франция, Англия и т.д.) завоевали много колоний в Азии, Африке, Латинской Америке. Но все они возвращены хозяевам. Начиная с царских времен Россия увеличила свою территорию более чем в 10 раз (Казань, Поволжье, Астрахань, Кавказ, Урал, Сибирь, Средняя Азия, Дальний Восток и т.д.). Ни одна пядь земли не возвращена историческим жителям и у них нет никакой самостоятельности.

Россия составляет менее 2% мирового населения, но занимает около 15% мировой земли. На этой огромной территории 30% мирового запаса по природным ресурсам. Это страна, где каждый гражданин должен быть миллионером.

Вместо этого у России по сей день территориальные проблемы уже в чужих странах, будь они в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, теперь в Юго-востоке Украины. У руководствующего Россией клана не возникает элементарного вопроса о том, почему Россию ненавидит весь мир.

Общеизвестно, что во времена СССР (1922-1991) в 1939 СССР и Германия заключили договор о ненападении друг на друга (Пакт Молотова и Риббентропа), после чего началась вторая мировая война. Сталин пошел на Восток (Финляндия, Польша, Западная Белоруссия и Западная Украина), а Гитлер на все стороны.

В честь победы над этим фашизмом с 1965 года ежегодно 9 мая в Московском кремле проводится грандиозный военный парад.

Удивил парад 9 мая 2015 года, когда в числе победителей фашизма в Московском кремле маршировали военные индусы и китайцы, которые не имели никакого отношения ко второй мировой войне.

Тут-же средства массовой информации России круглосуточно начали информационную войну против запада и США, якобы они хотят искажать и переписать историю второй мировой войны.

Давайте обратимся к фактам, от которых никуда не деться.

Гитлер пошел на Восток и за 2 года захватив всю Европу, в 1941 году объявил войну СССР и за 4 месяца дошел до Москвы. Вся Европа, за исключением Англии работала на Гитлера. Кто помог Советскому Союзу, кто стал его союзником?

Бесспорно в первую очередь США и Великобритания. Какое количество вооружения, машин, оборудования, материалов, паровозов, горючего, средств связи получил СССР от США и Англии по Ленд-лизу?

Начнем с высокооктанового бензина. Накануне войны, в 1941 году потребность по авиабензину Б-78 в СССР была удовлетворена всего на 4 %. Американцы за годы войны поставили СССР 666 тыс. тонн авиационного бензина.

Кроме того чистая поставка бензиновых светлых фракций из США в СССР достигла 732,3 тыс. тонн.

Великобритания поставила в СССР 14,7 тыс. тонн бензиновых светлых фракций. К этому необходимо добавить 573 тыс. тонн авиационного бензина и светлых бензиновых фракций, полученных СССР из США, Великобритании и Канады. В итоге это дает 2586 метрических тонн.

Фактически поставленный по Ленд-лизу авиабензин был включен в советское производство авиабензина и составил (вместе со светлыми бензиновыми фракциями) 51,5 % от советского производства 1941-1945 г.г.

Очевидно, что без западных поставок горючего советская авиация не могла бы поддерживать свои войска в необходимом объеме.

Из США в СССР за годы войны было поставлено 409,5 тыс. автомобилей, что в 1,5 раза превышало советское производство за годы войны.

К 1 мая 1945 года в автомобильном парке Красной Армии поставленные по Ленд-лизу машины составляли 32.8 % (58,1 % составляли машины отечественного производства, и 9,1 %-трофейные автомашины).

Как вспоминал маршал победы Г.К. Жуков, без американских студебекеров советским войскам не на чем было бы таскать артиллерию. Они полностью обеспечили советский фронтовой транспорт. Американцы гнали столько материалов, без которых СССР не мог формировать резервы и не мог бы продолжить войну.

По Ленд-лизу в СССР было поставлено 685,7 тыс. тонн коротких железнодорожных рельсов, т.е. 56,5 % от общего объема производства ж/д рельсов в СССР с середины 1941г. по конец 1945 г.

Поставки по Ленд-лизу за годы войны по паровозам составили в 2,4 раза больше, чем советское производство, а по электровозам в 11 раз.

