Комедия в стиле ретро "Сильные чувства"

ТЕАТР

Это последняя премьера бостонского театра "Круг" под руководством Юрия Рубенчика. Литературной основой для нее послужили пьесы М. Зощенко "Свадьба", И. Ильфа и Е. Петрова "Сильное чувство" и В. Ардова "Будни искусства". Режиссер уже не однажды проявлял склонность к созданию спектаклей на основе композиций, им самим искусно выстроенных, перебрасывающих мостик от одной к другой зарисовке, от одной к другой пьесе, и вычерчивающих некую общность, обнаруженную одновременно ироническим и сочувственным взглядом. Нанизанные на одну нить, персонажи из всех трех одноактных пьес обнаруживают сходство, все они маленькие обыватели, над ними можно и смеяться, и жалеть их. По замыслу режиссера- постановщика для того, чтобы представить этих персонажей прошлого, актеры(а они -любители) в этом спектакле должны играть в заостренном пластическом рисунке ролей. И достигает успеха в осуществлении цели. Пожалуй, такого яркого сценического гротеска прежде в спектаклях театра "Круг" еще не было. Но отдадим должное хореографу Владимиру Фойгельману, это также и его очевидная заслуга, постановка танцев и сценическое движение, характерность жестов разработаны и осуществлены им с присущим ему артистическим чувством.

Маленькое помещение, арендованное театром "Круг" для премьеры в мае 2018 года, было заполнено до отказа. Тем более, загадочными казались первые три пустых ряда, которые публике занимать не разрешили. И оставлены они были на маленькой дистанции от тех, на которые садились зрители согласно купленным билетам. Разгадкой при начале спектакля стало, что их заполнили в качестве другой публики - актеры- участники. Одетые в сценические костюмы, чуть шаржированные, пришедшие из эпохи нэпа(название ретро не случайно), вовлекаться в действие, выходить на сценическую площадку они стали постепенно, переставая быть зрителями, становясь участниками.( Костюмы - Лена Пилявская, Лена Невзорова, Татьяна Хелд).Что же, подул театральный ветерок, действие покатилось!

Мы сидим чуть поодаль, хотя в этом зале все близко. Они такие как мы, или мы такие, как они? Поменяться местами легко. Только они изящней, курьезней, откровенней(временами), и вот уже они перед нами играют.

В центре открытой стены кадры видео. И первый - с патефоном, заводимым ручкой, как давным-давно. Музыкальная заставка- начало песенки Л. Утесова вводит в забытый мирок с несовершенной техникой, в 20-е годы 20-го века…

И у М. Зощенко, и у И . Ильфа и Е. Петрова, и у В .Ардова персонажи - это маленькие мещане, одновременно выведенные убийственно в своей примитивности, и с жалостью авторов ко всей обрисованной ими без прикрас мелюзге. Не в первый раз Юрия Рубенчика привлекают сюжеты, основанные на соединении беспощадной иронии и глубокой печали. Где это призрачное счастье, в погоне за которым герои раскрывают свое несовершенство?

Оно не приходит ни к кому, уже по одному этому всех их жаль. Но какие они, это уже воплощают актеры, и следить за их существованием в образе интересно.

В "Свадьбе" М. Зощенко жених в лицо не знает невесту. Свадьба затеяна по его расчету.

Д. Шубин с обезоруживающей откровенностью обнажает пошлость и убожество своего персонажа. А его приятель- Д. Ванюков добавляет масла в огонь, подталкивая предприимчивого искателя денег во все более нелепые ситуации. Пика они достигают, когда жених принимает за невесту ее изящную с нежным голоском мать- Т. Хелд. Сама же невеста- Таня Симхович кажется сошедшей с картинки журнала мод 20-х голов прошлого века. Охорашиваясь и кокетничая, эта барышня не ведает, что останется, как говорится, с носом… Сколько суеты, переодеваний, ожиданий, волнений, и все оказывается блефом, миражом, мыльным пузырем…Это и пророчит изначально рокочущим басом мрачный отец невесты - Амур Приходящий(этот псевдоним актер выбрал себе сам и настоял на нем).

