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КругозорНАБАТ
июнь '18
НАБАТ

Прямая, кривая и нелегкая

...или О, спорт, ты - миф...

"Спрашивайте, мальчики - почему.  Так писал Галич. Спрашивайте, мальчики, отцов.

     И  мальчики спрашивают. Отца нации. Все-таки прямая линия. В обход кривой и нелегкой. А папаша не режет ветчину,  как в песне. Он отвечает. Отвечает за всё.  И успевает везде. Недоплаченные пособия, недолатанные крышы - все разрешаемо по мановению царственной руки, если в прямом эфире. 

На некоторые вопросы президент отвечает большевистскими акафистами. Почему эти песенки о главном так близки первому лицу РФ - ответить несложно. Чай, не бином Ньютона.  Спрашивают пожарники. Спрашивает милиция. Спрашивают взрослые. И спрашивают дети.  Как же без них-то. Вопросы про кашку оставим в стороне. Пусть их любят кашку. За себя, за того парня. За родину. За Сталина.

  Еще Зощенко справедливо заметил:

Мы, детки, любим тое время,
Когда птичка в клетке.
Мы не любим тех людей,
кто враг пятилетке.

Все спрашивают. И все получают. И все флаги в гости к нам. Потому что спорт, как известно, это мир. Поэтому так спешат в его державу, творящую мир и добро, поклонники футбола. А он находит время отвечать на вопросы. Несмотря на сложный график, несмотря на футбол. Он отвечает за всё. Он работает. Он спешит творить мир. Поэтому на Красной площади трели теноров и оперных див под звон колоколов. Потому что Нет войне.   Потому что  все к нему едут . В том числе и аргентинские футболисты. Это в милитаристский еврейский Иерусалим  можно не приезжать . Отменять матчи. И рассказывать устами главы федерации Аргентины, что отмена служит делу мира .

  Аргентина вообще очень давно служит этому самому  делу. С тех пор, как прятала у себя многочисленных мирных нацистских голубей . От Менгеле и до Эйхмана. Поэтому ради мира на Земле в воинствующий Израиль приезжать не надо, надо лететь в мирную Россию под управлением маэстро Гергиева и  Владимира Путина. На чемпионат.

   К тому же - сопровождают самолеты совсем не так , как поезда.

    Правда,  о них тоже иногда задают вопросы. Но разве можно всё охватить и все упомнить? Столько цифр в голове . Столько мирных трудовых забот

 Поэтому он не помнит о каком самолете речь . Шутка ли - сколько всего взлетало на воздух за это время. Дома , лебеди, польские президенты . Все смешалось в его голове. А где-то в конце даже журавлей заказал.

Так что он не помнит не то что о Боинге и "Буге" - он о Боге не помнит. Некогда. Потому что работает. Работал, работает и будет работать. Потому что на носу чемпионат футбола по миру.

А Польша, Голландия и Австралия с Украиной пущай расследуют.
Но что нам Антарктика с Арктикой и что нам Австралия с Польшей. Пускай гоняют мяч.

А мы сбивали , сбиваем и будем сбивать, как говаривал по другому поводу композитор Шаинский.

А кому не нравится - пущай полетает .
          И все летят на праздник мира .

 Справедливости ради,спортсмены не виноваты. Они играют в хороший футбол . А пока они играют в футбол ,вождь играет в другие игры. Он отвечает на вопросы.  По линии  прямой , а заодно кривой и нелегкой.
  А пока он отвечает - зло плюется во все стороны. В честных людей - пулями. По Израилю - всю ночь ракетами. И звенит, звенит всю ночь воздушная тревога.

"...Наш мир кишит неудачниками
С топориками в руке.
И мальчиками с пальчиками
На спусковом крючке...."
 
   Спрашивайте,мальчики. Ведь когда -нибудь и вправду придется ответить. За всё.

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