Западные поставки взрывчатых веществ достигли 53% от общего объема советского производства.

По меди американские поставки в СССР составили 82,5 % от советского производства, а алюминий - в 1,25 раза превышала советское производство.

Поставки из США по танкам и САУ составили 7057 единиц, из Англии и Канады 5480.

Американских самолетов - 15481, британских - 3384.

Артиллерия - 7944 орудий.

Автопокрышки - 3606 тыс. из США.

103,5 тыс. тонн натурального каучука из Великобритании.

По Ленд-лизу поставка сахара-песка составляла 41,8% от общего уровня советского производства и в 2 раза больше мясные консервы.

Точное количество средств связи и сложных металлорежущих станков не установлено.

Исторический факт, что 15 ноября 1941 года фашистская Германия возобновила наступление на Москву. Количество танков и артиллерии немцев превосходила в 2 раза, но подоспели американские и английские самолеты. В этой битве советские самолеты превосходили немецкие уже в 2 раза, что и решило исход битвы под Москвой в пользу СССР.

Более того, на войну с Советским Союзом Гитлер на Востоке рассчитывал на своего союзника-Японию. Нападение Японии на Советский Союз с Востока однозначно означало войну на два фронта для не подготовленного к этому времени (даже для одного Запада) Сталина.

Общеизвестно и достоверно, что США выключили милитаристскую Японию из Гитлеровской коалиции, объявив войну. Военно-воздушные силы и флот США заблокировали Японию. В начале войны американцы тратили больше самолетов в воздушных сражениях с Японией. Соотношение сбитых самолетов соответствовало 1:1,5 в пользу Японии. США объявили эмбарго на ввоз в Японию нефтепродуктов, лишив ее горючего на все виды техники, в том числе и на военную. Военная мощь Японии таяла, летчики из-за нехватки горючего не могли налетать ни боевых, ни учебных часов, теряя навыки ведения воздушных боев. К 1944 году соотношение сбитых самолетов уже составляло 1:20 в пользу летчиков США. Конечную точку над милитаристской Японией поставил новый президент США - Трумэн, нанесший в августе 1945 года упреждающий ядерный удар Японии, угомонив ее окончательно. Только после этого 2 сентября 1945 года Япония объявила капитуляцию, и вторая мировая война была закончена. До этого, в 1944 году американцами и англичанами был открыт второй фронт против Гитлеровской Германии и фашизм был окончательно разгромлен взятием Берлина 30 апреля 1945 года.

КТО ПОБЕДИЛ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ?

Глядя на этот исторический факт, невольно возникает вопрос: войны чьих государств должны были маршировать на параде победы над фашизмом 9 мая 2015 года в Московском кремле. Ответ один- войны бывших союзников - США, Англии и России как правопреемница СССР. С 1945 года всем человечеством признано, что во второй мировой войне победила антигитлеровская коалиция, куда вошли СССР, США и Великобритания, как ведущие страны коалиции.

Думается, что не будет удивительным, если в следующих парадах войск 9 мая в Кремле будут маршировать не только индусы, но и папуасы.

СМИ России обвиняют Запад в искажении и переписывании истории. Искажение истории второй мировой войны ведется властями и СМИ России. Начали они со Сталина, с главной фигуры СССР против фашизма. Во имя спасения человечества от коричневой чумы президент США Рузвельт и премьер министр Англии Черчилль пошли на союз с СССР, но не отнюдь из-за любви к Сталину.

Неоднократно во времена СССР генсеки проводили крупномасштабные мероприятия по осквернению Сталина. Особенно перестарались Хрущев и Горбачев, искажая историю. Общеизвестно, что история это то, что выгодно власти.

Под руководством Сталина, Рузвельта и Черчилля был разгромлен фашизм, по их инициативе была создана ООН. Премьер-министр Англии Уинстон Черчилль в одном из своих выступлений справедливо отметил, что Сталин принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой. Вот этим ядерным оружием Россия и грозит мировому сообществу.

Колесо истории крутится справедливо. В мире были страны-варвары, которые стремились к захвату чужих территорий и порабощению их народов, т.е. к мировому господству. Но они закончили плачевно.

