Газа не оставила Израилю выбора

БОЛЬ ДНЯ

Так ли уж безобидно оружие - сжигание покрышек?

Восьмой месяц на границе с Газой клубы черного дыма от горящих покрышек. Не пора ли сказать о том, что несет людям эта дымовая завеса, и что скрывается за ней?

Уже заговорили о большой экологической проблеме, которую переживает Израиль наряду с другими (политическими, социальными, экономическими), по-прежнему считающимися более важными. Да и на острие экологической проблемы - отнюдь не горящие покрышки на границе с сектором Газы, а в первую очередь такие города повышенной опасности, как Беэр-Шева и Хайфа. Правда, все рассматриваемые проблемы связаны с деятельностью человека, что, в какой-то степени объединяет их с проблемой на границе с Газой, где автомобильные покрышки тоже не сами по себе горят.

Мне кажется, по обе стороны границы с Газой смех вызвало бы напоминание о "Конвенции", принятой в 1980-м году ООН, которая запрещает применения зажигательного оружия и превращение лесов в объект нападения при помощи зажигательного оружия. Сколько их выгорело на юге Израиля. Да и кто причисляет воздушные шары и змеи к зажигательному оружию - это же не зажигательные напалмовые снаряды, в самом деле.

А, тем не менее, некогда цветущий юг Израиля, покрывавшийся красным ковром из цветов, превратился в черную выжженную пустошь. Люди, которые живут там под сенью огненного террора, помнят, как им объясняли, что в секторе Газы живут такие же люди, только очень голодные и несчастные, потому что у них все отбирают и съедают израильские поселенцы. А если оккупанты уйдут из Газы, там сразу начнется процветание, и перестанут прилетать к нам ракеты. Но когда поселенцы и охранявшие их солдаты вышли из сектора Газы, ракет стало прилетать еще больше.

Обострение ситуации

Несмотря на недавние уступки (передача $15 млн. наличными, расширение зоны рыболовства и пр.), начался интенсивный ракетно-миномётный обстрел юга и восточной части Израиля. Поводом послужил инцидент, который произошел в ночь на 11 ноября, когда диверсионная группа израильского спецназа была обнаружена в глубине Газы. При попытке отойти на израильскую территорию группа попала в засаду, устроенную террористами. Для обеспечения прикрытия прибывшего вертолета спасательного подразделения для эвакуации солдат и доставки раненых в больницу звено самолетов ВВС начали сбрасывать бомбы на террористов.

Представители ЦАХАЛя заявили, что целью разведывательной операции было укрепление безопасности Израиля ("размещение различных технических средств" на территории, контролируемой ХАМАСом?). Но настоящая цель операции спецназа остаётся неизвестной. Военная цензура наложила полный запрет на публикацию каких-либо сведений о характере этой тайной операции. Её проведение в момент, когда с ХАМАСом ценой немалых уступок была достигнута договоренность о "тишине в обмен на тишину", вызывает недоумение израильтян. А её провал поставил Израиль на грань новой войны с ХАМАСом.

В общей сложности до прекращения огня было нанесено более 460 ракетно-минометных ударов, в результате которых в Израиле погиб один человек и более ста человек получили ранения. Подчеркивая, что Израиль не заинтересован в войне в Газе, несмотря на интенсивные обстрелы южных районов страны, продолжались поставки в Газу продовольствия, удобрений и дизельного топлива.

Реакция на прекращение огня

Согласие руководства Израиля на прекращение огня вызвало недовольство не только жителей юга страны. Выразили недовольство многие депутаты Кнессета и представители различных ведомств. МО Авигдор Либерман подал в отставку. Недовольные решением властей о прекращении огня жители южных районов страны собрались на стихийную протестную акцию при въезде в Сдерот. Митингующие обвиняли правительство в том, что оно пошло на уступки ХАМАСу и требовали продолжения военной операции в Газе до тех пор, пока не будет полностью уничтожен источник террора. Демонстранты перекрыли 34-е шоссе и скандировали: "Кучка террористов управляет нами. Мы - не граждане второго сорта!". 15 ноября демонстрация жителей юга страны и тех, кто им сочувствует, прошла в центре Тель-Авива - на перекрестке Азриэли и в его окрестностях.

Руководитель института исследований национальной безопасности генерал-майор запаса Амос Ядлин считает тактику израильских ответов ХАМАСу неэффективной. Израиль действует по правилам, навязанным ему ХАМАСом, не нанося ему серьезного ущерба. Правила справедливой войны допускают более серьезный удар по руководству ХАМАСа и военному крылу этой террористической группировки". На войне врагу не сообщают заранее о необходимости его эвакуации из его штаб-квартиры. Необходима кровь главарей ХАМАСа, которые прикрываются гражданским населениям в качестве живых щитов. Поэтому на войне неизбежны жертвы среди тех, кто и не причастен к террору.

