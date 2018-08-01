Прикосновение

ПРОЗА

Из кабинета вышел крупный мужчина в синем костюме. Его глаза пылали от гнева. Это был начальник полицейского отделения, Богдан Степанович. Он вышел из кабинета подчинённого. Как всегда, на нём были коричневые перчатки. Арчибальд Витьененко как раз собирался войти в кабинет, когда оттуда вылетел этот шкаф в костюме. Арчибальд посмотрел ему вслед и вошёл к приятелю. В кабинете сидел низенький человечек, который тотчас поднял голову и убрал руки от лица. Он был чем-то расстроен, посмотрел на приятеля и улыбнулся:

- Арчибальд, входи, приятель. Рад тебя видеть.

- Я просто шёл мимо. Решил зайти, спросить: что ты делаешь в субботу?

- До субботы ещё далеко, Арчи, а сейчас я занят. Как раз собрался допросить свидетелей убийства, но меня посетил начальник. Отвлекают эти посещения, и бесит его привычка носить перчатки. Он никогда не прикасается к тому, кого презирает.

Миша поднялся со стула. Стало ясно, что начальник не удостоил его рукопожатием.

- Ты же психолог, - сказал Миша, - можешь выслушать свидетелей, может, что-то уловишь в их словах. Дело в этот раз запутанное и я не могу в нём разобраться.

- С удовольствием послушаю, - сказал Арчибальд, поправив сидящие на носу очки, - если это тебе необходимо.

- Дело интересное, - сказал Миша, - давай расскажу.

Они шли вдоль коридоров, переходя с одного пятна света в другое.

- Нам позвонил некий Стас Дорошенко и сказал, что убил человека. Стас снимает квартиру на третьем этаже. Напротив, через коридор, снимают квартиру Игорь Бонза и его жена Рита - молодая пара, живущая там три месяца. Когда звонил Стас, Риты дома не было, она позже пришла в полицию сама. Так вот, - продолжил Миша, - в квартире Стаса никого не оказалось. Нашли только окровавленный нож. Не было тела или самого убийцы. Буквально в тот момент, когда полиция ворвалась в квартиру, к нам в отделение пришла Рита и сказала, что на неё напал Стас.

- Его поймали? - спросил Арчибальд.

- Нет. Он словно исчез. Ни единого следа. Рита утверждала, что он ударил её, когда она пыталась его задержать. Но и это не всё. Сейчас ты сам услышишь.

Они вошли в кабинет, где сидели три человека - Рита Бонза, её соседка и мужчина, обнаруживший труп Игоря Бонзы. Миша и Арчибаль перешли в соседнее помещение и по одному вызывали свидетелей. Первым вошёл эксперт с бумагами.

- Здравствуйте, - сказал он, сообщаю всё, что я выяснил об убийстве. Игорь Бонза был убит примерно между двенадцатью и тремя часами дня. Удары нанесли со спины в область сердца. Удары слабые, но смертельные. Его тело нашли в пустынном переулке, он лежал на спине. В левом нагрудном кармане рубашки были документы, паспорт и проездной билет. На правом запястье светлая полоска, будто он носил там браслет. Умер от полученных ран, через десять минут после их нанесения. Это касательно Игоря. Теперь - Стас. В квартире Стаса Дорошенко, в одном из чемоданов мы нашли парик и искусственную бороду. Возможно, Стас гримировался под кого-то. Следы крови на ноже принадлежали Игорю.

- Спасибо, - сказал Миша, когда молодой парень поднялся и вышел. Следующей была соседка, пожилая женщина Мария Травкина, сдававшая квартиру Стасу. Миша приступил к допросу:

- Что вы можете сообщить о погибшем Игоре Бонзе, его супруге и их соседе Стасе Дорошенко?

- Они жили несколько месяцев, - сказала женщина, - я имею в виду мужа и жену. Я заметила их отдалённость, будто две лодки расходились в стороны. Посторонний глаз этого не заметит, но я уловила. И могу сказать почему.

- И почему? - спросил Миша.

- Я несколько раз видела, как Рита заходила в квартиру к Стасу, когда её мужа не было дома. Стас сам открывал ей. Думаю, они были любовниками.

- Скажите, Мария, это вы принимали оплату за проживание Стаса?

- Да.

- Как давно он жил тут?

- Чуть больше двух месяцев.

- Опишите его.