Вспомним Древний Рим, татаро-монгольское нашествие, османскую империю, гитлеровскую Германию, СССР. Все они потерпели крах.

На очереди Россия. За 25 лет существования она лишила целостности Молдавию (Приднестровье), Грузию (Абхазия и южная Осетия), Украину(Крым, Севастополь, Донбасс и Луганск) и разместила там военные базы России. Южная Осетия, Крым, Севастополь, Луганская и Донецкая области на бюджете России, а простой народ России голодает. У них собственные интересы и имперские амбиции. Они и погубят Россию.

Народ России хочет мира и дружбы с мировой цивилизацией. Подобного не хотели правители России. Вспомним кровавых Ивана Грозного, Петра 1, Екатерины, Александра второго, Сталина. Сколько земель и народов при них порабощено.

Сколько стоила революция 1917 года, которая началась в Санкт-Петербурге. Более 70 лет весь мир был в напряжении от СССР.

Вновь Петербургский клан против мирового порядка и цивилизации. Отсюда санкции и антисанкции. В стране нет ни одной оппозиционной партии.

За всю мировую историю ни одна страна не смогла установить свои порядки в мусульманском мире. Это испытал тот же СССР в Афганистане. Они живут по своим тысячелетиями раз и навсегда установленным правилам жизни. Это прекрасно понимает и президент России В.В.Путин, который развязал очередную провокацию, теперь в Сирии. Почему в Сирии?

Диктатор - диктатору.

Общеизвестно, что Сирийским государством правил Хафез Асад 30 лет. Прейдя к власти, он создал свой клан, узурпировав всю законодательную и исполнительную власти под себя.

До 10 июня 2000 года, т.е. до конца жизни он со своим кланом творил с Сирийским народом что хотел, сколотив многомиллиардное состояние.

Тут же, карманный парламент покойного Хафеза Асада изменил Конституцию Сирии, снизив минимальный возраст кандидата в президенты с 40 до 34 лет, специально для 34 летнего Башара Асада, сына Хафеза, для избрания на эту должность.

20 июня 2000 года на съезде правящей партии БААС Башар Асад был избран генеральным секретарем и выдвинут единственным кандидатом в президенты, а спустя неделю его кандидатура была одобрена парламентом. 10 июля 2000 года Башар Асад избран президентом, "набрав" 97,29 % голосов.

По истечении срока 27 мая 2007 года состоялся референдум по его избранию главой государства на второй срок. В избирательный бюллетень был включен только один вопрос: Доверяете ли вы управление страной Башару Асаду до 2014 года.

По результатам референдума Башар Асад переизбран на второй срок, "набрав" 97,62% голосов. Однако он не ушел и в 2014 году, удерживая власть силой.

Таким образом, Башар Асад с 2014г. уже незаконный президент Сирии и российские войска, сеющие там смерть, находятся на этой территории незаконно.

С момента правления страной Башар Асад продолжал антинародную политику отца. О каком-либо демократическом курсе политики Башара Асада не могло быть и речи.

И внешняя политика Башара Асада была окутана туманом. Он снабжал оружием режим Саддама Хусейна - диктатора, ему подобного, Ирака. Поддерживал терроризм и укрывал у себя представителей свергнутого Иракского руководства. 7 мая 2002 г. Американская администрация включила Сирию в "Ось зла".

6 марта 2014г. во время Крымского кризиса Башар Асад, как диктатор диктатору направил телеграмму В.Путину, в которой подтвердил поддержку Сирией курса президента Путина.

В Генеральной Ассамблее ООН Сирия проголосовала против резолюции о признании Крымского референдума незаконным, войдя в число 10 стран со всего мира, поддержавших Россию.

Недовольные курсом Башара Асада в Сирии начались массовые волнения еще с января-февраля 2011 года.

Первая крупная демонстрация с требованиями реформ и отставки Башара Асада прошла в столице Сирии-Дамаске 15 марта 2011г.

18 марта 2011г. армейские части Башара Асада блокировали г. Дераа, где проходили массовые волнения.