Член комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Моти Йогев сказал: "израильское правительство и ЦАХАЛ проявляют излишнюю сдержанность - и они нарушают свой долг и ответственность за защиту жителей юга". Даже главный раввин России Берл Лазар выступил с осуждением ведущейся политики по отношению к сектору Газа. Он считает, что нужно было продолжать военные действия, чтобы уничтожить правительство ХАМАСа до конца.

В военно-политическом руководстве страны произошел раскол. Прекращение огня в секторе Газы поддержали начальник генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот, глава военной разведки (АМАН), глава Службы общей безопасности (ШАБАК), глава внешней разведки (Мосад) и глава Совета по национальной безопасности при канцелярии премьер-министра. Силовики считают, что военные средства недопустимы при решении проблемы ХАМАСа. Однако сказать, какие средства можно применить, чтобы ликвидировать террористическую угрозу, исходящую из Газы, никто из них не способен. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поддержал мнение служб безопасности.

Сообщения о поддержке прекращения атак Авигдором Либерманом и Нафтали Беннетом пресс-службы их министерств опровергли как абсолютную ложь. Либерману напомнили, что он в свое время обещал в сорок восемь часов покончить с главарем ХАМАСа Исмаилом Хание, а закончилось всё тем, что теперь Либерман ушел - Исмаил Хание остался и в течение 48 часов покончил с Либерманом.

ПМ на встрече с главами местных советов, расположенных на границе с Газой, говорил о программе по укреплению южных районов стоимостью в полмиллиарда шекелей. Эти деньги предназначены для организации новых пунктов "скорой помощи", для поддержки неформального образования и оказания социальных услуг населению. Огромные вложения с учетом расходов на строительство подземной стены на границе с Газой явно свидетельствуют об отсутствия стремления у нынешнего руководства ликвидировать очаг терроризма.

Альтернативы принятой руководством самоубийственной концепции поведения

Дело в том, что в ЦАХАЛе господствует лишь одна самоубийственная концепция ведения боевых действий, соответствующая самой гуманной армии в мире. Данная концепция предполагает, что израильские солдаты будут прочесывать территорию Газы от дома к дому, становясь мишенями снайперов. При этом потери составят не менее 500 военнослужащих. А так палестинцы, выпустив по Израилю 470 ракет, убили "всего одного" человека, да и тот "оказался палестинским арабом". А ещё о сотне раненых и чудом оставшихся в живых, но на положении бомжей, вообще не говорят.

Альтернативные методы ведения боевых действий, наносящие врагу наибольший ущерб при наименьших потерях среди своих солдат, которыми пользуются все армии мира во время войны, руководством ЦАХАЛя отвергаются. А ведь в результате бомбардировок с применением современных тяжелых бомб, проникающих в подземные бункеры, и артподготовки боевики ХАМАСа могут быть полностью уничтожены. Кроме того, во время такой военной операции в Газе ЦАХАЛ продемонстрирует решимость и способность воевать общепринятыми, эффективными методами, не оставляя от врага камня на камне. Это заставило бы и Хизбаллу на северной границе пересмотреть свои планы.

Нет, такая альтернатива даже не рассматривается. Тактике, ориентированной на ближайшие выборы, больше подходят разговоры о подготовке к серьезной войне против Ирана и Хизбаллы. Но это политиканство, рассчитанное на большинство, - а это жители большого Тель -Авива - может оказаться самоубийственным. Заявления Нетаньяху о стремлении избежать новой "ненужной войны" в Секторе Газы уже восприняты ХАМАСом, как возможность безнаказанно атаковать израильский тыл.

Эти заявления подкрепляются готовностью Израиля на такие уступки, которые похожи на полноценное содействие и кооперацию, а значит на легитимацию этой террористической организации. Неудача такого проекта может стоить стране последствий равных ликвидации Гуш-Катифа. Поставки в анклав всего необходимого (а теперь ещё и "налички") каждый раз дают возможность ХАМАСу восстанавливать свои силы. Неужели лидеры Израиля настолько слепы, что не видят: перемирия, раз за разом, со слабейшей стороной лишь укрепляют её.