- Высокий, с густой бородой и тёмными густыми волосами, ходил в кепке. Редко выходил из дому. Тихий, спокойный.

- Что, по-вашему, произошло?

- Я думаю, Игорь Бонза узнал об измене супруги и решил проучить Стаса, но тот оказался проворней и зарезал мужа любовницы, а потом скрылся.

- Почему, в таком случае, он позвонил в полицию и сообщил об убийстве?

Женщина пожала плечами.

- У вас есть фотография или документы Стаса?

- Ничего нет. Он казался странным мужчиной. Постоянно отворачивался, документов мне так и не показал, но платил вовремя.

- Что показалось в нём странным?

- Он был молчалив или постоянно простужен. Может быть поэтому сидел дома.

- Он был женат?

Женщина задумалась, что-то вспоминая, прикоснулась пальцами к губам и тёрла их, затем посмотрела на Мишу.

- Я не могу вспомнить, было ли кольцо у него на руке. Меня постоянно что-то смущало, когда он расплачивался за квартиру. Я не могу вспомнить что. Он давал мне деньги, но не так, как все остальные.

- Что значит "не так"?

- Извините, я не могу сказать. Может, позже вспомню.

- Как вы думаете, отношения Риты и Стаса были серьёзными?

- Я думаю, да. Ведь не станет женщина, пока муж на работе, бегать к соседу просто так.

- Спасибо, - сказал Миша, - если вы нам понадобитесь, мы вас вызовем.

Женщина вышла. Миша посмотрел на Арчибальда.

- Ну, как ситуация? Стандартная?

- Есть кое-что странное, но сперва допроси Риту, может всё прояснится.

В дверь вошла девушка. Волосы свисали, прикрывая лицо, голова была опущена. Медленно Рита подняла глаза, волосы разошлись в стороны и мужчины увидели у неё синяк под правым глазом.

- Что с вами случилось? - спросил Миша.

- Это Стас, - сказала девушка, - я встретила его на улице, по дороге домой и хотела остановить, так как знала, что они с мужем могут серьёзно поругаться. Тогда я ещё не знала, что Стас уже убил Игоря. Я схватила его за руку, хотела уговорить пойти со мной, но он гневно на меня посмотрел, ударил по лицу и убежал. Я сразу побежала в полицию.

- Скажите, Рита, - продолжил допрос Миша, - вы состояли в интимной близости со Стасом, изменяя мужу?

Девушка опустила голову и вновь волосы закрыли лицо.

- Да, - сказал она. Миша ощутил себя неловко. Он налил в стакан воды и поставил чашку на стол перед девушкой.

- Выпейте, - сказал он, - вам станет легче.

Рита подняла голову, потянулась к стакану. На её правой руке, лежащей неподвижно, блестело кольцо - теперь единственное подтверждение того, что Игорь был ей близок.

- Я думаю, - сказал Арчибальд, подозрительно глянув на девушку, - легче всего найти мужчину, если знать особенности его привычек и поведения.

В этот момент левая рука Риты прикоснулась к чашке, замерла, затем девушка отдёрнула руку, с любопытством глядя на Арчибальда. Миша смотрел на девушку, затем на приятеля.

- И эта характеристика, - продолжил Арчибальд, - как следы на песке, по которым можно отличить ногу человека от ноги медведя. Правда рано или поздно всплывёт. Меня удивляет, что Стас позвонил, прежде чем исчезнуть. Думаю, это важное замечание.

Рита отпила немного воды, не сводя глаз с Арчибальда, затем поставила чашку и опустила взгляд.

- Я могу идти? - спросила она.

- Да, конечно, - сказал Миша и провёл девушку до порога, затем вернулся. Он сел за стол, вздохнул и поглядел на лежащие бумаги.

- Я, пожалуй, пойду, - сказал Арчибальд, - вижу, что ты занят. Да и мне нужно подумать. Если что, говори, я приду когда скажешь.

Миша кивнул, на несколько секунд глянув на приятеля. В его глазах читалась обречённость.

ххх

- …Он постоянно терзает себя, что стал плохо работать, - говорила Вика, жена Миши, - постоянно думает над проблемой, постоянно отдаётся работе. Я знаю, что у него неприятности на работе. Он стал медлителен, начальство на него наезжает. От этого он нервный, мы часто ругаемся.

Арчибальд кивнул, глядя на супругу приятеля, которая тоже была расстроена.

