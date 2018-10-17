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КругозорТЕАТР
октябрь '18
ТЕАТР

Комедия в стиле ретро "Сильные чувства"

Триптих Юрия Рубенчика

Это   последняя  премьера  бостонского театра "Круг"   под руководством Юрия Рубенчика.  Литературной основой для нее послужили пьесы М. Зощенко "Свадьба",  И. Ильфа и Е. Петрова "Сильное чувство" и  В. Ардова "Будни искусства". Режиссер уже не однажды проявлял склонность к созданию спектаклей на основе композиций, им самим   искусно выстроенных, перебрасывающих мостик от одной к другой  зарисовке,  от одной к другой пьесе,  и вычерчивающих некую общность, обнаруженную одновременно ироническим и сочувственным   взглядом. Нанизанные на одну   нить,   персонажи из всех трех  одноактных пьес  обнаруживают сходство,  все они маленькие обыватели,  над ними  можно и смеяться,   и жалеть их.   По   замыслу    режиссера- постановщика   для того, чтобы представить этих персонажей прошлого,   актеры(а они  -любители)   в этом спектакле должны  играть   в  заостренном пластическом рисунке ролей.   И достигает успеха в осуществлении   цели. Пожалуй, такого яркого сценического гротеска прежде   в спектаклях театра "Круг" еще не было.   Но отдадим должное хореографу Владимиру Фойгельману, это   также и его   очевидная заслуга, постановка танцев и сценическое движение, характерность жестов    разработаны и осуществлены им с присущим   ему   артистическим   чувством. 

Маленькое помещение, арендованное театром "Круг" для премьеры в мае 2018 года, было заполнено до отказа. Тем более, загадочными казались   первые три   пустых ряда, которые публике занимать не разрешили.   И оставлены они были на маленькой дистанции    от тех, на которые садились  зрители согласно купленным билетам. Разгадкой при начале спектакля стало, что их заполнили в качестве другой публики -  актеры- участники. Одетые в сценические  костюмы, чуть шаржированные,    пришедшие из эпохи нэпа(название ретро  не случайно),   вовлекаться в действие,  выходить на сценическую площадку они стали постепенно, переставая быть зрителями, становясь участниками.( Костюмы - Лена Пилявская, Лена Невзорова, Татьяна Хелд).Что же, подул театральный ветерок, действие покатилось!

Мы сидим чуть поодаль, хотя в этом зале все близко.  Они такие как мы, или мы   такие,   как они? Поменяться местами легко. Только они изящней,  курьезней,    откровенней(временами),   и    вот уже они перед нами играют.

В центре открытой стены   кадры видео. И первый - с патефоном, заводимым ручкой, как давным-давно. Музыкальная   заставка-  начало  песенки Л. Утесова  вводит в забытый мирок с несовершенной техникой, в 20-е годы 20-го века…

И у М. Зощенко, и у И . Ильфа и Е. Петрова,  и у В .Ардова   персонажи - это маленькие мещане, одновременно выведенные убийственно в своей примитивности, и с  жалостью авторов  ко всей обрисованной ими без прикрас мелюзге. Не в первый раз Юрия Рубенчика привлекают сюжеты, основанные на соединении беспощадной иронии и глубокой печали. Где это призрачное счастье, в погоне за которым герои раскрывают свое несовершенство?

Оно не приходит ни к кому, уже по одному этому всех их жаль. Но какие они, это уже воплощают актеры, и следить за их существованием   в образе  интересно.

В "Свадьбе" М. Зощенко жених в лицо не знает невесту.  Свадьба   затеяна по его расчету.

Д. Шубин с обезоруживающей откровенностью обнажает   пошлость   и убожество   своего   персонажа. А его приятель- Д. Ванюков   добавляет масла в огонь, подталкивая предприимчивого искателя денег во все более нелепые ситуации. Пика они достигают, когда жених принимает за невесту ее   изящную  с нежным голоском  мать- Т. Хелд. Сама же невеста-  Таня Симхович  кажется сошедшей с картинки журнала мод 20-х голов прошлого века. Охорашиваясь и  кокетничая,   эта барышня не ведает, что останется, как  говорится, с носом… Сколько суеты, переодеваний, ожиданий, волнений, и все оказывается блефом, миражом, мыльным пузырем…Это и пророчит изначально рокочущим басом мрачный  отец невесты  - Амур Приходящий(этот  псевдоним  актер выбрал себе сам и настоял на нем).