По мнению ПМ, вопрос об урегулировании ситуации в секторе Газы не решаем

Но другого плана дальнейших действий в Газе у руководства Израиля нет. Все понимают, что демонстрационные полеты над сектором Газа, во время которых армия лишь расходует дорогостоящий боезапас, не эффективны, а по настоящему бомбить Газу нельзя, потому что не знают, что делать потом. Не знают, кому доверить управление, кроме того, возникнет вопрос о финансировании. Два миллиона арабов в Газе привыкли жечь покрышки, резать проволоку, рыть тоннели, выступать живыми щитами, но совершенно отвыкли зарабатывать деньги нормальным путем. Деньги даёт мировое сообщество, но под Хамас. При управлении Израилем они финансирование прекратят, считая, что сильный Израиль справится сам.

Вот потому Премьер-министр заявил на торжествах в Париже по случаю 100 лет окончания 1МВ, что вопрос об урегулировании ситуации в секторе Газы не решаем. Покончить с ХАМАСом - значит подарить Газу Абу Мазену, который воспользуется этим как предлогом, чтобы потребовать "независимости". После этого ХАМАС появится и в Иудее, и Самарии. Альтернативы этому Нетаньяху не видит.

Именно это и предлагает Ципи Ливни: "не платить террористам за спокойствие, не вести с террористами переговоров. Действовать против террористов, в том числе, вместе с теми силами в ПА, которые готовы выступить против ХАМАСа, поддержать и усилить их. Поощрять не тех, кто стреляет по израильским городам и по нашим солдатам, а поддержать в борьбе с террористами тех, кто помогает Израилю бороться с террором и сотрудничает с Израилем в сфере безопасности! Оказывать гуманитарную помощь мирному населению сектора Газа, причем не через ХАМАС, изолировав террористов. Совместно с другими странами региона действовать для разоружения сектора Газа. Можно и нужно действовать иначе. Решительно, ответственно и продуманно". Последние предложения - ничем не подкреплённое словоблудие.

Председатель партии "Еш атид" Яир Лапид разъяснил широкой общественности на юге страны, что следует вернуть контроль над ситуацией в наши руки и нанести жесткие удары по ХАМАСу, включая точечные ликвидации.

Председатель партии Зеут Моше Фейглин предложил план, достойный лучшей армии на БВ: ЦАХАЛ одномоментным ударом уничтожает все командные пункты ХАМАСа, его инфраструктуру по обеспечению электричеством, водой и связью во всех местах его дислокации с последующим быстрым захватом подвластной ХАМАСу территории и изоляцией сектора Газа. Жителям Газы, освобожденным от власти террора и открытия границ Газы, будет предоставлена возможность эмигрировать. Для этого им придется пройти регистрацию в пунктах военной администрации, чтобы получить помощь от Израиля. Остальные лишатся щедрой эмиграционной корзины.

Молодые израильтяне-резервисты написали, что больше не хотят быть гуманными к своим врагам. Израильские солдаты должны заходить на абсолютно пустую вражескую территорию, чтобы разрушать тоннели террористов. Для зачистки территории есть авиация, артиллерия и танки. И неважно, сколько там при этом погибнет "мирных" жителей. Каждый израильский солдат должен быть дороже миллиона арабов. Они считают, что Израиль не должен снабжать народ, исходящий жаждой уничтожить евреев, электроэнергией и стройматериалами для изготовления ракет и строительства тоннелей. Не следует лечить их больных и раненых, пусть подыхают. Надо стереть с лица земли бешеных псов. А всем возмущённым будем отвечать: "После Холокоста никто в мире нам не судья. Никто не имеет права быть судьёй. Не евреи должны переживать о том, что они о нас думают, а, они, все они, должны беспокоиться о том, что мы о них думаем. Израиль был создан не для того, чтобы радовать весь мир примерным поведением, а для того, чтобы спасти евреев от нового истребления. Евреи не хотят больше быть жертвой. Никогда!". Они призывают солдат ЦАХАЛя - бейте гадов! Уничтожайте их! И берегите только себя, их - не надо.

Не сегодня стало ясно, что все попытки Израиля угодить ХАМАСу в Газе провалились. Бетон и железо, которые Израиль даёт джихадистам в Газе на восстановление их разрушенных домов, используются ими для строительства туннелей, несущих смерть израильтянам. Но то, что происходит сегодня в Газе, будет происходить и в другом палестинском государстве, которое левые пытаются создать в Иудее и Самарии. ХАМАС победит там на выборах или устроит жестокий путч и захватит всю Иудею и Самарию, как это было в Газе в 2007 году. Если они получат контроль над Иудеей и Самарией, то смогут заблокировать Бен?Гурион и просматривать все взлетно - посадочные полосы с высот Бейт Арье. На Ближнем Востоке стремление к миру, готовность обменять свою землю и страну на бумагу, на которой написано слово "мир", рассматривается, как проигрыш в войне и мольба о сохранении своей жизни.