2 октября оппозиция Асада сформировала в г. Стамбул Национальный Совет, направленный на свержение режима Асада.

12 ноября 2011г. ЛАГ ( Лига арабских государств) приостановила членство Сирии в организации, а 27 ноября ввела в отношении неё санкции.

Сирийская оппозиция неоднократно обвиняла правительство в применении химического оружия в 2012, 2013 и 2014 годах.

И так с 2011 года народ и оппозиция не может провести демократические выборы в Сирии.

Число погибших противников от армии Асада достигло 400 000 человек. Количество сирийских беженцев в Турцию от Асада составляет до 3-х млн. человек, а в маленькую Иорданию - более 1,2 млн. человек, всего около 10 млн. человек.

Видя национальную катастрофу Сирии, США внесли предложение в Совет Безопасности ООН ввести в Сирию коалиционные силы, остановить кровопролитие, избавиться от Асада и его режима, провести демократические выборы.

Как постоянный член Совета Безопасности ООН Россия заблокировала данное разумное предложение с хитрым и продуманным планом.

Появилось самопровозглашенное исламское государство - ИГИЛ. Это мощная организация со своей программой, большинство составляющие радикальные исламисты. Туда вошла часть Сирийских оппозиционеров, опытные боевики из Ирака, Ливана, с Северного Кавказа России и других Арабских государств. ИГИЛ начало успешное наступление, и захватив большую территорию, дошло до Дамаска.

С заранее продуманным планом Башар Асад обратился с просьбой о спасении к В. Путину.

Не ведя никаких переговоров ни с кем, кроме как с Башаром Асадом 30 сентября 2015 г. В.Путин обрушил воздушно-космическую мощь России на Сирию. Да оно и понятно, в России он ни с кем не считается, а во всем мире - ни одного союзника.

ПАЦАНЫ УЧИЛИ - НАДО БИТЬ ПЕРВЫМ

При этом Путин В.В. обосновал свое вторжение в Сирию фантастической версией - ИГИЛ представляет реальную угрозу России, что если драка неизбежна, то надо бить первым, чему его научили в детстве в Санкт-Петербурге. Цели очевидны:

1) продлить 48-летнее диктаторство клана Асада;

2) превратить Сирию в своеобразный Крым и Севастополь с мощными военными базами;

3) контролировать там нефть и стратегическую во всех отношениях эту территорию;

4) продемонстрировать мировому сообществу военную мощь России, запугать мир.

Россия не граничит с Сирией ни на миллиметр, и никакой угрозы для России не было. Граничит с Сирией Турция.

Во время захвата Крыма и Севастополя по российскому телевидению наряду с прогнозом погоды в российских регионах и городах, передавали прогноз погоды в Крыму и Севастополе. После вторжения воздушно-космических сил России в Сирию по российским телеканалам стали передавать прогноз погоды в сирийских городах, что явно свидетельствует о намерениях клана. Эти идеи никогда не сбудутся, это обречённые на провал идеи.

По сведениям Министерства обороны России российскими воздушно-космическими силами уничтожены тысячи и тысячи военных объектов, военные лагеря, военные склады, военные штабы, наблюдательные пункты ИГИЛ. Освободили тысячи населенных пунктов при содействии сирийской армии. Сбились со счета по количеству уничтоженных автоколонн, перевозивших нефть. Это бездарная трата российского бюджета, в которой остро нуждается российский народ. В беспорядочной бомбардировке гибнут мирные жители. Бомбы и ракеты не разбирают, кто террористы, а кто мирные жители. После вторжения России в Сирию поток беженцев хлынул в Европу. В одной Германии их колчество достигло 1.2 миллиона человек.

Российские СМИ передают, что в Сирии затрачена мизерная часть военного бюджета, ровно столько, сколько в одном простом военном учении, всего 56 млрд. рублей, т.е. 700 млн. долларов, что не соответствует действительности.

Когда стоимость нефти достигла предела (до 150 долларов за баррель), Россия накопила хороший резервный фонд, одним словом "жирок".

