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февраль '19
ПРОЗА

Начало

Рассказ

Таял  снег,  и  грязные  дурно  пахнущие  ручьи  струились  по  асфальту. Обнажившиеся  кучи  мусора  дрожали  под  натиском  налетавшего  ветра.  Ветер  носился   по  безлюдным  улицам  и  хлопал  раскрытыми  форточками.  Когда  часы  на башне  пробили  последние  секунды  первого  месяца  весны,  и  произошло  ЭТО.

Вдали,  за  рекой,  послышались  грохочущие  раскаты  приближающегося  грома,  и в  небо  устремилась  вереница  огненных  комков,  уходящая  за  горизонт.  Вздрогнула  земля,  и  небо  стало  светлее.  Огненные  пятна  мерцали  над  головой  как  когда-то звёзды.  Но  они  становились  всё  меньше  и  меньше  и  вскоре  совсем  исчезли.

Первыми  ЭТО  обнаружили  тараканы.  Они,   как  обычно,   выползли  из укромных уголков  и  замерли,  шевеля  усами,  готовые  броситься  наутёк  при  первом  же появлении  двуногих.  Однако  во  всём  многоквартирном  доме  было  тихо.  Ни  один  человек  не  обнаруживал  своего  присутствия.  Не  было  людей  и  во  всём  посёлке. Никто  не  гонял  голубей,   не  прогуливал  собак,  не  носился  на  коптящих  машинах  по дорогам,  не  обрабатывал  химикатами  сады,  готовя  угощенье  вредителям,  а впоследствии  и  себе.  Короче,  никто  не  покорял  природу.

Первый  день  животные  недоверчиво  выжидали,  второй -  пытались  разгадать причину  отсутствия  людей,  а  на  третий  день,  махнув  лапками  на  причину,  пришли  в  дикий  восторг  от  следствия.

-  Свобода!  -  зажужжала  Муха,  вольно  устроившись  на  блюдце  с

 вареньем.

-  Свобода! -  подтвердил  Козёл  и  задумчиво  посмотрел  в  сторону  огорода.

Переселившиеся  в  кладовку  мыши  хором  провозгласили:

- Наконец-то!

Бывший  Васька,  а  ныне  просто  Кот,  раскрепощённый  от  кличек,  поглядывал   на  мышей  блестящими  глазами  и  пытался  сообразить,  куда  дует  ветер  перемен.

Вечером  вернулась  Ворона,  посланная  в  разведку,  и  сообщила,  что  людей  нет примерно  в  пределах  тридцатикилометровой  зоны,  и  что  в  других  посёлках  животные  также  радуются  своему  освобождению.

Всё  живое,  что  было  в  окрестностях, собралось  на  стихийный  сход.  В  воздухе витал  лозунг,  который  был  одобрен  всеми   единогласно:  "Свобода,  равенство, братство!"

-  Отныне  весь  мир  принадлежит  нам,  -  заявил  Волк.  -  Нет  больше  повода  для вражды  и  притеснений.  Того,  что  награбили  жадные,  себялюбивые  людишки,  хватит нам  до скончания  века. Поля,  сады,  огороды,  продовольственные  склады -  всё  к нашим  услугам.  Ура,  ребята!

И  Волк  в  избытке  чувств  подхватил  ближайшего  Ягнёнка  и  нежно  облобызал его.

Животные,  свободные  теперь  навсегда  от  прежних  привычек  и  инстинктов, разошлись,  расползлись,  расплылись,  разбежались  и  разлетелись  кто  куда.

Рак  заковылял  в  пивной  бар,  так  как  давно  имел  тайное  пристрастие  к  пиву. Пчела,  бывшая  некогда  Рабочей  Пчелой,  обосновалась  в  магазине  "Дары  природы" возле  бочки  с  мёдом.  "А   Матка  и  Трутни  пусть  теперь  сами  о  себе  позаботятся,  - думала  она,  нежась  целыми  днями  в  непривычном  безделии,  -  а  то  нашли  дурочку: целый  день  для  них  нектар  таскать.  Дудки!  Теперича  свобода!"