Отыграли актеры свои эпизоды, оттанцевали не то фокстрот, не то полечку, не то фрейлекс, тут по заразительности и по характерности, и по театральности на первом месте танцующая пара Оля Люлько и Владимир Фогельман, и оставили пустой после себя дорожку-просвет- перекресток, сюда выйдут другие персонажи… Но само маленькое пространство послужит основанием для соединения ушедших и появившихся в один общий мирок.

Начинается "Сильное чувство" И. Ильфа и Е. Петрова. В ярко красном платье высокая ослепительно красивая жгучая брюнетка по имени Рита- Дина Коновалова красивым низким голосом говорит своей маме - Бэле Островской о том, что она хочет выйти замуж за иностранца. Не удивительно!

А о чем мечтали многие девушки уже в не в 20 - е годы прошлого века, а в 60-е ? Нищая жизнь в Советском Союзе побуждала многих стремиться вырваться. Тут даже и смеяться не над чем. Тут все знакомо. Но попасться на крючок обманщика - вот это катастрофа! А приглашенный "иностранец"- сохраняющий масочную невозмутимость является в таком экстравагантно- затейливом костюме из парчи в полоску, что его триумфальный выход - сам по себе театральный номер! И вновь суета, сборы к свадьбе, длинный стол, покрытый белой скатертью… Персонажи- соседи и персонажи с именами великих писателей Антона Павловича и Льва Николаевича! Забавная Сегедилья Марковна - Татьяна Хелд… Глухо басящий с потупленным взором, редко открывающем светлый острый взгляд Мархоцкий- Амур Приходящий…. Полная кутерьма и снова пшик! Все распалось, развенчалось, разлетелось… Иностранец, на которого можно было уповать как на жениха, - подставное лицо. Гости - равнодушные люди, готовые посплетничать. Было чувство нет-нет, не любви, а надежды на другую жизнь, увы…Подвело это "сильное чувство"…

В триптихе последняя часть пьеса В. Ардова "Будни искусства". Это очаровательная стилизация, напоминающая по пластической подаче немое кино. Чувства преувеличены в жесте, закончены в пластическом рисунке, имитирующем далекое прошлое…В этой миниатюре простор для проявления женского очарования, запечатленного под знаком эпохи ретро. Поэтому так хороши Героиня- Лена Невзорова, Актриса - Бэла Островская, Молодая актриса - Оля Люлько. В этом опоэтизированном трио комедийную краску мелодичным голосом вводит Бэла Островская, чуть-чуть шаржируя амплуа пожилой актрисы…

Театральный быт, повадки режиссеров, капризы премьерш и премьеров - вечная тема. В амплуа героя - любовника "рвет страсть в клочья" уже знакомый нам Амур Приходящий.

Все весело, легко, с юмором…

Только почему в финале все-же неслышно-незримо шелестит печаль? Неужели кто-то тихонько плачет? Нам неизвестно. Но что-то случилось броское, насмешливое, озорное для всех, а кто- то оказался несчастлив.

Спектакль, создаваемый с подтекстом, с изяществом, с искусной разработкой каждой маленькой роли, а их много, с художественным оформлением, талантливо выполненным (видео и анимация - Довлет Овезов, костюмы- Лена Пилявская), летящий в едином направлении, как стрела из лука, был слишком мало показан, всего четыре раза... Трудно представить себе, что созданный столь скрупулезно и отточено, спектакль, не имеющий площадки для показа, станет рассыпаться, и погибнет вся работа режиссера и труппы…Надо надеяться, что собранный под заголовком "Сильные чувства" триптих Юрия Рубенчика еще увидит свет рампы. Театральному искусству трудно выжить в условиях, когда нет зала, где можно выступать. Решение этой большой проблемы могло бы принести радость и всем актерам театра "Круг" во главе с его режиссером, и публике Бостона, не подозревающей об его трудностях.

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На фото: Сцена из спектакля; Ольга Люлько и Владимир Фогельман; Даниил Шубин, Дима Ваннюков, Амур Приходящий.