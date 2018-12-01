Шекспир и другие официальные лица

ТЕАТР

Спектакль по пьесе В. Шекспира "Мера за меру" британский режиссер Деклан Донеллан ставит как политический процесс. И усиливает это ощущение тем, что это процесс сегодняшнего времени с реалиями очевидно хорошо ему знакомого российского прошлого и настоящего. Не самую популярную пьесу великого Барда он разыгрывает с актерами московского театра имени А. С. Пушкина, играющими на русском языке, совершая в ней открытия.

Неожиданно выясняется, что исполнение долга- всего-навсего следование догме, а побудительные мотивы человеческих поступков чаще ведут к самосохранению, чем к защите других людей, что природные физиологические влечения столь естественны, что судить их как уголовные преступления абсурдно и чудовищно, и, наконец, что властители - всегда узурпаторы, а законы, ими устанавливаемые для других, и ими самими не соблюдаемые, ведут к жестокой каре, а не к морали. Обстоятельства каждого персонажа спроецированы на ситуации застенков 20-го и 21-го веков при знакомых тоталитарных режимах. Мизансцены порой, отделяясь от сюжета, переносят в куда более роковое время, чем в вечно прекрасную эпоху Возрождения. Исторический опыт современности даже не наслаивается, а насыщает собой сценическое действие.

Возможность увидеть на гастролях в Америке полноценно выстроенный режиссерский спектакль, а не собранную на скорую руку антрепризу, - уже событие. В Бостоне оно происходило на сцене старинного театра Majestic. К сожалению, ни "Бориса Годунова", ни другие постановки прославленного театрального режиссера , живя в Бостоне, мы не видели. Поэтому для театральной публики Бостона спектакль- открытие этого знаменитого режиссера. Мы смотрим премьеру 2013 года в 2018-году, и в ней все вызывает отклик.. Англичанин Деклан Донеллан ставит Шекспира с русскими актерами. Репетирует он с ними по свидетельству главного режиссера театра Евгения Писарева сутками. Какой слаженности он добивался и добился? Что из пьесы стало для него первым, что вторым планами? Какой путь выбирает режиссер, чтобы столкнуть лбами человека- индивидуальность и представителей власти как омертвелую машину? Как он раскрывает на материале пьесы Шекспира абсурдистскую основу конфликта, построенного на противоречии между живой человеческой природой и сокрушающей ее властью запрещений?

С первого выхода всех персонажей на сцену становится ясно: одни из них - зависимые от власти, представлены в том времени, в каком выведены автором, а те, кто ее олицетворяют, принадлежат нашему. Первые условно одеты в исторические одежды, вторые носят современные офисные костюмы, пиджаки и галстуки, держат в руках деловые папки. Именно они прямые наследники узурпаторов и палачей сталинского времени. Они усвоили, переняли из прошлого всю иезуитскую систему допросов, издевательств, пыток, и комфортно расположились на своих рабочих местах. Иногда они смешиваются со своими жертвами в перемещениях между сценами, когда режиссер ставит и тех, и других вместе, используя один прием, отделяющий эпизод от эпизода : они толпой вбегают на сцену, иногда вдруг вперяют друг в друга молчаливый словно по сигналу задержанный взгляд, или смотрят в зал, ненадолго застыв… Пожалуй, к концу спектакля этот прием с перебежками начинает казаться однообразным. Но главное: тема- палачи и жертвы заявлена сразу. Тема деспотичности власти, для которой нет никаких логических доводов, против которой, как против лома нет приема, возникает постепенно.

Текст пьесы в переводе Осии Сороки звучит прекрасно, в режиссерских мизансценах он получает осмысление и наполнение, направленные в день сегодняшний.

У Шекспира - выбор между честью и жизнью, правосудием, на которое надеются, и злоупотребление властью, оставляющее в безнадежности.

У Деклана Донеллана расследование: почему центральная героиня Изабелла отказывается принести себя в жертву, зная, что от ее поступка зависит жизнь брата, почему гуляка Луцио сначала поступает благородно, а в последствии оказывается мелок, трусоват и даже подленек, почему Помпей, брошенный в тюрьму, вызывает такую жалость, а потом ужасает своей готовностью самому стать палачом во имя спасения своей шкуры…. И много еще подспудных мотивировок в персонажах, рисующих их противоречивыми, прослеживает режиссер, но все эти выявления нужны ему, чтобы поставить каждого из персонажей перед лицом карающей машины, именуемой власть.

