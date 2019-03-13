Теория Глупости

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07 Марта 2019КОСИТЬ ПОД ИНОСТРАНЦА
07 Марта 2019Состоится ли объединение России с Белоруссией?
Россия уже вложила немало средств в лояльность Белоруссии, но при нынешней обстановке в мире одной лояльности недостаточно, а Лукашенко до сих пор не признает Крым российским, продолжает дружить с Порошенко, и события на Восточной Украине называет освободительной борьбой против оккупации.
06 Марта 2019Сказка о Золотой рыбке, или от смыслов Пушкина в наши дни
Один из смыслов сказки – попавшись на крючок, придется участвовать в игре тебя на крючок поймавшего. Конечно, власть внимательно следит, чтобы не нарваться, и тем, кто не готов заглотнуть «золотого червячка» свои подачки не предлагает.