Из-за войны в Сирии, содержания на своем бюджете Крыма, Севастополя, Донецка и Луганска, из-за падения стоимости нефти "жирок" почти растаял. Рубль к доллару упал. В российской экономике наступает кризис. И никакие антикризисные меры не помогут.

Клан начал экономить на зарплатах простых людей и пенсионеров, и урезал бюджет на 2017 год на 500 млрд. рублей.

Что бы жить нормально, человеку необходимо питаться и одеваться. Питания не хватает 30% россиян, из-за низкого прожиточного минимума ещё 30% населения, которые трудились в колхозах, получают минимальную пенсию в 8000 рублей, т.е. ниже прожиточного минимума.

В Китае перед 19 съездом компартии этой страны состоялся серьезный всемирный форум по оказанию помощи бедным странам, у которых низкий прожиточный минимум своих граждан. В список бедных стран попала Российская Федерация. Китай предложил помощь России. Прожиточный минимум в Китае составляет 344 доллара США в месяц, т.е. в 2 с лишним раза больше, чем в России. В Китае более 20 тысяч рублей, а в России менее 10 000 рублей. С одеждой также позорно. 75% одежды и 80% обуви закупается за границей. В России шьют в основном халаты, шапки, носки, галоши, тапочки, шлепанцы, валенки для граждан, и полное обмундирование для силовиков.

Они добились только одного- продлили власть Башара Асада ещё на некоторое время, жертвуя своей экономикой, и человеческими жертвами.

ИГИЛ начал отвечать. Они взорвали пассажирский самолет А-321, где погибли 224 россиян (в основном Санкт-Петербуржцы), 6 человек в Мали, летчики офицеры, генерал. Всё на совести клана. Потеряна в Сирии продолжаться.

Россия хочет приписать всю ответственность за беженцев из Сирии к ИГИЛ. Это далеко не так. У здравомыслящего человека возникает вопрос: если они бегут от ИГИЛ, то почему они не присоединяются к Армии Башара Асада и В.Путина. Они не бегут ни к Башару Асаду, ни к В. Путину в Россию, потому, что они страшнее, чем ИГИЛ.

Прием несчастных беженцев благородными Европейскими странами СМИ России своему зомбированному народу преподносят так: мигранты - топливо Европейской индустриализации.

У себя дома клан не может решить экономические вопросы и вопросы с местным терроризмом, а влез в мусульманские разборки за тридевять земель, приобретая новых врагов.

Все СМИ России в течение 8 месяцев пропагандировали неизбежность войны с Турцией, что Россия всегда побеждала Турцию, открыто настраивали на войну с ней.

С момента захвата Крыма и Севастополя по некоторым каналам Российского телевидения(1-й канал, телеканал Россия, ТВЦ, RenTV, Мир, Звезда) идут политические передачи, посвященные в основном Украине, с сентября 2015 и Сирии.

Ведущий политической программы "Право голоса" по каналу ТВЦ Роман Бабаян является духовным наставником по зомбированию телезрителей этого канала.

Он беззастенчиво врет "от имени народа Российского", что Россиянам не нужны никакие благосостояния, что приоритет Россиян - это никогда не отказаться от таких благ, как Крым, Севастополь, Донецк, Луганск, Сирия. Что 62 % россиян в страхе от США и Запада, что они нападут на Россию.

Еще похлеще передачи на канале "Россия" Владимира Соловьёва, а по первому каналу "Время покажет" Артема Шейнина.

Постоянные члены этой передачи от власти лидер ЛДПР Жириновский и представитель правящей партии "Единая Россия" Железняк в ходе передачи ничего не слышат, кроме того, что они говорят. Им ловко подыгрывает Соловьев, перебивая любого приглашенного, который начинает говорить правду. В итоге их практически не слышно.