На пустой сцене в глубине три ярко-красных куба- их назначение служить условным укрытием для персонажей. Но в течении всего спектакля они не используются. И только в финале они раскроются, показывая действующих лиц в наиболее характерном для каждого состоянии, это отсылка к "Декамерону" Бокаччо, от чего зрители получают легкий шок. Художник - Ник Ормерод. Но об этом чуть позже.

Итак, молодой Клавдио - Петр Рыков по приказу наместника, назначенного Герцогом на время своего отсутствия, приговорен к смертной казни за…. вступление в связь со своей невестой до венчанья. Нарушены нормы нравственности! Доказать, что он - как честный человек и к тому же влюбленный, собирался и собирается жениться, что медлить его вынудила борьба за приданое, удерживаемое родственниками невесты, он не может. Как и не может выпросить пощаду его беременная невеста, выходящая на сцену большим бутафорским животом. Долгие годы при правителе Герцоге все законы о наказании за вступление в физическую близость до венчанья были бездейственны. И вот внезапно по приказу наместника они приведены в действие, и приказ о казни отдан!

Как выглядит тиран- наместник по имени Анджело, пожелавший навести "порядок" в своих владениях?

Это сухощавый бюрократ с прилизанными волосами и тусклым (также намеренно) голосом в исполнении молодого и уже известного актера Андрея Кузичева. Разговоры с ним выглядят словно попытка переубедить неколебимого сотрудника обкома партии. В те времена, когда люди в отечестве нашем, устав от непреодолимых препятствий, решались идти по инстанциям выше, такого и можно было встретить на уровне "выше". И убеждать его все равно как стенку. Нам- зрителям ясно: что было из прошлого, то и осталось поныне.

За Клавдио идет поневоле хлопотать его сестра Изабелла. И, если ситуация с неодолимостью, жестокостью, сластолюбием и самодурством Анджело ясна, попробуем разобраться в чувствах родной сестры. Она с истовостью предназначила себя служению Богу, и до принятия пострига живет в монастыре. Она равнодушна и к собственной красоте, и к жизни живых сердец.

На ней белый головной убор и белое платье монахини. Молитву она произносит также механически, как моет пол. За этим занятием Изабеллу - Анну Вардеванян и застает поспешивший к ней в надежде, что она пойдет хлопотать за брата, Луцио-Александр Феклистов. Однако, известие о предстоящей казни брата Изабелла воспринимает совершенно бесстрастно, со странной замороженной реакцией. Ей нет дела до мирских чувств и тревог. По сути и до брата. И Луцио, напоминающий Фальстафа - живчик и балагур в исполнении Александра Феклистова, ошеломленный холодностью Изабеллы, принимается ее уговаривать и убеждать идти к Анджело просительницей за брата.

Он настойчив, он пробуждает в ней какой-то сожаление. И не по своему велению сердца, а по настойчивости Луцио Изабелла приходит к Анджело. Но, даже придя с просьбой о помиловании брата, она готова уйти ни с чем. Этого не допускает Луцио, он, сопровождавший ее, стоит на расстоянии, и подает ей реплики, мобилизующие ее на продолжение борьбы.. Этот весельчак, завсегдатай борделей, беспечный гуляка выявляет себя по отношению к приговоренному Клавдио как человек, рванувшийся на защиту, следовательно, нравственный…

Впоследствии в этом эпитете придется усомниться…Но под его напором, нашептываемом Изабелле, Анджело понемногу начинает поддаваться. Однако, что потребуется от Изабеллы для успеха в следующей встрече?

Возблагодарим Вильяма Шекспира за талант раскручивать интригу действия!

