ПРОЗА

Таял снег, и грязные дурно пахнущие ручьи струились по асфальту. Обнажившиеся кучи мусора дрожали под натиском налетавшего ветра. Ветер носился по безлюдным улицам и хлопал раскрытыми форточками. Когда часы на башне пробили последние секунды первого месяца весны, и произошло ЭТО.

Вдали, за рекой, послышались грохочущие раскаты приближающегося грома, и в небо устремилась вереница огненных комков, уходящая за горизонт. Вздрогнула земля, и небо стало светлее. Огненные пятна мерцали над головой как когда-то звёзды. Но они становились всё меньше и меньше и вскоре совсем исчезли.

Первыми ЭТО обнаружили тараканы. Они, как обычно, выползли из укромных уголков и замерли, шевеля усами, готовые броситься наутёк при первом же появлении двуногих. Однако во всём многоквартирном доме было тихо. Ни один человек не обнаруживал своего присутствия. Не было людей и во всём посёлке. Никто не гонял голубей, не прогуливал собак, не носился на коптящих машинах по дорогам, не обрабатывал химикатами сады, готовя угощенье вредителям, а впоследствии и себе. Короче, никто не покорял природу.

Первый день животные недоверчиво выжидали, второй - пытались разгадать причину отсутствия людей, а на третий день, махнув лапками на причину, пришли в дикий восторг от следствия.

- Свобода! - зажужжала Муха, вольно устроившись на блюдце с

вареньем.

- Свобода! - подтвердил Козёл и задумчиво посмотрел в сторону огорода.

Переселившиеся в кладовку мыши хором провозгласили:

- Наконец-то!

Бывший Васька, а ныне просто Кот, раскрепощённый от кличек, поглядывал на мышей блестящими глазами и пытался сообразить, куда дует ветер перемен.

Вечером вернулась Ворона, посланная в разведку, и сообщила, что людей нет примерно в пределах тридцатикилометровой зоны, и что в других посёлках животные также радуются своему освобождению.

Всё живое, что было в окрестностях, собралось на стихийный сход. В воздухе витал лозунг, который был одобрен всеми единогласно: "Свобода, равенство, братство!"

- Отныне весь мир принадлежит нам, - заявил Волк. - Нет больше повода для вражды и притеснений. Того, что награбили жадные, себялюбивые людишки, хватит нам до скончания века. Поля, сады, огороды, продовольственные склады - всё к нашим услугам. Ура, ребята!

И Волк в избытке чувств подхватил ближайшего Ягнёнка и нежно облобызал его.

Животные, свободные теперь навсегда от прежних привычек и инстинктов, разошлись, расползлись, расплылись, разбежались и разлетелись кто куда.

Рак заковылял в пивной бар, так как давно имел тайное пристрастие к пиву. Пчела, бывшая некогда Рабочей Пчелой, обосновалась в магазине "Дары природы" возле бочки с мёдом. "А Матка и Трутни пусть теперь сами о себе позаботятся, - думала она, нежась целыми днями в непривычном безделии, - а то нашли дурочку: целый день для них нектар таскать. Дудки! Теперича свобода!"

Пчела не знала, что и Трутни и Пчелиная Матка из её бывшего роя давно уже погибли от голода, и что всему пчелиному роду на земле приходит конец. Пчела не знала этого, да если бы и узнала, то не слишком бы огорчилась. Какое ей дело до остальных пчёл, когда перед ней почти бездонная бочка мёда. Ешь - не хочу.

Пчелиный род вымирал. Зато всё многочисленнее становился род мышиный. Прежние враги, в соответствии с лозунгом "Живи, и жить давай другим" больше не угрожали мышиному потомству. Мухи, казалось, были повсюду. Ветер от взмахов их крыльев вносил неразбериху в спокойную жизнь и пошатывал уверенность в незыблемости этого покоя. На тихий бездумный рай наползала тень дефицита продуктов. В других посёлках были другие проблемы. Но общее было одно: в поселениях животных становилось всё теснее, и всё чаще возникали ссоры, казалось, уже навсегда ушедшие.

И вот настал день, когда пролилась первая кровь. Облепив бочку мёда шевелящимся чёрным ковром, мухи раздавили Пчелу. Весть об этом мгновенно облетела все поселения. Трудно начать, а продолжение часто следует само. В огороде нашли рожки и ножки, оставшиеся от Козла. Хомяки и суслики пошли стенка на стенку из-за амбара с остатками пшеницы. Громадные стаи мух занимали посёлок за посёлком, выгоняя коренное население. Глядя на мух, и остальные животные стали собираться в стаи.

"В единение - сила!" - раздался новый клич.

Сначала объединялись по схожести тел и характеров, а затем - по территориальному признаку. Незримые границы пролегли по земле. Смельчак или недотёпа, оказавшийся на чужой территории, был обречён. Участились набеги на соседние посёлки. Связь животных в поселениях стала еще сильнее. Так появились Сообщества. Прожить в одиночку стало невозможно. Чтобы Сообщество действовало как единый механизм, оно нуждалось в управлении. Из числа самых сильных, самых смелых и самых умных выбирались Вожди. Они выражали волю Сообщества, а, перестав это делать, тут же переставали быть Вождями.

Шли годы. В Сообществах возникли Армии, чтобы можно было в любой момент отразить нападение внешних врагов. Теперь Вождю уже необязательно было являться самым смелым в Сообществе. Была создана Служба Порядка, чтобы бороться с врагом внутренним. Теперь Вождь мог и не быть самым сильным. Близость к Вождю перестала доставлять почёт и опасность, а стала доставлять почёт и выгоду. Вокруг него стало группироваться всё больше Советников и Помощников, что избавило Вождя и от необходимости быть самым умным. Зато он постепенно становился постоянным. Правда, всё ещё были выборы, но проходили они под контролем Службы Порядка. И Вождь, который когда-то был избран, чтобы исполнять волю животных, теперь уже стал диктовать им свою волю. Такой порядок пришёлся вождям по вкусу, и забота о его сохранении стала для них куда важнее, чем забота о Сообществе.

Так появились первые Бюрократы.