Отыграли актеры свои эпизоды, оттанцевали не то фокстрот, не то полечку, не то фрейлекс, тут  по  заразительности  и по характерности, и по театральности  на первом месте танцующая пара Оля Люлько  и Владимир Фогельман,  и оставили пустой после себя дорожку-просвет- перекресток, сюда выйдут  другие персонажи… Но само   маленькое пространство  послужит основанием для соединения ушедших и появившихся в один общий  мирок.

Начинается "Сильное чувство" И. Ильфа и Е. Петрова. В   ярко красном платье высокая ослепительно красивая жгучая брюнетка  по имени Рита- Дина  Коновалова  красивым низким голосом  говорит своей маме - Бэле Островской о том, что она хочет выйти замуж за иностранца. Не удивительно!

А о чем мечтали многие девушки уже в не в 20 - е годы прошлого века, а в 60-е ?  Нищая жизнь в Советском  Союзе  побуждала многих стремиться вырваться. Тут даже и смеяться не над чем.  Тут все знакомо.   Но попасться на крючок обманщика - вот это катастрофа! А приглашенный  "иностранец"-  сохраняющий  масочную невозмутимость  является в таком экстравагантно- затейливом   костюме из парчи в полоску, что  его  триумфальный выход  - сам по себе театральный номер!  И вновь суета, сборы к свадьбе, длинный стол, покрытый белой скатертью… Персонажи- соседи   и персонажи с именами великих писателей Антона Павловича и Льва Николаевича! Забавная Сегедилья Марковна - Татьяна Хелд… Глухо басящий с потупленным взором, редко открывающем  светлый острый взгляд Мархоцкий- Амур Приходящий…. Полная кутерьма и снова пшик! Все распалось, развенчалось, разлетелось… Иностранец, на которого можно было уповать как на жениха,  - подставное лицо. Гости - равнодушные люди, готовые посплетничать.  Было чувство   нет-нет, не любви, а надежды на другую жизнь, увы…Подвело это "сильное чувство"…

В триптихе последняя часть пьеса В. Ардова   "Будни искусства". Это очаровательная стилизация, напоминающая по пластической подаче немое кино. Чувства преувеличены в жесте, закончены в пластическом рисунке, имитирующем   далекое  прошлое…В этой миниатюре простор для проявления женского очарования, запечатленного под знаком эпохи ретро. Поэтому так хороши Героиня- Лена Невзорова, Актриса - Бэла Островская, Молодая актриса  - Оля Люлько. В этом опоэтизированном трио  комедийную краску мелодичным голосом вводит Бэла Островская, чуть-чуть шаржируя амплуа пожилой актрисы…

Театральный быт, повадки режиссеров, капризы   премьерш и премьеров  - вечная тема. В амплуа героя - любовника   "рвет страсть в клочья" уже знакомый нам Амур Приходящий.

Все весело, легко, с юмором…

Только почему в финале все-же неслышно-незримо шелестит печаль?  Неужели кто-то тихонько плачет?  Нам неизвестно.  Но что-то случилось броское, насмешливое, озорное для всех,    а  кто- то оказался несчастлив.

Спектакль, создаваемый с подтекстом, с изяществом, с искусной разработкой каждой маленькой роли, а их много, с художественным оформлением, талантливо выполненным (видео и анимация - Довлет Овезов, костюмы- Лена Пилявская), летящий  в едином направлении, как стрела   из лука, был слишком мало показан, всего четыре раза... Трудно представить себе, что  созданный столь  скрупулезно  и отточено, спектакль, не имеющий площадки для показа,  станет рассыпаться, и погибнет вся работа режиссера и  труппы…Надо  надеяться,  что собранный  под заголовком "Сильные чувства"   триптих Юрия Рубенчика еще увидит свет рампы. Театральному искусству трудно выжить  в условиях, когда нет  зала, где можно выступать.  Решение этой большой проблемы могло бы принести радость и всем актерам театра "Круг" во главе с его режиссером, и публике Бостона, не подозревающей об его   трудностях.

_________________________
На фото: Сцена из спектакля; Ольга Люлько и Владимир Фогельман; Даниил Шубин, Дима Ваннюков,  Амур Приходящий.

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