Герцог, отдавший бразды правления на время Анджело, вовсе не уехал, он сделал вид, что уехал, оставшись для наблюдения за своим наместником, и убедился в его низости. В роли Герцога, также одетого в офисный костюм, как и Анджело, выступающего в стане "официальных лиц," действующих "от имени и по поручению", на сцену выходит обаятельный Александр Арсентьев. Он - единственный, кого публика Америки знает в труппе театра имени Пушкина благодаря замечательно сыгранным ролям в фильмах "Тяжелый песок" и "Под небом Вероны" . Если бы не режиссура в этом спектакле, то талантливому артисту досталась бы роль резонера. Но ему явно предложено наполнить душевной жизнью образ, и артист открывает в нем правдоискательство. Взяв чемодан образца 40-50-х годов прошлого века, он притворится уезжающим, оставшись тайно в подвластной ему Вене.

Для Шекспира Вена, как и Иллирия, как и Богемия, некое условное владение.

Для Деклана Донеллана шекспировская Вена с ее правителями - аналог Лубянки. И неважно по какому делу проходит заключенный. Важно то, каким холодом уничтожения и унижения он попран. По сюжету подтверждение худших опасений на основе знания некоторых фактов из прошлого Анджело открывает Герцогу глаза. И он под видом монаха, вслед за Луцио убеждает Изабеллу пойти на первую и на вторую аудиенцию к Анджело, и в случае его притязаний( а они должны случиться) согласиться, но подослать вместо себя другую женщину- ту, которую тот когда-то бросил. Кстати, заметим зеркальное отражение в сюжете: в случае с Анджело роль также сыграло приданое. У соблазненной и покинутой им Марианны богатое приданое оказалось отнято братом…

Заслониться другой женщиной Изабелла согласна. Но отдать свою девичью чистоту в обмен на жизнь брата Изабелла отказывается. Любила ли своего брата Изабелла? В спектакле однозначно показано, что для Изабеллы власть догмы превалирует.

Она предпочтет увидеть брата на плахе, нежели отдать себя в руки растлителя. Для Клавдио отказ сестры - удар в самое сердце. Дело спасает только эффектное появление Марианны-(Эльмиры Мирел) - брошенной любовницы Анджело. Но с нею все понятно как-то сразу. Вовсе не тихая жертва, любящая печальную музыку (по описанию в пьесе), в спектакле она, не добившись успеха однажды, не упустит свой шанс ныне. Эта молодая дама одета и выглядит современно, появившись на высоких каблуках, в платье, открывающем ноги, весь ее облик говорит о желании "поймать" супруга. И тут она составляет контраст с Изабеллой в ее белой рясе и белом, туго прилегающем к лицу монашеском головном уборе, прячущем прекрасные пышные волосы…

Своей закрытостью Изабелла распаляет Анджело. Но не только. Ее речи выдают живой ум, умение облечь мысль в красивую форму. Этот "блюститель нравственности" во время второй беседы с ней испытывает вожделение, соскакивает со своего рабочего стула, чтобы буквально накинуться на нее, а когда она, вырвавшись, уходит, целует стул, на котором она сидела.

С ним происходит то непроизвольное состояние, когда мужское физиологическое желание заставляет забыть о приличиях. Себе он готов позволить то, за что приказал казнить Клавдио, и что четко сформулировал Луцио: "Казнить за то, что поднялся гульфик?" Приговоренный Клавдио понял, умоляя сестру при свидании в тюрьме о сохранении своей жизни, что она отказывает ему в самопожертвовании.

"Моим грехом ты хочешь жизнь купить?"- произносит сестра недрогнувшим голосом… Жизнь Клавдио спасает прячущийся под хитоном монаха Герцог, введя в действие Марианну, с подоспевшим участием которой Изабелла выигрывает сражение. И все-же Герцог постоянно медлит с помощью другим. Видимо, такая неспешность в привычках у "аппаратчиков". И есть люди, которыми он и вовсе готов жертвовать. Их нам показывают в сценах, происходящих в тюрьме.