Особенно примечательны российские политологи Григорий Амнуэль, Владимир Рыжков, Леонид Гозман, Александр Сытин; представители Украины Жовниренко, Яхно, Карасев, Ковтун, Суворов, Соколовская представитель США Бом, изгнанник Б.Асада из Сирии Хасан Аль-Хури, представитель Польши Якуб Корейба, которые говорят не в бровь, а в глаз, обоснованно, объективно и грамотно. Такое заключение складывается из некоторых их слов, с трудом улавливаемых среди хоровой вопли политических противников, защищающих интересы клана. Остается только удивиться их мужеству и сдержанности, последовательно защищающих справедливые аргументы их стран. Телеведущие оскорбляют, унижают их достоинства. Телеведущий НТВ Андрей Норкин обозвал названных лиц придурками.

Телеведущий 1-го канала Артем Шейнин говорит 87% эфирного времени, а приглашенным зарубежным политикам и журналистам предоставляют не более 1-го процента. Их перебивают, оскорбляют, глушат.

Аналогичные фарсы и по другим каналам российского телевидения.

С момента осложнения отношений между Россией и Турцией на многих каналах российского телевидения появились "выдающиеся политики", особенно по части Турции, такие как Роман Бабаян, Гурген Мирзоян, Семен Багдасарян, Армен Аганесян, Каринэ Геворгян, Маргарита Симонян, Андроник Мигранян, Араик Степанян, Армен Гаспарян Рафаэль Ордуханян, Генри Сарданян, Владимир Погосян, Саркис Цатурян, Саак Карапетян и др. Их до этого никто не знал. Они представители Армении, признавшие аннексию Крыма и Севастополя законной, а войну на Украине - справедливой.

До примирения обвиняли Турцию в поставке оружия и денег ИГИЛу, а сейчас после перемирия обвиняют США и Евросоюз.

Вот такие "демократические" полемики по СМИ. Идет целенаправленное одурманивание народа.

Российские власти и все СМИ, по описанию известного Австрийского психолога Зигмунда Фрейда, внушили народу чувство неодолимой мощи, и эту проблему может решить только власть, которой они должны быть покорны. У российского народа полностью исчезло чувство ответственности, они заражены, внушаемы, безвольные рабы и в массе они варвары, а в итоге - стадный инстинкт у большинства россиян.

Российские власти не признают, что в Донбассе и Луганске против Украинского народа и его суверенитета воюют войска российской армии с первоклассной военной техникой, и отмороженные головорезы, под видом добровольцев. Каким лицемером надо быть, чтобы лгать якобы вчерашние шахтеры защищаются от каких-то неонацистов?! Эту чушь пропагандируют все СМИ России. Таким образом, все российские СМИ ведут мощную полномасштабную лживую информационную войну с 2014 года.

17 декабря 2015 г. на пресс-конференции В.Путин сказал, что из 45 миллионов населения П.Порошенко, президент Украины не смог найти 5-6 человек, которые могли бы руководить страной. Это синоним того, что в чужом глазу соринка видна, а в своём и бревна не видно.

29 ноября 2015 г. по 1 каналу ТВ России выступили чиновники России, где президента Турции Эрдогана они обозвали марионеткой, Турцию шакалом и т.д. Лидер ЛДПР в Госдуме РФ Жириновский В.В. дошел до того, что Турция хуже, чем фашизм, и Россия уничтожит Турецкую армию после того, как последний русский турист покинет территорию Турции. Видимо Жириновский В.В. не представляет мощь Турецкой Армии и что она входит в НАТО.

После 8 месячной антитурецкой истерики по всем направлениям СМИ стоило президенту Турции Эрдогану произнести пару ласковых предложений, как подкаблучники клана переменились на 180 градусов. Турция вновь стала стратегическим партнером РФ. Такова совесть Кремля.

В последующих выступлениях в передаче телеведущего В.Соловьева Жириновский пошел дальше, заявив, что если бы он был в Кремле, т.е. президентом, Украины вообще не было бы. Русские танки стояли бы у Брюсселя. И ему аплодирует подготовленная аудитория.

Военный эксперт Коротченко руководителей западных стран называет политическими скотами, а представитель МИД России Мария Захарова почти так же - политическими животными. Тот же эксперт Коротченко во всех телепередачах утверждает, якобы военно-космические силы России уничтожили в Сирии 2000 террористов с российскими паспортами. Трудно что-либо возразить против такой глупости. Вот с такими "светилами" клан хочет стать диктатором не только России, но и всего мира.