Оценка результатов противостояния с ХАМАСом

Согласно результатам опроса, проведенного институтом "Мидгам", 49% израильтян считают, что ХАМАС одержал победу в последнем противостоянии. Лишь 14% считают, что победа осталась за Израилем. 74% респондентов заявили, что они недовольны действиями премьер-министра и лишь 17% заявили, что довольны ею. 16 ноября, глава правительства ХАМАС в Газе Яхья Сануар пообещал, что "во время следующего ракетного обстрела израильской территории, ракеты ХАМАСа долетят до Тель-Авива. Газа для вас - это яд, который приведет Израиль к смерти". Заявление Либермана об отставке с поста министра обороны расценивается ХАМАСом как признание Израилем неспособности подавить палестинское сопротивление. ХАМАС заявляет, что "марши возвращения" продолжатся до полного снятия блокады Газы. А по информации "Аль-Хайят", Израиль готов предоставить морской коридор из Газы на Кипр после соглашения об обмене заложниками и пленными.

Самое время подумать о себе

Евреи всегда огорчали мировое сообщество - и когда они не побеждали до появления на свет Государства Израиль, и когда они триумфально побеждают. Оставив "большой" мир, чтобы жить отдельно в своем маленьком государстве, евреи по-прежнему огорчают всех. Огорчают тем, что они плохо относятся к "бедным палестинцам". Но когда гибли 6 миллионов евреев, все молчали, и в 1948 году, когда семь арабских государств развязали войну, все опять молчали. И когда в 1967 году Насер приказал сбросить евреев в море, его призыв с восторгом скандировали бушующие толпы во всех арабских столицах. И все промолчат, еcли завтра Израиль будет смотреть смерти в глаза.

Поэтому евреи, наконец-то, должны подумать о своих собственных огорчениях и перестать беспокоиться об огорчениях других народов мира. Сегодня даже большинство арабских стран в палестинцах, и особенно в Хамасе, видят угрозу собственным режимам и региональной стабильности. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы Израиль действовал против палестинского террора с большей решимостью. Во время волнений на границе Израиля с Газой, когда палестинцы Газы поджигали израильские поля с помощью воздушных змеев и забрасывали еврейские поселения взрывными устройствами, практически не было репортажей об арабской солидарности с палестинцами. Напротив, наблюдается рост геостратегического и экономического сотрудничества с Израилем про-американски настроенных арабских стран, которые начинают рассматривать Израиль наиболее эффективным гарантом стабильности в регионе.

На фоне эскалации иранской угрозы происходит маргинализация "палестинских интересов". Тем более что население государств Залива, в отличие от израильтян, от конфликта Израиля с палестинскими арабами непосредственно не страдает. Но и большинство населения Израиля, которое живет в центре страны относительно спокойно, не готово ни к каким жертвам. С 20-х гг. прошлого века социалистическая пассивная концепция безопасности, которая предусматривает только реакцию без профилактики, остается основной концепцией безопасности Израиля. Все интеллектуальные усилия направлены в основном на поиск оборонительных средств: противоракеты, противотуннели, "линия Бар-Лева" и т.п.

В Израиле сохраняется "колониал-социалистическое" видение арабов, которое порождает надежду, - мы им дадим демократию, больницы и работу - и тогда наступит мир. Это свидетельствует о непонимании базовых основ "палестинской мечты", состоящей в разжигании ненависти к Израилю и наращивании против него террора при одновременном его обвинении во всех бедах арабского общества.

Прошло сто лет. Сколько же ещё должно пройти времени до наступления отрезвления? "Мир" с Израилем всегда будет для палестинских арабов лишь временным прекращением огня, поскольку конечной целью является тотальное уничтожение Израиля. И поэтому стремлением Ясира Арафата и Махмуда Аббаса было и остаётся создание государства палестинских арабов не рядом, а на руинах еврейского государства.

Все принимавшиеся ранее решения руководством Израиля были временными решениями, которые лишь продлевали цикл страданий и насилия. Постоянное решение невозможно без трансфера палестинских арабов. Израиль оставил Газу в надежде на мирное сосуществование с арабами - надежда сменилась разочарованием. Поскольку у евреев, кроме Эрец-Исраэль, ничего нет, уйти должны арабы. Другого реалистичного решения нет. Но это решение не сочетается с политиканством высшего политического и военного руководства Израиля.