- Я поговорю с ним, - сказал Арчибальд, - но не обещаю, что смогу помочь.

- Его главная проблема, - сказала Вика, - что если ему помогают, он считает себя ничтожеством.

- Вот как?

- Представь, как трудно ему работать в коллективе.

Арчибальд кивнул, попрощался и ушёл.

ххх

Миша стоял в кабинете Арчибальда перед картиной и разглядывал её. На ней были изображены два пожилых человека. Слева пожилой мужчина, сидящий на стуле, справа - пожилая женщина в инвалидном кресле. Он - на зелёном ворсистом ковре, она - на жёлтом и узорчатом. Черта, где сходились ковры, была границей их маленьких миров. Казалось, что два помещения были кардинально различны, будто их соединили вместе, убрав стену. Мужчина и женщина сидели у самой перегородки и протягивали друг другу руки. Их пальцы сплелись в прикосновении. На лицах была гамма эмоций от ужаса до радости, но преобладало там удивление и непонимание, словно произошло чудо.

- Что это за картина? - спросил Миша, обратившись к Арчибальду.

- О! - воскликнул Арчибальд, - я рад, что ты спросил.

Он поднялся и подошёл к картине.

- Эта картина называется "Прикосновение". Это результат эксперимента, - сказал Арчибальд, поправляя задравшуюся рубашку, - ты не слышал об этом?

- Не слышал.

- Это неудивительно. Эксперимент проводился в секрете, но произошла утечка и его результаты всплыли на поверхность. Официально его запретили, и будто бы всех зачинщиков убрали со своих постов, как кошек с крыши, но неофициально он цвёл, сформировавшись в эту картину.

- И что тут изображено? - спросил Миша, - два старика трогают друг друга пальцами?

- Я расскажу краткую версию этой истории, - сказал Арчибальд, - сорок лет назад выбрали мужчину и женщину, разведённых, с взрослыми детьми. Их поместили в специальную квартиру, где они должны были жить с условием минимум раз в день бывать в той комнате, что ты видишь на полотне. Там была стеклянная перегородка. Они видели друг друга, беседовали, но не могли прикасаться друг к другу.

Так шло время. Они могли покидать квартиру, но не одновременно. Могли бродить, где хотели, но час в день лицезреть друг друга. Оба завели любовников, новые семьи, друзей и поклонников, но по-прежнему не могли прикасаться друг к другу. Так длилось сорок лет, и продлилось бы дольше, однако врачи установили, что женщина порядком не здорова и может долго не протянуть. На картине, что ты видишь, ей восемьдесят два года. Мужчина - на год старше. Как можешь представить, на картине изображён момент, когда стеклянную перегородку убрали и позволили подопытным потрогать друг друга.

Это был долгожданный момент. Сорок лет эксперимента собрали кучу фанатов, массу людей, желавших посмотреть результат. Этот короткий миг - касание пальцев - был заснят фотоаппаратом и видеокамерой. Впоследствии специалисты изучали спектр эмоций, прошедший в лицах стариков. По одному из снимков и была создана эта картина.

- Но что они хотели узнать? - спросил Миша, - каков результат столь жестокого эксперимента?

- Они хотели узнать, что переживают люди, лишённые одного из вложенных в них чувств, но с избытком владеющих другими. И узнали это. Больше всего в момент прикосновения преобладал страх.

- Страх?

- Да, друг мой, страх. Именно он стал основным и первым мелькнувшим огоньком в глазах, когда убрали стекло, прорезавшее жизнь людей надвое. Сомнение, неверие, удивление, всё это было в лицах - но преобладал страх.

Арчибальд помолчал, затем принёс две чашки чая.

- Я хотел тебе сказать, что человеческий характер зачастую непредсказуем, но если ты распознал его, то сможешь понять, как человек себя ведёт, как он реагирует на окружающих и как он к ним относится. Важно это или нет, решай сам.

- Это всё, ради чего ты меня пригласил? - удивился Миша, надеясь услышать что-то важное о странном и необычном деле.

- Да, Миша. Это всё. Не думай о проблемах. Иногда их нужно игнорировать, ставя себе цель добиться успеха.

- Ты странный парень, Арчи, - сказал Миша, беря в руки чашку чая. Арчибальд потянулся к чашке, но она была горячей. Он вскрикнул и отдёрнул руку.

- Ещё не остыл, - сделал вывод Арчибальд, хоть чай и не был горячим.