9 лет в ней томится объявленный преступником Барнардин- Игорь Теплов. Он попал в тюрьму еще при Герцоге, до появления Анджело. Во всех перемещениях действующих лиц, бегущих от одной стороны сцены к другой, он - колоритный высокий в подвязанной холщовой хламиде с высоко вздыбленными нечесаными волосами впереди. Идет ли он, сидит ли на полу в ожидании приговора, этот персонаж приковывает к себе внимание обреченностью, странным безразличием и трагичностью…Все происходящее с ним относится к далеким временам. Но тут же рядом в тюрьме осуществляется нечто, что адресует к нынешним. Алексей Рахманов играет двух персонажей: Помпея- слуги в борделе, принадлежащем госпоже Переспеле-хозяйке борделя(в спектакле эта особа появляется вместе со всеми в проходах-перебежках между эпизодами, текста она лишена), и монаха Питера. Арестованного Помпея допрашивают по образцу допросов, что происходили в застенках ГПУ. Высокому статному человеку велят раздеться- неприятнейшая процедура… И когда на нем остаются одни трусы, требуют снять и их. Так человека превращают в лагерную пыль. И уже неважно, кто человек, учен или не учен, кем был, что делал, он просто унижен, растоптан, наг и жалок, прикрывая причинное место руками…

На самом деле, страшный эпизод! В контексте пьесы его нет, в контексте спектакля он адресован к защите человеческого достоинства! Но кто будет защищать человеческое достоинство в стране, где никто не защищает человеческую жизнь! Так режиссер выходит за рамки сюжета, становясь на сторону притесняемых сам. Так мизансцена обобщает насилие над человеком, практикуемое от века к веку.

Но дальнейшие мотивировки приоткрывают сущность Помпея таковой, что он- только, что жертва- легко и внезапно готов сам стать палачом. Когда тюремщик предлагает ему отрубить голову Барнардина, обещая ему за это жизнь, он не отказывается. Всякий прежде всего спасает свою шкуру… Впрочем, тоталитарная система умела использовать метод, когда одна его жертва истребляла другую… Да и Луцио, вызывающий симпатии за защиту Клавдио, без колебаний может подставить других из окружающих, ведь взять на поруки Помпея он отказывается, а девушку, с которой сожительствовал и прижил ребенка, без жалости оставил на произвол судьбы……Идеальных людей нет, в каждом намешано дурное и хорошее. Вопрос лишь в том, что у кого перевешивает.

А в это время Клавдио, брошенный в тюрьму, с ужасом ожидает казни. Произносит почти гамлетовский монолог о загадке того, что за пределом жизни. Потом "остраняет" произнесенные слова раздумья, взяв в руки неведомо откуда взявшийся контрабас… Беременная невеста- Анастасия Лебедева- помочь ему бессильна. Лишенная живого чувства сестра ценит выше свою святость, чем его жизнь… Луцио остается только кружить в хороводе с остальными персонажами и другими официальными лицами… Александр Феклистов в этой роли наделен присущей ему ироничностью, полон скепсиса, и в итоге беспомощно печален, когда обвинен Герцогом...

Шекспир написал пьесу, в которой мотивировки поступков персонажей зачастую противоречивы, и в них нужно разбираться. Тут подоплека, требующая уточнений. Хотя в финале справедливость торжествует, счастья не обретает никто.

Клавдио спасен, но, увидев Изабеллу, проявившую равнодушие, он просто проходит мимо, и идет обнять невесту и уже родившееся дитя. Анджело, которого хотел казнить Герцог, также им освобожден, а в качестве наказания должен жениться на Марианне. И именно она молит Герцога о сохранении жизни Анджело. Барнардин послан на казнь Герцогом , не нашедшим в себе жалости для последнего, но также избегает кровавой участи. Герцог, влюбившийся страстно в Изабеллу, получает ее согласие, но не ответное чувство.

И только в финале открывается действенность оформления, претворенного в вышеупомянутых трех красных кубах. Каждый из них словно раскрывается, представляя собой три картинки: в одном застыл ожидающий казни Барнардин, в другом молящаяся монахиня, в третьем проститутка(выглядящая как будто с Тверской) и посетитель борделя(тот же Помпей) с вожделением предаются плоти.

Бытовых персонажей вовсе нет. Даже Переспела-хозяйка борделя в действии фактически не участвует. Актриса в этой роли появляется как персонаж из массовки, спеша в толпе в черном плаще и черных туфлях. Вроде ничем и не отличается от приличных людей.

Законы, созданные для устранения зла, способствуют его свершению. Добродетель, увенчанная ореолом, никакого добра не вершит. Евангельская истина: "Не судите, да не судимы будете…какой мерой мерите, такою отмерено будет и вам" вполне раскрыта в заглавии, это и есть "Мера за меру".

На фото - сцены из спектакля.