После избрания Трампа 8 ноября 2016 г. 45-м президентом США все СМИ России открыто праздновали политический триумф России во всем мире, что отныне миром будет править Россия так, как она захочет. По этому поводу в Госдуме лидер ЛДПР Жириновский открыто устроил пьянку в Госдуме, купив 132 бутылки дорогого шампанского. В одном из предвыборных выступлений Дональд Трамп произнес одно предложение, что с Путиным можно договориться. После этого в самой Америке и в Европе не было такого ажиотажа, как в России. До последнего часа выборов президента США все СМИ освещали с радостью малейшее преимущество Трампа в штатах. Фантазии российских политиков дошли до абсурда, что они считали США уже чуть ли не 86-м субъектом РФ.

В России не понимают одного: любой президент США ограничен в возможностях как демократическое государство. У них конгресс, сенат Государственный департамент, и другие институты правления страной, где решаются все экономические, политические, военные и социальные вопросы.

В России же все завязано под одного человека и созданного им клана. Все иллюзии, связанные с Дональдом Трампом - это утопия.

В передаче "Особая статья" по телеканалу "Звезда" политолог Геворг Мирзоян подвел черту в судьбе Украины: Как бизнесменом Дональдом Трампом Украина будет продана России. И все политики передачи согласились с овациями. В передаче "Место встречи" политолог Роман Худяков утверждал, что избранный президент Франции Макрон "петушок" т.е. гомосексуалист, ему аплодировала аудитория. Возникает вопрос, как с такими политиками и такой политикой вести диалог с международным сообществом?

Все цивилизованные государства гордятся богатством страны и благосостоянием её населения. Россия же гордится только оружием и выигранными войнами. Клановая власть хочет сделать мир многополярным, с помощью оружия. На ВПК (военно-промышленном комплексе) России работают 5 млн. человек.

В октябре 2016 г. президент РФ В.В.Путин официально заявил, что безработица в РФ составляет 5.7%. Однако в одном Северокавказском регионе безработица составляет более 60%.

Многие с мусульманских государств бегут в богатую Европу и Америку, даже в Австралию. Но никто не бежит в Россию, потому, что тот "ад", откуда они бегут, в России им покажется раем.

Средства массовой информации России, (особенно телеканал RenTV) морочат головы народа ложью. Например, пропагандируют, что США жаждут овладеть Сибирью и переселиться туда, т.к. Американский континент скоро будет затоплен в результате климатических катаклизмов с учетом глобального потепления. Параллельно идет передача на тему: Когда Аляска станет русской? Им всё мало земли.

Ведется также передача, якобы Россия раньше называлась Тартария, и занимала территорию от Китая до Великобритании, что все говорили на старославянском языке.

По всем СМИ России подкаблучники клана с сарказмом трубят ответ В. Путина на вопрос: Где кончается граница России? Ответ: Нигде! Комментарии излишни.

Намерения клана и в будущем четко вырисовывается и в бюджете России на 2017 год. 48% бюджета уйдут на вооружение, содержание силовиков и чиновников. На образование и медицину - 6%. Примерно такой же бюджет и на 2018 год, но урезанный ещё на 500 млрд. рублей.

Сирийский вопрос не может быть решен так называемой Сирийской Армией и Воздушно-космическими силами России, попросту говоря Башаром Асадом и Владимиром Путиным.

Этот вопрос окончательно может быть решен только цивилизованным образом, и цивилизованными странами, такими как Соединенные Штаты Америки, Евросоюзом, и лигой Арабских государств и ООН.

На Сирию претендуют многие страны, не только Российские власти, но и Иран, Турция. Курды хотят там построить свое независимое государство. Все страны, завоеванные СССР и Россией, впоследствии были проиграны политически, и Сирия будет проиграна политически.

Подытоживая изложенное, думается, что дан ответ хоть и не исчерпывающий, поставленным вопросам о том, что за власть в России, кто правит этим государством, какие люди стоят на всех ключевых постах власти, в чьих руках все богатство страны, откуда бессменная власть и куда они ведут страну.

Выводы - за уважаемым читателем.