Миша пил чай, смотрел на картину, и что-то странное мелькнуло в его голове - что-то связанное с темой разговора и тем, как Рита отдёрнула руку от чашки, когда говорили о привычках человека. Какая-то идея плыла, словно в тумане, постепенно принимая очертания. След от браслета на правой руке убитого, синяк под правым глазом Риты. Странность того, как Стас расплачивался за квартиру.

Арчибальд молча наблюдал за приятелем, поднося чашку к губам. Он улыбался, глядя на задумчивость друга. Внезапно Миша хлопнул себя по лбу.

- Ну, конечно, - сказал Миша, - прикосновение! Вот в чём дело!.. Мне нужно идти. Срочно. Я всё понял. Мы говорили о привычках и поведении мужчины в тот момент, когда Рита сидела с нами, и когда она отдёрнула руку. Она знала. Она всё знала…

- Что знала? - спросил Арчибальд, делая удивлённое лицо.

- Потом расскажу, - сказал Миша. Он снял куртку со спинки стула и быстро убежал из кабинета, пообещав позвонить позже.

Когда за Мишей захлопнулась дверь, Арчибальд спокойно достал из-за шкафа две картины и повесил их на прежние места, сняв картину со стариками, которую должен был вернуть приятелю.

ххх

День спустя Миша вошёл к Арчибальду и довольно улыбнулся.

- Арчи, ты навёл меня на мысль и даже не представляешь, как помог.

- Я? - удивился Арчибальд, - но как?

- Прикосновение, - сказал Миша, - эта картина подсказала… В момент, когда Рита отдёрнула руку, мы как раз говорили о привычках людей. Если бы не её реакция на наш разговор, я, может и не догадался бы.

- И о чём ты догадался?

- Я подозревал, что со Стасом что-то не так, но, как оказалось, его и вовсе не было. Рита с мужем сговорились, и Игорь притворялся Стасом всё это время. Это было несложно, ведь он практически не выходил из квартиры.

- Но для чего? - не понял Арчибальд.

- Она предложила Игорю изобразить Стаса, чтобы позже имитировать ограбление, подставив этот вымышленный персонаж, а на самом деле ей просто перепало наследство, и она не хотела делиться с мужем. Рита убила его, подставив тот же вымышленный персонаж. Хотя теперь она вряд ли получит деньги.

Я подумал про след на правой руке от браслета у Игоря. Это был всего лишь след от часов. Игорь был левша и носил часы на правой руке, как следствие - у Риты синяк над правым глазом, так как последнее, что успел сделать супруг, когда она всадила в него нож, - ударить её со всей силы по лицу. Рита сняла с него часы, чтобы никто не узнал, что он левша. Следы бороды, которую нашли в чемодане у Стаса, были у Игоря на одежде. Это и навело на мысль, что он гримировался под Стаса.

А потом я подумал про странность, когда Стас расплачивался. Он протягивал деньги левой рукой, поэтому соседка не видела кольца на его руке, и не могла понять, что не так в простом жесте. Вряд ли сразу двое соседей были левшами, и это подтверждало, что Стаса не существовало. Его имитировал Игорь.

- Как ты до этого додумался? - удивился Арчибальд. Миша улыбнулся и смущённо отвернулся. Щёки его стали румяными.

- Догадался, - сказал он, - но ты навёл меня на эту идею, когда отдёрнул руку, да ещё и картина. С меня должок.

ххх

Несколько дней спустя Арчибальд вошёл в кабинет к Мише. Они поздоровались. Настроение Миши было на высоте.

- Как дела? - спросил Арчибальд, - я видел, что к тебе заходил начальник.

- Это верно, - сказал Миша, - и заходил он сегодня без перчаток. Он поздоровался со мной за руку. Представляешь? Он прикоснулся ко мне, впервые за последние полгода. Его очень удивила разгадка этой запутанной истории. Теперь он предложил мне новое дело, которое принёс лично. Представляешь?

- Поздравляю! - сказал Арчибальд, - что говорит жена?

Миша улыбнулся ещё шире, наклонился к приятелю.

- Последние три дня мы занимались сексом каждую ночь. Это всё частично твоя заслуга.

- Да ладно, - сказал Арчибальд, махнув рукой, - при чём тут я?

- Для начала с меня чай. Идёт?

- Согласен.

Миша поднялся. Они вышли из кабинета и весело болтая направились в буфет.

Май 2018.