Пчела  не  знала,  что  и  Трутни  и  Пчелиная  Матка  из  её  бывшего  роя   давно уже  погибли  от  голода,  и  что  всему  пчелиному  роду  на  земле  приходит  конец. Пчела  не  знала  этого,  да  если  бы  и  узнала,  то  не  слишком  бы  огорчилась.  Какое  ей  дело  до  остальных  пчёл,  когда  перед  ней  почти  бездонная  бочка  мёда.  Ешь  -  не хочу.

Пчелиный  род  вымирал.  Зато  всё  многочисленнее  становился  род  мышиный. Прежние  враги,  в  соответствии  с  лозунгом  "Живи,  и  жить  давай  другим"  больше  не  угрожали мышиному  потомству.  Мухи,  казалось,  были  повсюду.  Ветер  от  взмахов их  крыльев  вносил  неразбериху  в  спокойную  жизнь  и пошатывал  уверенность  в незыблемости  этого  покоя.  На  тихий  бездумный  рай  наползала  тень  дефицита продуктов.  В  других  посёлках  были  другие  проблемы.  Но  общее  было  одно:  в поселениях  животных  становилось  всё  теснее,  и  всё  чаще  возникали  ссоры,  казалось,  уже  навсегда  ушедшие.

И  вот  настал  день,  когда  пролилась  первая  кровь.  Облепив  бочку  мёда шевелящимся  чёрным  ковром,  мухи  раздавили  Пчелу.  Весть  об  этом  мгновенно облетела  все  поселения.  Трудно  начать,  а  продолжение  часто  следует  само.  В огороде  нашли  рожки  и  ножки,  оставшиеся  от  Козла.  Хомяки  и  суслики  пошли стенка  на  стенку  из-за  амбара  с  остатками  пшеницы.  Громадные  стаи  мух  занимали посёлок  за  посёлком,  выгоняя  коренное  население.  Глядя  на  мух,  и  остальные животные  стали  собираться  в  стаи.

"В  единение  -  сила!" -  раздался  новый  клич.

Сначала  объединялись  по  схожести  тел  и  характеров,  а затем  -  по территориальному  признаку.  Незримые  границы  пролегли  по  земле.  Смельчак  или недотёпа,  оказавшийся  на  чужой  территории,  был  обречён.  Участились  набеги  на соседние  посёлки.  Связь  животных  в   поселениях  стала  еще  сильнее.  Так  появились Сообщества.  Прожить  в  одиночку  стало  невозможно.  Чтобы  Сообщество  действовало как  единый  механизм,  оно  нуждалось  в  управлении.  Из  числа  самых  сильных,  самых  смелых  и  самых   умных  выбирались  Вожди.  Они  выражали  волю  Сообщества,  а,  перестав  это  делать,  тут  же  переставали  быть  Вождями.

Шли  годы.  В  Сообществах  возникли  Армии,  чтобы  можно  было  в  любой момент  отразить  нападение  внешних  врагов.  Теперь  Вождю  уже  необязательно  было  являться  самым  смелым  в  Сообществе.  Была  создана  Служба  Порядка,  чтобы бороться  с  врагом  внутренним.  Теперь  Вождь  мог  и  не  быть  самым  сильным. Близость  к  Вождю  перестала  доставлять  почёт  и  опасность,  а  стала  доставлять  почёт  и  выгоду.  Вокруг   него   стало  группироваться   всё  больше  Советников  и Помощников,  что  избавило  Вождя  и  от  необходимости  быть  самым  умным.  Зато  он  постепенно  становился  постоянным.  Правда,  всё  ещё  были  выборы,  но  проходили они  под  контролем  Службы  Порядка.  И   Вождь,  который  когда-то  был  избран, чтобы  исполнять  волю  животных,  теперь  уже  стал  диктовать  им  свою  волю.  Такой порядок  пришёлся  вождям  по  вкусу,  и  забота  о  его  сохранении  стала  для  них  куда важнее,  чем  забота  о  Сообществе.

Так  появились  первые  Бюрократы.

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